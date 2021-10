Nahezu 112.000 neue Berichte über schwere Verletzungen nach COVID-Impfungen, Pfizer bittet FDA um grünes Licht für Impfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 778.685 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 16.310 Todesfälle und 111.921 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. Oktober 2021.

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. Oktober 2021 insgesamt 778.685 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. Die Daten enthalten insgesamt 16.310 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 373 gegenüber der Vorwoche.

Im gleichen Zeitraum wurden 111.921 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – 6.163 mehr als in der Vorwoche.

Ohne die in VAERS eingereichten „ausländischen Meldungen“ wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. Oktober 2021 593.728 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 7.437 Todesfälle und 47.455 schwere Verletzungen.

Von den bis zum 1. Oktober gemeldeten 7.437 Todesfällen in den USA traten 11 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 16 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 29 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 1. Oktober 393,4 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 227 Millionen Dosen von Pfizer, 152 Millionen Dosen von Moderna und 15 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die bei VAERS eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfschäden in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

21.298 unerwünschte Ereignisse insgesamt, davon 1.284 als schwerwiegend eingestufte und 22 gemeldete Todesfälle. Zwei der 22 Todesfälle waren Selbstmorde.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 16-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 1734141), der fünf Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer an Herzversagen gestorben sein soll.

Zu den weiteren Todesfällen der letzten Zeit gehören ein 17-jähriger Mann (VAERS-Identifikationsnummer 1689212) mit Krebs, der am 17. April geimpft wurde, am 20. Juli positiv auf COVID getestet wurde, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und am 29. August verstarb, sowie eine 16-jährige Frau (VAERS-Identifikationsnummer 1694568), die neun Tage nach Verabreichung ihrer ersten Dosis Pfizer an einer Lungenembolie starb.

3.202 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei 99 % der Fälle

auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

520 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), wobei 508 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

114 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten aus den USA für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 1. Oktober 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

56 % der Verstorbenen waren männlich, 43 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,8 Jahren.

Von den 2 935 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 50 % auf Impfungen von Pfizer, 42 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

648 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 32 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

1.976 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

158.280 Berichte über Symptome einer anaphylaktischen Reaktion, wobei 43 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 49 % auf Moderna und 7 % auf J&J zurückgeführt wurden. Zu einer anaphylaktischen Reaktion können verschiedene Symptome wie Hautausschläge, Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden oder Schock gehören.

9.907 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.286 Berichte Pfizer, 3.595 Berichte Moderna und 1.975 Berichte J&J zugeschrieben.

2.737 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.733 Fälle Pfizer, 888 Fälle Moderna und 106 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben werden.

Junge Mutter, die zur COVID-Impfung gedrängt wurde, stirbt an impfstoffbedingten Blutgerinnseln

Jessica Berg Wilson, eine 37-jährige Hausfrau aus Washington, verstarb am 7. September plötzlich an einer impfstoffinduzierten thrombotischen Thrombozytopenie (VITT) – einer seltenen und manchmal tödlichen Blutgerinnungserkrankung – nachdem sie den Impfstoff COVID von J&J erhalten hatte.

Am 29. August ging Jessica in eine Apotheke in Seattle, um ihren COVID-Impfstoff zu holen, und man sagte ihr, dass sie die Impfung von J&J erhalten würde. Sie war „vehement dagegen“, den Impfstoff zu nehmen, „in Anbetracht ihres Status als Hausfrau und Mutter, ihres guten Gesundheitszustands und ihres jungen Alters in Verbindung mit den bekannten und unbekannten Risiken eines unbewiesenen Impfstoffs“, so ihr Ehemann.

Jessica wurde jedoch dazu gedrängt, sich impfen zu lassen, weil die Schule ihres Kindes vorschrieb, dass „Zimmermütter“, die im Klassenzimmer arbeiten wollten, vollständig geimpft sein mussten.

Nach Jessicas VAERS-Bericht (VAERS I.D. 1683324) erlitt sie Blutgerinnsel in ihren Eierstock- und Nierenvenen sowie eine Hirnblutung, die zu Gewebeschäden führte. Obwohl die Ärzte versuchten, den Druck auf ihr Gehirn durch eine Kraniotomie zu lindern, hatten sie keinen Erfolg.

Jessica wurde schließlich für hirntot erklärt, von den lebenserhaltenden Maßnahmen getrennt und verstarb. Die Ärzte bestätigten, dass die Todesursache VITT war.

Pfizer bittet die FDA um die Genehmigung der Notfallverwendung seines COVID-Impfstoffs für 5- bis 11-Jährige

Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech haben am Donnerstag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Zulassung ihres COVID-Impfstoffs für die Notfallverwendung bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren beantragt. Der beratende Ausschuss der FDA wird am 26. Oktober zusammentreten, um den pädiatrischen COVID-Impfstoff von Pfizer zu erörtern.

FDA-Beamte sagten, dass die Behörde einen Impfstoff für jüngere Kinder innerhalb weniger Wochen zulassen könnte, sobald die Impfstoffdaten für jüngere Kinder eingereicht wurden, was jedoch vom Zeitpunkt und der Qualität der vorgelegten Daten abhängt.

Pfizer und BioNTech haben der FDA im vergangenen Monat erste Daten für ein Regime von zwei 10-Mikrogramm-Dosen bei Kindern vorgelegt – ein Drittel der Menge, die älteren Patienten verabreicht wird -, hatten aber bis jetzt noch keine formelle Zulassung beantragt.

Laut der Pressemitteilung von Pfizer vom 20. September hat die Studie nicht gezeigt, dass der Impfstoff Krankenhausaufenthalte oder auch nur leichte Fälle reduziert. Es wurden jedoch Nebenwirkungen festgestellt, die im Allgemeinen mit denen vergleichbar waren, die bei Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren beobachtet wurden.

Studien bestätigen, dass die Immunität des Impfstoffs von Pfizer nach 2 Monaten nachlässt

Wie The Defender berichtete, bestätigen zwei Studien, die am Mittwoch im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden, dass der Immunschutz, den zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer bieten, nach etwa zwei Monaten nachlässt.

Eine prospektive Längsschnittstudie aus Israel, an der 4 800 Beschäftigte im Gesundheitswesen teilnahmen, zeigte, dass die Antikörperspiegel nach zwei Impfstoffdosen rasch abnahmen, „insbesondere bei Männern, bei Personen ab 65 Jahren und bei Personen mit Immunsuppression“.

Eine zweite Studie aus Katar untersuchte die tatsächlichen Infektionen in der stark geimpften Bevölkerung des Landes, die überwiegend den Impfstoff COVID von Pfizer erhalten hatte. Die geschätzte Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2-Infektionen war in den ersten zwei Wochen nach der ersten Pfizer-Dosis vernachlässigbar, stieg in der dritten Woche nach der ersten Dosis auf 36,8 % und erreichte im ersten Monat nach der zweiten Dosis mit 77,5 % ihren Höhepunkt.

In den Monaten fünf bis sieben erreichte die Wirksamkeit des Impfstoffs den Forschern zufolge ein niedriges Niveau von etwa 20 %. Pfizer hat stets behauptet, dass die eigenen Wirksamkeitsdaten des Unternehmens eine 95%ige Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 belegen, was in dieser Studie nicht beobachtet wurde.

Schweden, Dänemark und Finnland pausieren den Moderna-Impfstoff wegen Bedenken wegen Myokarditis

Schweden, Dänemark und Finnland werden die Verwendung des COVID-Impfstoffs von Moderna für jüngere Altersgruppen aussetzen, nachdem Berichte über mögliche seltene Nebenwirkungen, darunter Myokarditis, bekannt wurden.

Finnland hat am Donnerstag die Verwendung des COVID-Impfstoffs von Moderna für jüngere Männer aufgrund von Berichten über Myokarditis pausiert und sich damit Schweden und Dänemark angeschlossen, die die Verwendung des Impfstoffs einschränken, nachdem eine nordische Studie unter Beteiligung Finnlands, Schwedens, Norwegens und Dänemarks ergeben hatte, dass Männer unter 30 Jahren, die mit dem Moderna-Impfstoff geimpft wurden, ein etwas höheres Risiko für Myokarditis hatten als andere.

Alle vier Länder erklärten, dass sie stattdessen Männern, die 1991 und später geboren wurden, den Impfstoff von Pfizer verabreichen würden, obwohl Untersuchungen ein ähnliches Myokarditis-Risiko für den Impfstoff von Pfizer belegen.

Vollständig geimpfter Patient löst COVID-Ausbruch in geimpfter Bevölkerung aus

Eine am 30. September in der Zeitschrift Eurosurveillance veröffentlichte Arbeit zeigt, dass ein vollständig geimpfter Patient in einem Krankenhaus COVID rasch auf vollständig geimpfte Mitarbeiter, Patienten und Familienmitglieder übertragen hat – trotz einer Impfquote von 96 % und der Verwendung vollständiger persönlicher Schutzausrüstung.

Von den 42 Fällen, die bei dem Ausbruch diagnostiziert wurden, waren 38 vollständig mit zwei Dosen des Impfstoffs Comirnaty von Pfizer und BioNTech geimpft, einer hatte nur eine Impfung erhalten und drei waren nicht geimpft.

Von den Infizierten waren 23 Patienten und 19 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter erholten sich alle schnell. Acht geimpfte Patienten erkrankten jedoch schwer, sechs wurden kritisch krank und fünf der kritisch Kranken starben. Die beiden nicht geimpften Patienten hatten leichte COVID-Fälle.

Den Autoren zufolge stellt die Studie die Annahme in Frage, dass hohe allgemeine Impfraten zu einer Herdenimmunität führen und COVID-Ausbrüche verhindern, da 96,2 % der Ausbruchsopfer geimpft waren, die Infektion schnell voranschritt und die Viruslast hoch war.

Vollständig geimpfte Länder hatten die höchste Zahl neuer COVID-Fälle

In einer Studie, die am 30. September in der Fachzeitschrift European Journal of Epidemiology Vaccines veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher den Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen COVID-Fällen in 68 Ländern und 2 947 US-Bezirken, die über eine zweite Impfdosis verfügten, sowie den verfügbaren COVID-Falldaten.

Die Studie ergab „keinen erkennbaren Zusammenhang“ zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen COVID-Fällen. Darüber hinaus wiesen die am besten geimpften Nationen die höchste Zahl neuer COVID-Fälle auf, wie die Forscher bei der Analyse von Daten aus einem siebentägigen Zeitraum im September feststellten.