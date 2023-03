Fragwürdige Taktiken bei der Prüfung der „Sicherheit“ von Impfstoffen

Studiendaten von Merck zeigen, dass Gardasil-Impfungen das Gebärmutterhalskrebsrisiko erhöhen können, wenn Sie vor der Impfung den HPV-Stämmen 16 oder 18 ausgesetzt waren.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 12. Juni 2018 veröffentlicht.

Im Dezember 2017 veröffentlichte das Magazin Slate einen erstaunlichen Artikel über den Impfstoff Gardasil gegen humane Papillomaviren (HPV), in dem enthüllt wurde, dass die Sicherheitsstudien für diesen umstrittenen Impfstoff eigentlich „nicht darauf ausgelegt waren, die Sicherheit richtig zu bewerten“. Gardasil soll eine Infektion mit bestimmten Stämmen des HPV-Virus verhindern, die in seltenen Fällen Gebärmutterhalskrebs verursachen können, wenn sie nicht behandelt werden.

Studiendaten von Merck zeigen jedoch, dass Gardasil-Impfungen das Risiko für Gebärmutterhalskrebs um 44,6 % erhöhen können, wenn man vor der Impfung den HPV-Stämmen 16 oder 18 ausgesetzt war.

Die U.S. Food and Drug Administration hat dieses Dokument unzugänglich gemacht, aber wir haben eine Kopie davon gespeichert. In seinem Slate-Artikel erzählt der Enthüllungsjournalist Frederik Joelving die Geschichte von Kesia Lyng, einer 30-jährigen Dänin, die im Alter von 19 Jahren an einer klinischen Studie für den Gardasil-Impfstoff von Merck teilnahm.

„Lyngs Großmutter war im Jahr zuvor an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Als sie einen Brief erhielt, in dem ihr 500 Dollar angeboten wurden, um an einem wichtigen internationalen Test von Gardasil teilzunehmen, fiel ihr die Entscheidung leicht“, schreibt Joelving. „Am 19. September 2002 erhielt sie im Hvidovre-Krankenhaus in Kopenhagen ihre erste Impfung. Kurz nach der zweiten Impfung am 14. November schlichen sich die Symptome ein.

Sie verschwanden nie. Erst 2016 erhielt sie ihre Diagnose – chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS) … In den letzten Jahren ist Lyng misstrauisch geworden, dass es einen Zusammenhang zwischen ihrer Krankheit und ihrer Gardasil-Impfung gibt. Ihre Beschwerden erinnern an Beschreibungen, die in Hunderten von Nachrichtenberichten von Frauen zu finden sind, die ebenfalls den Impfstoff erhalten haben, sowie an mehrere medizinische Fallberichte aus aller Welt.“