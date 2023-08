In den Niederlanden hat gerade ein einzigartiges Verfahren gegen die Covid-Verbrechen und den Great Reset begonnen

Hinter den Kulissen bereiteten Anwälte eine Klage gegen zahlreiche Regierungschefs und regierungsnahe Institutionen wegen der Schäden durch die Coronaimpfstoffe vor.

Die Entscheidung ist gefallen. Am 14. Juli waren Gerichtsvollzieher im ganzen Land unterwegs, um die Vorladungen an die 17 geladenen Parteien zuzustellen, darunter Jaap van Dissel, Marion Koopmans, der scheidende Premierminister Rutte, die scheidenden Minister Kaag, De Jonge, Hoekstra und Kuipers sowie Diederik Gommers.

Die Vorladung sei der Startschuss für das patriotische niederländische Volk, das korrupte Projekt „Covid-19: The Great Reset“ und alle damit verbundenen Personen aufzudecken, schreibt die Stiftung Recht Oprecht in ihrem Newsletter.

„Damit ist das Hauptverfahren offiziell eröffnet. Das bedeutet, dass die Angeklagten durch einen Anwalt vor dem Gericht in Leeuwarden erscheinen müssen“.

Seit Bestehen der heutigen Gesellschaft, des gesamten niederländischen Staates als Körperschaft, sind der Premierminister und andere wichtige Minister noch nie gleichzeitig in einem Hauptverfahren vorgeladen worden, weil sie schwierige illegale Handlungen gegen die Kläger und das gesamte niederländische Volk begangen haben“, so die Stiftung.

„Jetzt, wo es einen einzigartigen Zivilprozess gibt, werden natürlich alle Zeitungen und Nachrichtensendungen im In- und Ausland die Aufmerksamkeit der niederländischen Bevölkerung auf diese großartige Nachricht lenken…. Seltsamerweise werden die Mainstream-Medien sich zurückhalten“.

Recht Oprecht hat alle bekannten Medieninformationen über die Vorladung weitergeleitet. Diese reagieren bis jetzt nicht. „Das allein zeigt, wie korrupt die Institutionen auch in den Nierderlanden sind“.

Nach Ansicht der Stiftung hat diese Situation einen großen Vorteil: Das betrügerische und korrupte Projekt „Covid-19: The Great Reset“ hat viele aufrichtige Niederländer auf den aktuellen Zustand der Welt aufmerksam gemacht und viele andere aufrichtige Niederländer in einen Zustand des Bewusstseins versetzt, dass in dem Land wirklich nicht alles in Ordnung ist.

Das Gericht müsse nun alle vorgebrachten Fakten „auf den Punkt“ bringen und abwägen. „Auf diese Weise wird der Kern des korrupten Projekts Covid-19: The Great Reset aufgedeckt, und die Ausführenden werden direkt für den immensen Schaden zur Verantwortung gezogen, den sie dem niederländischen Volk zugefügt haben.