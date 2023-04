Was kann uns die Zwangsimpfung über medizinische Ethik lehren?

Eines der am meisten vernachlässigten Fächer in der medizinischen Ausbildung ist die medizinische Ethik. Gegenwärtig verlangen die Zulassungsstellen für medizinische Fakultäten, dass dieses Fach im Lehrplan unterrichtet wird.

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

Ich glaube, das Hauptproblem, mit dem wir heute bei der medizinischen Ethik konfrontiert sind, besteht darin, dass sie auf einer oberflächlichen Ebene gelehrt wird, die sich darauf konzentriert, wie man logisch auf ein paar Testfragen antwortet, anstatt auf einer, die den Ärzten beibringt, wie man die Konsequenzen vollständig abschätzen kann

Vor kurzem habe ich von einer Klage erfahren, die in Washington DC eingereicht wurde. In der Klage wird behauptet, dass ein Arzt zwei Kinder gegen deren Einwilligung zwangsgeimpft und dies der Mutter absichtlich verschwiegen hat

Wenn man sich die in der Klage geschilderten Ereignisse ansieht, sollte klar sein, dass die ethischen Konstrukte, die dabei zum Tragen kamen, sich stark von dem unterscheiden, was nach Ansicht fast aller Ärzte befolgt werden sollte

Eine der größten Herausforderungen, mit denen ich während meiner medizinischen Laufbahn konfrontiert war, ist die Tatsache, dass ich mit ansehen musste, wie Ärzte ihren Patienten bei so vielen Gelegenheiten gefährliche und unnötige Behandlungen aufzwangen, wobei sie ihnen versicherten, dass diese sicher seien.

Einige dieser Behandlungen führen unweigerlich zu Schäden bei den Patienten. Wenn der Patient dann nach der Ursache fragt, neigt der Arzt dazu, darauf zu beharren, dass die Verletzung nichts mit der Therapie des Arztes zu tun hat, und schreibt sie stattdessen einer anderen Ursache zu, z. B. vorbestehenden Ängsten.

Diese Dynamik wird gemeinhin als medizinisches Gaslighting bezeichnet (eine Zusammenfassung finden Sie hier), und das Verblüffendste daran ist, dass die Mehrheit der Ärzte, die ihre Patienten ins Gaslighting schicken, sehr intelligente Menschen sind, die aufrichtig das Beste für ihre Patienten wollen. Da dieser tiefgreifende Widerspruch im gesamten medizinischen Bereich so systemisch ist, bin ich der Meinung, dass das Problem über den einzelnen Arzt hinausgeht und dass die Ursachen untersucht werden müssen, um zu verstehen, warum dies geschieht.

Ich glaube zum Beispiel, dass ein Hauptproblem darin besteht, dass Ärzte eine medizinische Ausbildung durchlaufen, die sie in die Lage versetzt, die meisten medizinischen Verletzungen zu erkennen.

Medizinische Ausbildung und Medizinethik

Die medizinische Ausbildung ist derzeit so strukturiert, dass die medizinischen Fakultäten weitgehend nach ihrer Fähigkeit beurteilt werden, die Studierenden auf ein gutes Abschneiden bei den Prüfungen vorzubereiten. Infolgedessen sind die vorklinischen Lehrpläne darauf ausgerichtet, die prüfungsrelevanten Inhalte zu maximieren, und davon gibt es eine ganze Menge – was dazu führt, dass die ersten beiden Jahre des Medizinstudiums gemeinhin damit verglichen werden, dass die Studenten aus einem Feuerwehrschlauch trinken.

Dies wiederum verhindert, dass eine beträchtliche Menge an Stoff (der nach Ansicht vieler für die Entwicklung zu einem kompetenten Arzt wichtig ist) in das vorklinische Curriculum einfließt (was ein Problem darstellt, da die strukturierte Komponente der medizinischen Ausbildung nach Abschluss der vorklinischen Jahre weitgehend verschwindet).

Eines der weitgehend vernachlässigten Fächer in unserer medizinischen Ausbildung ist die medizinische Ethik. Gegenwärtig verlangen die Zulassungsstellen der medizinischen Fakultäten, dass dieses Thema in irgendeiner Form im Lehrplan unterrichtet wird, und die ärztlichen Prüfungen enthalten einige Fragen zu diesem Thema. Dies führt dazu, dass die Ausbildung in medizinischer Ethik in der Regel aus einigen wenigen Vorlesungen besteht, die weitgehend auf das Erlernen der in den Prüfungen geprüften Konzepte ausgerichtet sind.

In den Prüfungen wiederum muss man die vier Grundsätze der medizinischen Ethik verstehen (nicht schaden, zum Wohle des Patienten handeln, die Autonomie des Patienten respektieren, sicherstellen, dass die begrenzten medizinischen Ressourcen gerecht verteilt werden) und dann logische Fragen zu bestimmten Situationen beantworten. Dieser Prozess führt dazu, dass Ärzte die medizinische Ethik zwar logisch verstehen, aber nur selten die volle Tragweite erfassen können.

Aufgrund dieser unzureichenden Grundlage werden Sie häufig beobachten, dass Ärzte Praktiken anwenden, die diesen Grundsätzen eklatant widersprechen (z. B. lassen sich Impfvorschriften nicht mit der Achtung der Patientenautonomie vereinbaren). Ebenso werden Sie häufig beobachten, dass sie ethische Grundsätze vertreten, die einander diametral widersprechen.

So sind z. B. dieselben Leute, die glauben, dass eine Frau das absolute Recht hat, ihr Kind abzutreiben, oft gleichzeitig der Meinung, dass eine Frau nicht das Recht hat, sich zu weigern, ihr Kind zu impfen. Sie begründen diese Ansicht damit, dass die Verweigerung der Impfung das Leben des Kindes „gefährdet“ und die Regierung daher das Recht hat, sich über die Eltern hinwegzusetzen und das Kind zwangsweise zu impfen.

Unabhängig davon, wie man es betrachtet, ist es sehr schwierig, einen logischen oder ethischen Rahmen zu schaffen, der diese widersprüchlichen Standpunkte miteinander in Einklang bringen kann.

Da das Thema Ethik und Moral in der medizinischen Ausbildung nur am Rande behandelt wird, sind praktizierende Ärzte sehr anfällig für unethische Entscheidungen, sobald sie unter Druck stehen. Das ist wichtig, denn oft ist das Einzige, was jemanden davon abhält, in einer schwierigen Situation eine „falsche“ Entscheidung zu treffen, ein starker und bereits vorhandener ethischer Rahmen.

All dies hat mich zu der Schlussfolgerung gebracht, dass gegenwärtig das einheitliche Prinzip in der medizinischen Ethik darin besteht, dass alles, was zu einem abrechenbaren Verfahren führt (etwas, mit dem das medizinische System Geld verdienen kann), die „ethische“ Wahl ist.

Um das vorangegangene Beispiel aufzugreifen: Sowohl die Durchführung von Abtreibungen als auch die Impfung von Patienten führen zu Einnahmen, so dass es ein einheitliches „ethisches“ Prinzip zwischen ihnen gibt (eine ausführlichere Diskussion über den aktuellen Stand der medizinischen Ethik und ihre Widersprüche finden Sie hier). Im Grunde genommen kann „Ethik“ zwei sehr unterschiedliche Konzepte darstellen:

Wie finden Sie einen Weg, um rational zu bekommen, was Sie wollen? Wie tun Sie das Richtige, wenn unklar ist, was das ist?

Ich glaube, das Hauptproblem, mit dem wir heute bei der medizinischen Ethik konfrontiert sind, besteht darin, dass sie auf einer oberflächlichen Ebene gelehrt wird, die sich darauf konzentriert, wie man logisch auf ein paar Testfragen antwortet, und nicht auf einer, die den Ärzten beibringt, die Konsequenzen (auch die spirituellen) ihres unethischen Verhaltens gegenüber den Patienten voll zu erfassen. Dieser Ausbildungsschwerpunkt ist ein großes Problem, weil er die Studenten unweigerlich dazu bringt, einen ethischen Rahmen anzunehmen, der vom ersten Konzept und nicht vom zweiten geprägt ist.

Wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, was während des medizinischen Gaslighting-Prozesses geschieht, sollte klar sein, dass dies gegen die Grundprinzipien der medizinischen Ethik verstößt, und doch wird dieses Problem dem Gaslighting-Arzt nur selten bewusst. Ich glaube, dass dies weitgehend darauf zurückzuführen ist, dass der Arzt nicht begreift, was der unter Gaslicht stehende Patient erlebt, aber leider wird diese Art von Empathie nicht in den Unterricht in medizinischer Ethik integriert.

Anmerkung: Ich habe oft mit Medizinstudenten zu tun, die von Ärzten, die sie zur medizinischen Versorgung aufgesucht haben, ins Gaslicht gestellt wurden. Seitdem die COVID-19-Impfstoffe auf den Markt gekommen sind, ist dies viel häufiger der Fall, und ich habe mit Erstaunen festgestellt, wie viele ärztliche Kollegen (von denen ich einige schon seit Jahren kenne) sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Wenn ich den Medizinstudenten dabei helfe, ihr Problem anzugehen, versuche ich ihnen klarzumachen, dass ihre unangenehme Erfahrung von vielen Patienten geteilt wird und dass es für sie entscheidend ist, diesen Kreislauf nicht fortzusetzen, wenn sie in die klinische Praxis eintreten. Dies hat sich als eine bemerkenswert schnelle und wirksame Methode erwiesen, um medizinische Ethik zu lehren, und ich erzähle dies, um hervorzuheben, dass es durchaus möglich ist, dieses Thema an den medizinischen Fakultäten zu lehren, wenn der politische Wille dazu vorhanden wäre.

Pillen schieben

Wenn ich einen pharmazeutischen Schaden begutachte, höre ich häufig eine sehr ähnliche Geschichte von den Patienten. Sie wollten das Arzneimittel nicht einnehmen, aber da der Arzt sie dazu drängte, beugten sie sich der Autorität des Arztes und bereuten im Nachhinein zutiefst, nicht auf ihre Intuition gehört zu haben.

Im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, dass Ärzte dazu neigen, eine tiefe psychologische Gereiztheit zu entwickeln, wenn ein Patient sich weigert, ein Arzneimittel einzunehmen, von dem der Arzt glaubt, dass es im besten Interesse des Patienten ist (was sie so sehr quält, dass es oft so aussieht, als ob sie nachts aufbleiben und über Patienten nachdenken, die ihre Therapie abgelehnt haben).

Ich fand das schon immer seltsam: Wenn ich jemandem sagte, er solle etwas tun, von dem ich glaubte, es sei zu seinem Besten, und derjenige lehnte ab, sagte ich ihm, er sei erwachsen und könne mit den Konsequenzen seiner Entscheidung leben, beließ es dabei und machte mit meinem Leben weiter.

Wenn die Verschreibung von Arzneimitteln nicht so sehr mit der Identität eines Arztes verbunden wäre, würden sie viel seltener leugnen, dass die Medikamente, die sie ihren Patienten aufgedrängt haben, zu Schäden geführt haben.

Sobald die Identität eines Arztes so stark mit der Verschreibung von Medikamenten und Impfstoffen an Patienten verbunden ist, ist er/sie viel anfälliger für die Begründung, warum es ethisch vertretbar ist, den Patienten zu manipulieren, damit er/sie die Medikamente des Arztes einnimmt.

Man denke nur an die zahlreichen Studien, die in renommierten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden und in denen verschiedene Arten von Überzeugungsarbeit zur Überwindung von Impffreude getestet werden. In einer kürzlich von Fachleuten begutachteten Studie untersuchten Forscher aus Yale 4.361 Probanden, um festzustellen, welche Aussage – von denen viele gelogen waren – am wirksamsten zur Überwindung der COVID-19-Impfstoff-Zögerlichkeit beitrug.

Auch die Pharmaindustrie gibt viel Geld für Tests aus, um herauszufinden, welche Botschaften am wirksamsten sind, um ihr Produkt zu verkaufen, und die Ärzte übernehmen sie dann, ohne darüber nachzudenken. Pfizer, ein sehr verkaufsorientiertes Unternehmen, ist für diese Praxis bekannt, und ein ehemaliger Vertriebsmitarbeiter hat in seinem Buch Hard Sell (Harter Verkauf) den direktesten Bericht gegeben, den ich kenne (sein Bericht und der anderer Whistleblower von Pfizer wurden hier zusammengefasst).

Hinweis: Wer mehr über die zugrunde liegende Psychologie erfahren möchte, die Ärzte dazu veranlasst, Patienten zur Einnahme von Arzneimitteln zu zwingen, findet die Erklärung, die ich zusammen mit vielen Kollegen verfasst habe, hier.

Modernes öffentliches Gesundheitswesen

Ich glaube, eine der Hauptursachen für Krankheiten in Amerika ist unsere schlechte Gesundheitspolitik. So stützt sich unser Land beispielsweise auf eine überwiegend verarbeitete Lebensmittelversorgung, wir verwenden Brom zur Oxidation von Mehl und fügen der Wasserversorgung eine Vielzahl von schädlichen Chemikalien zu.

Leider ist es unwahrscheinlich, dass die meisten dieser Probleme behoben werden, weil die Wirtschaftslobbys sie aufrechterhalten, obwohl ihre Gesamtkosten für die USA (aufgrund der kostspieligen Gesundheitsprobleme, die sie verursachen) das Geld, das mit der Fortsetzung dieser schrecklichen Politik verdient wird, bei weitem übersteigen.

In früheren Zeiten waren akute Infektionskrankheiten eine der Haupttodesursachen. Durch die Anwendung der Grundsätze der Epidemiologie und einer verbesserten öffentlichen Hygiene zur Bekämpfung dieser Seuchen konnte das öffentliche Gesundheitswesen die Gesundheit der Welt erheblich verbessern.

Anmerkung: Impfungen werden häufig für diesen Rückgang verantwortlich gemacht, aber die Daten belegen diese angebliche Ursache nicht, da der Rückgang lange vor der Einführung von Impfstoffen für diese Krankheiten begann und viele Krankheiten, für die nie Impfstoffe entwickelt wurden, parallel zu den Krankheiten zurückgingen, für die es Impfstoffe gab.

Da die meisten tödlichen Infektionskrankheiten vom öffentlichen Gesundheitswesen behandelt wurden, hat sich der Schwerpunkt auf chronische Krankheiten verlagert, die das öffentliche Gesundheitswesen größtenteils nicht in den Griff bekommen hat. Stattdessen konzentrierte man sich darauf, so viele Menschen wie möglich zu impfen (zusammen mit einigen anderen schädlichen Praktiken wie der Fluoridierung der Bevölkerung).

Das ist eine ziemliche Ironie, denn diese Maßnahmen sind oft die Ursache für viele der chronischen Krankheiten, die das öffentliche Gesundheitswesen immer zu bekämpfen versucht.

Aus diesem Grund habe ich festgestellt, dass Personen, die im Bereich der öffentlichen Gesundheit tätig sind (z. B. Ärzte, die auch einen Master-Abschluss im Bereich der öffentlichen Gesundheit haben [MPH]), in Bezug auf die Sicherheit von Impfstoffen die größte Verschlossenheit zeigen. Ebenso habe ich festgestellt, dass viele der lautstärksten Befürworter von Impfvorschriften (z. B. Richard Pan, der Architekt der schrecklichen kalifornischen Impfvorschriften) dazu neigen, Ärzte zu sein, die einen MPH in Harvard erworben haben.

Bevor wir weitermachen, möchte ich Sie bitten, sich dieses Interview mit einem MD, MPH, FAAP (Fellow of the American Academy of Pediatrics) anzusehen, der sowohl an der Georgetown School of Medicine als auch am dortigen Krankenhaus in verschiedenen Führungspositionen tätig war:$

Hinweis: Wenn der Film nach Veröffentlichung dieses Artikels von YouTube entfernt wird, kann er auch hier angesehen werden.

Wenn man sich dieses Video ansieht, hat man den Eindruck, dass Dr. Rethy eine wirklich gute Sache machen will. Wenn Sie jedoch den bisherigen Kontext dieses Artikels betrachten, sollten Ihnen zwei Möglichkeiten ins Auge springen:

Einige der blumigen Ausdrücke, die sie von sich gab, müssen vielleicht außer Acht gelassen werden, da sie, wie viele andere Dinge im medizinischen Bereich, letztlich von Marketingteams entwickelt wurden, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, und keinen Bezug zur Realität haben.

Das Hauptaugenmerk dieses Dienstes liegt auf der Impfung von Kindern, die nicht geimpft wurden, und die anderen Dinge, die sich in ihrer Präsentation so wunderbar anhörten, sind einfach nur ein nachträglicher Einfall.

McNeil Vs. Rethy

Vor kurzem erfuhr ich von einer Klage, die Anfang des Monats in Washington DC gegen die Ärztin im obigen Video eingereicht wurde. In der Klage wird behauptet, dass sie in ihrer mobilen Klinik zwei Kinder gegen deren Einwilligung zwangsgeimpft und dies der Mutter absichtlich verschwiegen hat.

Dies ist eine ziemlich schwerwiegende Anschuldigung, aber ich glaube, dass die angeblichen Ereignisse (oder zumindest etwas Ähnliches) aus den folgenden Gründen stattgefunden haben:

Children’s Health Defense (CHD) hat über die Klage berichtet und hilft bei der Finanzierung der Klage. CHD hat nur begrenzte Mittel und finanziert nur Klagen, von denen sie glauben, dass sie siegen können (dank CHD wurden zahlreiche Gerichtsurteile gefällt, die eine entscheidende Rolle beim Schutz der Öffentlichkeit vor der räuberischen Impfstoffindustrie gespielt haben).

Die Kläger verklagen den Arzt auf die Weise, die ich an ihrer Stelle empfehlen würde (sie gehen nicht den Weg des ärztlichen Kunstfehlers).

Den Kindern wurden Impfausweise ausgehändigt, die bescheinigen, dass sie geimpft wurden.

Die Familie war seit langem gegen Impfungen, und die Kinder waren mit anderen Impfungen im Rückstand, die sie bei ihren früheren jährlichen Besuchen hätten erhalten müssen.

Ich möchte nun auf die Ereignisse eingehen, die sich laut Klage ereignet haben sollen, da sie, falls sie wahr sind, meiner Meinung nach einen ausgezeichneten Einblick in die schwerwiegenden Mängel unseres derzeitigen Ansatzes für den Unterricht in medizinischer Ethik bieten.

Die Mutter hatte zwei Kinder, eine 14-jährige Tochter und einen 16-jährigen Sohn, die sie am 2. September 2022 in die mobile Klinik von Rethy brachte, um die für das Schuljahr vorgeschriebene jährliche Untersuchung und Routineuntersuchung durchführen zu lassen. Die Termine waren für 13.00 und 13.30 Uhr angesetzt, und die Mutter wurde angewiesen, während des Termins außerhalb des Fahrzeugs zu warten:

Unmittelbar nach Beginn des ersten Termins rief die Mutter das Mobiltelefon ihrer Tochter an und bat darum, mit der Ärztin (Rethy) zu sprechen, der sie erklärte, dass sie direkt vor der Tür stehe und bereit sei, alle Fragen zu beantworten und bei Bedarf jederzeit während der Termine ihrer Kinder Informationen zu geben.

Dr. Rethy hat die Mutter nicht um Informationen gebeten und zu keinem Zeitpunkt während des Besuchs über Impfungen gesprochen oder um Zustimmung zu einem eventuell durchzuführenden Eingriff gebeten.

Sobald der Termin begann, ging der Arzt nach den Worten der Tochter „mit einer Nadel auf mich los“. Als die Tochter Dr. Rethy fragte, was in der Injektion enthalten sei, wurde ihr gesagt, es handele sich um einen COVID-19-Impfstoff, was die Tochter mehrfach mit der Begründung ablehnte, sie wolle die Injektion nicht erhalten. Dennoch injizierte Dr. Rethy die Nadel, und zusätzlich zum COVID-19-Impfstoff verabreichte er auch den Meningokokken-Impfstoff.

Als die Mutter ihre Tochter später fragte, warum sie dem Arzt erlaubte, die Spritze zu verabreichen, gab die Tochter an:

„Als sie die Nadel in der Hand hatte und auf mich zukam, bin ich [in einem sehr kleinen Raum] zurückgewichen und habe sie gefragt, was das für eine Nadel sei, und sie sagte, es sei die COVID-Spritze, und ich … sagte ihr, dass ich sie nicht wolle, und sie sagte: „Nun, sie ist obligatorisch, du musst sie bekommen, um zur Schule gehen zu können.“

Wie seine Schwester hatte sich auch der Bruder in zahlreichen früheren Fällen geweigert, sich impfen zu lassen (und seine Meinung zu diesem Thema gegenüber seiner Mutter deutlich gemacht). Wie seine Schwester wurde auch er von Dr. Rethy darüber aufgeklärt, dass die Impfung für den Schulbesuch erforderlich sei, und erhielt außerdem die TDaP- und Meningokokken-Impfung. Laut seiner Mutter:

„Er ist 14* und er sagte, sie hätten ihn nicht einmal gefragt, ob er es wolle oder nicht, aber als sie es ihm gaben, sagte er, er dachte, er müsse es bekommen, weil seine Schwester es bekommen habe.“ *Ich glaube, das sollte 16 heißen.“

Im Anschluss an den Termin teilte Dr. Rethy der Mutter mit, dass sie einen Behandlungsplan für das Asthma ihres Sohnes entwickelt habe und ein Rezept anfordern werde. Zu keinem Zeitpunkt informierten Dr. Rethy oder ihre Mitarbeiter die Mutter über die Impfungen oder gaben ihr Informationen darüber, was im Falle einer unerwünschten Reaktion zu tun sei.

Die Mutter erfuhr erst auf der Heimfahrt von den Ereignissen, als die Tochter darüber klagte, dass ihr Arm „ziemlich weh“ tat. Auf die Frage der Mutter nach dem Grund für die Schmerzen gab die Tochter an, dass ihr die COVID-19-Spritze verabreicht wurde, obwohl sie dem Arzt gesagt hatte, dass sie diese nicht wolle. Als sie zu Hause ankamen, rief die Mutter in der Klinik an, um zu fragen, warum dies geschah, und man sagte ihr, dass die Impfungen für die Schule der Kinder vorgeschrieben seien.

In Wirklichkeit gab es keine Schulpflicht (auf dem Formular, das Dr. Rethy für die Kinder ausfüllte, stand sogar, dass die Impfung empfohlen und nicht vorgeschrieben war). Außerdem war ein Gesetzesvorschlag, der es Minderjährigen erlaubt hätte, dank der CHD in die Impfung einzuwilligen, sechs Monate zuvor durch eine einstweilige Verfügung blockiert worden. Dies bedeutete, dass Dr. Rethy die Kinder nicht nur belogen hatte, sondern sie auch nicht rechtmäßig hätte impfen dürfen (wenn man die oben genannten Ereignisse als „Einwilligung“ ansieht).

Anmerkung: Dies verdeutlicht, warum Gesetze (wie das in Kalifornien für die HPV-Impfung), die es Minderjährigen erlauben, ohne die Zustimmung ihrer Eltern in eine Impfung einzuwilligen, so problematisch sind. Sie werden als eine Art persönliche Ermächtigung verpackt, dienen aber in Wirklichkeit nur dazu, Kinder zur Impfung zu zwingen (da sie, sobald sie von ihren Eltern getrennt sind, in ähnliche Situationen gebracht werden können, in denen sie nicht Nein sagen können).

Um eine Klage wegen ärztlicher Kunstfehler zu gewinnen, müssen Sie das beweisen:

Der Arzt hat gegen den bestehenden Behandlungsstandard verstoßen (z. B. hat er eine Operation verpfuscht).

Dass bei Ihnen nach dem Ereignis eine erhebliche Komplikation aufgetreten ist.

Die Nichteinhaltung der Sorgfaltspflicht durch den Arzt war die Ursache für Ihre Verletzung.

Das Problem mit diesem Rechtsrahmen ist, dass die Kriterien für eine Klage wegen Kunstfehlern in den meisten Fällen nicht erfüllt werden können, wenn der medizinische Schaden durch etwas verursacht wurde, das als Standardbehandlung gilt (z. B. eine Routineimpfung). Ich kann das nicht beweisen, aber ich habe den Verdacht, dass dieser Rahmen geschaffen wurde, damit Ärzte einen Anreiz haben, „nicht zugelassene“ Therapien nicht anzuwenden (da unorthodoxe Therapien einen Verstoß gegen den „Standard of Care“ darstellen).

In ähnlicher Weise ist es in unserem derzeitigen Gerichtssystem sehr schwierig zu beweisen, dass ein COVID-19-Impfstoff (oder ein anderer Impfstoff) die Ursache für eine medizinische Komplikation eines Patienten war.

Obwohl ich der Meinung bin, dass es sich bei den behaupteten Ereignissen um einen ärztlichen Kunstfehler handelt, ist es leider äußerst unwahrscheinlich, dass ein Gericht dieser Einschätzung zustimmen wird. Stattdessen wird Dr. Rethy wegen der folgenden Punkte verklagt:

Körperverletzung (da sie die Kinder ohne deren Zustimmung geimpft hat).

Falsche Inhaftierung (da sie von ihrer Mutter ferngehalten wurden, von einer Autoritätsperson unter Druck gesetzt wurden, sich zu fügen, und die Tochter aufgrund der Größe des mobilen Behandlungsraums nicht vor Dr. Rethy zurückweichen konnte, als Dr. Rethy mit der Injektionsnadel auf sie zukam).

Betrug (da Dr. Rethy gelogen hat, dass der Impfstoff für die Schule erforderlich sei).

Das Interessanteste an dieser Klage ist, wie oft uns in unserer medizinischen Ausbildung gesagt wird, dass wir nichts mit unseren Patienten machen sollen, dem sie nicht zustimmen, da dies eine Körperverletzung darstellt, für die man strafrechtlich belangt werden kann.

Was motiviert dieses Verhalten?

Wenn man sich die in der Klage geschilderten Ereignisse ansieht, sollte klar sein, dass die ethischen Konstrukte, denen Dr. Rethy folgte, sich stark von dem unterscheiden, was fast jeder von uns glaubt, dass Ärzte befolgen sollten. Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Dr. Rethy als Professorin für Kinderheilkunde dafür verantwortlich ist, die nächste Generation von Ärzten im angemessenen Umgang mit Kindern zu schulen (und ich bin mir fast sicher, dass sie ihren Studenten zuvor erklärt hat, wie wichtig es ist, keine Körperverletzung zu begehen).

Wenn ich mir ungeheuerliche Fälle wie diesen ansehe, lautet meine erste Frage oft: „Was um alles in der Welt ging den Tätern durch den Kopf, als sie dies taten?“ Der Kläger gab eine Antwort, indem er eine frühere Erklärung zitierte, die Dr. Rethy kurz vor dem Vorfall gegenüber der Presse über die mobile Klinik abgegeben hatte:

„Unser Ziel ist es, die Impfraten bei Kindern hier in D.C. zu erhöhen … Seit mehr als 30 Jahren besteht unsere Aufgabe darin, in der Gemeinde zu helfen, das Problem der gesundheitlichen Ungleichheiten anzugehen und Familien dort zu betreuen, wo sie sind. Wir freuen uns, dass wir bei diesem Projekt mit DC Health zusammenarbeiten können, um allen Kindern sowohl reguläre Kinderimpfungen als auch COVID-19-Impfstoffe zur Verfügung zu stellen.“

Diese Voreingenommenheit wird auch durch Dr. Rethys unnachgiebige Unterstützung des Impfstoff-Narrativs in dem oben genannten Interview bestätigt.

Wenn man davon ausgeht, dass Frau Dr. Rethy nicht einfach nur böse ist (zu ihrer Ehre sei gesagt, dass sie in dem Interview zumindest wohlwollend erschien), ist die einzige andere Erklärung, dass Frau Dr. Rethy wirklich glaubte, dass sie das Richtige tut.

Oberflächlich betrachtet scheint dies unerklärlich, aber wenn Menschen (vor allem Kinderärzte und Ärzte mit einem MPH) in die Erzählung vom Impfstoff hineingezogen werden, wird ihre Vorstellung von der Realität völlig verzerrt. In diesem winzigen Kästchen wird das Impfen zur wichtigsten (und oft einzigen) Sache, die sie für die Welt tun können – bis zu dem Punkt, an dem der dadurch entstehende Nettonutzen die vollständige Verletzung der Autonomie eines Patienten rechtfertigt.

Um diese Denkweise besser zu verstehen, sollten wir auch bedenken, dass zum Zeitpunkt dieser Ereignisse in der konventionellen wissenschaftlichen Literatur bekannt war, dass:

Beide Kinder, die Dr. Rethy zur Impfung gezwungen hat, hatten ein 0%iges Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Der COVID-19-Impfstoff verhindert die Übertragung nicht und bietet daher keinen Nutzen für die Allgemeinheit.

Der Impfstoff kann erhebliche Nebenwirkungen haben.

Kurz gesagt, es gab keinen vertretbaren Grund, diese Impfstoffe zu verabreichen – sogar das Schulmandat war weg. Doch die Macht, die der kollektive Glaube an die Impfung über die medizinische Gemeinschaft ausübt, ist so stark, dass die Fakten der Situation einfach keine Rolle spielen.

Wie wir auf der COVID-19 gesehen haben, hat sich dieser Glaube sogar noch verstärkt. Er ging so weit, dass viele Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens die Impfung als Grundvoraussetzung für das Leben in der Gesellschaft (z. B. um zur Arbeit zu gehen) befürworteten, und nichts, nicht einmal die hohe Zahl von Verletzungen und Todesfällen und das Versagen der Impfstoffe, die Übertragung von COVID-19 zu verhindern, konnte diesen Glauben erschüttern.

Anmerkung: Die besten Erklärungen, die ich gefunden habe, um die Psychologie hinter diesem unverständlichen Verhalten zu erklären, finden sich in dem bereits erwähnten Artikel darüber, warum Ärzte ihren Patienten zwanghaft Medikamente aufdrängen, und in einem Interview zwischen Mattias Desmet und Tucker Carlson über die kollektiven psychologischen Veränderungen, die während der Pandemie bei denjenigen zu beobachten waren, die sich fanatisch an das Narrativ hielten.

Schlussfolgerung

Dysfunktionale (aber fest verankerte) Ideologien gab es schon immer in der Geschichte der Ärzteschaft. Traurigerweise hat es Jahrzehnte gedauert, bis viele dieser Ideologien überwunden wurden, obwohl es eindeutige Beweise gegen sie gab, während andere bis zum heutigen Tag fortbestehen.

Als ich jünger war, habe ich oft gehört, dass „jemand auf der falschen Seite der Geschichte stand“. Die Ereignisse von COVID-19 haben vielen von uns geholfen, zu begreifen, was das bedeutet: Große Teile der Bevölkerung haben mit Begeisterung ein schädliches und völlig ungerechtfertigtes Narrativ übernommen, das sie aufgrund der kollektiven gesellschaftlichen Hypnose durch kein Maß an Fakten oder Vernunft zum Überdenken bringen konnte.

Innerhalb dieses Paradigmas kann man anfangen zu verstehen, warum Ärzte wie Dr. Rethy es für angemessen halten konnten, die Grundprinzipien der medizinischen Ethik zu verletzen, als sie diesen Kindern die Impfstoffe aufzwang und dann versuchte, ihr Tun vor ihren Eltern zu verbergen.

Wenn eine mächtige Massenhypnose existiert, bedarf es oft einer starken äußeren Kraft, um sie zu beenden (z. B. endete der Nationalsozialismus nur, weil er durch einen Weltkrieg besiegt wurde). In unserer friedlicheren Gesellschaft ist diese Kraft das Rechtssystem, und wenn Klagen erfolgreich sind, schaffen sie oft Präzedenzfälle, die andere davon abhalten, das gleiche Verhalten an den Tag zu legen:

„Laut McNeil [der Mutter] klagt sie, weil „ich einfach das Gefühl habe, dass Menschen nicht in der Lage sein sollten, mit anderen Menschen zu machen, was sie wollen, und vor allem nicht mit Kindern. Als Mutter haben Sie mir einfach „alle meine Rechte genommen, um das zu tun, was Sie meinen Kindern antun wollten.“

Jetzt, da die Arbeit, die wir alle in den letzten Jahren geleistet haben, die Öffentlichkeit zu erreichen beginnt (die die weit verbreiteten Schäden der Impfstoffe nicht länger ignorieren kann), beginnt die kollektive Hypnose, die die Impfstoffe schützt, zu brechen, und diejenigen, die ihr Narrativ vorangetrieben haben, werden wahrscheinlich auf der falschen Seite der Geschichte landen.

Klagen wie die von McNeil haben gute Chancen, dauerhafte Präzedenzfälle zu schaffen, die diese Art von Missbrauch in Zukunft verhindern können, und wie die COVID-Konferenz am vergangenen Wochenende gezeigt hat, wird die Tür für viele weitere Prozesse geöffnet.

Ärzte verbringen relativ wenig Zeit mit vielen verschiedenen Patienten, und in jedem Fall müssen sie viel erledigen (z. B. alle Felder abhaken, die von den Versicherungsgesellschaften und ihren Kliniken verlangt werden – einige davon bestehen aufgrund von Präzedenzfällen, die durch frühere Klagen geschaffen wurden). Diese schnelle, aber begrenzte Interaktion macht es oft schwierig, eine echte Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen und zu erkennen, wie sehr sich jede ihrer Handlungen auf ihre Patienten auswirken kann.

Ich hoffe aufrichtig, dass diese Prozesse und der Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die Medizin den notwendigen Druck auf die medizinischen Fakultäten (und Weiterbildungsprogramme) ausüben werden, damit die medizinische Ethik zu einem integrierten Bestandteil des gesamten medizinischen Lehrplans wird.

Medizinische Ethik muss ein Fach sein, das es dem Arzt ermöglicht, sich direkt in die ethischen Konsequenzen seiner Entscheidungen für jeden Patienten einzufühlen, und nicht nur eine kurze Vorlesung über ein paar Konzepte, die für eine Prüfung gelernt werden müssen.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

Artikel als PDF