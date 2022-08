China antwortet auf den Besuch von US-Senator Blackburn mit einem Angriff auf Taiwan mit 4 nuklearfähigen Bombern

Peking hat auf den Besuch der chinafeindlichen Senatorin Marsha Blackburn in Taiwan am Donnerstag und Freitag reagiert. Es begann damit, dass mindestens 35 Kampfjets der Volksrepublik China am Freitag den Luftraum der Insel überflogen, darunter auch 8 Schiffe der chinesischen Marine, die vor der Insel patrouillierten.

Und am Samstag berichtete der Fox News-Korrespondent Lucas Thomlinson: „China schickt am Samstag vier nuklearfähige Bomber in die Nähe von Taiwan, einen Tag nachdem Senatorin Marsha Blackburn Taiwans Präsidenten in Taipeh getroffen hat.

Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte außerdem mit, es habe insgesamt 21 Flugzeuge der PLA und fünf Schiffe der PLA-Marine in der Nähe der Insel beobachtet. Dies war Teil der anhaltenden Botschaft und der Auswirkungen, die auf den Besuch von Nancy Pelosi am 2. August zurückgehen.

Senatorin Blackburn leitete allein im August die vierte US-Delegation nach Taiwan und signalisierte damit, dass Washington auch dann nicht nachgibt, als China in den Tagen nach dem umstrittenen Pelosi-Besuch die größten Militärübungen um Taiwan in der jüngeren Geschichte startete.

Am Freitagmorgen hatte Blackburn bei einem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen gesagt: „Xi Jinping macht mir keine Angst“ – auch wenn sie Taiwan als „Land“ bezeichnete:

Ich werde niemals einen Kotau vor der Kommunistischen Partei Chinas machen“, sagte sie in einem Interview. „Ich werde weiterhin auf der Seite der (Taiwaner) und ihres Rechts auf Freiheit und Demokratie stehen. Xi Jinping jagt mir keine Angst ein.

Das Weiße Haus hat Peking vorgeworfen, den Pelosi-Besuch Anfang August zu nutzen, um eine Krise zu inszenieren. Chinesische Staatsmedien hatten zur gleichen Zeit ausdrücklich erklärt, die PLA-Übungen seien eine „Probe“ für eine erzwungene Wiedervereinigung. Im Moment sieht es so aus, als ob diese Kongressdelegationen, die in einigen Fällen von einigen der offensten China-Falken angeführt werden, unvermindert weitergehen werden.

Two Chinas? @MarshaBlackburn calls Taiwan an 'independent nation' in visit to island https://t.co/6L9oX0301W — Fox News (@FoxNews) August 27, 2022

Senatorin Blackburn (R-TN) war am Donnerstag mit einem Flugzeug der US Air Force zu einem unangekündigten Besuch in Taipeh eingetroffen. Sie ist eine bekannte Falke, wenn es um China geht. So schrieb sie 2020 auf Twitter: „China hat eine 5.000-jährige Geschichte des Betrugs und Diebstahls. Manche Dinge werden sich nie ändern.“ Kürzlich unterstützte sie einen Gesetzesentwurf, der es der Regierung Biden ermöglichen würde, Taiwan Waffen zu leihen, ähnlich wie es bereits für die Ukraine genehmigt wurde.