Die VAERS-Daten sind glasklar: Die COVID-Impfstoffe töten schätzungsweise 1 Person pro 1000 Dosen (676.000 tote Amerikaner)

Steve Kirsch

Zusammenfassung

72 % der Berichte über US-Todesfälle in der 33-jährigen Geschichte von VAERS gehen auf einen einzigen Impfstoff zurück: den COVID-19-Impfstoff.

Im Gegensatz zu anderen Impfstoffen führen die COVID-Impfstoffe noch Monate und Jahre nach der Impfung zu weiteren Todesfällen.

Die Statistiken, die ich sammeln konnte, gehen davon aus, dass die COVID-Impfstoffe 1 Person pro 1.000 Dosen töten. Diese Impfstoffe sind nicht annähernd sicher, sodass wir nicht einmal darüber diskutieren müssen, ob sie wirksam sind.

Sie sind eindeutig unsicher, und niemand sollte sie einnehmen.

Und wir können das mit einer einzigen VAERS-Abfrage beweisen, die niemand wegdiskutieren kann. Jeder kann dies selbst nachvollziehen.

Die VAERS-Abfrage

Gehen Sie zu medalerts.org und stellen Sie die Parameter wie folgt ein:

Graphische Darstellung des Intervalls des Krankheitsbeginns und der Impfstoffe Gestorben: Ja Demografische Daten: US-Bundesstaaten

und

VAERS-Ergebnis

Die Linie mit allen Todesfällen ist der COVID-Impfstoff.

Es wurden 16.396 Fälle gefunden, bei denen der Ort ein US-Bundesstaat ist und der Patient verstorben ist.

Abbildung 1. Die Wirkungskurve des COVID-Impfstoffs gleicht keinem anderen Impfstoff in der Geschichte der USA.

Abbildung 2. Die Legende zu Abbildung 1

Was bedeutet das?

Es bedeutet, dass die COVID-Impfstoffe tödlich sind.

Das Intervall zwischen dem Beginn der Impfung und dem Auftreten der ersten Symptome ist die Zeitspanne zwischen der Impfung und dem Auftreten der ersten Symptome. Da wir uns mit Todesfallberichten befassen, ist dies die Zeit bis zum Auftreten der ersten Symptome, die dem Tod vorausgehen, oder, in vielen Fällen, die Zeit bis zum Tod selbst.

Ein sicherer Impfstoff sollte einen Peak in der Nähe von Tag 0 aufweisen, da es in den ersten Tagen nach der Impfung durch Zufall zu Falschmeldungen kommen kann, weil die Menschen das Todesereignis fälschlicherweise mit dem Datum der Impfung in Verbindung bringen. Der Rest der Kurve sollte flach sein. Dies ist bei vielen Impfstoffen der Fall. Für den Rötelnimpfstoff zum Beispiel gibt es in der Geschichte von VAERS keinen einzigen Todesfall (aber 800 Berichte über unerwünschte Ereignisse).

Der Grippeimpfstoff (FLU4) hat eine Kurve für Todesfälle, die so aussieht, aber bedenken Sie, dass der FLU4-Impfstoff zusammen mit anderen Impfstoffen beim gleichen Besuch verabreicht werden kann, sodass es schwierig ist, nur die Wirkung des FLU4-Impfstoffs herauszufiltern. Aber der Punkt ist, dass, wenn Impfstoffe sicher sind, die nach den Impfungen gemeldeten Todesfälle vollkommen flach sein sollten, da Todesfälle in Bezug auf ein Impfdatum zufällig sind.

Abbildung 3. Die Kurve der Sterbefälle für den Impfstoff FLU4. Vergleichen Sie dies mit dem COVID-Impfstoff in Abbildung 1.

Aus Abbildung 1 ist ersichtlich, dass die COVID-Impfstoffe keineswegs wie ein sicherer Impfstoff aussehen: Die Spitzen der Todesfälle werden immer höher und höher. Die Spitzenwerte enden nach 2,5 Jahren, weil die COVID-Impfstoffe erst seit 2,5 Jahren auf dem Markt sind.

Beachten Sie insbesondere Folgendes:

der Spitzenwert bei 90-120 Tagen ist größer als die Spitzenwerte bei 0 und 1 Tag

der Spitzenwert bei 15-30 Tagen ist fast so hoch wie die Spitzenwerte bei 0 und 1 Tag

der Spitzenwert nach 1-2 Jahren ist beispiellos hoch.

Bei dem COVID-Impfstoff ist das nicht einmal annähernd der Fall.

Bei vielen anderen Impfstoffen ist die Sterbespitze nach 15-30 Tagen erreicht. Dies ist eindeutig auf die Impfstoffe zurückzuführen. Mit anderen Worten: Viele der Impfstoffe, die die CDC für sicher hält, sind in Wirklichkeit tödlich.

72 % der Todesfälle in der Geschichte von VAERS sind auf den COVID-Impfstoff zurückzuführen

VAERS-Abfragen zeigen:

Es wurden 11.860 Fälle gefunden, bei denen der Ort US-Bundesstaaten und der Impfstoff COVID19 oder COVID19-2 ist und der Patient gestorben ist 16.396 Fälle gefunden, bei denen der Ort US-Bundesstaaten ist und der Patient gestorben ist

Dies bedeutet, dass 72,3 % aller Todesfälle auf die COVID-Impfstoffe zurückzuführen sind. Das ist außergewöhnlich. Die schiere Zahl der Todesfälle hier sowie das oben genannte Intervall sind ein klarer Beweis dafür, dass wir den tödlichsten Impfstoff in der Geschichte der USA haben, den wir den Menschen aufzwingen.

Todesrate durch den COVID-Impfstoff: 1 pro 1.000 Dosen

Ich habe bereits in der Vergangenheit über die Todesraten durch den COVID-Impfstoff geschrieben.

Kürzlich untersuchte Denis Rancourt große Bevölkerungsdaten in Australien und Israel und schätzte eine Rate von 1 Todesfall pro 1.000 Dosen (siehe Seite 23: „… es ist nicht unvernünftig, einen globalen Wert von vDFR = 0,1 % für die gesamte Bevölkerung anzunehmen).

Meine Schätzungen stimmen mit diesem Wert überein. Tatsächlich habe ich erst kürzlich die Anekdote von Jay Bonnar gehört, die dies bestätigt. Jay hatte 15 Freunde, die alle geimpft waren und unerwartet starben. Seinen Freunden wurden etwa 14 000 Impfstoffe verabreicht. Seine Geschichte stimmt also genau mit meiner Schätzung von 1 zu 1.000 überein. Ich werde in meinem nächsten Substack über Jay schreiben.

Aus VAERS ergibt sich ein Minimum von 11.500 überzähligen Todesfällen (wenn wir nur die Todesfälle zählen, von denen wir sicher wissen, dass sie in den USA aufgetreten sind) und einem Untererfassungsfaktor von 41 erhalten wir mindestens 471.000 impfbedingte Todesfälle (da 41 der beste Fall für einen Untererfassungsfaktor ist). Diese vorsichtige Schätzung ergibt eine Todesrate von 1 pro 1.400 Dosen, was unter meiner besten Schätzung von 1 zu 1.000 liegt.

Wenn wir jedoch einen realistischeren Wert von 17.729 Todesfällen verwenden (wobei wir ausländische Todesfälle ausschließen, die in der Regel gut identifiziert werden), 500 „zufällige“ Todesfälle abziehen, 17.529*50 (wobei 50 ein realistischerer Faktor für Todesfälle ist, da 41 für den allerbesten Fall von Anaphylaxie galt), erhalten wir 876.000 Todesfälle bei 676 Millionen verabreichten COVID-Impfstoffdosen, was bedeutet, dass die von VAERS geschätzte Todesrate 1,3 Menschen pro 1.000 Dosen beträgt (d. h., wir töten 1 Person pro 770 Dosen).

Ich bleibe also bei meiner konservativeren Schätzung von 1 Todesfall pro 1.000 Dosen, und ich habe ein gutes Gefühl, dass dies eine ziemlich gute Schätzung ist. Sie liegt auch fast in der Mitte zwischen den beiden VAERS-Schätzungen ((471+876)/2=674K Todesfälle)! Und sie liegt auch sehr nahe an der Zahl, die Mark Skidmore in seinen Erhebungen ermittelt hat, bevor seine Arbeit unethischerweise zurückgezogen wurde (Skidmore hat bei seiner Schätzung von 278.000 Todesfällen durch COVID-Impfstoffe im ersten Jahr nur 2021 Todesfälle berücksichtigt).

Hm? Warum hat sich dies nicht in den klinischen Studien mit 22.000 Personen in der Behandlungsgruppe gezeigt?

Aus drei Gründen:

Ein Gesamtanstieg der Gesamtmortalität (ACM) um 0,1 % entspricht einem Gesamtanstieg der ACM-Basisrate um 10 %. Niemand wird eine so geringe Veränderung bemerken. Genau das macht diesen Impfstoff so heimtückisch: Die Sterblichkeitsrate liegt knapp unter der Schwelle, dass man sie bemerkt. In den Studien von Pfizer gab es 21 Todesfälle in der Impfstoffgruppe und 17 in der Placebogruppe (siehe diesen Artikel). Meine vorsichtige Schätzung war ein Anstieg der ACM um 10 %, aber es wurde ein Anstieg um 23 % beobachtet. Meine Schätzung scheint also konservativ zu sein. Außerdem gab es 4 kardiale Todesfälle in der Impfstoffgruppe gegenüber 1 in der Placebogruppe. Drei zusätzliche kardiale Todesfälle bei einer Basis von etwa 20 Todesfällen bedeuten einen Anstieg um 15 %. Wenn man also auch diesen Maßstab anlegt, scheinen wir mit unserer Schätzung von 1 pro 1.000 im Rahmen zu liegen. Auch wenn dies als Ursache für 22 Todesfälle in der Impfstoffgruppe interpretiert werden könnte, sollte der Wert von 1 pro 1.000 als ein Anstieg der ACM um 10 % interpretiert werden, der in diesem Fall sehr niedrig war (es handelte sich um eine sechsmonatige Studie mit einer sehr gesunden Gruppe, deren Sterblichkeitsrate viel niedriger war als die der Allgemeinbevölkerung). Jay Bonnar, der etwa 5.600 geimpfte Personen kennt, hatte 15 Todesfälle durch den Impfstoff über 2,5 Jahre zu verzeichnen, was 3 Todesfällen in einem Zeitraum von 6 Monaten entspricht. An der klinischen Studie nahmen viermal so viele Menschen teil, so dass wir 12 Todesfälle durch den Impfstoff erwarten würden. Es war nicht derselbe Impfstoff, der in den Versuchen und in der kommerziellen Produktion verwendet wurde. Die kommerziellen Impfstoffe waren gefährlicher und wiesen eine andere Mischung der Tödlichkeit auf.

Zusammenfassung

Eine einfache VAERS-Abfrage nach Todesfällen bei den COVID-Impfstoffen und ein Blick auf das Intervall des Auftretens macht jedem sofort klar, dass die COVID-Impfstoffe die tödlichsten Impfstoffe in der 33-jährigen Geschichte des VAERS-Systems sind. Nichts anderes ist auch nur annähernd vergleichbar.

Die Mitarbeiter der CDC werden dafür bezahlt, wegzuschauen und Amerika vorzugaukeln, die COVID-Impfstoffe seien sicher.

Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Impfstoffe sicher sind. In meinem nächsten Artikel werde ich mehr über den Jay-Bonnar-Fall sprechen und dies jedem kristallklar machen.