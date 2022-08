Neue Bilder von James Webb sorgen für Panik unter Kosmologen – was ist da los?

Anfang dieses Jahres erreichte das neue James Webb-Weltraumteleskop seinen endgültigen Bestimmungsort, von dem aus es in den nächsten Jahrzehnten das Universum beobachten soll. Das James Webb ist der Nachfolger des berühmten Weltraumteleskops Hubble, das seit 1990 in Betrieb ist.

Das Teleskop soll unter anderem Spuren des Urknalls aufspüren. Es kann eine Milliarde Jahre weiter sehen als Hubble. Im vergangenen Monat machte das Teleskop die „weitesten und schärfsten Infrarotbilder des frühen Universums“. Das erste Farbbild des Webb-Teleskops zeigt Tausende von Galaxien, die 13 Milliarden Jahre in der Vergangenheit zu sehen sind.

Für die meisten professionellen Astronomen und Kosmologen sind die Bilder sehr überraschend, schreibt der Physiker Eric J. Lerner. Er weist darauf hin, dass seit dem 12. Juli zahlreiche Arbeiten zu den Bildern veröffentlicht wurden. Die Autoren schreiben, dass sie eine überraschende Anzahl von Galaxien zeigen und dass diese Galaxien erstaunlich klein und überraschend alt sind.

Viele Überraschungen und nicht unbedingt angenehme, so Lerner. Der Titel eines der Papiere beginnt mit: Panik! Warum lösen die neuen Bilder des Teleskops bei Kosmologen Panik aus?

Was die Papiere nicht sagen, ist, dass die Bilder des James-Webb-Teleskops der Urknallhypothese widersprechen, sagt Lerner. Nach dieser Hypothese ist das Universum vor 14 Milliarden Jahren aus einem enorm heißen Punkt mit einer fast unendlich hohen Dichte entstanden.

Da diese Hypothese seit Jahrzehnten als unanfechtbar gilt, versetzen die neuen Bilder diese Theoretiker in Panik, schreibt der Physiker, der glaubt, dass der Urknall nicht stattgefunden hat. Er zitiert die Astronomin Alison Kirkpatrick von der University of Kansas in Lawrence, die sagte, sie liege um drei Uhr morgens wach und frage sich, ob alles, was sie getan habe, falsch sei.

Die Urknalltheorie stützt sich unter anderem auf die Beobachtung des sich ständig ausdehnenden Universums. Das Bild eines aufgeblasenen Ballons ist der Ursprung des Begriffs Inflation. Es gibt jedoch keinen Beweis für eine kosmische Inflation. Einer der Begründer dieser Theorie, Paul Steinhardt, hat sich inzwischen von ihr distanziert.

Hat das Universum schon immer existiert? Wenn das Universum seit unendlich langer Zeit existiert, muss alles, was passieren kann, unendlich oft passiert sein, einschließlich der Tatsache, dass wir nicht existieren und nie existiert haben. Wir glauben, dass das Universum an einem unbekannten Ort begonnen hat, aber wir wissen nicht wirklich, wie es begann.