Nachdem der Direktor von Pfizer Druck ausgeübt hatte, wurde auf Twitter zensiert

Das Vorstandsmitglied von Pfizer wandte sich direkt an Twitter und äußerte seine Besorgnis über einen Tweet, der „viral“ ging.

Aus einer kürzlich veröffentlichten E-Mail aus den Twitter Files geht hervor, dass Twitter einen Tweet von Dr. Brett Giroir, einem Vorstandsmitglied des biopharmazeutischen Unternehmens Altesa Biosciences, zensiert hat, nachdem er von Scott Gottlieb, einem Vorstandsmitglied des Pharmariesen Pfizer, gemeldet wurde.

Gottlieb und Giroir sind derzeit beide in den Vorständen mehrerer Pharmaunternehmen tätig und haben einen Hintergrund im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Gottlieb ist ein ehemaliger Kommissar der Food and Drug Administration (FDA), während Giroir ein ehemaliger stellvertretender Gesundheitsminister und ehemaliger amtierender Kommissar der FDA ist.

Pfizer stellt Covid-Impfstoffe her, während Altesa Biosciences Medikamente zur Bekämpfung von Covid entwickelt.

In der E-Mail vom 27. August 2021, die von dem Journalisten Alex Berenson veröffentlicht wurde, beschwerte sich Gottlieb bei Todd O’Boyle, einem leitenden Angestellten des Twitter-Teams für öffentliche Ordnung, über einen Tweet von Giroir, in dem dieser behauptete, dass die natürliche Immunität gegen Covid-19 der Impfstoffimmunität überlegen sei.

„Das ist die Art von Zeug, die ätzend ist“, schrieb Gottlieb. „Hier zieht er eine pauschale Schlussfolgerung aus einer einzigen retrospektiven Studie in Israel, die nicht von Fachleuten überprüft wurde. Aber dieser Tweet wird am Ende viral gehen und die Nachrichtenberichterstattung vorantreiben.

Berenson zufolge leitete O’Boyle Gottliebs E-Mail an das Strategic Response Team von Twitter weiter – ein Team, das mit der Bearbeitung von Beschwerden der wichtigsten Mitarbeiter und Nutzer von Twitter beauftragt war.

Berenson sagte, dass O’Boyle in dieser E-Mail nicht erwähnte, dass Gottlieb ein Vorstandsmitglied von Pfizer war und stattdessen schrieb: „Bitte lesen Sie diesen Bericht des ehemaligen FDA-Kommissars.“

Ein Analyst von Twitters Strategic Response Team fand schnell heraus, dass der Tweet nicht gegen die Twitter-Regeln für Fehlinformationen verstieß, so Berenson. Dennoch wurde der Tweet mit dem Vermerk „Irreführend“ versehen und seine Antworten, Shares und Likes wurden nach Gottliebs Beschwerde deaktiviert.

Dieses Etikett und die Einschränkungen wurden bis heute nicht entfernt, obwohl mehrere hochrangige Gesundheitsbeamte, wie die ehemalige Covid-Koordinatorin des Weißen Hauses, Dr. Deborah Birx, die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe in Bezug auf die Verhinderung von Infektionen infrage gestellt haben.

Berenson behauptete auch, dass sich Gottlieb eine Woche später, am 3. September 2021, über einen Tweet des Covid-Schließers und Impfstoffskeptikers Justin Hart beschwerte.

Der Tweet von Hart, über den sich Gottlieb beschwert haben soll, lautete: „Sticks and stones may break my bones but a viral pathogen with a child mortality rate of ~0% has cost our children nearly three years of schooling (Stöcke und Steine mögen mir die Knochen brechen, aber ein viraler Erreger mit einer Kindersterblichkeitsrate von ~0 % hat unsere Kinder fast drei Jahre Schulbildung gekostet. )“.

Berenson behauptete, Gottlieb habe sich über diesen Tweet beschwert, als der Impfstoff Covid von Pfizer „bald für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen werden sollte“.

Berenson sagte jedoch, dass Twitter sich dieses Mal weigerte, zu handeln.

Aus früheren Twitter-E-Mails geht hervor, dass Gottlieb im selben Monat, in dem er sich über den Tweet von Giroir beschwerte, auch einen Artikel von Berenson bei Twitter markierte. Berenson wurde einige Tage nach der Kennzeichnung seines Artikels durch Gottlieb vorübergehend von Twitter suspendiert.

Gottlieb reagierte auf die Enthüllungen über die Kennzeichnung von Giroirs Tweet mit der Behauptung, die Veröffentlichung dieser E-Mail sei eine „selektive Offenlegung“ seiner „privaten Kommunikation mit Twitter“ gewesen und habe „die Bedrohungslage“ verschärft und einen „bedrohlicheren Dialog mit potenziell schwerwiegenden Folgen“ ausgelöst.

Giroir beschuldigte Gottlieb, mit Twitter zu intrigieren, um „offensichtlich Unternehmensinteressen an die erste Stelle zu setzen und nicht die öffentliche Gesundheit“.