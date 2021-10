Immer mehr Länder errichten „Quarantänelager“, und suchen Mitarbeiter

Das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Washington sucht Personal für „Quarantäneeinrichtungen“, die für Amerikaner genutzt werden sollen, die zu Hause nicht in Quarantäne gehen können. Einige befürchten, dass solche Quarantänelager letztendlich dazu dienen werden, Menschen einzusperren.

Die Quarantäneeinrichtungen sind für Personen gedacht, die nach Washington reisen und positiv auf Corona getestet wurden oder die mit einer positiv getesteten Person in Kontakt gekommen sind.

Das CDC, das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt der USA, veröffentlichte Anfang des Jahres ein Papier über die Umsiedlung von „Hochrisikopersonen“ in „grüne Zonen“ oder „Lager“, um sie vom Rest der Bevölkerung fernzuhalten.

Die Schriftstellerin und politische Kommentatorin Candace Owens zog eine Parallele zu Deutschland in den 1930er Jahren:

Letztes Jahr kündigten die Behörden im kanadischen Quebec an, dass sie Personen, die nicht kooperieren, in eine Corona-Einrichtung einweisen würden. Der Standort dieser Einrichtung ist geheim.

Holy shit.



The CDC actually put together a document to discuss putting high risk people into camps to “shield” low risk people from them.



No— this is not a joke, and yes, every single person who has made a reference to 1930’s Germany is vindicated. https://t.co/II6gjGtb5e — Candace Owens (@RealCandaceO) August 9, 2021

Ein Video auf Twitter zeigt, wie eine solche Quarantäneeinrichtung, eine „COVID Quarantine Site“, in Eatonville, Washington, gebaut wird:

Nisqually FEMA Camp being built in Eatonville, WA pic.twitter.com/osPVLdoNBX — Americanka🇺🇸🦅🇵🇱 (@Americanka4) September 29, 2021

Wussten Sie, dass das @WADeptHealth eine Stellenausschreibung für „ISOLATION UND QUARANTÄNE Teamberater“ hat? Was zum Teufel ist das?

Did you know the @WADeptHealth has a job listing for "ISOLATION AND QUARANTINE team consultants"?



What the heck is this?https://t.co/S8MHHESGMy#masktyranny #vaccinemandate https://t.co/E3xEp4th27 — Freedom Foundation (Parler: @FreedomFoundation) (@FreedomFdtn) September 22, 2021

Wer will einen Job in den neuen Regierungslagern? Das ist nichts Ungewöhnliches, es ist völlig normal, dass man 18 Monate nach Beginn der Aktion eine Stelle anbietet. Der Job kann ein Jahr dauern…hmm, was ist in einem Jahr? Im Jahr 2022? Brauchen Sie einen Hinweis?

Who wants a job at the new gov't camps? Nothing unusual here, totally normal to list a job 18 mos after it all started. The job may last a year…hmm, what is going on a yr from now? In 2022? Need a hint? Maybe it involves #ImpeachBidenHarrisPelosiNOW

https://t.co/kSsJ7FiRcD — Mitten state woman (@havalina68) September 23, 2021

Empfinden Sie ein überwältigendes Gefühl des Anspruchs? Haben Sie das Gefühl, dass man den Impfskeptiker und Maskenverweigerer eine Lektion erteilen sollte? Glauben Sie, die Regierung ist hier, um zu helfen? Dann melde dich noch heute als Covid Quarantine Internment Camp Counselor an! Link

Do you feel an overwhelming sense of entitlement?



Do you feel like Anti-Vaxxers and Anti-Maskers should all be taught a lesson?



Do you think the Government is here to help?



Well sign up today as a Covid Quarantine Internment Camp Counselor! Link👇https://t.co/m2KEFH6rIi pic.twitter.com/vVBTWgCKDC — Dr. K PhD in Toxic Masculinity (@KessenaO) September 21, 2021

Der Bundesstaat Washington stellt jetzt Personal für die Langzeitquarantänelager von Covid ein. – Dutzende von Stellenangeboten in der Jobbörse entdeckt.

REPORT: Washington State is now staffing long-term Covid quarantine camps. – Dozens of Job listings discovered on the Indeed job board.



(source:)https://t.co/RmeC7TKioP pic.twitter.com/3MY4vhxYXl — New Granada (@NewGranada1979) September 20, 2021

Neuseeland kündigte außerdem Pläne an, infizierte Personen in „Quarantäneeinrichtungen“ unterzubringen. Und im Januar gaben die deutschen Behörden bekannt, dass sie Menschen, die wiederholt gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen, in einem „Internierungslager“ in Dresden einsperren werden.