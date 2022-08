Naomi Wolf: Die Covid-Impfung ist eine Biowaffe, die auf die Reproduktion der nächsten Generation des Westens abzielt

Die feministische Autorin wies darauf hin, dass es bereits vor der Einführung der COVID-Impfung Daten gab, die die schädlichen Auswirkungen von Lipid-Nanopartikeln zeigten. Jetzt, so argumentiert sie, leide vorwiegend der Westen unter reproduktiven Schäden.

Die feministische Schriftstellerin Naomi Wolf verurteilte die COVID-19-mRNA-Impfung als „Biowaffe“, die den Westen entvölkern soll.

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dies tatsächlich eine Biowaffe ist, die auf die Fortpflanzungsfähigkeit der nächsten Generation abzielt, insbesondere im Westen“, erklärte Wolf mit Bezug auf die mRNA-Spritzen während eines Webinars am Mittwoch über die Auswirkungen der Injektionen auf Frauen, das von den Aktivisten Frank Gaffney und Reggie Littlejohn veranstaltet wurde.

Wolf, eine lebenslange Demokratin, die 2021 inmitten des COVID-Ausbruchs dauerhaft von Twitter verbannt wurde, glaubt, dass der Westen für eine reduzierte Fortpflanzung ins Visier genommen wird, weil sie eine Häufung von unerwünschten Effekten in den Pfizer-Impfstoff-Versuchsdokumenten sieht, die die Food and Drug Administration (FDA) am 24. März und 1. April durch eine FOIA-Klage (Freedom of Information Act) zur Veröffentlichung gezwungen wurde.

„Eine Sache, die aus den Pfizer-Dokumenten hervorgeht, ist, dass die überwältigende Mehrheit der unerwünschten Ereignisse in den Pfizer-Dokumenten in den Vereinigten Staaten auftreten. Die nächstgrößere Tranche ist in Westeuropa. Und die anderen 56 Länder, in denen diese Injektion eingeführt wurde, machen nur einen Bruchteil der unerwünschten Ereignisse aus, die wir im Westen sehen“, erklärte Wolf.

Sie verwies auf eine Studie aus dem Jahr 2018, die von Dr. Lee Vliet während des Webinars vorgestellt wurde und die schädlichen Auswirkungen von Nanopartikeln auf die Fortpflanzung zeigt. Wolf schlug vor, dass die Schädigung des Kinderwunsches durch die Impfung absichtlich herbeigeführt wurde, weil die durch die mRNA-Lipid-Nanopartikel verursachten Schäden bereits bekannt waren, bevor sie für die Öffentlichkeit hergestellt wurden.

Wolf fuhr fort, „entsetzliche“ Daten von Pfizer über Fehlgeburten nach der mRNA-Impfung zu zitieren.

„Wir haben einen Bericht vom Mai 2022, der an anderer Stelle in den Pfizer-Daten eine Fehlgeburtenrate von mehr als 76 Prozent bei mrNA-geimpften Frauen zeigt“, teilte Wolf mit und fügte hinzu, dass Dr. Pierre Khoury „sich gerade denselben Abschnitt der Pfizer-Dokumente angesehen und eine Fehlgeburtenrate von über 80 Prozent gefunden hat.“

Sie wies darauf hin, dass diese dramatischen Raten von unerwünschten Ereignissen durch andere Datensätze bestätigt werden, „wie die VAERs-Datenbank, die ebenfalls erschütternde, unverhältnismäßige Schäden für Föten zeigt.“

Wolf fuhr fort, Zahlen zu zitieren, die sie Anfang des Jahres in einem Substack-Beitrag vom 29. Mai mitgeteilt hatte und die ein „weltweites Babysterben“ zeigen, wie einen Anstieg von „über 200 % bei den Neugeborenen-Todesfällen im stark geimpften Schottland“.

Sie wies auch auf Studien aus Kanada und Israel hin, die zeigen, „dass Babys während und nach 2021 in hochgeimpften Ländern überproportional sterben und dass Neugeborene mit geimpften Müttern im Vergleich zu ungeimpften Müttern überproportional sterben.“

Josh Guetzkow, Dozent an der Hebräischen Universität Jerusalem, berichtete beispielsweise, dass Daten des RamBam-Krankenhauses in Haifa, Israel, zeigten, dass bei geimpften Frauen 34 % mehr Spontanaborte und Totgeburten auftraten als bei ungeimpften Frauen.

Sie berichtete auch über die Erkenntnisse des kanadischen Arztes Dr. Daniel Nagase, der sein Krankenhaus verlassen musste, weil er drei COVID-Patienten (die alle lebend aus dem Krankenhaus entlassen wurden) mit Ivermectin behandelt hatte. Nagase erzählte einem Reporter, dass er zwischen Januar und Juli 2021 über 86 Totgeburten in Waterloo, Ontario, informiert worden sei.

„Normalerweise sind es nur fünf oder sechs Totgeburten pro Jahr. Die übliche Rate ist also etwa eine Totgeburt alle zwei Monate“, sagte er. „Dass es plötzlich 86 Totgeburten in sechs Monaten gibt, ist also höchst ungewöhnlich. Aber die wichtigste Bestätigung, die wir aus dem Bericht aus Waterloo, Ontario, haben, ist, dass alle [Mütter der] 86 Totgeburten vollständig geimpft waren.“

Wolf wies auf die Feststellung von Igor Chudov hin, dass es nach der COVID-Impfung „weltweit zu einem Rückgang der erfolgreichen Geburten um bis zu 20 Prozent“ gekommen sei.

Zahlreiche andere Experten haben davor gewarnt, dass die COVID-Impfungen schwerwiegende Folgen für schwangere Frauen und ihre Babys haben könnten.

Während einer „Stop the Shot“-Konferenz, die letztes Jahr von LifeSiteNews übertragen wurde, erklärte der Spezialist für Mutter-Fötal-Medizin, Dr. Richard Blumrick, dass die mit mRNA entwickelten Impfstoffe die Plazentaschranke überwinden können, wodurch die Empfängerinnen des Impfstoffs dem Risiko von Fruchtbarkeitskomplikationen ausgesetzt sind.

Für Wolf haben die Beweise, die der War Room und ihr Daily Clout Team in den Pfizer-Dokumenten aufgedeckt haben, sie zu der Überzeugung gebracht, dass Pfizer, die FDA und Mitglieder des Weltwirtschaftsforums (WEF) „den wunderbaren weiblichen Körper ins Visier nehmen, mit seiner Fähigkeit, Leben zu empfangen, auszutragen, zu gebären und zu ernähren.“

„Sie haben es auf die Umgebung des menschlichen Fötus abgesehen, einen der heiligsten Räume auf dieser Erde, wenn nicht sogar den heiligsten“, sagte sie. „And they know it.“