Naomi Wolf: „Wir wissen aus den Pfizer-Dokumenten, dass es Babys im Mutterleib tötet“

Naomi Wolf war letzte Woche zu Gast bei Steve Bannon in der Sendung „The War Room“, um über die jüngsten Auswirkungen der Pfizer-Impfstoffe auf schwangere Frauen zu sprechen.

Wolf, Geschäftsführerin von Daily Clout, erzählte Steve Bannon, dass das Gesundheitsministerium Gynäkologen Millionen von Dollar zahle, damit sie Mütter über die Sicherheit der COVID-MRNA-Impfstoffe belügen. Naomi Wolf erzählte Steve, dass Ärzte immer noch einen Anreiz haben, schwangere Frauen über die Sicherheit von MRNA-Impfstoffen zu belügen, und Babys als Folge davon sterben.

Naomi Wolf: Dr. Thorpe wiederholte in meinem Interview mit ihm, was unabhängige Hebammen, die ich zuvor interviewt hatte, gesagt hatten: fötale Missbildungen, chromosomale Fehlbildungen, Frühgeburten, Babys, die nicht atmen können. Er habe noch nie so schreckliche Ergebnisse für Mütter und Babys gesehen. Und wie ich schon sagte, ist die Zahl der Todesfälle bei Müttern und Kindern nach dieser MRNA-Injektion, die wirklich die Plazenta angreift, um 40 % gestiegen. Wir haben es hier also mit absoluten Verbrechern zu tun, die die Behandlung und Pflege der schwächsten Bevölkerungsgruppe, nämlich der schwangeren Frauen, übernommen haben. Und wenn man schwanger ist, vertraut man seinem Geburtshelfer. Man vertraut seinem Gynäkologen. Man tut, was sie einem sagen. Man hat Angst, nicht das zu tun, was sie einem sagen. Sie sind durch und durch dazu angehalten, schwangere Frauen zu belügen und zu einfach weiter zu lügen, und zwar auf eine Art und Weise, von der wir aus den Pfizer-Dokumenten wissen, dass sie Babys tötet.

Ultra MAGA Party hat dieses Video nach Naomi Wolfs Auftritt in The War Room letzte Woche zusammengestellt.

NAOMI WOLF: Aus den PFIZER-Dokumenten wissen wir, dass es Babys im Mutterleib ermordet!

