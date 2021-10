Die Datenbank der WHO meldet über 2 Millionen potenzielle COVID-Impfverletzungen für das Jahr 2021, die überwiegende Mehrheit davon bei Frauen

Bis heute wurden f das Jahr 2021 mehr als 2.199.476 unerwünschte Wirkungen nach der Impfung gegen COVID-19 gemeldet, wobei 866.558 (39 Prozent) der Verletzungen bei 18- bis 44-Jährigen und 1.517.989 (69 Prozent) aller Verletzungen bei Frauen auftraten.

Die öffentlich zugängliche Datenbank der Weltgesundheitsorganisation, in der die gemeldeten potenziellen Nebenwirkungen von Arzneimitteln erfasst werden, weist allein für das Jahr 2021 über 2 Millionen Fälle möglicher COVID-Impfstoffverletzungen aus, wobei 69 Prozent der Fälle bei weiblichen Patienten auftraten.

VigiAccess wurde 2015 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegründet, um der Öffentlichkeit den Zugang zu VigiBase, der Datenbank der WHO, zu ermöglichen.

Laut VigiAccess wurden bis heute 2.199.476 unerwünschte Wirkungen nach der Impfung gegen COVID-19 im Jahr 2021 gemeldet, wobei 866.558 (39 Prozent) der Verletzungen bei 18- bis 44-Jährigen und 1.517.989 (69 Prozent) aller Verletzungen bei Frauen auftraten.

Auf der Registerkarte Unerwünschte Arzneimittelwirkungen (ADRS) der Datenbank kann die Öffentlichkeit die Art der gemeldeten Verletzungen einsehen, darunter Störungen des Blut- und Lymphsystems, Herzerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparats und des Bindegewebes, Erkrankungen des Fortpflanzungssystems und der Brust, Erkrankungen der Atemwege, des Brustkorbs und des Mittelfells und viele andere.

Betrachtet man speziell einige der unter den Oberbegriffen aufgelisteten Störungen und Leiden, so ist die schockierende Zahl von Verletzungen wie Vaginalblutungen, Myokarditis, Hirnneoplasmen (Tumoren), Spontanabort, fetaler Tod, Totgeburt, Lungenembolie, Nierenversagen, fetale Wachstumsbeschränkung, tiefe Venenthrombose sowie das Auftreten von COVID-19, Grippe, Lungenentzündung und über 100 weiteren Erkrankungen zu nennen.

Derzeit gibt es keine Funktion, mit der die Öffentlichkeit feststellen kann, welche COVID-19-Impfstoffe mit welchen Verletzungen korreliert sind, stattdessen werden alle COVID-Impfstoffe und alle Verletzungen in einer Datei zusammengefasst.

Die schockierende Enthüllung, dass 1.517.989 (69 Prozent) der Fälle in der weiblichen Bevölkerung gemeldet wurden, könnte die Behauptungen verschiedener Ärzte, Wissenschaftler und Mitarbeiter des Gesundheitswesens untermauern, die Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Impfungen auf Frauen, insbesondere auf ihre Fortpflanzungsorgane und ihre Fruchtbarkeit, geäußert haben.

Im März teilte der Arzt Ryan Cole aus Idaho, ein zertifizierter Pathologe und Inhaber und Betreiber eines Diagnostiklabors, mit Unterstützung der Regierung des Bundesstaates der Öffentlichkeit mit, dass er seit der Einführung des Impfstoffs einen „20-fachen Anstieg“ von Gebärmutterschleimhautkrebs beobachtet.

Cole berichtete auch von einem erheblichen Anstieg der Melanomrate bei Patienten seit der Einführung des Impfstoffs, insbesondere von „dicken“ Melanomen bei „jüngeren“ Patienten. Laut Cole ist es äußerst ungewöhnlich, dass solche fortschreitenden Melanome in jüngeren Altersgruppen auftreten.

In Deutschland führten Forscher eine Studie durch, bei der Lipid-„Nanocarrier“ injiziert wurden, darunter einige mit einem Bestandteil, der sowohl in den mRNA-COVID-Impfstoffen von Pfizer als auch von Moderna enthalten ist: Polyethylenglykol.

Die Forscher stellten eine „hohe lokale Anhäufung von Nanopartikeln“ an „bestimmten Stellen der Eierstöcke“ fest, was die auf pharmazeutische Technologie und Biopharmazie spezialisierten Wissenschaftler zu der Warnung veranlasste, dass dies ein „Toxizitätsproblem beim Menschen“ darstellen könnte und dass weitere Untersuchungen durchgeführt werden müssten.

Dr. Michael Yeadon, ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, äußerte ebenfalls seine Besorgnis über die Auswirkungen der Impfstoffe auf die Gesundheit von Frauen, als er „Daten entdeckte, die zeigten, dass 15 schwangere Frauen, die [gegen COVID] geimpft wurden, dreifach höhere Mengen an Antikörpern gegen ihre eigene Plazenta entwickelten“ und dass diese Daten „von der Impfstoffindustrie und der öffentlichen Gesundheit abgetan und versteckt wurden“.

Darüber hinaus verwies Dr. Elizabeth Lee Vliet, eine unabhängige Ärztin, die sich auf Fortpflanzungshormone spezialisiert hat, auf eine Studie aus dem Jahr 2018, in der chinesische Forscher herausfanden, dass Nanopartikel [wie die in den mRNA-Impfstoffen verwendeten Partikel] die Blut-Hoden-Schranke, die Plazentaschranke und die Barrieren zum Schutz des Fortpflanzungsgewebes passieren und sich dann in den Fortpflanzungsorganen anreichern können.

Laut Vliet schädigt die Anhäufung von Nanopartikeln laut der chinesischen Studie die Organe (Hoden, Nebenhoden, Eierstöcke und Gebärmutter) durch die Zerstörung bestimmter Zellen, was zu Funktionsstörungen der Fortpflanzungsorgane führt, die sich negativ auf Spermien und Eizellen auswirken und den Eierstockzyklus stören können.

Die WHO ist bei weitem nicht der einzige wichtige Akteur in der medizinischen Welt, der die schädlichen und sogar tödlichen Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe auf die Öffentlichkeit aufgedeckt hat.

Auch die Arzneimitteldatenbank der Europäischen Union (EU) hat über 2 Millionen unerwünschte Reaktionen auf die Impfungen gemeldet, von denen 1 Million als schwerwiegend eingestuft wurden und über 21.000 zum Tod führten.

Thomas Renz, ein amerikanischer Anwalt, der einen Prozess führt, um die Zulassung der COVID-19-Impfstoffe zu stoppen, enthüllte, dass er die eidesstattliche Aussage einer Person hat, die im Bereich der Datenanalyse im Gesundheitswesen tätig ist, dass Impfstoffverletzungen um einen konservativen Faktor von mindestens 5 zu niedrig gemeldet werden“.

Nach der Analyse der Daten gaben Renz und seine Mitarbeiter, die an dem Fall mitarbeiten, bekannt, dass die „konservativste Schätzung“ der durch die Impfung verursachten Todesfälle in Amerika bei 45.000 liegt, wobei zusätzliche Beweise zeigen, dass die Zahl „astronomisch höher“ sein könnte.

Der texanische Kardiologe und führende Medizinexperte Dr. Peter McCullough erklärte: „Die Amerikaner werden die Hauptlast eines gescheiterten Massenimpfprogramms tragen, das als eines der tödlichsten, schädlichsten und teuersten in die Geschichte der Menschheit eingehen wird“.