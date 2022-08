Nächste Warnung eines Young Global Leader des WEF: ‚Bis zu 10 schwierige Winter stehen bevor‘.

Regierungsbeamte in ganz Europa warnen, dass ein „schwieriger Winter“ bevorstehe. Der belgische Premierminister Alexander De Croo, Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums, hat erklärt, dass nicht nur dieser Winter, sondern auch die kommenden Jahre schwierig sein werden.

„Die nächsten fünf bis zehn Winter werden schwierig werden“, sagte De Croo bei der Hafengesellschaft ICO Terminals in Zeebrugge. „Die kommenden Monate werden schwierig sein, die kommenden Winter werden schwierig sein. Das ist das, was Sie zu erwarten haben. Auf das Beste hoffen, auf das Schlimmste vorbereitet sein“. In acht „schwierigen Wintern“ wird das Jahr 2030 anbrechen. Zufall?

Der Premierminister fügte hinzu: „Als Land können wir das bewältigen“. In den sozialen Medien wurde De Croo unablässig kritisiert. Der Psychologe Steve Van Herreweghe schrieb zum Beispiel: „Genießen Sie Ihren letzten harten Winter als selbst ernannter Mini-Star und Schwab-Puppe. Sie haben nicht nur nichts erreicht, sondern auch eine Menge widerlegt. Wir trocknen eine Freudenträne und winken schon.“

Nach De Croo warnte auch der französische Präsident Emmanuel Macron, ebenfalls ein Young Global Leader des WEF und ehemaliger Rothschild-Banker, vor einem schwierigen Winter und anderen Problemen in der Zukunft. „Vielleicht ist dies das Ende einer Ära des Überflusses“, sagte er unheilvoll.

„Unser Land befindet sich an einem Wendepunkt. Sie steht vor einem schwierigen Winter“, sagte Macron bei der ersten Sitzung seiner Regierung nach der Sommerpause. „Dies könnte das Ende einer Ära des Überflusses sein. Von einer Fülle von technischen Produkten, die immer verfügbar zu sein schienen. Vom Reichtum an Land und Wasser“.

Auch die spanische Regierung warnte vor schlimmen Zeiten. „Wir wissen nicht, was für ein Winter auf uns zukommt. Der Winter wird sehr hart sein“, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles in einem Interview mit dem Radiosender NRE.