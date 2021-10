Ende des Jahres werden wir keine Impfstoffe mehr brauchen. Warum werden Sie dann jetzt noch geimpft?

Vielleicht ist das der Grund, warum die Regierung es so eilig hat

alle zu impfen, damit die Impfstoffhersteller eine Rendite erzielen

bevor konkurrierende Technologien auf den Markt kommen

Die moderne Medizin hat jetzt eine tolle Pille auf den Markt gebracht, und ob Sie es glauben oder nicht, sie wird als Alternative zur Impfung angepriesen! Aber in einer modernen Version von „Ihr Geld oder Ihr Leben?“ wird sie nicht billig zu haben sein.

Als erstes orales antivirales Medikament gegen COVID-19 wird es wahrscheinlich eine Notfallzulassung ohne längere Studien erhalten. Es kann Ihr Leben retten, aber es wird Sie nicht davor bewahren, krank zu werden. Alles, was Sie davor bewahrt, krank zu werden, gehört nicht zum Geschäftsmodell von Big Pharma.

Null Sterblichkeitsrate in einer Studie

Das Pro-Medikament (wird in ein Medikament umgewandelt) mit dem generischen Namen Molnupiravir, das zweimal täglich eingenommen wird, verringerte nachweislich die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten von 14,1 % auf 7,3 %, und die Sterblichkeitsrate sank auf Null, verglichen mit 8 Todesfällen bei 775 behandelten Patienten.

Auf Wiedersehen Auffrischungsimpfungen und Impfpässe

Auch Auffrischungsimpfungen gehören der Vergangenheit an. Molnupiravir wirkt gegen alle Varianten.

Im Gegensatz zu anderen antiviralen Medikamenten wie Remdesivir, die intravenös verabreicht werden müssen, kann Molnupiravir oral verabreicht werden.

Universelles Antivirusmittel

Molnupiravir wird auch als Breitspektrum-Antivirus bezeichnet, das nicht nur Stämme des COVID-19-Coronavirus, sondern alle Viren hemmt: Chikungunya-Virus, Respiratorisches Synzytialvirus, Hepatitis-C-Virus, Norovirus, Influenza-A- und -B-Virus, Ebola-Virus und alle menschlichen Coronaviren.

Spritzenphobie? Stellen Sie sich an: Produktion und Auslieferung werden hochgefahren

Der Arzneimittelhersteller plant die Auslieferung von 10 Millionen Kursen (5 Pillen) bis Ende 2021 zu einem Preis von 712 Dollar pro Kurs (142,40 Dollar pro Pille). Berichten zufolge hat die US-Regierung bereits einen Vertrag über 1,7 Millionen Kurse (x 712 $ = 1,2 Mrd. $) abgeschlossen, ohne dass ein Genehmigungsverfahren eingeleitet wurde.

Wie konnte es überhaupt patentiert werden, wo doch Jahrzehnte der Wissenschaft vorausgingen?

Es ist schwer zu glauben, dass Molnupiravir ein Patent erhalten hat. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass C9H13N306 oder N4-Hydroxycitidin (Molnupiravir) Fehler in der RNA des Virus hervorruft, die zum Absterben von virusinfizierten Zellen führen.

Skrupellose Gewinnspanne

Die Kosten für die Herstellung von Molnupiravir werden mit 17,74 $ für eine Behandlung mit 5 Tabletten angegeben. Der Wiederverkaufspreis von 712 $ ist ein 40-facher Aufschlag. Zum Vergleich: Arzneimittelhersteller in Indien bringen Molnupiravir für 12 $ für eine 5-Tage-Kur auf den Markt.

Von der Regierung finanziert, aber an Privatunternehmen übergeben

Ein auf TheIntercept.com veröffentlichter Bericht belegt, dass die Regierung an der Entwicklung von Molnupiravir beteiligt war.

Eine Liste der von den USA finanzierten Patente für Molnupiravir, die durch staatliche Zuschüsse finanziert wurden, ist online zu finden.

Nach dem Bayh-Dole-Gesetz (1980) kann die Bundesregierung die Nutzung von Patenten aussetzen, wenn staatlich finanzierte Arzneimittel überteuert sind. Stattdessen „hat die Regierung sie einfach an die Privatindustrie verschenkt, scheinbar ohne weitere Bedingungen“. Für die Entwicklung des Medikaments wurden 35 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern verwendet.

Könnte eine biologische Katastrophe sein

Der Haken an der Sache ist, dass Medikamente aus der gleichen Klasse wie Molnupiravir in Tierversuchen mit Geburtsfehlern in Verbindung gebracht worden sind. Also: Kein Sex während der Einnahme des Medikaments!

Molnupiravir erzeugt Mutationen im Virus, die zu dessen Ausrottung führen. Obwohl Molnupiravir eine 100-mal stärkere antivirale Aktivität aufweist als das antivirale Medikament Ribavirin, wird in einigen Berichten behauptet, dass diese „Mutagenese“ Risiken für den Patienten birgt.

Es könnte sich in eine Vorstufe der DNA verwandeln, in den Zellkern eindringen und Krebs auslösen. Ein Wissenschaftler erklärt dies mit Nachdruck: „Dieses Medikament wird in die DNA eingebaut.“ Dasselbe Medikament wurde für die Behandlung von Hepatitis C wegen des potenziellen Risikos, dass es Mutationen verursachen könnte, aufgegeben.

In einer Veröffentlichung der Pharmaindustrie heißt es:

Theoretisch können mutagene Arzneimittel entweder Geburtsfehler oder Krebs verursachen. Die Einschlusskriterien für die Phase-3-Studie mit Molnupiravir verlangten von den Männern, dass sie keine Spermien spenden und entweder zustimmen, auf Sex zu verzichten oder zu verhüten. Frauen durften nicht schwanger sein oder stillen. Frauen im gebärfähigen Alter mussten sich bereit erklären, eine hochwirksame Verhütungsmethode anzuwenden oder ab Beginn der Studienintervention 28 Tage lang abstinent zu bleiben. Darüber hinaus mussten Frauen im gebärfähigen Alter innerhalb von 24 Stunden vor der ersten Medikamentendosis einen negativen hochempfindlichen Schwangerschaftstest vorweisen.

Es ist schwierig, dieses Medikament mit solchen Vorsichtsmaßnahmen als sicher zu bezeichnen. Es klingt wie Thalidomid, das Medikament gegen Übelkeit, das in den 1970er Jahren zu zahlreichen Geburtsschäden führte.

Allerdings ist dieses Medikament nicht so haftungsfrei wie Impfstoffe.

Paradoxerweise wird in einer Pressemitteilung des Pharmaunternehmens behauptet, dass Molnupiravir in In-vivo-Säugetiersystemen nicht mutagen oder genotoxisch ist.

Könnte eine biologische Katastrophe sein

Molnupiravir kann jedoch von einer Wirtszelle durch das Enzym Ribonukleotid-Reduktase in eine 2′-Desoxyribonukleosid-Form umgewandelt und dann in die DNA der Wirtszelle eingebaut werden, was in Tierzellen nachgewiesen wurde. An diesem Punkt könnte der Körper beginnen, sich selbst zu töten.

Wirtschaftlichere und breiter wirksame Mittel übersehen

Natürlich wird die Food & Drug Administration, die fast 45 % ihres Budgets aus den Gebühren der Arzneimittelhersteller bezieht, wohl kaum nach wirtschaftlicheren Mitteln suchen.

Unangekündigte Studie bestätigt Mechanismus für Lysinbehandlung und -prävention

In einer obskuren und wenig beachteten Studie berichten Forscher aus Übersee in der Fachzeitschrift VIRUSES, dass eine 10-Cent-Aminosäure, Lysin, die virale RNA in einer Laborschalenstudie auf 4 % reduzierte. Diese Entdeckung wird durch Erfahrungen beim Menschen gestützt, wo Lysin in der Dominikanischen Republik COVID-19 nahezu ausrottet. Lysin wirkte ohne Beeinträchtigung des Spike-Proteins oder des ACE2-Rezeptors, der die Eintrittspforte für Viren in lebende Zellen darstellt. Es wurde festgestellt, dass Lysin wirkt, indem es das Arginin/Lysin-Verhältnis zugunsten von Lysin ausgleicht und den Kalziumeinstrom in virusinfizierte Zellen verändert.

Die Behandlung mit Lysin ist absolut nicht genotoxisch. Kein Virus gelangte in den Kern der infizierten Zellen, der das menschliche Genom mit 21.000 Genen beherbergt.

Patienten mit COVID-19 und anderen Virusinfektionen wie Influenza und Herpesviren wird empfohlen, argininreiche Nahrungsmittel zu meiden und Lysin zuzuführen. Im Gegensatz zu Impfstoffen und Molnupiravir kann Lysin präventiv eingesetzt werden, vor allem, weil es kostengünstig ist und keine Nebenwirkungen hat.

Anfang 2021 berichteten US-amerikanische Forscher als erste, dass Lysin bei klinischer Anwendung COVID-19-Infektionen stoppt.

Kochsalz unterdrückt Symptome von COVID-19

Das gleiche Forscherteam aus Übersee ging noch einen Schritt weiter und stellte fest, dass die Zugabe von Ammoniumchlorid zur Alkalisierung das Eindringen eines Pseudo-COVID-19-Viruspartikels blockiert. Auch die Verwendung alkalisierender Nährstoffe wie Kochsalz könnte wirksam sein.

In einer Veröffentlichung der pharmazeutischen Industrie wurde berichtet, dass Gurgeln mit Salzwasser (Natrium ist alkalisch) Coronaviren, Influenza A, Herpes und andere Viren hemmt und die Symptome bei vielen Virusstämmen wirksam lindert.

Bei fast allen Studienteilnehmern, die mit Salzwasser gurgelten, verkürzte sich die Dauer ihrer Erkrankung um 1,9 Tage. Die meisten viralen Infektionen dauern 7-10 Tage. Da es etwa 200 Erkältungsviren gibt, ist eine solche breit wirkende Behandlung dringend erforderlich.

In einem Bericht im Journal of Global Health berichten Forscher, dass eine Natrium-Nasenspülung + Gurgeln die Symptome einer verstopften Nase um 3,1 Tage, Husten um 3,3 Tage und Heiserkeit um 2,9 Tage reduziert.

Was gibt ein Land, das sagt, es sei pleite, für ein Patent her, das es finanziert hat?

Für ein Land, das pleite ist und mit einem Regierungsstillstand droht, und das sagt, dass es die Schuldengrenze um Billionen von Dollar anheben muss, und dessen Finanzministerin sagt, dass sie fast alle Banktransaktionen aufspüren will, um 7 Billionen Dollar mehr an Steuern einzutreiben, ist es sicherlich unpassend, einen Vertrag für eine 5-tägige Tablettenkur für 712 Dollar auszustellen, was angesichts der Kosten für einen Krankenhausaufenthalt wie ein Schnäppchen erscheinen mag, aber nicht mit dem Auftrag der FDA übereinstimmt, „die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem sie die Sicherheit, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Human- und Tierarzneimitteln, biologischen Produkten und medizinischen Geräten gewährleistet“, ohne Rücksicht auf die Kosten.

Wie viele Insider bei der FDA sowie Vertreter des Kongresses haben bereits Aktien des Arzneimittelherstellers Molnupiravir erworben?

Warum lassen wir sie mit all dem davonkommen? Entscheiden Sie sich einfach für Lysin-Tabletten. Seit der Ausrufung der COVID-19-Pandemie im März 2020 wurden bisher etwa 44,2 Millionen Fälle bestätigt. Die Behandlung mit Molnupiravir würde mehr als 31 Milliarden Dollar kosten, verglichen mit 221 Millionen Dollar für Lysin-Tabletten. Es ist Ihre Entscheidung, Amerika.