Krieg ist ein Riesengeschäft

Der berühmte militärisch-industrielle Komplex befand sich Mitte 1990 in Schwierigkeiten. Die Berliner Mauer war gefallen. Der Warschauer Pakt hatte seinen Zweck verloren. Die Sowjetunion schwankte. Colin Powell würde bald darüber sinnieren, dass ihm die Feinde ausgingen.

Es sah so aus, als könnte Amerika endlich die gewaltige Kriegsmaschinerie abbauen, die zur Eindämmung des „Reichs des Bösen“, wie Präsident Ronald Reagan die UdSSR berühmt nannte, entwickelt worden war.

Doch im August überfiel der Irak von Saddam Hussein Kuwait. Der Moderator eines Kongresses von Militärunternehmern dankte Hussein öffentlich. Der Krieg stand wieder auf der nationalen Tagesordnung, und das Pentagon konnte mit einer Aufstockung der Mittel rechnen, von denen ein Großteil in das floss, was Dwight Eisenhower den militärisch-industriellen Komplex nannte.

Ein Jahrzehnt später waren private Unternehmen in ähnlicher Weise am globalen Krieg gegen den Terror beteiligt. Das Geschäft umfasste Waffen, Unterstützungsdienste, Logistik, Waffenwartung, militärische Ausbildung und Sicherheit, wobei letztere durch Blackwater im Irak (un)berühmt wurde. Allein Afghanistan kostete das amerikanische Volk am Ende weit über 2 Billionen Dollar, von denen ein Großteil an die berühmten Händler des Todes ging, die schließlich die Taliban-Armee nach dem Sturz der Regierung in Kabul ausrüsteten.

William Hartung vom Center for International Policy, der für das Watson Institute’s Costs of War Project schreibt, hat kürzlich eine umfassende Bewertung darüber vorgelegt, wer in den letzten zwei Jahrzehnten wie viel verdient hat. Es ist eine deprimierende Geschichte, in der es den amerikanischen Unternehmen gut geht, während der Rest Amerikas schlecht abschneidet, blutet und zahlt. Dass einige wenige so stark profitierten, sollte nicht überraschen, da das amerikanische politische System zunehmend so gestaltet wurde, dass es die gut vernetzten und wohlhabenden Menschen belohnt.

Die Summen, um die es dabei geht, sind enorm. Erklärt Hartung:

Große und kleine Unternehmen waren bei weitem die größten Nutznießer des Anstiegs der Militärausgaben nach dem 11. September 2001. Seit Beginn des Krieges in Afghanistan haben sich die Ausgaben des Pentagons auf über 14 Billionen Dollar belaufen, von denen ein Drittel bis die Hälfte an Rüstungsunternehmen ging. Einige dieser Unternehmen erzielten Gewinne, die weithin als rechtmäßig angesehen werden. Andere Gewinne waren die Folge fragwürdiger oder korrupter Geschäftspraktiken, die auf Verschwendung, Betrug, Missbrauch, Preistreiberei oder Profitmacherei hinauslaufen.

So viele Ausgaben in jeder Form haben zwangsläufig negative Folgen. „Verschwendung, Betrug und Missbrauch“ sind fast zu einem Klischee geworden, zu einem Schlagwort für Probleme, die praktisch jedes Bundesprogramm betreffen, vom Wohnungsbau über die Sozialhilfe bis hin zur wirtschaftlichen Entwicklung. Doch das Militär ist einzigartig, eine staatliche Einrichtung ohne ziviles Pendant, die besonderen Wert auf Geheimhaltung legt. Die Privatisierung dieser Funktionen bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich.

Hartung warnte zum Beispiel:

Die Privatisierung von Schlüsselfunktionen kann die Kontrolle des US-Militärs über Aktivitäten, die in Kriegsgebieten stattfinden, verringern und gleichzeitig die Risiken von Verschwendung, Betrug und Missbrauch erhöhen. Darüber hinaus kann die Tatsache, dass das Führen von Kriegen eine Quelle für Gewinne ist, dem Ziel widersprechen, dass die USA bei der Lösung von Konflikten mit der Diplomatie vorangehen. Ganz allgemein hat der übergroße Einfluss der Rüstungsunternehmen zu einer zunehmenden Militarisierung der amerikanischen Gesellschaft geführt. Dies zeigt sich in allen Bereichen, angefangen damit, dass das Pentagon den Löwenanteil des Bundeshaushalts erhält – mehr als die Hälfte – bis hin zur Lieferung von überschüssiger militärischer Ausrüstung an staatliche und lokale Strafverfolgungsbehörden.

Leider spielten solche Bedenken kaum eine Rolle, nachdem die Terroranschläge vom 11. September das politische Klima verändert hatten. Der Kandidat George W. Bush trat für eine „bescheidene“ Außenpolitik ein. Präsident George W. Bush verfolgte einen radikalen und aggressiven internationalen Ansatz – vielleicht den extremsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Seine Kampagne umfasste zahlreiche Bemühungen um einen Regimewechsel, den Aufbau von Nationen und humanitäre Interventionen. Doch je mehr Amerika ausgab, desto schlechter schnitt es ab.

Tausende von amerikanischen und verbündeten Militärangehörigen und Auftragnehmern starben. Zehntausende wurden verwundet. Hunderttausende von ausländischen Zivilisten starben. Millionen wurden vertrieben. Die USA müssen sich erst noch mit den vielen Blutverlusten und dem entstandenen Elend auseinandersetzen.

Außerdem wurden Billionen von Dollar ausgegeben. Und wofür? Damit die Taliban wieder die Kontrolle über Afghanistan erlangen. Der Irak überlebt nur mühsam, verwüstet durch Sektenkriege, leidet unter einer ebenso chaotischen wie gewalttätigen Demokratie und wird stark vom Iran beeinflusst. Libyen versucht verzweifelt, einem Jahrzehnt des Bürgerkriegs zu entkommen. Der Jemen wurde von einem mörderischen Verbündeten der USA, Saudi-Arabien, mit amerikanischen Waffen in ein blutiges Chaos gestürzt.

Hartung hat das ausgegebene Geld detailliert aufgeführt. Mit dem Grundbudget wird die bestehende Streitkräftestruktur finanziert. Mit den Overseas Contingency Operations werden laufende Kriege bezahlt. Zusammen machen sie die Militärausgaben aus. Nach 9/11 explodierte die Summe. schrieb Hartung:

Das Pentagon-Budget – das Basisbudget plus das OCO-Konto – stieg im ersten Jahr nach den Anschlägen vom 11. September und dem Beginn des Krieges in Afghanistan um über 10 Prozent. Das Pentagon-Budget stieg schließlich 10 Jahre lang Jahr für Jahr an, ein beispielloser Vorgang in der Geschichte der USA. Im Jahr 2010 erreichten die Ausgaben des Pentagons den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg – über 800 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Das war wesentlich mehr, als die USA auf dem Höhepunkt des Korea- oder Vietnamkriegs oder während der Aufrüstung unter Reagan in den 1980er Jahren für ihr Militär ausgaben.

Stellen Sie sich vor. Es kostete Amerika mehr, eine zerlumpte Bande von Aufständischen und Terroristen zu bekämpfen, als die Rote Armee, die Roten Garden, den Vietkong, die Roten Khmer, die Koreanische Volksarmee und die übrigen Achsen des Bösen des Kommunismus. Und die realen Militärausgaben liegen auch heute noch weit über dem von Reagan erhöhten Niveau.

Die amerikanische Wirtschaft ergriff schnell ihre Chance auf Gewinn. Hartung zitierte den Vizepräsidenten von Boeing, Harry Stonecipher, der die Politiker davor warnte, sich zwischen die Unternehmen und das Geld zu stellen: „Die Geldbörse ist jetzt offen … jedes Mitglied des Kongresses, das nicht für die Mittel stimmt, die wir zur Verteidigung dieses Landes brauchen, wird sich nach dem nächsten November einen neuen Job suchen.“ Boeings PAC war erfahren darin, Stimmen für die Export-Import-Bank zu gewinnen, eine Quelle der Unternehmensfürsorge, die den Spitznamen Boeings Bank trägt, weil sie die Flugzeugverkäufe des Unternehmens großzügig unterstützt. Boeing trug auch zur Schar der Lobbyisten bei, schätzungsweise mehr als 700 allein für die berüchtigten „Merchants of Death“. Viele dieser Einflussagenten dienten entweder im Pentagon oder im Kongress und nutzten ihre beruflichen Kontakte gewinnbringend.

Während des globalen Krieges gegen den Terror wurde das Einholen von Verträgen für die Unternehmen zu einer Art „Fischzug“. Schrieb Hartung:

Die Gesamtausgaben des Pentagons für alle Zwecke seit dem Haushaltsjahr 2001 haben 14,1 Billionen Dollar überschritten (gemessen in Dollar 2021). Davon entfielen 4,4 Billionen Dollar auf die Beschaffung von Waffen sowie auf Forschung und Entwicklung (F&E), also auf Kategorien, die in erster Linie den Auftragnehmern der Unternehmen zugute kommen. Die restlichen Mittel wurden für die Besoldung und Versorgung des militärischen und zivilen Personals sowie für die für den Betrieb und die Aufrechterhaltung des US-Militärs erforderlichen Ausgaben aufgewendet. Die Zahl von 4,4 Billionen Dollar ist eine vorsichtige Schätzung des Finanzpools, aus dem die Auftragnehmer des Pentagon in den zwei Jahrzehnten seit dem 11. September geschöpft haben. Das massive Budget des Pentagons für Betrieb und Wartung (O&M) subventioniert ebenfalls Auftragnehmer, aber es ist schwieriger zu bestimmen, welcher Anteil dieser Kategorie an private Firmen geht.

Boeing und vier weitere Auftragnehmer – General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Raytheon – erhielten je nach Jahr bis zu einem Drittel des Gesamtbetrags. Die Zahlen sind unglaublich. Hartung führt aus:

Diese fünf Unternehmen haben allein im Fiskaljahr 2019 und im Fiskaljahr 2020 Aufträge im Wert von über 286 Milliarden Dollar erhalten. Von FY 2001 bis FY 2020 teilten sich allein diese fünf Firmen über 2,1 Billionen Dollar an Pentagon-Verträgen (in Dollar 2021). Um diese Zahlen in die richtige Perspektive zu rücken: Die 75 Milliarden Dollar an Pentagon-Verträgen, die Lockheed Martin im GJ 2020 erhielt, entsprechen mehr als dem Anderthalbfachen des gesamten Budgets des Außenministeriums und der Agentur für internationale Entwicklung für dieses Jahr, das sich auf 44 Milliarden Dollar belief.

Es ist ein großartiger Job, wenn man ihn bekommen kann.

Die größten Finanzierungsbereiche sind Waffen, Sicherheit und Logistik/Wiederaufbau. Es wäre schwierig, so viel Geld unter den besten Umständen sinnvoll auszugeben. Aber die letzten zwei Jahrzehnte waren alles andere als das. Hartung stellt fest: „Das Chaos des Krieges, das Fehlen einer angemessenen staatlichen Aufsicht und die schiere Menge an Mitteln, die in kurzer Zeit in den Wiederaufbau flossen, trugen alle zu einem Umfeld bei, das massive Verschwendung, Betrug und Missbrauch bei den Wiederaufbaubemühungen im Irak und in Afghanistan ermöglichte.“ Die vielen Berichte der Generalinspektoren für Irak und Afghanistan sind eine deprimierende Zusatzlektüre.

Obwohl die Zahl der Sicherheitsfirmen nicht sehr groß war, hatten sie einen erheblichen Einfluss, der weit über die unrechtmäßigen Ausgaben hinausging. Erklärte Hartung: „Der Einsatz von privaten Auftragnehmern verringert die Transparenz und die Verantwortlichkeit für die Geschehnisse in Kriegsgebieten, mitunter mit katastrophalen Folgen. Der Mangel an Transparenz in Bezug auf die Aktivitäten privater Auftragnehmer wurde durch die Entscheidung des Pentagons von 2018, die Berichterstattung über die Anzahl der US-Truppen, die in Übersee kämpfen, einzustellen, noch verstärkt.“

Da der US-Militärmarkt schrumpft, prognostiziert Hartung, dass sich die Unternehmen in Übersee nach Aufträgen umsehen werden. Er beobachtete:

Ein zusätzlicher Grund zur Besorgnis ist das Bestreben von US-Auftragnehmern nach dem Krieg, mehr ausländische Kunden zu suchen. Obwohl der ausländische Markt weniger lukrativ ist als die Flut von US-Geldern für private Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Irak- und dem Afghanistankrieg, wächst er, und die Aktivitäten von Auftragnehmern, die auf diese Weise beschäftigt werden, sind zutiefst beunruhigend. So hat beispielsweise eine US-Firma – die Tier 1 Group, die von einem ehemaligen Blackwater-Mitarbeiter gegründet wurde – vier der saudischen Agenten ausgebildet, die an der Ermordung des in den USA lebenden saudischen Journalisten Jamal Khashoggi beteiligt waren, und zwar mit Mitteln der saudischen Regierung.

Das meiste Geld wird mit Waffen verdient. Obwohl dieser Bereich überschaubar erscheinen mag, gibt es auch hier erhebliche Verschwendung, Betrug und Missbrauch. Und die Vereinigten Staaten sind der größte Waffenexporteur der Welt. Eine zweifelhafte Ehre, auch wenn das Geld gut ist.

Im Jemen haben die Obama- und die Trump-Regierung die Amerikaner zu Komplizen saudischer Kriegsverbrechen gemacht, indem sie das Königreich Saudi-Arabien bewaffneten, seine Waffen warteten und seine Luftangriffe unterstützten. Hartung stellt fest:

Während Donald Trump den größten Lärm um die Verkäufe im Nahen Osten und deren Vorteile für die US-Wirtschaft machte, verkauften die USA während der Obama-Regierung im Durchschnitt mehr Waffen an Saudi-Arabien, darunter drei große Angebote im Jahr 2010, die sich auf über 60 Milliarden Dollar beliefen und Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, Bomben, Raketen und Gewehre umfassten – praktisch ein ganzes Arsenal. Viele dieser Systeme wurden von Saudi-Arabien bei seiner Intervention im Jemen eingesetzt, die im März 2015 begann und bei der Tausende von Zivilisten durch wahllose Luftangriffe getötet und eine Blockade verhängt wurden, die bis heute wesentlich zum Tod von fast einer Viertelmillion Menschen beigetragen hat.

Obwohl man vorsichtig sein sollte, wenn man ein Unternehmen beschuldigt, einen Krieg zu unterstützen, um die Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen zu steigern, ist es für Einzelpersonen und Firmen ein Leichtes, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie Gutes tun, während sie Gutes tun. Und nachdem sie Jahre oder Jahrzehnte im Geschäft mit der „Schaffung von Bedrohungen“ verbracht haben, sind die Auftragnehmer bereit, die nächste große Sache zu suchen und vielleicht auszuhecken, um die schwindende GWOT abzulösen.

Die offensichtliche Wahl: die Volksrepublik China. Hartung warnte vor dem Druck spezieller Interessen, Peking zum nächsten Gegner zu machen, der den Verteidigungshaushalt sprengt. Er schrieb:

Da die USA ihren militärischen Fußabdruck im Irak und in Afghanistan verkleinert haben und sich stärker auf die Entsendung kleinerer Einheiten von Spezialeinheiten, die Ausbildung verbündeter Streitkräfte und Waffentransfers verlassen, um militärischen Einfluss auszuüben, sind übertriebene Einschätzungen der militärischen Herausforderungen durch China zum neuen Argument der Wahl geworden, um den Pentagon-Haushalt auf historisch hohem Niveau zu halten. Militärische Engagements in Übersee werden unterdessen weiterhin eine Quelle üppiger Profite für Auftragnehmer aller Art sein, da das US-Militär weiterhin an Antiterroroperationen in über 85 Ländern beteiligt sein wird, Hunderte von Militärstützpunkten in Übersee unterhält, in einer Reihe von Gebieten, darunter Guam und die Marianen, in erheblichem Umfang neue Stützpunkte errichtet und mit über 110 Milliarden Dollar an Waffenverkäufen im Rahmen des Foreign-Military-Sales-Programms der US-Regierung allein im Jahr 2020 weiterhin die weltweit größte waffenliefernde Nation sein wird. Doch die Behauptungen über den Aufstieg Chinas und die Notwendigkeit einer robusten militärischen Antwort dominieren jetzt die Haushaltsdebatte in Washington.

Natürlich stellt die VR China eine ernsthafte Herausforderung für Amerika dar. Doch zumindest heute sind Pekings Bedrohungen eher wirtschaftlicher als militärischer Natur. Die richtige Reaktion erfordert, dass die Politik nicht parteipolitische oder gewinnorientierte Vorteile widerspiegelt und dadurch das Verständnis der Amerikaner sowohl für die Bedrohungen als auch für die Reaktionen verzerrt. China sollte nicht der neueste Vorwand für Uncle Sam sein, immer mehr Waffen zu kaufen und immer mehr Dienstleistungen in Auftrag zu geben.

Krieg ist gut für die Bewohner des Beltway. Sie kassieren Beförderungen und Gehaltserhöhungen fast unabhängig von der Leistung. Die Rüstungsindustrie ist in ähnlicher Weise von der Realität abgeschottet. Der Rest Amerikas bleibt auf der Rechnung sitzen, da die Durchschnittsbürger im ganzen Land in Amerikas vielen Kriegen sterben und dafür bezahlen. Wenn Joe Bidens „Außenpolitik für die Mittelschicht“ etwas bedeutet, dann sollte sie dafür sorgen, dass Washington die Idee der „Kriege der Wahl“ fallen lässt und die Amerikaner nur als letzten Ausweg kämpfen lässt, wenn die vitalen Interessen des Landes wirklich auf dem Spiel stehen.