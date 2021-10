Julian Assange zum Schweigen bringen: Warum ein Gerichtsverfahren, wenn man ihn einfach töten kann?

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Es geht um den Missbrauch, der von mächtigen Männern ermöglicht wird, die glauben, dass ihre Macht unbegrenzt ist, schreibt Philip Giraldi.

Ein englischer Freund erfuhr kürzlich von dem Plan der US Central Intelligence Agency (CIA), den Journalisten Julian Assange entweder zu entführen oder zu töten, und witzelte: „Ich wette, er ist froh, sicher und gesund im Belmarsh-Gefängnis zu sein, wenn er die Chance hat, das zu lesen!“ Ich entgegnete ihm, dass seine Zeit in Belmarsh von einem englischen Richter so erniedrigend wie möglich gestaltet wurde und die Briten genauso gut in der Lage sind, einen Jeffrey-Epstein-Selbstmord oder einen „Unfall“ zu begehen, wenn sie von ihren amerikanischen „Vettern“ dazu aufgefordert werden. Er stimmte widerstrebend zu. In der Tat war die Rolle der amerikanischen Verbündeten Großbritannien und Australien in dem, was sich als eines der am längsten spielenden Justizdramen der Welt herausstellt, verwerflich.

Für diejenigen Leser, die etwas von der Assange-Saga verpasst haben, ist eine Zusammenfassung angebracht. Julian Assange, ein australischer Staatsbürger, der in London lebte, war der Chefredakteur und die treibende Kraft hinter Wikileaks, das 2006 ins Leben gerufen wurde und zu den alternativen Nachrichtenseiten gehörte, die in den letzten zwanzig Jahren aus dem Boden geschossen sind. Wikileaks war insofern etwas Besonderes, als es oft nicht seine eigenen Geschichten verfasste, sondern von Quellen in der Regierung und anderswo dokumentarisches Material erhielt, das es dann unbearbeitet nachdruckte.

Assange zog den Zorn der herrschenden Klasse auf sich, als er 2010 ein geheimes Video von einer nicht identifizierten Quelle erhielt, das einen unprovozierten Schusswechsel mit Hubschraubern der US-Armee in Bagdad im Jahr 2007 zeigte, bei dem ein Dutzend völlig unschuldiger Menschen getötet wurde. Die Wut der Regierung auf WikiLeaks verschärfte sich, als Edward Snowden, ein Mitarbeiter der National Security Agency, 2013 mit geheimem Material nach Hongkong floh, das belegte, dass die US-Regierung Amerikaner illegal ausspionierte. Berichten zufolge half WikiLeaks auch dabei, Snowdens anschließende Flucht von Hongkong nach Russland zu organisieren.

Die gegen WikiLeaks gerichtete parteiübergreifende Feindseligkeit verschärfte sich im Sommer 2016 noch weiter, als die Website der Gruppe begann, E-Mails der Demokratischen Partei und von Hillary Clintons Wahlkampf zu veröffentlichen. Die unmittelbare Schlussfolgerung, die vom Team Hillary propagiert wurde, aber nicht durch Fakten gestützt wurde, war, dass der russische Geheimdienst die E-Mails gehackt und an WikiLeaks weitergegeben hatte.

Es war vielleicht unvermeidlich, dass Assanges Berichterstattung, die sich nie als sachlich falsch erwiesen hat, in einigen Kreisen als auf Informationen beruhend dargestellt wurde, die ihm von russischen Hackern zur Verfügung gestellt wurden. Obwohl er dies wiederholt bestritt und es technische Gründe gibt, warum dies unwahrscheinlich oder sogar unmöglich ist, führte dies zu einer scharfen russophoben Reaktion seitens einer Reihe von Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden, die den Vereinigten Staaten nahe stehen. Assange wurde im November 2010 in Großbritannien aufgrund eines internationalen Haftbefehls angeklagt, der seine Auslieferung an Schweden verlangte, weil er in diesem Land eine Vergewaltigung begangen haben soll. Er wurde gegen Kaution freigelassen, verlor jedoch einen Rechtsstreit zur Aufhebung des Haftbefehls und ließ dann im Juni 2012 eine vorläufige Anhörung in London ausfallen, um in der ecuadorianischen Botschaft, die diplomatische Immunität genießt, Asyl zu erhalten. Er blieb zweiundachtzig Monate in der Botschaft, bis die neue Regierung in Quito klarstellte, dass sein Asyl widerrufen und er aus dem Gebäude ausgewiesen werden würde. Er bereitete sich darauf vor, das Gebäude im April 2019 freiwillig zu verlassen, als die Polizei eintraf und ihn unter der Anklage verhaftete, dass er sieben Jahre zuvor nicht vor Gericht erschienen war, was als „Kautionsflucht“ angesehen wurde. Er wurde sofort in das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gebracht, in dem Großbritanniens terroristische Gefangene inhaftiert sind.

Nach seiner Verhaftung wurde Assange aufgrund eines Auslieferungsersuchens des US-Justizministeriums auf der Grundlage des Espionage Act von 1918 weiter inhaftiert, das offenbar auf eine mögliche Interaktion mit dem Whistleblower-Fall Chelsea Manning zurückgeht. Assange ist nun seit 29 Monaten in Belmarsh inhaftiert, obwohl der internationale Druck zunimmt, dass er ein Journalist ist und freigelassen werden sollte. Die Briten haben gezögert, ihn aufgrund der von der US-Regierung vorgelegten Beweise auszuliefern, darunter die Behauptung, Assange habe der ehemaligen US-Armee-Analystin Manning geholfen, in ein geheimes Computernetzwerk einzudringen, um an geheimes Material zu gelangen und es schließlich zu veröffentlichen, aber sie haben ihn ebenfalls nicht freigelassen. Die britische Richterin verweigerte die Auslieferung im Januar mit der Begründung, dass Assange bei einer gewaltsamen Rückführung in die USA wahrscheinlich Selbstmord begehen würde, lehnte aber auch eine Kaution ab, da bei ihm Fluchtgefahr bestehe. Die USA haben gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, und die nächste Anhörung ist für Ende Oktober angesetzt. Es ist anzumerken, dass das Justizministerium keine Beweise vorgelegt hat, die Assange mit den russischen Geheimdiensten in Verbindung bringen.

Das bringt uns zu der Yahoo-News-Enthüllung über den CIA-Plan, Assange zu erschießen, zu vergiften oder zu entführen, während er in der ecuadorianischen Botschaft Schutz suchte. Es geht in etwa so: 2017, im fünften Jahr von Assanges Aufenthalt in der Botschaft, diskutierte die CIA darüber, ihn zu verfolgen, um die angebliche Bedrohung von Regierungsgeheimnissen durch ihn und seine Organisation zu beenden, die immer noch aktiv war und vermutlich in Kontakt mit ihm stand. WikiLeaks hatte zu dieser Zeit äußerst sensible CIA-Hacking-Tools veröffentlicht, die als „Vault 7“ bezeichnet wurden und den „größten Datenverlust in der Geschichte der CIA“ darstellten.

In einer Rede im April 2017 sagte Donald Trumps neuer CIA-Direktor Mike Pompeo: „WikiLeaks geht wie ein feindlicher Geheimdienst und redet wie ein feindlicher Geheimdienst und hat seine Anhänger ermutigt, Jobs bei der CIA zu finden, um Geheimdienstinformationen zu erhalten. Es ist an der Zeit, WikiLeaks als das zu bezeichnen, was es wirklich ist: ein nicht-staatlicher feindlicher Geheimdienst, der oft von staatlichen Akteuren wie Russland unterstützt wird.“ Das war eine Kampfansage. Die Bezeichnung „nichtstaatlicher feindlicher Nachrichtendienst“ ist eine juristische Bezeichnung, die mehr oder weniger die Tür für unkonventionelle Reaktionen zur Beseitigung der Bedrohung öffnet. Die CIA-Stationen, in denen sich WikiLeaks-Mitarbeiter bekanntermaßen aufhielten, wurden angewiesen, die Überwachung dieser Personen zu verstärken und zu versuchen, jegliche Kommunikation zu unterbinden, die sie mit Assange selbst in der Botschaft führen wollten. Ein Stab von Analysten, der als „WikiLeaks-Team“ bezeichnet wurde, arbeitete Vollzeit daran, die Organisation und ihre Führer ins Visier zu nehmen.

Auf der obersten Ebene der Agentur herrschte eine Debatte über extremere Optionen vor, obwohl es berechtigte Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dessen gab, was in Erwägung gezogen wurde. Ende 2017, mitten in der Debatte über eine mögliche Entführung und/oder Ermordung, erhielt die CIA alarmierende, wenn auch unbewiesene Berichte, dass russische Geheimdienstmitarbeiter Pläne vorbereiteten, um Assange bei der Flucht aus dem Vereinigten Königreich zu helfen und ihn nach Moskau zu fliegen.

Die CIA reagierte darauf, indem sie Vorbereitungen traf, um Assanges mögliche Ausreise mit russischer Hilfe zu vereiteln. Dazu gehörten mögliche Feuergefechte mit Moskauer Spionen auf den Straßen Londons oder der Zusammenstoß eines Autos mit einem russischen Diplomatenfahrzeug, das Assange transportierte, um ihn zu ergreifen. Ein Szenario sah sogar vor, entweder die Landebahn zu blockieren oder die Reifen eines russischen Flugzeugs zu zerschießen, in dem Assange vermutet wurde, bevor es nach Moskau abheben konnte. Pompeo selbst favorisierte Berichten zufolge eine so genannte „Überstellung“, die darin bestünde, in die ecuadorianische Botschaft einzubrechen, Assange zu entführen und ihn heimlich zur Verhandlung in die USA zu fliegen. Andere im nationalen Sicherheitsteam zogen es vor, Assange zu töten, anstatt sich die Mühe zu machen, ihn zu entführen und abzuschieben. Glücklicherweise setzten sich vernünftigere Ansichten durch, insbesondere als die Briten sich weigerten, in irgendeiner Weise mit Aktivitäten zu kooperieren, die sie als eindeutig illegal ansahen.

Assange ist also immer noch im Gefängnis und was bedeutet das alles? Der einzige mögliche Vorwurf, der überzeugend belegen würde, dass Assange ein von Russland bezahlter Spion ist, würde damit zusammenhängen, dass er Chelsea Manning möglicherweise dabei geholfen hat, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, um geheimes Material zu stehlen, aber es gibt keinen wirklichen Beweis dafür, dass Assange das tatsächlich getan hat oder dass er unter russischer Kontrolle steht. Das macht ihn also zum Journalisten. Dass er die Vereinigten Staaten in Verlegenheit gebracht hat, und zwar meistens dann, wenn sie sich falsch verhalten haben, ist das, was gute Journalisten tun. Aber darüber hinaus offenbaren die schändlichen CIA-Pläne, Assange zu töten oder zu entführen, um ihn loszuwerden, einmal mehr die dunkle Seite dessen, was die Vereinigten Staaten von Amerika seit dem 11. September geworden sind.

Mehr noch: Assange loszuwerden, wird nichts bewirken. Er hat mit einer Reihe von gleichgesinnten Kollegen zusammengearbeitet, die mehr als in der Lage waren, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Seit er im Belmarsh-Gefängnis sitzt, ist er weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, und es sind seine Mitarbeiter, die weiterhin um Informationen werben und sie auf ihrer Website veröffentlichen. Mike Pompeos unapologetische Antwort auf diese Ermordungs- oder Entführungsgeschichte lautete: „Sie haben sich aktiv bemüht, selbst Geheimnisse zu stehlen und andere dafür zu bezahlen, dass sie dasselbe tun …“ Natürlich, wenn das alles wahr wäre, hätten Mike und die Anwälte der Regierung die Möglichkeit gehabt, genau das vor einem britischen Gericht zu beweisen. Sie konnten es nicht und haben stattdessen die einfachere Option gewählt, jemanden zu töten, weil er etwas Wahres veröffentlicht hat. Und Mord ist ein stumpfes Instrument, mit dem man selten etwas erreicht. Es sei daran erinnert, dass Pompeo im Januar 2020 sicherlich an der Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani und des irakischen Milizenführers Muhandis in Bagdad beteiligt war. Was hat das bewirkt, abgesehen davon, dass ein nominell befreundeter Irak der US-Präsenz gegenüber feindlich eingestellt war?

Oder, wie es Assanges Anwalt ausdrückte: „Als amerikanischer Bürger finde ich es absolut empörend, dass unsere Regierung in Erwägung zieht, jemanden ohne jegliches Gerichtsverfahren zu entführen oder zu ermorden, nur weil er wahrheitsgemäße Informationen veröffentlicht hat.“ Leider ist das nicht alles, worum es im Fall Assange geht. Es ist nicht nur eine Frage von Wahrheit oder Fiktion und journalistischer Ethik, sondern vielmehr eine Frage des Missbrauchs, der durch mächtige Männer ermöglicht wird, die glauben, dass ihre Macht unbegrenzt ist. Das ist der wahre Abgrund, in den die Vereinigten Staaten geraten sind, und der einzige Ausweg besteht darin, diese Leute, angefangen bei Pompeo, endlich für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen.