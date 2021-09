Nachdem ein Lastwagen mit Impfstoffen von Moderna gekippt ist, wird der Luftraum gesperrt und ein Gefahren-Team entsendet

Ein Lastwagen mit 1,3 Millionen Dosen des Moderna-„Impfstoffs“ gegen das Coronavirus (Covid-19) ist in West Virginia verunglückt, woraufhin der Luftraum um den Ort des Geschehens gesperrt und ein Gefahren-Team eingesetzt wurde.

Berichten zufolge hat das Verteidigungsministerium den Fall übernommen, der sich in der Nähe einer Wasserstraße an der I-79 ereignet hat. Das Center for Threat Preparedness war ursprünglich mit der Bergung der Impfstoffe beauftragt worden, darf aber nicht mehr mit der Presse sprechen, seit das Verteidigungsministerium eingeschaltet wurde.

Stattdessen werden die Medien an den Pressesprecher der Nationalen COVID-Reaktion im US-Gesundheitsministerium (HHS) verwiesen, der behauptet, die 1,3 Millionen Dosen seien auf dem Weg nach Ghana.

Erstaunlicherweise brachte diese Unterbrechung des Transports der 1,3 Millionen Dosen des „sicheren und wirksamen“ Impfstoffs fast alle Aktivitäten rund um die Absturzstelle zum Erliegen. Es war fast so, als wäre etwas extrem Gefährliches in die Umgebung ausgetreten, so dass alle Mann an Deck gebraucht wurden.

HAZMAT-Reinigungsteams (Gefahren Teams zur Sicherstellung von gefährlichen Stoffe für Umwelt) waren Berichten zufolge 21 Stunden lang in der Nähe von Morgantown damit beschäftigt, die Impfstoffe zu bergen und die entstandenen Schäden zu beseitigen. Auch die Nordseite der Interstate war während der gesamten Zeit für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt.

„Ein Sattelschlepper, der Moderna COVID-19-Impfstoffe transportierte, die als Hilfsgüter in ein anderes Land geschickt werden sollten, verlor auf der Interstate die Kontrolle, prallte gegen eine Betonbarriere, stürzte etwa 30 Fuß über die Böschung und überschlug sich auf der Seite“, so das Monongalia County Sheriff’s Office, wo sich der Vorfall ereignete, in einer Erklärung.

„Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde ins Ruby Memorial Hospital transportiert und dort wegen leichter Verletzungen behandelt.“

Was enthalten die Covid-Fläschchen von Moderna wirklich, das dieses extreme Maß an professioneller Säuberung erforderte?

Was das HAZMAT-Team betrifft, so wird offiziell behauptet, dass diese extreme Maßnahme erforderlich war, um das gesamte „Öl und Frostschutzmittel“ zu beseitigen, das aus dem Lkw ausgelaufen war – und das 21 Stunden lang.

Das entspricht natürlich nicht der Wahrheit, was die Frage aufwirft: Was ist die Wahrheit? Auf Nachfrage weigerten sich sowohl das Monongalia County Sheriff’s Office, das Monongalia HAZMAT Team als auch Gouverneur Jim Justice, Fragen zu beantworten, was höchst verdächtig ist.

Auf die Frage, ob Impfstoffe aus dem LKW-Wrack ausgetreten seien, antwortete das Monongalia HAZMAT Team lediglich, dass „wir zu diesem Zeitpunkt keine Informationen herausgeben können“.

„Ich kann also nicht einmal eine einzige Frage stellen?“, fragte Timcast einen Abgeordneten in einem Telefonat nach dem Vorfall.

„Sie beantworten zur Zeit keine Fragen dazu“, antwortete der Beamte.

Obwohl niemand Fragen beantworten wollte, erhielt Timcast ein teilweises Eingeständnis des Staates, dass „wir deshalb reagiert haben“, was sich darauf bezog, ob der Unfall ein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellte oder nicht.

Alle Beteiligten verweisen alle Fragen an Gouverneur Justice, der noch keine Angaben zum Ausmaß des Schadens gemacht hat. Alles, was wir wissen, ist, dass die Reaktion auf den Unfall „wie ein kleines Dorf“ aussah, komplett mit „mobilen Labors, Pop-up-Zelten, Lichtern, Satellitentelefonantennen, Fayette County Command Center und Monongalia County Command Center“, so Brenda Landis-Haas aus Morgantown.

Ein Zeuge am Ort des Geschehens berichtete, er habe „alle Arten von Aufräumtrupps gesehen, von denen ich noch nie gehört habe“. Dies deutet darauf hin, dass die „Impfstoff“-Fläschchen von Moderna extrem gefährliche Chemikalien enthalten, die nie für die Freisetzung in die Umwelt vorgesehen waren.

Wie wir vor kurzem berichtet haben, hat Japan die Verabreichung von mehreren Millionen Fläschchen der Covid-Injektion von Moderna gestoppt, nachdem festgestellt worden war, dass sie geheimnisvolle „Verunreinigungen“ und „schwarze Substanzen“ enthielten.