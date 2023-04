The Corbett Report: Dissens in den Wahnsinn: Die Flucht aus dem Irrenhaus

Von James Corbett

corbettreport.com

In der Reihe „Dissent Into Madness“ haben wir uns mit der Verbindung von Psychologie und Politik beschäftigt.

In Teil 1 dieser Serie, „Die Bewaffnung der Psychologie„, habe ich detailliert beschrieben, wie der psychiatrische Beruf zu einem Instrument zur Unterdrückung und Ausgrenzung politisch Andersdenkender gemacht wurde.

In Teil 2, „Verrückte Verschwörungstheoretiker„, habe ich dokumentiert, wie diese waffenfähige Psychologie gegen Verschwörungstheoretiker eingesetzt wurde, um diejenigen zu pathologisieren, die versuchen, die offensichtlichen Wahrheiten über Weltereignisse wie 9/11 und die Betrugsdemie aufzuzeigen.

In Teil 3, „Projektionen der Psychopathen„, habe ich die Psychopathologie derjenigen dokumentiert, die sich in politischen Machtpositionen befinden, und festgestellt, wie die Gesellschaft selbst verzerrt wird, um die eigene verdrehte Psyche dieser Psychopathen widerzuspiegeln.

Im Abschluss der Serie in dieser Woche werde ich mich mit der wichtigsten Frage von allen befassen: Wie entkommen wir dem von den politischen Psychopathen errichteten Irrenhaus?

Pathokratie

Die statistische Propaganda im Westen versucht uns zu überzeugen, dass wir in einer Demokratie leben, die Abraham Lincolns berühmtes Ideal der „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ verkörpert.

Aber das ist nur eine Täuschung. In Wahrheit leben wir in einer Pathokratie, die man in Anlehnung an Lincoln als „Regierung der Psychopathen, durch die Psychopathen, für die Psychopathen“ beschreiben könnte.

Obwohl der Begriff „Pathokratie“ für viele immer noch ein Fremdwort ist, handelt es sich mittlerweile um ein gut etabliertes und gründlich dokumentiertes Phänomen. Der Begriff wurde von Andrew Lobaczewski – einem polnischen Psychologen, dessen Lebenswerk durch seine Erfahrungen geprägt wurde, als er zunächst unter der brutalen Nazi-Besatzung und dann unter dem ebenso brutalen Sowjetregime aufwuchs – in seinem Buch Political Ponerology geprägt.

Lobaczewski definiert Pathokratie als ein Regierungssystem, „in dem eine kleine pathologische Minderheit die Kontrolle über eine Gesellschaft normaler Menschen übernimmt“. In einem weiteren Kapitel der Politischen Ponerologie beschreibt er, wie sich Pathokratien entwickeln, wie sie ihre Macht konsolidieren und wie sie Nicht-Psychopathen austricksen, einschüchtern und auf andere Weise dazu bringen, sich an ihrem Wahnsinn zu beteiligen.

Wie kann die natürliche Abneigung von Soldaten überwunden werden, auf völlig Fremde zu schießen? Wie können Ärzte, die einen Eid geschworen haben, keinen Schaden anzurichten, an dem Betrugswahnsinn der letzten Jahre teilnehmen? Wie kann man normale Polizisten aus der Arbeiterklasse dazu bringen, friedliche Demonstranten brutal zu verprügeln? Dies sind die Fragen, die sowohl die Pathokraten an der Macht als auch diejenigen, die der Pathokratie entkommen wollen, nachts wach halten, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Glücklicherweise müssen wir über diese Fragen nicht in einem Vakuum nachdenken. Die Bedingungen für die Schaffung eines Umfelds, in dem der Durchschnittsmensch zu bösen Handlungen verleitet werden kann, werden von Psychologen bereits seit fast einem Jahrhundert untersucht, katalogisiert und diskutiert. Es überrascht jedoch nicht, dass diese Forschungen, die angeblich dazu dienen sollten, besser zu verstehen, wie sich die Menschen gegen solche Manipulationen schützen können, von den Pathokraten als Waffe eingesetzt wurden, um die Systeme zur Erzeugung gehorsamerer Befehlsempfänger zu optimieren. Tatsächlich war dies ein Teil des Ziels der bekannten, aber fast völlig missverstandenen Milgram-Experimente (mehr dazu weiter unten).

An diesem Punkt unserer Untersuchung beginnen wir endlich, das ganze Ausmaß des Problems zu begreifen, das durch Psychopathen in politischen, unternehmerischen und finanziellen Machtpositionen entsteht.

Das Problem besteht nicht nur darin, dass die Psychologie als Waffe gegen diejenigen unter uns eingesetzt wird, die sich politisch anders verhalten wollen.

Und das Problem besteht nicht nur darin, dass dieses System zur Unterdrückung und Pathologisierung abweichender Meinungen von echten Psychopathen und ihren soziopathischen Lakaien geschaffen worden ist.

Das Problem besteht darin, dass der Staat selbst psychopathisch ist und aktiv die Moral von ansonsten geistig gesunden Individuen verdreht und sie dazu bringt, psychopathische Züge anzunehmen, wenn sie dafür materielle Belohnungen und Autoritätspositionen erhalten.

Das ist das Problem der Pathokratie.

Sobald wir den Ernst der Lage erkennen, stellt sich die offensichtliche Frage: Wie können wir das Joch der politischen Psychopathen abschütteln und ihre Pathokratie stürzen?

Wie üblich hängt die Qualität unserer Antwort auf diese Frage direkt von der Tiefe unseres Verständnisses des zugrunde liegenden Problems ab.

Im Kommentarbereich des Corbett-Reports formulierte beispielsweise das Corbett-Report-Mitglied TruthSeeker kürzlich das Problem des Sturzes der Pathokratie folgendermaßen: „Vielleicht können wir einen Weg finden, um Psychopathen aus allen Machtpositionen zu entfernen“.

Auf den ersten Blick scheint dieser Vorschlag eine vernünftige Vorgehensweise zu sein. Denn wenn wir einen Weg finden könnten, „Psychopathen aus allen Machtpositionen zu eliminieren“, dann wäre das Problem der politischen Psychopathie doch automatisch gelöst, oder?

Aber, wie Corbett Report Mitglied G. Jinping in seiner Antwort an TruthSeeker bemerkte:

Wir müssen uns eine Lösung einfallen lassen (um Psychopathen aus der Macht zu entfernen), die berücksichtigt, dass die Nummer zwei, die Nummer drei usw. wahrscheinlich nur Psychopathen sind, die sich in einem früheren Stadium ihres Aufstiegs zur Spitze befinden. Vielleicht könnten wir auch einfach zufällig Namen aus dem Telefonbuch auswählen, wenn wir noch Telefonbücher hätten! Im Ernst, das ist ein unlösbares Problem, das nur durch die Dezentralisierung der Macht gelöst werden kann. Ich erwarte nicht, dass das in nächster Zeit geschieht.

Wie G. Jinping richtig bemerkt, ist das Problem in der Tat weiter verbreitet, als viele zu glauben bereit sind.

Der Vorschlag von TruthSeeker wäre nur dann praktikabel, wenn es sich um einige wenige isolierte Psychopathen handelt, die zufällig in Positionen der politischen Macht aufgestiegen sind. Wenn es aber tatsächlich viele Psychopathen gibt, die alle miteinander um die politische Kontrolle wetteifern, dann müssen wir verstehen, dass die Beseitigung der gegenwärtigen politischen Psychopathen lediglich die Tür für andere öffnen würde, um in diese freien Positionen zu gelangen. Schlimmer noch, angesichts des psychopathischen Charakters der bestehenden Machtstruktur sorgt das System selbst dafür, dass Psychopathen und Soziopathen, die per definitionem keine Reue oder moralische Skrupel zeigen, andere zu verletzen, am Ende den brutalen Kampf um die Spitzenplätze in der politischen Hierarchie gewinnen werden.

Nur wenn wir einen Schritt zurücktreten und das politische System als Ganzes hinterfragen, können wir erkennen, dass die bloße Existenz dieser Sitze der Macht, von denen aus eine Handvoll Individuen über die Massen herrschen kann, selbst ein Konstrukt der Pathokratie ist. Solange diese Sitze der Macht nicht gänzlich beseitigt werden, werden wir den Kampf um die Vorherrschaft, der die Psychopathen mit der Kontrolle über andere belohnt, niemals loswerden.

Die Beseitigung dieser Machtsitze wird jedoch erst dann erfolgen, wenn wir die zugrundeliegende Annahme umstoßen, dass eine Zentralisierung der Macht überhaupt notwendig ist. Und leider, wie G. Jinping richtig bemerkt, sollten wir angesichts des relativ infantilen Standes der politischen Entwicklung der Menschheit nicht erwarten, dass der Ring der Macht in absehbarer Zeit in die Feuer des Schicksalsberges geworfen wird.

Für diejenigen unter uns, die moralisch gesund sind und derzeit unter der Herrschaft der Psychopathen leben, stellt sich also die Frage: Was können wir tun, um die Pathokratie zu stürzen?

Wie sich herausstellt, ist die Antwort auf diese Frage vielleicht viel einfacher, als wir denken.

Stromkreisunterbrecher

In den 1960er Jahren wollte der Psychologe Stanley Milgram untersuchen, inwieweit der blinde Gehorsam von Menschen gegenüber einer wahrgenommenen Autorität ihr Verhalten beeinflusst. Mit diesem Ziel vor Augen begann Milgram am 7. August 1961 seine berüchtigte Gehorsamsstudie.

Die Ergebnisse dieser Experimente, die inzwischen allgemein bekannt sind, zeigen angeblich, dass durchschnittliche, alltägliche Menschen dazu veranlasst werden können, allein auf Anweisung einer Autoritätsperson hin völlig Fremden potenziell tödliche Elektroschocks zu versetzen. Dieses Ergebnis wird meist mit der Tatsache zusammengefasst, dass satte 65 % der Teilnehmer an der ursprünglichen 40-Personen-Studie bereit waren, einer hörbar verzweifelten Person einen 450-Volt-Schock zu versetzen, von dem sie glaubten, dass er potenziell tödlich sein könnte, und zwar allein auf die Aufforderung einer Person in einem Laborkittel, die ein Klemmbrett in der Hand hielt.

Als eine der berühmtesten psychologischen Studien des 20. Jahrhunderts haben die Milgram-Experimente eine Vielzahl von Debatten, Kontroversen und Untersuchungen ausgelöst. Die von NPR geförderten Kritiker der Experimente, die behaupten, dass die meisten Studienteilnehmer wussten, dass die ganze Situation nur vorgetäuscht war, und dass sie sogar noch häufiger ungehorsam waren, als berichtet wurde, werden oft den etablierten Psychologen gegenübergestellt, die das Experiment verteidigen und zu Recht darauf hinweisen, dass die schockierenden (Wortspiel beabsichtigt) Schlussfolgerungen der Experimente immer wieder, wieder und immer wieder unabhängig voneinander in einem Land nach dem anderen Land der Welt reproduziert wurden. (Bei einer besonders verdrehten Reproduktion versuchten die Forscher sogar sicherzustellen, dass keine Versuchsperson den Verdacht hegen würde, das Experiment sei gefälscht, indem sie süßen Welpen echte Elektroschocks verabreichten).

Was jedoch fast jeder bei den Milgram-Experimenten übersieht, ist, dass es sich bei der Studie nicht um ein einziges Experiment handelte, das einmal mit einer Gruppe von 40 Teilnehmern durchgeführt wurde, um ein Endergebnis zu erzielen. Tatsächlich führte Milgram das Experiment insgesamt 17 Mal mit 17 verschiedenen Kohorten von 40 bis 60 Versuchspersonen durch, wobei er bei jeder Wiederholung der Studie eine Reihe von experimentellen Variationen verwendete.

In einer Variante verlegte er den Ort der Studie vom Campus der Yale University in ein heruntergekommenes Bürogebäude. In einer anderen Variante durften die Versuchspersonen einen Assistenten anweisen, die Schocks abzugeben, anstatt selbst den Schalter zu drücken. In einer weiteren Variante wurde der Schauspieler, der den „Experimentator“ spielte und einen Laborkittel trug, dienstlich abberufen und durch einen normalen Mann im Anzug ersetzt. Und in einer weiteren Variante musste die Versuchsperson warten und zusehen, wie ein anderer Schauspieler zum „Lehrer“ wurde und das Experiment durchführte, bevor sie selbst die Rolle übernahm.

Jede Variante führte zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn die Versuchsperson beispielsweise jemanden anweisen konnte, die Schocks zu verabreichen, anstatt es selbst zu tun, stieg der Prozentsatz der Teilnehmer, die bereit waren, den maximalen (angeblich potenziell tödlichen) Schock zu verabreichen, auf unglaubliche 92,5 %. Fand das Experiment in einem Bürogebäude statt auf dem Yale-Campus statt, sank die Zahl derer, die bereit waren, den maximalen Schock zu verabreichen, auf 48 %. Und wenn die Versuchsperson beobachtete, wie andere Personen vor ihr die Rolle des „Lehrers“ übernahmen und sich weigerten, dem Befehl des Versuchsleiters, die Schocks zu verabreichen, Folge zu leisten, sank die Bereitschaft der Versuchsperson, den maximalen Schock zu verabreichen, auf 10 %.

Lassen Sie mich das für diejenigen, die nicht so gut denken können, anders formulieren. Wenn die Versuchsperson sah, dass jemand dem Versuchsleiter nicht gehorchte, weigerte sie sich in 90 % der Fälle, das Experiment fortzusetzen.

Dies ist die überraschende Schlussfolgerung, die aus den meisten Berichten über die Milgram-Experimente gestrichen wurde: Ungehorsam wird in den Köpfen der Menschen zu einer Option, wenn er einmal vorgemacht wurde.

Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung, denn wie Étienne de La Boétie schon vor fast 500 Jahren feststellte, ist ein kleiner Kader von Tyrannen, egal wie psychopathisch bedrohlich sie sind, nicht in der Lage, eine Tyrannei ganz allein zu verwalten. Sie benötigen die aktive Beteiligung einer viel größeren Zahl gehorsamer Befehlsempfänger.

In der Tat ist es wichtig, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass keine der schlimmsten Auswüchse der Pathokratie in jüngster Zeit ohne die aktive Beteiligung großer Teile der Bevölkerung möglich gewesen wäre. Sogenannte Impf-„Mandate“ wurden nicht von einem einzigen Psychopathen in einer politischen Machtposition oder gar von einer Schar solcher Pathokraten erreicht. Sie wurden von den Ärzten ermöglicht, die entgegen ihrer eigenen Erfahrung, ihrem Urteilsvermögen und ihrer Ausbildung an den Impfkampagnen teilnahmen, von den Arbeitgebern, die ihren Angestellten Impfvorschriften auferlegten, von den Geschäftsinhabern, die in ihren Betrieben Impfpasskontrollen durchführten, von den Polizeibeamten, die die Ungeimpften in Quarantäneeinrichtungen steckten, von den Arbeitern, die diese Quarantänezentren am Laufen hielten, von den Richtern und Anwälten, die all diese Maßnahmen absegneten, usw.

Das Gleiche gilt für jede Menge pathokratischer Missstände, denen wir in den letzten Jahren ausgesetzt waren. Diese Programme können nur umgesetzt werden, wenn die Mehrheit der Menschen ihre Befehle befolgt und somit ihre Rolle in der Operation erfüllt.

Wie zur Zeit von La Boétie ist unsere Versklavung durch die Pathokratie im Großen und Ganzen eine freiwillige, aus Gehorsam geborene Knechtschaft.

Kombiniert man La Boéties Einsicht mit Milgrams weniger bekannten Versuchsergebnissen, so findet man eine Vorlage für den Sturz der Pathokratie: gut sichtbare Akte des Ungehorsams.

Aber ist das wahr? Kann ein einziger Akt des Ungehorsams wirklich eine Pathokratie zu Fall bringen?

Noch einmal: Wir müssen nicht im luftleeren Raum über diese Möglichkeit spekulieren. Dank der Wunder der modernen Technik können wir uns eine Aufzeichnung eines solchen Ereignisses in Echtzeit ansehen.

Am 21. Dezember 1989 hielt der rumänische Diktator Nicolae Ceaușescu auf dem Palastplatz eine Rede an das rumänische Volk. Zunächst verlief sie wie viele andere Reden, die er im Laufe der Jahre gehalten hatte. Er sprach über die Erfolge der sozialistischen Revolution in Rumänien und lobte die „multilateral entwickelte sozialistische Gesellschaft“, die unter seiner brutalen Herrschaft entstanden war.

Doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Jemand buhte. Die Buhrufe wurden von anderen aufgegriffen und wurden zu Hohnrufen. Die Menge rief „Timișoara!“, eine Anspielung auf ein Massaker, das Ceaușescus Sicherheitskräfte nur wenige Tage zuvor an politisch Andersdenkenden verübt hatten.

Der Diktator, der keinerlei Anzeichen von Dissens in der Bevölkerung, über die er jahrzehntelang so brutal geherrscht hatte, kannte, rief zur Ordnung. Seine Frau forderte die Menge zum Schweigen auf, woraufhin Ceaușescu sie aufforderte, den Mund zu halten, und dann versuchte er, mit seiner Rede fortzufahren. Doch die Buhrufe begannen erneut.

Die Aufnahmen des Vorfalls, einschließlich Ceaușescus völlig verwirrtem Blick, als er erkennt, dass sich die Menge gegen ihn gewandt hat und die Androhung von Gewalt nicht ausreicht, um sie zu unterwerfen, sind unbezahlbar. Das ist der Moment, in dem dem Tyrannen klar wird, dass das Volk seine Tyrannei ablehnt, und der für die Nachwelt festgehalten wurde. Der Rest der Geschichte – der Aufruhr und die Unruhen, der Fluchtversuch von Ceaușescu und seiner Frau, ihre Gefangennahme durch militärische Überläufer und ihre Hinrichtung am ersten Weihnachtstag – hat seinen Ursprung in genau diesem Moment, als eine Person in der Menge einfach aussprach, was der Rest der Menge fühlte.

Das ist der „Circuit Breaker“-Effekt. Indem wir unrechtmäßige Autoritäten ablehnen, uns Tyrannen widersetzen, unmoralische Befehle missachten und uns weigern, ungerechtfertigten Aufträgen und Forderungen nachzukommen, machen wir es den Menschen um uns herum leichter, für das einzutreten, was auch sie für richtig halten.

Flucht aus dem Irrenhaus

Zunächst die gute Nachricht: Pathokratien sind von Natur aus instabil, und sie sind dazu verdammt, irgendwann unter ihrem eigenen Gewicht zu stürzen.

Wie Lobaczewski in seiner Erörterung des Phänomens darlegt, weisen Pathokratien von Natur aus zahlreiche Schwächen auf, die ihren Untergang unvermeidlich machen. Sie erfordern beispielsweise, dass Schlüsselpositionen in der Verwaltung nicht durch die Suche nach den fähigsten Männern und Frauen in der Öffentlichkeit und deren Beförderung auf der Grundlage von Fähigkeiten und Verdiensten besetzt werden, sondern durch die Rekrutierung der brauchbarsten Lakaien aus dem viel engeren Kreis der Psychopathen und Soziopathen. Dies führt zu einer scheinbar endlosen Parade von minderwertigen Schwachköpfen und schwachsinnigen, unnahbaren Idioten, die in Machtpositionen landen und die Effektivität und Stabilität des pathokratischen Staates stark beeinträchtigen.

Wie alle Psychopathen leben auch die Pathokraten in tödlicher Angst, als pathologisch entlarvt zu werden. Kommentatoren der Psychopathie haben lange darauf hingewiesen, dass die Maske der Vernunft – die Fähigkeit des Psychopathen, seinen moralischen Defekt vor anderen zu verbergen – unglaublich wichtig für ihn ist. Schließlich können Psychopathen, sobald sie identifiziert sind, effektiv gemieden und aus Machtpositionen „eliminiert“ werden, wie TruthSeeker oben vorschlägt. Wie Lobaczewski schreibt:

Normale Menschen lernen allmählich, die Schwachstellen eines solchen Systems zu erkennen und die Möglichkeiten einer zweckmäßigeren Gestaltung ihres Lebens zu nutzen. Sie beginnen, sich gegenseitig in diesen Fragen zu beraten, wodurch sich langsam das Gefühl sozialer Bindungen und gegenseitigen Vertrauens wieder einstellt. Ein neues Phänomen tritt auf: die Trennung zwischen den Pathokraten und der Gesellschaft der normalen Menschen. Letztere haben den Vorteil von Talent, beruflichen Fähigkeiten und gesundem Menschenverstand.

Und nun die noch bessere Nachricht: Wenn es stimmt, dass Psychopathen eine psychopathische Gesellschaft schaffen können, die Menschen zu Soziopathen macht, dann gilt auch das Gegenteil. Gesunde, nicht-pathologische Menschen mit Liebe, Empathie und Mitgefühl können eine Gesellschaft schaffen, die die bessere Seite der menschlichen Natur zum Vorschein bringt.

Das ist das eigentliche Ziel der einstigen Opfer der Pathokraten. Es geht nicht darum, die politischen Psychopathen zu beseitigen und ihre Machtpositionen in dem von ihnen geschaffenen psychopathischen politischen System einzunehmen oder gar dieses System ganz abzuschaffen, sondern darum, sich eine Welt vorzustellen, in der Mitgefühl, Zusammenarbeit, Liebe und Empathie nicht nur gefördert, sondern aktiv belohnt werden. Eine Welt, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein bestmögliches Selbst zu werden.

Es liegt an jedem einzelnen von uns, das vorzuleben, was wir uns für die Welt wünschen. Genau wie der mutige Abweichler, der den Kreislauf der Tyrannei durchbrechen kann, indem er sich gegen den Tyrannen ausspricht, können auch wir zu Vorbildern der Liebe, des Verständnisses und des Mitgefühls werden, die andere dazu motivieren, das Gleiche zu tun.

Wenn die Psychopathen Jahrhunderte damit verbracht haben, die Psychologie als Waffe einzusetzen, um uns besser kontrollieren zu können, können wir dann nicht unser Verständnis der menschlichen Natur für etwas Gutes einsetzen? Und ist es nicht das, was gesunde, nicht psychopathische Individuen, die eine gesunde, nicht psychopathische Gesellschaft bilden, mit ihrer Zeit und ihren Ressourcen tun würden?