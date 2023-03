Schlacht um Taiwan (II)

Teil I hier zu finden.

Semipartisanische Kriegsführung in einem städtischen Umfeld

Das US-Militär schenkt der so genannten urbanen Kriegsführung besondere Aufmerksamkeit, denn China hat sein eigenes Synonym dafür – Chengshi Zozozhan (城市作战). Diese Methode wird von der chinesischen Militärführung auch als nichts anderes als “Mäuse im Porzellanladen schlagen” (瓷器店里打老鼠) bezeichnet, d. h. etwas sehr Schwieriges zu tun, das schwerwiegende Folgen haben könnte, weshalb man sehr vorsichtig sein muss.

Nach sorgfältigem Studium der einschlägigen PLA-Doktrinen zur urbanen Kriegsführung sind amerikanische Experten zu dem Schluss gekommen, dass es bestimmte hierarchische Bedeutungen gibt, die mit einem systemischen Verständnis der urbanen Kriegsführung verbunden sind. Die Erfahrungen der US-Streitkräfte im Irak und in Syrien wurden untersucht.

Als Reaktion auf die urbane Kriegsführung in China schlagen die USA vor, den Grad der Vorbereitung des Militärs und der Zivilbevölkerung der Insel auf die nationale Verteidigung zu überdenken. Sie schlagen das so genannte Conformal Military Design vor, ein Konzept zur Integration der Funktionalität von Sensoren und Waffen in die natürlichen Konturen von Kriegsschiffen und Flugzeugen, das auch auf die Gestaltung von Stadtlandschaften übertragen werden könnte.

Die Erfahrungen der US-amerikanischen Anti-Terror-Einheiten, die rund um das Kapitol in Washington stationiert sind, könnten zu diesem Zweck genutzt werden.

Ein weiterer Vorschlag ist der Einsatz konventioneller Munition und kommerzieller Technologie. Wie die Koalitionsstreitkräfte im Irak von 2004 bis 2011 gezeigt haben, hat konventionelle militärische Munition, die in den ersten Tagen des Konflikts eingesetzt wurde, in Kombination mit moderner Handelselektronik und Einfallsreichtum dem irakischen Widerstand geholfen, eine tödliche und effektive Kampagne gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu führen. Mit improvisierten Sprengsätzen wurden Fahrzeuge der Koalition angegriffen und Anschläge aus dem Hinterhalt verübt. Dementsprechend könnten Motorrad- und Rollerwerkstätten in den Straßen von Taipeh schnell für militärische Zwecke umfunktioniert werden.

Es ist wahrscheinlich, dass die USA bereits Ausbilder in Taiwan für die Durchführung von Aufstandsoperationen ausbilden. Zumindest entsprechen solche Methoden der “Special Warfare” der U.S. Special Operations Forces. Und Taiwan gehört zum indo-pazifischen Zuständigkeitsbereich des U.S. Special Operations Command (SOCPAC).

US-Militärexperten empfehlen außerdem eine gründliche Aufklärung, um Einheiten zu identifizieren, die möglicherweise zur Übernahme Chinas eingesetzt werden könnten. Besonderes Augenmerk sollte auf die Landungstruppen gelegt werden und darauf, ob sie Spezialkräfte für die urbane Kriegsführung umfassen. Auf diese Weise lässt sich besser vorhersagen, ob sich die Operationen auf der Insel in die Länge ziehen und eine schnelle Anerkennung der Souveränität der Volksrepublik China über Taiwan verhindern werden.

Die USA behalten auch Chinas Mobilisierungs- und Logistikkapazitäten genau im Auge und halten sie für recht effektiv. In diesem Zusammenhang wird dem taiwanesischen Militär geraten, gleich mehrere Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Erstens soll es die Fähigkeit verbessern, von Friedens- zu Kriegszeiten überzugehen. Zweitens werden die nachrichtendienstlichen Erfassungs- und Analysefähigkeiten gestärkt, so dass die Zeitspanne für eine Frühwarnung vergrößert werden kann, indem wichtige Informationen über die Mobilisierung von Material und Transportmitteln der PLA eingeholt werden. Drittens geht es um die Integration von präzisionsgelenkten Langstreckenwaffensystemen, um Taiwans “einheitliche Unterdrückungskriegsführung” (lianhe zhia zuojian, 联合制压作战) auf der Grundlage des Gesamtverteidigungskonzepts zu verbessern.

Kampf um TaiwanDiese Angriffssysteme sollten mit Cyber- und Informationskriegsführung kombiniert werden, um Angriffe auf die logistischen Mobilisierungsknoten der PLA zu starten, ihren Kampfrhythmus zu stören und strategischen Raum und Zeit zu gewinnen. Diese Maßnahmen könnten bestehende Schwachstellen in der logistischen Unterstützung und Mobilisierung der PLA ausnutzen. Die Amerikaner sind der Ansicht, dass die PLA, wenn sie einen schnellen Sieg bei der Invasion Taiwans anstrebt, auf das reibungslose Funktionieren ihres logistischen Unterstützungs- und Mobilisierungsplans angewiesen ist. Folglich wird es für das taiwanesische Militär entscheidend sein, die Logistik- und Mobilisierungssysteme der PLA zu Beginn des Krieges zu sabotieren. Oder aber in der Vorbereitungsphase, was Sabotageakte auf chinesischem Territorium und Cyberangriffe einschließen würde.

Allgemeines Konzept der Verteidigung

Im Jahr 2017 schlug der damalige Generalstabschef Taiwans, Admiral Li Ximin, einen neuen Ansatz für Taiwans Verteidigung vor, das sogenannte Gemeinsame Verteidigungskonzept.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine asymmetrische Strategie, die Mobilität, Tarnung, Schwarmtaktik und innovative Ansätze nutzt, um die Fähigkeit der PLA zu erschweren, taiwanesische Plattformen (Ziele) zu finden und zu zerstören, insbesondere in der Anfangsphase des Konflikts. Wie alle derartigen Konzepte basiert es auf der Maximierung des Verteidigungsvorteils und zielt darauf ab, den Feind im Moment seiner Verwundbarkeit zu besiegen, nämlich wenn er sich in der Küstenzone befindet. Die erste Phase des militärischen Handelns im Rahmen des Allgemeinen Verteidigungskonzepts besteht also in der Aufrechterhaltung der eigenen Streitkräfte während des ersten Angriffs der PLA auf die Insel und ihrer Blockade. Taiwans Streitkräfte müssen eine große Anzahl kleiner mobiler Einheiten darstellen, die Stützpunkte verlassen, ihre Positionen verbergen und ihre Entdeckung erschweren können. Dann kommt es zur entscheidenden Schlacht in der Küstenzone, die sich über hundert Kilometer erstreckt. Die Schlüsselelemente dafür sind Minenfelder und Anti-Schiffs-Marschflugkörper. Unterwasserdrohnen, Flugzeuge oder Schiffe können eingesetzt werden, um Minenfelder rund um die Insel zu schaffen. US-Militärexperten bezeichnen dies als Teil der “Stachelschweinstrategie”. Taiwan hat die USA bereits um aus der Luft gelieferte Seeminen vom Typ Quickstrike MK-64 gebeten, um sich mit Nachschub zu versorgen und einen schnellen Einsatz zu Beginn eines Konflikts zu ermöglichen. Taiwan verfügt auch über MK-6-Minen aus dem Zweiten Weltkrieg, die es von den Vereinigten Staaten gekauft hat und deren Zuverlässigkeit es regelmäßig testet. Außerdem stellt die Chung Shan National Defense Company seit 2002 Minen her.

Was die Raketen betrifft, so verfügt Taiwan derzeit über auf Lastwagen montierte Hsiung Feng-Schiffsabwehrraketen, die an einem abgelegenen Ort versteckt werden können, um Erstangriffe zu vermeiden, und die dann angreifen, wenn PLA-Schiffe die Meerenge durchqueren. Um Vergeltungsschläge zu vermeiden, müssen sie sofort ihren Standort wechseln.

Die dritte Phase des allgemeinen Verteidigungskonzepts zielt darauf ab, den Feind in der “Strandzone” zu vernichten, die sich etwa 40 Kilometer von den geplanten Landeplätzen entfernt befindet. In dieser Phase muss Taiwans Marine sowohl in der Tiefe als auch im flachen Wasser in der Nähe möglicher Landezonen Minen auslegen. Eine neue Flotte von automatisierten Hochgeschwindigkeits-Minenverlegungsschiffen ist für diese Mission bereits im Bau; das erste Schiff dieser Klasse soll im August 2020 vom Stapel laufen. Minenversenkungshilfen könnten auf mehreren Klassen von Überwasserschiffen installiert werden. Es ist auch bekannt, dass sie in die Konstruktion von Korvetten einbezogen werden, die in die taiwanesische Armee aufgenommen werden sollen. Aufgrund der Minenfelder werden die ersten Invasionsschiffe zur Verlangsamung gezwungen sein und dann von Schwärmen kleiner schneller Angriffsboote und von Lastwagen aus abgeschossenen Marschflugkörpern getroffen werden. Besonders wichtig ist es, wichtige PLA-Schiffe zu treffen, vor allem amphibische Angriffsschiffe mit Marineinfanteristen und schnelle Reaktionsschiffe mit Fahrzeugen und Panzern.

Um in dieser Kampagne erfolgreich zu sein, muss Taiwan über beträchtliche Munitionsvorräte verfügen, da es aufgrund einer möglichen Blockade der Insel durch die PLA schwierig sein wird, sich während des Konflikts auf Nachschub von Verbündeten zu verlassen. Außerdem muss eine ausreichende Zahl von Soldaten zur Verfügung stehen. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Taiwan Ende letzten Jahres beschlossen hat, die Dauer der Wehrpflicht auf ein Jahr zu erhöhen. Der Militärdienst wird ab dem 1. Januar 2024 obligatorisch sein.

Das größte ungelöste Problem bei der Umsetzung dieses Modells ist derzeit der stagnierende Verteidigungshaushalt Taiwans, der nicht in der Lage ist, ausreichende Investitionen sowohl in die asymmetrische Küstenverteidigung als auch in konventionelle Langstreckenschlagskapazitäten zu tätigen.

Ukrainische Erfahrungen und umfassendere Ansätze

US-Experten verweisen auch auf die Rolle von UAVs im Konflikt in der Ukraine und vermuten, dass solche Mittel in einem möglichen Krieg in Taiwan in großem Umfang eingesetzt werden würden. Sie glauben, dass eine Kombination von Fähigkeiten der Luftwaffe erforderlich ist, bei der bemannte Flugzeuge und Drohnen eingesetzt werden, die die Reichweite chinesischer Waffensysteme erreichen und diese schnell zerstören können. Im Gegensatz zu den in der Ukraine eingesetzten Drohnen benötigen die UAVs der US-Luftwaffe jedoch eine größere Reichweite, Überlebensfähigkeit, Autonomie und hochentwickelte Sensoren und Nutzlasten, um ein echtes Druckmittel einzusetzen.

Dies erfordert eine Abwägung zwischen der Schaffung einer großen Anzahl kostengünstiger Drohnen und den strategischen und operativen Anforderungen, denen sich die US-Luftwaffe in der indopazifischen Region gegenübersieht.

Schließlich ist man sich in den USA allgemein darüber im Klaren, dass China in Bezug auf Taiwan, das unter das Konzept der Grauzone fällt, eine kombinierte Strategie verfolgen wird. Daher kann der Widerstand gegen Peking nicht ausschließlich mit politischen oder militärischen Mitteln geführt werden.

In diesem Zusammenhang schlagen die Experten des American Enterprise Institute vor, dass die USA die Schwachstellen Chinas in vier Bereichen ausnutzen.

Wirtschaftlich: deutliche Verringerung der Abhängigkeit der USA von China und die Suche nach alternativen Märkten;

Diplomatisch: Gegensteuern gegen Chinas Durchsetzungsmaßnahmen durch Stärkung von Allianzen;

Militärisch: Stabilisierung des militärischen Gleichgewichts in Asien durch Investitionen in wichtige Verteidigungsfähigkeiten. Untergrabung der Bemühungen Chinas, Druck auf die taiwanesische Regierung auszuüben und die Kommunistische Partei Chinas von einem Angriff auf Taiwan abzuhalten;

Demokratisch: der Aushöhlung der Menschenrechte durch China mit Hilfe von Freunden in Qingjiang, Tibet, Hongkong und anderswo entgegenwirken.

Hier sehen wir eine neue Entwicklung der Strategie der “Luft-See-Schlacht”. Daher ist es notwendig, nicht nur den militärisch-industriellen Komplex Taiwans, die Waffenlieferungen der USA und die laufenden Reformen Taipehs im Auge zu behalten, sondern auch andere Dimensionen, die für die Anwendung hybrider Kriegsführungsinstrumente gegen China genutzt werden können.