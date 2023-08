TV-Sender stellt einen „Klima-Therapeuten“ vor, der die Menschen vor der „Klimaangst“ befreien soll

In einem an Monty Python erinnernden Beitrag stellte PBS NewsHour am Sonntag einen Therapeuten vor, der Menschen helfen soll, die unter „Klimaangst“ leiden.

Moderator John Yang kündigte den „Klimapsychotherapeuten“ mit den Worten an: „In diesem Sommer erleben Millionen Amerikaner die Auswirkungen des Klimawandels aus erster Hand. Tagelang Temperaturen im dreistelligen Bereich, Rauch von Rekordwaldbränden, die die Luft verpesten, sich erwärmende Ozeane, ausbleichende Korallenriffe…“.

„Psychologen sagen, dass dies eine positive Sache sein kann, die die Menschen zum Handeln anspornt. Aber für manche Menschen wird es zu einem überwältigenden Gefühl der Verzweiflung oder Angst“, fährt Yang fort und fügt hinzu: „Psychologen nennen das Klimaangst. Diese Woche haben wir die Menschen nach ihren emotionalen Reaktionen auf den Klimawandel befragt.

Dann wurden sieben besorgte Menschen vorgestellt, die sich zu viele Klima-Angst-Pornos angeschaut hatten, bevor Leslie Davenport das Wort ergriff, um zu betonen, „dass es wirklich wichtig ist, zu erkennen, dass, wenn man das in einer Intensität fühlt, es wirklich bedeutet, dass man aufmerksam ist, dass man sich kümmert, dass man Mitgefühl hat für das, was mit unserer Welt passiert“.

Davenport ermutigte dann die geistig verkrüppelten, von Armageddon besessenen Klimaschützer, „darüber zu reden, mit anderen Menschen zu reden, die gleich gesinnt und empfänglich sind, ‚Es geht mir auch so‘, damit es nicht so isolierend ist“.

Weiter geht es mit: „Es gibt viele sogenannte Klimacafés oder Klimazirkel, die man mit einer einfachen Online-Suche finden kann, wo sich Leute einfach oft online treffen, aus der Ferne, und einfach sagen, was sie fühlen, was sie erleben, was andere als hilfreich empfunden haben“.

Davenport fügte hinzu, dass es sogar ein „Verzeichnis klimabewusster Therapeuten“ gibt, an die sich die armen Babys wenden können.

Ist es ein Wunder, dass Horden von Normalsterblichen an einer geistigen Kernschmelze leiden, wenn jeder Nachrichtensender, den sie einschalten, ihnen erzählt, dass die Welt buchstäblich kocht und in Flammen steht?