Es ist nicht einfach, Dokumente zu finden, in denen die Mächtigen ihre Pläne offenlegen, aber dieses ist sehr interessant

Die britische politische Kommentatorin und Kolumnistin Katie Hopkins veröffentlichte 2019 ein Video in den sozialen Medien, in dem sie erklärt, warum so viele Migranten nach Großbritannien kommen.

Sie zitiert aus Regierungsdokumenten, aus denen hervorgeht, dass Asylsuchende, wenn sie nach Großbritannien kommen, Folgendes erhalten: eine Unterkunft, Lebenshaltungskosten und die Wahl zwischen einer Wohnung, einem Haus, einem Hostel oder einem Bed & Breakfast. Sie erhalten mehr als 37 Pfund pro Haushaltsmitglied, sagte Hopkins.

Und auch wenn sie abgelehnt werden, bekommen sie eine Wohnung und mehr als 35 Pfund pro Person. Sie erhalten kostenlose Pflege, kostenlose Medikamente, kostenlose Sehtests und kostenlose Brillen, so Hopkins. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass sie kommen.

In vielen europäischen Ländern ist es ähnlich.

Die Masseneinwanderung ist Teil des Plans, argumentiert der Datenanalyst Cees van den Bos.

Die Einwanderer nehmen die Geschenke der Regierung unter der Bedingung einer umfassenden Überwachung an, und es stellt sich heraus, dass es dieser Gruppe neuer Bürger besser geht als der einheimischen sozialen Unterschicht. Van den Bos sagt, dass diese einheimische Schicht versucht ist, die gleichen Bedingungen (CBDC, Sozialkredite etc.) zu akzeptieren.

Er verweist auf einen Bericht des Weltwirtschaftsforums, der zeigt, dass die Architekten der neuen Normalität (McKinsey) sich das so vorgestellt haben.

Die Einwanderer müssten das digitale Gefängnis im Austausch für Privilegien akzeptieren, betont Van den Bos.

Und so werden die verschiedenen Bevölkerungsschichten allmählich die Zweckbindung akzeptieren.

Der Bericht schlägt vor, dass Europa Flüchtlinge und Asylbewerber bei der Einreise mit einer digitalen Identität registrieren könnte. Damit soll natürlich verhindert werden, dass Menschen „verschwinden“.

Der politische Ökonom Kees van der Pijl bemerkt: „Es ist nicht immer einfach, Dokumente zu finden, in denen die herrschenden Mächte ihre Pläne und die dahinter stehenden Motive darlegen, aber dies ist sicherlich eines davon.

Der Tweet unten über das „Einwanderungsproblem“ erhält Bestätigung. Die Architekten der neuen Normalität (McKinsey) haben es sich so ausgedacht. Die Einwanderer müssen dieses digitale Gefängnis im Austausch für Privilegien akzeptieren. Und so werden allmählich auch die verschiedenen Bevölkerungsschichten die Zweckbindung akzeptieren.