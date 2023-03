Medwedew warnt Deutschland: Verhaftung von Putin wäre Kriegserklärung an Russland

Sagt, Moskau könnte den Internationalen Strafgerichtshof bombardieren.

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat Deutschland gewarnt, dass jeder Versuch, Präsident Wladimir Putin zu verhaften, eine Kriegserklärung an Russland darstellen würde, und sagte, Moskau könne mit einer Bombardierung des Internationalen Strafgerichtshofs reagieren.

Medwedew sprach diese Drohung aus, nachdem der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hatte, in dem er beschuldigt wird, Kriegsverbrechen begangen zu haben, weil er an der gewaltsamen Überführung von Kindern aus der Ukraine nach Russland beteiligt war.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, er unterstütze das Urteil und sagte während eines Besuchs in Japan, „niemand steht über dem Gesetz“.

Russland, das die Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs nicht anerkennt und ihm nicht angehört, hat nicht freundlich reagiert.

„Einige Idioten, Schwachköpfe wie der deutsche Justizminister, sagen: ‚Nun, wenn er kommt, nehmen wir ihn fest. Weiß er, was das bedeutet? Stellen wir uns vor… der amtierende Staatschef eines Atomstaates kommt auf das Territorium von, sagen wir, Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation!“ sagte Medwedew in einem Interview mit russischen Medienvertretern.

Medwedew sagte, Moskau werde mit Angriffen auf „den Bundestag, das Kanzleramt und so weiter“ reagieren.

In einer Telegrammbotschaft an seine Anhänger schlug der ehemalige Präsident sogar vor, dass Russland den Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs bombardieren könnte.

„Es ist vorstellbar, dass ein russisches Schiff von der Nordsee aus einen Hyperschallschuss auf das Gerichtsgebäude in Den Haag abfeuert“, schrieb Medwedew und bezeichnete das Gericht als „beschissen“ und „nutzlos“.

„Der Gerichtshof ist nur eine miserable internationale Organisation“, fügte er hinzu und merkte an, dass diejenigen, die in ihm arbeiten, „sorgfältig in den Himmel schauen“ sollten, um zu sehen, ob sie russische Raketen entdecken können.

Er fügte hinzu, dass die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen „wahrscheinlich so schlecht wie noch nie in der Geschichte“ seien und dass das Ziel der NATO darin bestehe, Russland vollständig auszulöschen.

„Sie wollen die Russische Föderation selbst nicht sehen, sie brauchen uns nicht. Und das ist ihre geopolitische, geostrategische Idee aus sehr alten Zeiten. Wozu brauchen sie ein Land, das über ein riesiges Territorium und den stärksten Nuklearschild verfügt und nicht einmal den Amerikanern gehorcht“, sagte der ehemalige Präsident.

In der Zwischenzeit haben die russischen Strafverfolgungsbehörden ihre eigenen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Internationalen Strafgerichtshof eingeleitet und konzentrieren sich dabei auf die Richter und Staatsanwälte, die die Entscheidung getroffen haben, den Haftbefehl gegen Putin zu erlassen.