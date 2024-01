Nachdem Covid nicht erfolgreich war, unternimmt Bill Gates einen zweiten Versuch, die Bevölkerung auszurotten.

Tedros Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Big Pharma-Stellvertreter, hat die Länder aufgefordert, den Pandemievertrag der WHO zu unterzeichnen, um die Welt auf die „Krankheit X“ vorzubereiten, schreibt Paul Craig Roberts.

Ghebreyesus sagte letzten Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, er hoffe, dass die Länder bis Mai ein Pandemie-Abkommen unterzeichnen würden, um diesen „gemeinsamen Feind“ zu bekämpfen.

Wissenschaftler, die auf der Gehaltsliste von Big Pharma und der WHO stehen, behaupten, dass das unbekannte und hypothetische Virus „20 Mal tödlicher sein könnte als COVID-19“.

Die WHO ist eine politische und Propagandaorganisation, keine Gesundheitsorganisation.

Man beachte, dass die WHO im Voraus ein neues Virus voraussagt, das 20 Mal tödlicher ist. Die WHO behauptet also, eine Kristallkugel zu besitzen, die die Zukunft voraussagt. Warum zeigt sie nur zukünftige Viren an?

Man beachte, dass die WHO im Voraus weiß, dass das unbekannte und hypothetische Virus hochgradig tödlich sein wird.

Man beachte, dass man nichts davon wissen kann, bevor es passiert.

Seit Langem wird versucht, Ärzten und Patienten die Kontrolle über Entscheidungen im Gesundheitsbereich zu entziehen. Der WHO-„Vertrag“ wurde wahrscheinlich von Bill Gates, Fauci und Big Pharma entworfen. Er ist ein Instrument der Tyrannei. Er wird benutzt, um eine wirksame Behandlung gegen jeden freigesetzten Krankheitserreger zu verhindern.

Beachten Sie, dass die Vorhersagen der WHO darauf hindeuten, dass ein weiteres freigesetztes Virus bald auf dem Weg zu uns sein wird.

Beachten Sie, dass diese Vorhersagen von den Bill Gates/WEF-Leuten stammen, die planen, die Weltbevölkerung um 7,5 Milliarden Menschenleben zu reduzieren, was faktisch einen Genozid an der menschlichen Rasse bedeutet.

Beachten Sie, dass Politiker und Medien nichts unternehmen, um die Öffentlichkeit zu warnen, und dass der organisierte Versuch, Ihre Kontrolle über Ihre Gesundheit zu zerstören, auf schwachen Widerstand stößt.

Die WHO weiß, dass die Covid „Pandemie“ eine Inszenierung war, bei der Covid-Tests, von denen bekannt ist, dass sie falsche Ergebnisse liefern, absichtlich eingesetzt wurden, um das Bild einer Pandemie zu erzeugen.

Die WHO weiß, dass die meisten Todesfälle nicht auf Covid zurückzuführen sind, sondern auf das Versäumnis, eine wirksame Behandlung zur Verfügung zu stellen und ein Behandlungsprotokoll durchzusetzen, von dem bekannt ist, dass es die Sterblichkeit maximiert.

Die WHO weiß, dass der „Impfstoff“ weit mehr Menschen getötet und verstümmelt hat als das Virus selbst.

Das heißt, die WHO weiß, dass sie wieder einmal die Öffentlichkeit täuscht und belügt.

Beachten Sie, dass „unsere Vertreter“ im Kongress nichts tun, um uns zu schützen.

Beachten Sie, dass das korrupte medizinische Establishment mitmacht, obwohl die meisten von ihnen auch Opfer sein werden.

Beachten Sie, dass die Zensur immer strenger wird und es beim nächsten Mal schwieriger sein wird, der Öffentlichkeit genaue Informationen zu geben.

Beachten Sie, dass Bill Gates und Tedros Ghebreyesus immer noch als ehrenwerte Männer behandelt werden.