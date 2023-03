The Corbett Report: Dissens in den Wahnsinn: Verrückte Verschwörungstheoretiker

Von James Corbett

corbettreport.com

19. März 2023

In „Dissent Into Madness: The Weaponization of Psychiatry“ (Die Bewaffnung der Psychiatrie) habe ich die lange und schmutzige Geschichte erzählt, wie die Erforschung der Psyche zur Unterdrückung der politischen Opposition und zur Unterwerfung widerspenstiger Teile der Bevölkerung eingesetzt wurde – nicht nur in den „Feindstaaten“ Sowjetrussland, Nazideutschland oder dem kommunistischen Kuba, sondern auch in England und den USA und dem Rest des „freien und demokratischen Westens“. Ich habe mir auch konkrete Beispiele dafür angesehen, wie dies erreicht wurde, und die Namen einiger Persönlichkeiten genannt, die an der Schmiedung dieser psychiatrischen Waffe beteiligt waren.

Mit dieser Geschichte im Hinterkopf werde ich diese Woche untersuchen, wie die Öffentlichkeit darauf trainiert wurde, die Pathologisierung der lästigsten Abweichler, der Verschwörungsrealisten, zu akzeptieren. Ich werde auch erklären, wie der Abzug dieser psychiatrischen Waffe bereits betätigt wurde und wie sie sich auf diejenigen auswirkt, die es wagen, die Motive unserer Möchtegern-Machthaber zu hinterfragen.

Sind Sie bereit? Lassen Sie uns beginnen…

Pathologisierende Verschwörung

Einer der populärsten Artikel der letzten Jahrzehnte trägt den Titel „Warum glauben Menschen an Verschwörungen?“.

Er beginnt mit der Feststellung, dass die Zahl der Menschen, die an wilde, ausgefallene Theorien darüber glauben, wie Menschen in Machtpositionen sich verschwören, um ihren Einfluss zu erhalten und ihren Reichtum zu vergrößern, besorgniserregend ansteigt.

Der Autor des Artikels zitiert dann einen Psychologen, der erklärt, dass wohlmeinende, aber emotional instabile Menschen sich typischerweise an diese phantastischen Verschwörungstheorien klammern, weil sie diesen armen, verblendeten Seelen helfen, der Welt einen Sinn zu geben und ihnen das Gefühl der Kontrolle über eine unkontrollierbare Welt vermitteln.

Als Nächstes bietet der Bericht Ratschläge für diejenigen, die versuchen, diejenigen, die auf diesen Verschwörungsquatsch hereingefallen sind, von ihren wahnhaften Vorstellungen zu befreien. Dieser Ratschlag, so stellt sich heraus, ist die gleiche Ermahnung, die man jemandem gibt, der im Dschungel auf ein wildes Tier stößt: Konfrontieren Sie das Ziel nicht direkt und machen Sie es nicht wütend; sprechen Sie in beruhigendem Ton mit ihm und tun Sie so, als ob Sie ihm zuhören würden; und lassen Sie es in Ruhe, wenn es den Anschein hat, dass es einen Angriff vorbereitet.

Dieser Artikel endet jedoch in der Regel mit einer positiven Bemerkung: Wenn der wilde Verschwörungstheoretiker, mit dem Sie sprechen, noch nicht den Bezug zur Realität verloren hat, ist es vielleicht möglich, ihn von seinem Standpunkt abzubringen. Sie können ihn behutsam in eine kognitive Dissonanz versetzen, indem Sie darauf hinweisen, dass jede Verschwörung, die es in der Geschichte jemals gegeben hat, von Whistleblowern aufgedeckt und von Journalisten berichtet wurde und es daher so etwas wie eine geheime Verschwörung nicht gibt. Wenn sie bei klarem Verstand sind, wird das ausreichen. Ihr verwirrter Freund wird das Licht sehen und lernen, der Regierung und den Behörden wieder zu vertrauen.

Möchten Sie diesen Artikel lesen? Möchten Sie einen Link? Nun, ich habe nicht nur einen Link für Sie; ich habe Dutzende.

Das Kuriose an diesem Artikel „Warum glauben Menschen an Verschwörungen?“ ist, dass er nicht nur ein- oder zweimal geschrieben wurde. Er wurde Hunderte Male von Hunderten verschiedener Journalisten geschrieben, und er wurde von der BBC und FiveThirtyEight und Vox und der American Psychological Association und der New York Times und PsychCentral und Addiction Center und LSU und Technology Review und National Geographic und verywellmind und Business Insider und Psychology Today und Harvard und LiveScience und Scientific [sic] American und NBC News und The Conversation und Intelligencer und Time und The Guardian und Popular Mechanics und sogar von der angesehensten aller journalistischen Institutionen, goop, veröffentlicht. (Ja, goop!)

Und es ist nicht nur in schriftlicher Form. Es handelt sich auch um einen Videobericht, der von der CBC und Channel 4 und CNBC und Channel 4 (wieder) und DNews und StarTalk und 60 Minutes und Time und DNews (wieder) und Big Think und Al Jazeera und The Weekly und Tech Insider und Inverse und Dr. Todd Grande und euronews und CBS News und der University of Chicago eingereicht wurde.

Oh, und habe ich erwähnt, dass es auch ein Podcast ist? Nun, das ist er, und er wurde produziert von Ava Lassiter und NPR und Radio Times und NPR (schon wieder) und LSE und Bill Gates und NPR (schon wieder) und The Anthill und Speaking of Psychology und NPR (schon wieder) und Big Brains und NPR (schon wieder und wieder).

Fangen Sie also an, die Hypothese zu formulieren, dass hier ein großes Komplott im Gange sein könnte? Ertappen Sie sich bei der Spekulation, dass es vielleicht (nur vielleicht) eine koordinierte Anstrengung gibt, Verschwörungstheoretiker zu pathologisieren, um zu rechtfertigen, dass sie in Gummizellen weggesperrt werden?

Finden Sie es interessant, dass die Begriffe „Verschwörungstheorie“ und „Geisteskrankheit“ in der öffentlichen Vorstellung für immer miteinander verknüpft wurden, als Richard Hofstadter 1964 seinen berüchtigten Aufsatz im Harper’s Magazine mit dem Titel „The Paranoid Style in American Politics“ verfasste? Oder dass die am besten in Erinnerung gebliebene Passage aus diesem Aufsatz diejenige ist, in der er den „Denkstil“ hinter der verschwörungsanfälligen, populistischen politischen Bewegung seiner Zeit als „paranoiden Stil“ beschreibt, weil „kein anderes Wort das Gefühl der erhitzten Übertreibung, des Misstrauens und der verschwörerischen Fantasie, das ich im Sinn habe, angemessen wiedergibt“? Oder dass seine Vorbehalte zu dieser „Diagnose“ – nämlich, dass „ich nicht in einem klinischen Sinne spreche, sondern einen klinischen Begriff für andere Zwecke ausleihe“ und dass „ich weder die Kompetenz noch den Wunsch habe, irgendwelche Figuren der Vergangenheit oder Gegenwart als zertifizierbare Verrückte zu klassifizieren“ – weitgehend vergessen sind?

Dann haben die Dinosaurier-Medienmacher und ihre psychiatrischen „Experten“ eine Botschaft für Sie: „Halt die Klappe, Verschwörungstheoretiker, oder wir stecken dich in eine Zwangsjacke!“

Sie glauben mir nicht? Nun…

Zuerst holten sie sich die Wahrheitsverdreher . . .

Die Idee, dass diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, geistig nicht gesund sind, ist natürlich nicht neu.

Man denke nur daran, wie das Thema in Barney Miller behandelt wurde, einer beliebten amerikanischen Fernsehsitcom aus den späten 1970er Jahren, in deren Mittelpunkt die Heldentaten einer Gruppe von Detektiven in einer Polizeistation in New York City standen. In einer Folge aus dem Jahr 1981 wird ein Mann verhaftet, weil er in die Büros der Trilateralen Kommission eingebrochen ist, denn, wie er in einer leidenschaftlichen Rede erklärt, die auf bizarre Weise von Gelächter aus der Konserve unterbrochen wird, „was sie wirklich vorhaben, ist ein Plan, um ihre eigenen loyalen Mitglieder in Machtpositionen in diesem Land einzuschleusen; um daran zu arbeiten, die nationalen Grenzen zu beseitigen und eine internationale Gemeinschaft zu schaffen; und um mit der Zeit eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen, in der David Rockefeller das Sagen hat!“

Der Mann legt dann seine Beweise für diese Verschwörung in Form von Artikeln in Zeitschriften wie Conspiracy Review und Suppressed Truth Round-up vor. Barney Millers spöttische Reaktion (zusammen mit der allgegenwärtigen Lachspur) reicht aus, damit der Zuschauer versteht, dass dieser Einbrecher – und damit auch jeder, der ähnliche Ansichten über die Trilaterale Kommission oder andere globalistische Institutionen vertritt – ein wahnhafter Krimineller ist, der es verdient, für diese Überzeugungen eingesperrt zu werden.

Oder nehmen Sie die „Zinnfolienhut“-Einbildung. Wie die Crack-Journalisten von Vice hilfreich erklären, wurde das Konzept, einen Zinnfolienhut zu tragen, um das eigene Gehirn vor staatlicher Gedankenkontrolle zu schützen, durch Julian Huxleys Erzählung „The Tissue-Culture King“ von 1927 in die Populärkultur eingeführt. In Huxleys Erzählung werden „Kappen aus Metallfolie“ verwendet, um die Auswirkungen des telepathischen Hypnoseexperiments eines verrückten Wissenschaftlers abzuschwächen. Seitdem ist der „Zinnfolienhut tragende Verrückte“ zu einer allgegenwärtigen Trope in der Popkultur geworden, die von faulen Fernsehautoren als einfache Möglichkeit genutzt wird, den Zuschauern zu signalisieren, dass jemand unter paranoiden Wahnvorstellungen über große Regierungsverschwörungen leidet.

Oder nehmen Sie den Berater von Präsident Lyndon Johnson, John P. Roche, der einen Brief an das Times Literary Supplement schrieb, der im Januar 1968 von Time aufgegriffen und abgedruckt wurde. In dem Brief weist Roche Verschwörungstheorien über das JFK-Attentat als das Evangelium einer Priesterschaft von Randgruppen-Paranoikern“ zurück und erklärt solche Theorien zu einem Angriff auf die Vernunft der amerikanischen Gesellschaft, und ich glaube an ihre grundlegende Vernunft“.

Oder nehmen Sie die verschiedenen Beispiele für die Pathologisierung von Verschwörungstheorien, die Lance deHaven-Smith in seinem modernen Klassiker „Conspiracy Theory in America“ aufzeigt:

Ursprünglich waren Verschwörungstheorien nicht Gegenstand von Spott und Feindseligkeit. Heute jedoch wird das Etikett „Verschwörungstheorie“ routinemäßig verwendet, um ein breites Spektrum von Verdächtigungen gegen die Regierung als Symptome eines gestörten Denkens abzutun, das mit Aberglauben oder Geisteskrankheit vergleichbar ist. In einem umfangreichen Buch über die Ermordung von Präsident Kennedy, das 2007 veröffentlicht wurde, sagt der ehemalige Staatsanwalt Vincent Bugliosi beispielsweise, dass Menschen, die den Bericht der Warren-Kommission anzweifeln, in ihrem Glauben und ihrer Paranoia so verrückt sind wie eine Drei-Dollar-Note“. In ähnlicher Weise bezeichnet der kanadische Journalist Jonathan Kay in seinem kürzlich erschienenen Buch Among the Truthers (Harper’s, 2011) die 9/11-Verschwörungstheoretiker als „politische Paranoiker“, die „den Bezug zur realen Welt verloren haben.“ Der Journalist John Avlon, der in seinem populären Buch Wingnuts einen ähnlichen Standpunkt vertritt, bezeichnet Verschwörungsgläubige als „Moonbats“, „Hatriots“, „Wingnuts“ und den „Fright Wing“.

Sicherlich gibt es keinen Mangel an Kommentatoren, die die Idee verbreiten, dass Verschwörungstheorien eine Form der Geisteskrankheit sind. Aber erst in der Ära der Terrorpanik nach 9/11, die mit dem Aufstieg des Heimatschutzstaates einherging, wurde der Abzug der geladenen Waffe, der psychiatrischen Waffe, betätigt.

Natürlich war das Jahrzehnt nach 9/11 voll von Akademikern, Journalisten und Talking Heads verschiedener Couleur, die Verschwörungstheorien mit Geisteskrankheiten in einen Topf warfen, genau wie in der Zeit vor 9/11. Auf die Aufforderung Bushs des Jüngeren hin, „niemals unverschämte Verschwörungstheorien über die Anschläge vom 11. September zu tolerieren“, begannen politische Kommentatoren aller Couleur eine gegen die 9/11-Truthers gerichtete Hetzkampagne, die die Verschwörungs-/Irrsinnsrhetorik auf neue Höhen trieb.

Bill Mahers „Witz„, dass die Wahrheitsverfechter „aufhören sollten, mich zu bitten, dieses lächerliche Thema in der Sendung anzusprechen, und anfangen sollten, ihren Arzt zu fragen, ob Paxil das Richtige für sie ist“, trug dazu bei, den Boden für Leute wie den Kolumnisten der Winnipeg Sun, Stephen Ripley, zu bereiten, der dann „diagnostizierte„, dass die 9/11-Wahrheitsverfechter an „paranoiden Wahnvorstellungen“ litten. Diese Äußerungen bereiteten die Öffentlichkeit auf die Beschimpfungen von Fernsehsprechern auf der linken und rechten Seite des politischen Spektrums vor, dass der „nekrotisierende Radikalismus der Verschwörungstheorien“ eine Gefahr für die Gesellschaft sei und dass die verrückten Wahrheitsverfechter, die diese Wahnvorstellungen aufrechterhalten, wie potenzielle Terroristen behandelt werden müssten.

Doch die Kampagne zur Dämonisierung von 9/11-Wahrheitssagern als psychisch gestörte und potenziell gewalttätige Kriminelle, die von der Straße geholt werden müssen, hat sich nicht auf harte Worte und starke Rhetorik beschränkt. Institutionen und Behörden haben nun damit begonnen, Wahrheitsfanatiker und andere „Verschwörungstheoretiker“ buchstäblich für geisteskrank zu erklären, um politische Meinungsverschiedenheiten zum Schweigen zu bringen.

Corona-Wahnsinn

Die breite Öffentlichkeit ist durch mehr als ein halbes Jahrhundert Propaganda darauf konditioniert worden, Verschwörungstheoretiker als wahnhafte und potenziell gefährliche Paranoiker zu betrachten. Viele Menschen wären wahrscheinlich froh, wenn Verschwörungstheoretiker wegen ihrer „Spinner“-Theorien in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen würden. Zweifellos wären auch die politisch Verantwortlichen froh, eine solche Macht ausüben zu können.

Es gibt nur ein Problem für diejenigen, die auf eine Zusammenrottung von Verschwörungstheoretikern hoffen: Viele Länder haben Standards eingeführt, die es – zumindest auf dem Papier – unmöglich machen, jemanden ohne seine Zustimmung in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen, es sei denn, er stellt eine nachweisbare und unmittelbare Gefahr für sich selbst oder andere dar. Diese Länder sind schließlich nicht Sowjetrussland.

Doch wie die Leser dieser Seiten nur zu gut wissen, sind diese Art von Regeln und Schutzmaßnahmen nur so zuverlässig wie die Integrität derjenigen, die sie aufrechterhalten und durchsetzen sollen. Und zu unserem Leidwesen werden sie von denselben Beamten oft auf Geheiß der politisch Mächtigen umgangen.

Es könnten hier viele Beispiele für Verschwörungstheoretiker angeführt werden, die gegen ihren Willen zu psychiatrischen Untersuchungen festgehalten werden, aber ein Fall aus den Archiven des Corbett Report soll diesen Punkt verdeutlichen. Es ist der Fall von Claire Swinney, einer neuseeländischen Journalistin, die 2006 – in ihren eigenen Worten – „in einer psychiatrischen Abteilung festgehalten und als ‚wahnhaft‘ bezeichnet wurde, weil sie behauptete, 9/11 sei ein Insider-Job gewesen.“

Swinneys Geschichte – die sie 2009 in einem Interview im Corbett Report erzählte – ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens ist da ihre erschütternde Schilderung, wie schnell eine Reihe scheinbar unzusammenhängender Probleme und Sorgen – eine Reihe von Drohungen, die sie wegen ihrer furchtlosen Berichterstattung über Big Pharma und ihre Befürwortung der 9/11-Wahrheit in der neuseeländischen Presse erhalten hatte, ein Anfall von Schlaflosigkeit, eine beiläufige Bemerkung, die als Selbstmordäußerung fehlinterpretiert wurde – zu einer regelrechten Zwangseinweisung in eine psychiatrische Abteilung eskalierte.

Zweitens ist da ihre Offenbarung, dass diejenigen, die in ihrem Interesse handeln sollten – ein Polizeibeamter, verschiedene Sozialarbeiter, der leitende Psychiater der psychiatrischen Abteilung – ihr nicht einmal zuhören wollten, als sie versuchte, Beweise für ihre Überzeugung vorzulegen, dass 9/11 ein Insider-Job war.

Aber für diejenigen, die an die gesetzlichen Schutzmaßnahmen glauben, die den Missbrauch der psychiatrischen Waffe verhindern sollen, ist die beunruhigendste Tatsache von allen, dass Swinneys bemerkenswerte 11-tägige Tortur in zwangsweiser psychiatrischer Einweisung – eine Einweisung, die Zwangsmedikation einschloss – in direktem Widerspruch zu den eigenen Gesetzen der neuseeländischen Regierung stand. Das neuseeländische Gesetz über geistige Gesundheit besagt nicht nur eindeutig, dass eine Zwangseinweisung in die Psychiatrie nicht zulässig ist, wenn sie ausschließlich auf den politischen Überzeugungen einer Person beruht, sondern, wie Swinney anmerkt, war das medizinische Personal, das ihre Einweisung genehmigte, mit dieser Bestimmung nicht einmal vertraut.

Die zwangsweise psychiatrische Einweisung einer Person ohne Vorgeschichte einer Geisteskrankheit allein wegen der Äußerung einer Überzeugung über die Wahrheit des 11. September ist schockierend genug. Dass diese Inhaftierung nicht in den Vereinigten Staaten und nicht unmittelbar nach den Ereignissen, sondern fünf Jahre später in Neuseeland stattfand, entbehrt jeder Rechtfertigung.

Leider handelt es sich hierbei nicht um einen Einzelfall. Zu Beginn der Ära der Biosicherheit arbeiten Behörden in aller Welt daran, einen Präzedenzfall zu schaffen, bei dem Menschen, die sich dem Diktat der medizinischen Behörden widersetzen, als psychisch krank diagnostiziert, ihrer beruflichen Berechtigung beraubt und sogar verhaftet werden können.

Ein Beispiel für dieses Phänomen, das den Zuhörern des Corbett Report bekannt sein dürfte, ist Dr. Meryl Nass. Dr. Nass ist eine Fachärztin für Innere Medizin mit 42 Jahren medizinischer Erfahrung, der vom Board of Licensure in Medicine, der staatlichen medizinischen Aufsichtsbehörde von Maine, die Zulassung entzogen wurde, weil sie sich weigerte, die von der Regierung genehmigte COVID-19-Behandlung zu unterstützen. Unglaublicherweise wurde ihr nicht nur die ärztliche Zulassung entzogen, sondern sie musste sich auch einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen, weil sie das COVID-Narrativ der Regierung nicht geglaubt hatte.

Eine der erschreckendsten Geschichten über die psychiatrische Einschüchterung eines COVID-Skeptikers ist die von Dr. Thomas Binder. Dr. Binder ist ein Kardiologe, der seit 24 Jahren eine private Arztpraxis in der Schweiz betreibt. Wie Taylor Hudak Ende letzten Jahres für The Last American Vagabond berichtete, wurde Dr. Binders Leben im Jahr 2020 auf den Kopf gestellt, als er feststellte, dass er nicht tatenlos zusehen konnte, wie die gesamte Ärzteschaft ihren kollektiven Verstand verlor.

Im Februar 2020, zu Beginn der COVID-19-Krise, setzte sich Dr. Binder für die Rückkehr von Ethik und Wissenschaft im Bereich der Medizin ein. Auf seiner persönlichen Website und in den sozialen Medien sprach er sich gegen unwissenschaftliche Beschränkungen, Verordnungen, die fehlerhaften PCR-Tests usw. aus. Dr. Binder sagt, es sei seine Pflicht als Arzt, die Öffentlichkeit über die Wahrheit über COVID-19 zu informieren. Am Donnerstag, den 9. April 2020, veröffentlichte Dr. Binder einen Blog auf seiner Website, der eine gründliche Analyse von COVID-19 und der verschiedenen unwissenschaftlichen Maßnahmen, die damals durchgeführt wurden, enthielt. Der Blogbeitrag ging viral und wurde 20.000 Mal aufgerufen, und Dr. Binder hoffte, dass sein Beitrag die Öffentlichkeit beruhigen und das Ende der Beschränkungen und Auflagen einleiten würde. Der Beitrag erregte jedoch die Aufmerksamkeit von zwei Kollegen, die den Chef der Staatspolizei alarmierten und behaupteten, Dr. Binder sei eine angebliche Bedrohung für sich selbst und die Regierung. Zwei Tage später, am 11. April 2020, dem Tag vor Ostersonntag, wurde Dr. Binder von insgesamt 60 bewaffneten Polizisten, darunter 20 Beamte der Antiterroreinheit ARGUS der Kantonspolizei Aargau, brutal angegriffen.

Für diejenigen, die die Geschichte der Psychiatrie als Waffe der politischen Unterdrückung nicht kennen, ist dies unverständlich genug. Aber was dann geschah, ist kaum zu glauben, selbst für diejenigen unter uns, die bereits Bescheid wissen.

Nachdem die Polizei Binders Blogeinträge und E-Mails geprüft hatte, stellte sie fest, dass es keinen Grund für einen Haftbefehl gab. Dennoch schickten sie Dr. Binder zu einer psychiatrischen Untersuchung. Unglaublicherweise erfand der Arzt, der für Binders psychiatrische Beurteilung zuständig war, die Diagnose „Corona-Irrsinn“ und ordnete seine Unterbringung in einer psychiatrischen Abteilung an. Nach der Untersuchung wurde Binder ein Ultimatum gestellt: Er sollte entweder sechs Wochen lang in der psychiatrischen Klinik bleiben oder nach Hause zurückkehren, unter der Bedingung, dass er ein Neuroleptikum einnimmt.

Kanarienvögel in der Kohlemine

Die unglaublichen und eklatant illegalen Maßnahmen, die bei der zwangsweisen psychiatrischen Inhaftierung von „Verschwörungstheoretikern“ und politischen Abweichlern wie Swinney und Binder ergriffen werden, dienen mehr als einem Zweck. Abgesehen davon, dass die betreffende Person vorübergehend ins Abseits gedrängt wird (sowohl Swinney als auch Binder kehrten nach ihrer Entlassung zu ihrer Arbeit zurück, bei der sie die Erzählungen der Regierung kritisierten) und dass ihr Ruf in der Öffentlichkeit in Zweifel gezogen wird, indem ihre Namen für immer mit einer falschen psychiatrischen Diagnose in Verbindung gebracht werden, erreichen die Träger der psychiatrischen Waffe etwas noch Wertvolleres, wenn sie sich auf solche Taktiken einlassen. Die Geschichten über diese psychiatrischen Inhaftierungen dienen nämlich als Warnung für die Öffentlichkeit: Wer in heiklen politischen Fragen abweichende Meinungen vertritt, läuft Gefahr, für seine Überzeugungen institutionalisiert zu werden.

Rational gesehen ist es völlig unplausibel, jeden, der eine Verschwörungstheorie vertritt, in eine Gummizelle zu sperren. Selbst etablierte Quellen geben bereitwillig zu, dass 50 % der Öffentlichkeit an die eine oder andere Verschwörung glauben, einschließlich der 49 % der New Yorker, die 2004 behaupteten, dass die US-Regierung „im Voraus wusste, dass Anschläge am oder um den 11. September 2001 geplant waren, und dass sie bewusst nicht gehandelt hat“, und einschließlich der satten 81 % der Amerikaner, die 2001 erklärten, sie glaubten an eine Verschwörung zur Ermordung von Präsident John F. Kennedy.

Doch leider sind diejenigen, die diese psychiatrische Waffe schwingen, alles andere als rational. Wie wir in der nächsten Woche sehen werden, leiden die politischen Machthaber, die bei ihren Kritikern Geisteskrankheiten diagnostizieren wollen, selbst an einer der größten Psychopathologien überhaupt. . . .