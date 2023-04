NASAs 49-prozentiger Anstieg der jüngsten globalen Erwärmung muss geprüft werden, da sich die Erde seit 2016 abkühlt

Die globale Erwärmung ist in diesen Tagen ein knappes Gut, und es besteht ein zunehmendes Interesse daran, wie die großen Oberflächentemperaturdatensätze die Erwärmung in ihren veröffentlichten Ergebnissen hochhalten. Der GISS-Dienst wird von der NASA betrieben, und in seinem jüngsten Bericht „State of the Climate 2022“ stellt Professor Ole Humlum fest, dass GISS seit Januar 2008 die Veränderung der Oberflächenlufttemperatur zwischen Januar 1910 und Januar 2000 von 0,45 °C auf 0,67 °C erhöht hat, was einer Steigerung von 49 % in diesem Zeitraum entspricht.

Humlum räumt ein, dass die Aufzeichnungen der Oberflächentemperaturen mit Fehlern behaftet sind und nach Möglichkeit korrigiert werden sollten. Aber Verzögerungen bei der Berichterstattung und andere administrative Korrekturen fallen mit der Zeit weg. Höchstwahrscheinlich, so Humlum, sind die längerfristigen Veränderungen das Ergebnis von Änderungen in der Art und Weise, wie die monatlichen Durchschnittswerte in den verschiedenen Datenbanken berechnet werden, „in dem Versuch, die resultierende Aufzeichnung zu verbessern“.

Skeptiker könnten natürlich anmerken, dass durch die Verbesserungen viele frühere Aufzeichnungen gesenkt und neuere erhöht werden und somit eine bequeme „Hockeyschläger“-Kulisse für die Förderung des kollektivistischen Netto-Null-Projekts bieten. Der Temperaturanstieg wird in erster Linie durch den Ausstoß von Kohlendioxid durch den Menschen in die Atmosphäre verursacht, sodass es etwas ungünstig ist, dass eine kurze 20-jährige Erwärmungsphase vor mehr als zwei Jahrzehnten abzuebben begann. Dennoch bleibt die Angst vor der CO2-Erwärmung das schwere Geschütz, das benötigt wird, um die geplante radikale Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft voranzutreiben.

Das obige Bild veranschaulicht die erheblichen Änderungen, die in jüngster Zeit an den 130-jährigen Aufzeichnungen der NASA vorgenommen wurden. Der Hockeyschläger-Effekt der jüngsten Erwärmung wurde durch eine etwa 80 Jahre andauernde Abkühlung und eine erhebliche Erwärmung in jüngster Zeit verstärkt. Mehrere, der seit 2008 vorgenommenen Änderungen sind laut Humlum ganz erheblich und reichen von +0,2°C bis -0,2°C. Ähnliche rückwirkende Änderungen wurden in anderen Datenbanken des amerikanischen Wetterdienstes NOAA und des britischen Met Office vorgenommen. So hat das Met Office in den vergangenen 10 Jahren etwa 30 % der jüngsten Erwärmung zu seinem HadCRUT-Datensatz hinzugefügt.

„Häufige und umfangreiche Korrekturen in einer Datenbank deuten unvermeidlich auf eine grundlegende Unsicherheit bezüglich der korrekten Werte hin“, folgert Humlum. Andere sind noch weniger wohlwollend. Zwei angesehene Atmosphären forscher, die Professoren William Happer (Princeton) und Richard Lindzen (MIT), wiesen kürzlich allgemein darauf hin, dass „die Klimawissenschaft von manipulierten Daten überschwemmt wird, die keine zuverlässigen wissenschaftlichen Beweise liefern“. Die Klimaforscher Dr. Roy Spencer und Professor John Christy von der Universität von Alabama haben sich mit den Auswirkungen der städtischen Wärme auf die Oberflächentemperaturen beschäftigt. Kürzlich fanden sie bei 20.000 globalen Wetterstationen ein Fünftel zusätzliche Erwärmung durch diese Quelle. Trotz dieser Verzerrung hin zu einem Erwärmungstrend wurde auch entdeckt, dass die NOAA die durchschnittlichen Temperaturtrends in ihren Berechnungen zur städtischen Wärme weiter erwärmt, anstatt sie abzukühlen, um die Verzerrung zu korrigieren. Dieser Befund war, gelinde gesagt, „merkwürdig“, wie die Wissenschaftler feststellten.

Natürlich stehen die Erderwärmer an mehreren Fronten vor Herausforderungen. Humlum stellt fest, dass das Jahr 2022 im Vergleich zu dem Zeitraum seit 1850, in dem eine kleine Eiszeit herrschte, zwar warm, aber kühler war als die meisten Jahre seit 2016. In der Arktis sind die Bedingungen „generell etwas kühler geworden“. Im Jahr 2022 nahm die Meereisdicke entlang der Küsten Kanadas und Grönlands zu. In der Nähe der Arktis von 55-65°N haben die nördlichen Ozeane seit 2004 im Durchschnitt eine deutliche Abkühlung bis in 1.400 Meter Tiefe erfahren. Seit 2016 zeigt das Meereis einen „stabilen oder sogar steigenden globalen Trend“.

Über die Dauer der aktuellen Temperaturpause von acht bis neun Jahren lässt sich statistisch streiten. Alle wichtigen Oberflächenaufzeichnungen zeigen jedoch eine Spitze, die durch eine der stärksten jemals aufgezeichneten El-Niño-Wärmeübertragungsepisoden bis Anfang 2016 verursacht wurde. Seitdem ist laut Humlum eine allmähliche Rückkehr zu den Bedingungen vor 2015 zu beobachten, einschließlich eines Anstiegs in den Jahren 2019-20 und eines anschließenden Rückgangs. Alle Datenbanken zeigen, dass das letzte Jahr Teil eines rückläufigen Trends seit 2016 war. Wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, haben die politischen Agitatoren auf die Verlangsamung der Erwärmung reagiert, indem sie einmalige „Rekordtemperaturen“ und pseudowissenschaftliche Zuschreibungen einzelner schlechter oder „extremer“ Wetterereignisse an den „Klimawandel“ propagierten.

Natürlich gab es ein großes allgemeines Interesse an der Beziehung zwischen steigenden Temperaturen und dem Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, nicht zuletzt, weil die „gefestigte“ wissenschaftliche Ansicht, dass der Mensch den Klimathermostat durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe steuert, die Grundlage für Net Zero bildet. Humlum wirft einen kurzen Blick auf die Beziehung und stellt fest, dass sie in Übereinstimmung variieren, aber die Meeresoberflächentemperaturen sind der globalen Temperatur um einige Monate voraus, und 11–12 Monate vor dem atmosphärischen CO2. Man könnte erwarten, dass es umgekehrt ist, wenn CO2 die Hauptursache für die Erwärmung wäre, obwohl andere Faktoren die Frage offen lassen könnten. Dennoch kommt Humlum zu dem Schluss, dass „wichtige Veränderungen offenbar von der Meeresoberfläche ausgehen“.

Schließlich lassen Humlums Beobachtungen darauf schließen, dass die Welt möglicherweise etwas weniger windig ist als in früheren Zeiten. Die gemessene Energie der weltweiten Hurrikane und Wirbelstürme „liegt deutlich innerhalb der seit 1970 beobachteten Spanne“. Hurrikane, die in den Vereinigten Staaten auf Land treffen, liegen „während der gesamten Beobachtungszeiträume seit 1851“ innerhalb des normalen Bereichs. Auf einer exponierten Landzunge im Südwesten Norwegens misst der Leuchtturm Lista seit 1931 den Wind. Die höchsten Windstärken wurden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gemessen und sind seither zurückgegangen.