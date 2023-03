The Corbett Report: Kontrovers in den Wahnsinn: Die Bewaffnung der Psychologie

Von James Corbett

„WA State Bill Will Send Political Enemies to Psych Wards“ (Gesetzentwurf des Bundesstaates Washington wird politische Feinde in die Psychiatrie einweisen) lautet eine aktuelle Schlagzeile von Kurt Nimmo’s Substack.

Die fragliche Gesetzesvorlage, die Gesetzesvorlage 1333 der Legislative des Bundesstaates Washington mit dem Titel „Einrichtung einer Kommission für gewalttätigen Extremismus im Inland“, würde nach Ansicht ihrer Kritiker „Gedanken und Äußerungen unter einer erfundenen Kategorie von Straftaten mit der Bezeichnung ‚gewalttätiger Extremismus im Inland‘ kriminalisieren“ und es dem Generalstaatsanwalt des Bundesstaates ermöglichen, „einige Menschen wegen Worten und Reden und nicht wegen Gewalttaten zu verfolgen“.

Obwohl in dem Gesetzentwurf selbst nichts davon steht, dass „politische Feinde“ des Staates in „psychiatrische Anstalten“ eingewiesen werden, ist der Gedanke, dass Psychologen und Psychiater in einer solchen „Kommission für gewalttätigen Extremismus im Inland“ eingesetzt werden könnten, um bei politischen Dissidenten eine Form von Geistesstörung zu diagnostizieren, nicht abwegig.

Wie sich herausstellt, gibt es eine lange und beunruhigende Geschichte, in der die Psychiatrie als Waffe eingesetzt wurde, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die zu Staatsfeinden erklärt wurden. Und, was noch beunruhigender ist, die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass die Pathologisierung politisch Andersdenkender – weit davon entfernt, ein Relikt der Vergangenheit zu sein – sogar noch weiter verbreitet ist als je zuvor.

Die schlechten alten Zeiten

Die Geschichte der Psychologie ist zu einem großen Teil die Geschichte der grausamen und ungewöhnlichen Strafen, die von den Herrschenden gegen politisch Andersdenkende verhängt wurden.

Dass die Psychologie für die herrschende Klasse schon immer ein bequemes Werkzeug war, um gegen Andersdenkende vorzugehen, mag auf den ersten Blick wie eine kontroverse Feststellung erscheinen. Aber das ist genau das, was uns die wichtigsten Quellen des Establishments sagen … wenn sie über die Feinde des Establishments sprechen.

Im Jahr 1983 zum Beispiel wurde Dr. Walter Reich in Amerikas größter Zeitung, der New York Times, für einen langen Bericht über „Die Welt der sowjetischen Psychiatrie“ ein erstklassiger journalistischer Platz eingeräumt. Nachdem er berichtet hatte, dass der Kongress der World Psychiatric Association 1977 auf Hawaii dafür gestimmt hatte, „den systematischen Missbrauch der Psychiatrie zu politischen Zwecken in der UdSSR“ zu verurteilen, stellt Reich fest, dass „die westliche Besorgnis über den Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion seit der Abstimmung des Kongresses nur noch zugenommen hatte“ und dass „die Russen Gefahr liefen, suspendiert oder sogar aus der internationalen psychiatrischen Organisation ausgeschlossen zu werden“.

Reich verbringt dann den größten Teil des restlichen Teils seines 6.000 Wörter umfassenden Artikels damit, die amerikanische Herangehensweise an die psychische Gesundheit – bei der „psychiatrische Behandlung in den letzten Jahrzehnten so akzeptabel geworden ist, dass Menschen in emotionaler Not sie aufsuchen“ – mit der sowjetischen Herangehensweise zu vergleichen, bei der „die Notwendigkeit psychiatrischer Behandlung eher als Grund zur Scham angesehen wird“.

Die Sowjets, so heißt es, hätten die ehrenwerte Erforschung der menschlichen Psyche zu einer Waffe gemacht und sie in ein Instrument der politischen Unterdrückung verwandelt.

Jahrelang waren sowjetische Psychiater im Westen beschuldigt worden, politische Dissidenten, von denen sie wussten, dass sie geistig gesund waren, als geisteskrank zu diagnostizieren. Sowohl westlichen Kritikern als auch sowjetischen Dissidenten zufolge hatte die KGB – insbesondere nach ihrer Übernahme durch Juri W. Andropow, dem heutigen obersten sowjetischen Führer, im Jahr 1967 – regelmäßig Dissidenten für solche Diagnosen an Psychiater überwiesen, um peinliche öffentliche Prozesse zu vermeiden und Dissidenten als das Produkt kranker Seelen zu diskreditieren. In den psychiatrischen Kliniken, in der Regel Sonderanstalten für kriminelle Geisteskranke, sollen die Dissidenten besonders grausam behandelt worden sein. So wurden ihnen beispielsweise Injektionen verabreicht, die Abszesse, Krämpfe und Erstarrung verursachten, oder sie wurden in nasses Segeltuch eingewickelt, das beim Trocknen zusammenschrumpfte.

Um den Leser nicht im Zweifel über seine Botschaft zu lassen, stellt Reich sie im weiteren Verlauf des Werks klar: „Aus den Erfahrungen der sowjetischen Psychiatrie kann man viel lernen“, sagt er, „über die Anfälligkeit der Psychiatrie für Missbrauch, wo immer sie praktiziert wird.“

Sicherlich hat Reich nicht unrecht. Die Schrecken des sowjetischen psychiatrischen Systems, in dem bei politischen Dissidenten routinemäßig „träge Schizophrenie“ diagnostiziert wurde, psychiatrische Krankenhäuser in Protestzeiten als zeitweilige Gefängnisse dienten und lästige Rebellen über längere Zeiträume in medizinisch induzierten Komas oder drogeninduzierten katatonischen Zuständen gehalten wurden, sind in zahlreichen populären und akademischen Quellen gut dokumentiert. Am eindringlichsten kommen diese Schrecken jedoch in den Worten von Alexander Solschenizyn zum Ausdruck:

Das Einsperren frei denkender, gesunder Menschen in Irrenhäusern ist geistiger Mord, es ist eine Abwandlung der Gaskammer, sogar noch grausamer; die Folterung der Getöteten ist bösartiger und langwieriger. Wie die Gaskammern werden diese Verbrechen nie vergessen werden, und die daran Beteiligten werden zu Lebzeiten und nach ihrem Tod für alle Zeiten verurteilt werden.

Wie Reich in seinem Bericht richtig bemerkt, dient die sowjetische Pathologisierung von Dissens in der Tat als Warnung, dass die Psychiatrie anfällig für Missbrauch ist, „wo immer sie praktiziert wird“. Aber zufälligerweise scheinen diese Bedenken immer nur dann aufzutauchen, wenn die Psychiatrie in Ländern „missbraucht“ wird, die auf der Feindesliste des US-Außenministeriums stehen.

Daher gibt es keinen Mangel an Quellen, die Ihnen darüber berichten werden:

die Misshandlungen durch NS-Psychiater, die in den Planungsausschüssen für die Aktion T4 (Euthanasie und Sterilisation) saßen und den grausamen (und gescheiterten) Versuch des NS-Regimes leiteten, die Schizophrenie durch systematische Tötung der schizophrenen Bevölkerung Deutschlands auszurotten;

die Misshandlungen, die japanische Psychiater ihren Patienten während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zufügten, was zu einer ungewöhnlich hohen Zahl von Todesfällen unter den Patienten führte;

der Einsatz von Psychopharmaka und Elektrokrampftherapie durch die kubanische Revolutionsregierung, um Informationen von denjenigen zu erhalten, die als Bedrohung für die Staatssicherheit angesehen werden, sie zu bestrafen, zu demoralisieren, zu zwingen, zu unterwerfen, zu terrorisieren und psychische Schäden zu verursachen;

. … und jede Menge ähnlicher Beispiele für psychiatrischen Missbrauch durch Regierungen, die sich im Krieg mit der US-Regierung befinden oder in deren Fadenkreuz geraten sind.

Aus dieser Analyse werden jedoch oft die schrecklichen Misshandlungen ausgeklammert, die Psychiater im Westen ihren Patienten im Namen der Staatssicherheit zugefügt haben.

So werden in den Geschichtsbüchern zwar zu Recht die Schrecken des eugenischen Sterilisationsprogramms der Nazis verurteilt, aber nur selten werden die Wurzeln dieses Programms untersucht. Wie sich herausstellt, lagen diese Wurzeln im Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Vererbung und Eugenik, das von der Rockefeller-Stiftung finanziert wurde. Mehr noch, Ernst Rüdin – der Direktor des ebenfalls von der Rockefeller-Stiftung finanzierten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychiatrie und einer der Hauptarchitekten des deutschen Eugenik-Programms – modellierte die Eugenik-Gesetzgebung der Nazis nach dem Vorbild des amerikanischen „Modellgesetzes zur eugenischen Sterilisation“.

Der erste Psychologieprofessor Amerikas, James McKeen Cattell, trug sogar dazu bei, die Pseudowissenschaft der Eugenik nach Amerika zu bringen. Nachdem er 1887 auf einer Englandreise mit Francis Galton, dem Begründer der Eugenik, befreundet war, kehrte Cattell begeistert von dieser Idee in die USA zurück. Später schrieb er einen Brief an Galton und prahlte: „Wir folgen in Amerika Ihrem Rat und Ihrem Beispiel“.

Noch weiter zurück in der Geschichte trug Benjamin Rush – einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten und der Mann, der von der American Psychiatric Association offiziell als „Vater der amerikanischen Psychiatrie“ anerkannt wird – schon früh zur Bewaffnung der Psychiatrie bei, indem er eine Reihe von psychischen Störungen erfand, um Andersdenkende zu pathologisieren. Die bemerkenswerteste dieser erfundenen Störungen war „Anarchia“, eine Art von Wahnsinn, den Rush als „ein Übermaß an Freiheitsdrang“ definierte, der „weder durch die Vernunft beseitigt noch durch die Regierung gebändigt werden kann“ und „die Güte des Himmels für die Vereinigten Staaten zunichte zu machen droht“.

Und was verschrieb dieser „Vater der amerikanischen Psychiatrie“ denjenigen, die er für geisteskrank hielt? Nun, zunächst einmal „behandelte er seine Patienten mit Dunkelheit, Einzelhaft und einer speziellen Technik, bei der er die Patienten zwang, zwei bis drei Tage am Stück aufrecht zu stehen, und sie mit scharfen, spitzen Nägeln stach, um sie vom Schlafen abzuhalten – eine Technik, die er einem britischen Verfahren zur Zähmung von Pferden entliehen hatte.“ Er erfand auch zwei mechanische Vorrichtungen für die Behandlung von Geisteskranken: einen „Beruhigungsstuhl“, in dem der „Körper des Patienten durch Gurte an den Schultern, Armen, der Taille und den Füßen immobilisiert [und] ein kastenartiger Apparat verwendet wird, um den Kopf einzuschließen“, und einen „Gyrator“, „der ein horizontales Brett war, auf dem torpide Patienten festgeschnallt waren und sich drehten, um den Blutkreislauf anzuregen“.

Rushs Lehrling, der Arzt und Kritiker der Keimtheorie Samuel Cartwright, leistete seinen eigenen Beitrag zu diesem Thema, indem er eine Krankheit erfand, die er „Drapetomanie oder die Krankheit, die Neger [Sklaven] dazu bringt, wegzulaufen“ nannte:

Die Ursache, die den Neger zum Weglaufen veranlasst, ist in den meisten Fällen ebenso eine Geisteskrankheit wie jede andere Art von geistiger Entfremdung, und in der Regel viel besser heilbar. Mit den Vorteilen eines angemessenen ärztlichen Rates, der strikt befolgt wird, kann diese lästige Praxis des Weglaufens, die viele Neger haben, fast vollständig verhindert werden, auch wenn die Sklaven an den Grenzen eines freien Staates, in der Nähe der Abolitionisten, leben.

Ja, die Geschichte der Psychiatrie ist voll von Beispielen politischer Dissidenten, widerspenstiger Bevölkerungsgruppen oder anderer „sozial unerwünschter Personen“, die als geisteskrank abgestempelt und ins Irrenhaus eingewiesen wurden … oder Schlimmeres.

Aber das war damals, würden viele sagen. Dies ist die Gegenwart. Die Psychiatrie wird doch sicher nicht mehr zur Unterdrückung Andersdenkender eingesetzt, oder? . . .

Die schlechten neuen Tage

. . . Das ist es auch! Und ich spreche nicht nur von psychiatrischer Unterdrückung in einer rückständigen, bösen Diktatur wie Russland. (Obwohl es das natürlich auch gibt.)

Nein, wieder einmal ist es der „liberale“, „aufgeklärte“, „freie und demokratische“ Westen, der bei der Bewaffnung der Psychiatrie gegen die Massen den Weg vorgibt. Und unglaublicherweise versuchen die Träger dieser psychiatrischen Waffe nicht, diese Tatsache zu verbergen, sondern haben sich stattdessen aktiv darum bemüht, sie in ihrer „Bibel“ zu kodifizieren.

Seit 1952 veröffentlicht die American Psychiatric Association das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) als Leitfaden für die Klassifizierung und Diagnose von psychischen Störungen. Das DSM wird gemeinhin als psychiatrische Diagnosebibel bezeichnet und ist nach Angaben der APA selbst „die Standardklassifikation psychischer Störungen, die von psychiatrischen Fachkräften in den Vereinigten Staaten verwendet wird, und enthält eine Auflistung von Diagnosekriterien für jede vom US-Gesundheitssystem anerkannte psychiatrische Störung.“

Kritiker stellen seit langem den Einfluss in Frage, den Big Pharma auf die APA ausübt, um immer mehr Verhaltensweisen als „abnormal“ zu diagnostizieren, damit einem immer größeren Prozentsatz der Öffentlichkeit pharmazeutische Maßnahmen verschrieben werden können.

Die Besorgnis über den Einfluss von Big Pharma auf die Erstellung des DSM ist nicht trivial. Im Jahr 2012 stellte eine Studie unter der Leitung der Forscherin Lisa Cosgrove von der University of Massachusetts-Boston fest, dass 69 % der Mitglieder der DSM-5-Arbeitsgruppe Verbindungen zur pharmazeutischen Industrie hatten, einschließlich bezahlter Arbeit als Berater und Sprecher für Arzneimittelhersteller. In bestimmten Gremien war der Interessenkonflikt sogar noch ausgeprägter: 83 % der Mitglieder des Gremiums, das sich mit Stimmungsstörungen befasste, hatten Verbindungen zur Pharmaindustrie, und 100 % – also jedes einzelne Mitglied des Gremiums für Schlafstörungen – hatten „Verbindungen zu den Pharmaunternehmen, die die Medikamente zur Behandlung dieser Störungen herstellen, oder zu Unternehmen, die für die Pharmaindustrie tätig sind.“

Wenn es das Ziel dieser Task-Force-Mitglieder ist, dafür zu sorgen, dass immer mehr Arzneimittel verkauft werden, dann sind sie in jeder Hinsicht bemerkenswert erfolgreich gewesen. Jüngste Erhebungen zeigen, dass einer von sechs amerikanischen Erwachsenen angibt, ein Psychopharmakon wie ein Antidepressivum oder ein Beruhigungsmittel einzunehmen. Besorgniserregend ist, dass die Zahl der Kinder, denen antipsychotische Medikamente wie Adderall und Ritalin verschrieben werden, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter gestiegen ist.

Noch besorgniserregender ist jedoch die Art und Weise, wie diese Zunahme der Verschreibung von Antipsychotika gerechtfertigt wurde – durch die Erfindung einer neuen „psychischen Störung“ namens Oppositionelles Trotzverhalten (Oppositional Defiance Disorder).

Der klinische Psychologe Bruce Levine, der seit Jahrzehnten die Alarmglocken läutet, wenn es um die Art und Weise geht, wie sein Berufsstand zur Unterdrückung legitimer politischer Meinungsverschiedenheiten eingesetzt wird, erklärt in seinem 2018 erschienenen Buch „Resisting Illegitimate Authority“:

Seit 1980 hat die APA (in ihrem DSM-III-Diagnosehandbuch) für unangepasste Kinder, die keine illegalen Handlungen begehen, die Störungsdiagnose „oppositionelle Trotzstörung“ (ODD) eingeführt. Für eine ODD-Diagnose benötigt ein Jugendlicher nur vier der folgenden acht Symptome über einen Zeitraum von sechs Monaten: häufig Wutausbrüche; häufig empfindlich oder leicht verärgert; häufig wütend und nachtragend; häufig Streit mit Autoritätspersonen; häufig aktive Missachtung oder Verweigerung von Aufforderungen durch Autoritätspersonen oder von Regeln; häufig absichtliche Verärgerung anderer; häufig Schuldzuweisung an andere für seine Fehler oder sein Fehlverhalten; Gehässigkeit oder Rachsucht mindestens zweimal innerhalb der letzten sechs Monate.

Levine führt weiter aus, dass die Frontlinie dieses Angriffs auf die menschliche Psyche die Kinder sind, bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wird, weil sie zuvor ein normales kindliches Verhalten gezeigt haben:

Im Jahr 2012 berichteten die Archives of General Psychiatry, dass sich die Zahl der Kinder unter 13 Jahren, denen Antipsychotika verschrieben wurden, zwischen 1993 und 2009 versiebenfacht hat und dass störende Verhaltensstörungen wie ODD und CD die häufigsten Diagnosen bei Kindern sind, die mit Antipsychotika behandelt werden (63 % der Behandelten).

Aber die Pathologisierung derjenigen, die Anzeichen von „oppositionellem Trotz“ zeigen, ist nicht auf Kinder beschränkt. Levine beobachtet dies auch und zitiert seine eigenen klinischen Erfahrungen:

Bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe und bei denen früher psychiatrische Erkrankungen diagnostiziert wurden, fällt mir auf, wie viele von ihnen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung im Wesentlichen antiautoritär eingestellt sind. Zum Pech für sie sind die Fachleute, die sie diagnostiziert haben, nicht so.

Wie wir nächste Woche sehen werden, handelt es sich bei der Bewaffnung der Psychologie gegen unabhängige, frei denkende Menschen, die dazu neigen, Autoritäten in Frage zu stellen, nicht um eine vage, amorphe Besorgnis über einen Big-Pharma-Schwindel, der den Menschen in der Brieftasche schadet. Vielmehr wird diese Waffe jetzt gegen Kritiker der Biosicherheitsagenda und andere eingesetzt, die es wagen, darauf hinzuweisen, dass der globalistische, transhumane Kaiser keine Kleider trägt.

Aber wenn es stimmt, dass die Erforschung des Geistes zur Waffe geworden ist und dass diese Waffe gegen Verschwörungsrealisten eingesetzt wird, dann stellt sich die offensichtliche Frage.

Wer hat die Waffe geladen?

Im Oktober 1945 hielt George Brock Chisholm – der Mann, der später der erste Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation werden sollte und der die Weltföderation für geistige Gesundheit mitbegründet hatte – einen unglaublich offenen Vortrag, in dem er seine Pläne für eine kühne Neuausrichtung des Berufsstandes der Psychiater darlegte.

Der Vortrag, der 1946 unter dem Titel „The Reestablishment of Peacetime Psychiatry“ veröffentlicht wurde, enthielt eine Proklamation, dass Psychiater es auf sich nehmen sollten, die Bevölkerung vollständig vom Konzept von Gut und Böse zu befreien: „Wenn die Rasse von ihrer lähmenden Last von Gut und Böse befreit werden soll, müssen die Psychiater die ursprüngliche Verantwortung übernehmen. Das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss.“

Es überrascht vielleicht nicht, dass Chisholms Aufruf zum Handeln vom britischen Militär aufgegriffen wurde. Die „Herausforderung“, „die Rasse“ von der „lähmenden Last von Gut und Böse“ zu befreien, nahm der britische Militärpsychiater Oberst John Rawlings Rees an, der erste Präsident von Chisholms Weltverband für psychische Gesundheit und von 1933 bis 1947 Vorsitzender des berüchtigten Tavistock-Instituts.

Im Jahr 1940 hielt Rees auf der Jahrestagung des britischen National Council for Mental Hygiene eine Rede, in der er in vorhersehbar militaristischer Manier darlegte, wie dieser ehrgeizige Plan zur Reformierung der öffentlichen Psyche erreicht werden sollte. In „Strategic Planning for Mental Health“ (Strategische Planung für psychische Gesundheit) behauptet Rees, dass die Psychiater des Rates „mit Recht unseren besonderen Standpunkt in Bezug auf die richtige Entwicklung der menschlichen Psyche betonen können, auch wenn unser Wissen unvollständig ist“, und dass sie darauf hinarbeiten müssen, dass dieser Standpunkt „jede erzieherische Aktivität in unserem nationalen Leben durchdringt“.

Dann legt er ein verblüffendes Geständnis ab:

„Wir haben einen nützlichen Angriff auf eine Reihe von Berufen unternommen. Die beiden einfachsten sind natürlich der Lehrerberuf und die Kirche; die beiden schwierigsten sind Jura und Medizin.“ [. . .] „Wenn wir die beruflichen und sozialen Aktivitäten anderer Menschen unterwandern wollen, müssen wir wohl die Totalitaristen nachahmen und eine Art fünfte Kolonne organisieren!“

Dann verkündet Rees dreist, dass „das Parlament, die Presse und andere Veröffentlichungen die naheliegendsten Wege sind, um unsere Propaganda zu verbreiten“, bevor er seine Zuhörer noch einmal an die Notwendigkeit der Geheimhaltung erinnert, wenn dieser Plan zur Beeinflussung der Entwicklung der öffentlichen Psyche erfolgreich sein soll: „Viele Menschen mögen es nicht, wenn sie ‚gerettet‘, ‚verändert‘ oder gesund gemacht werden“, bemerkt er.

Was bezweckten Rees und seine Mitstreiter also wirklich mit ihrer Kampagne der „fünften Kolonne“, um die Berufe „anzugreifen“ und die Öffentlichkeit zu propagieren? Seine wahren Absichten werden durch seine Arbeit für das britische Militär enthüllt – einschließlich seiner angeblichen Betäubung, Vergiftung und Mesmerisierung von Rudolf Hess, dem stellvertretenden Führer der Nazipartei, der von den Briten gefangen genommen und jahrzehntelang festgehalten wurde, nachdem er 1941 einen immer noch unerklärlichen Alleinflug nach Schottland unternommen hatte – sowie durch seine Arbeit am Tavistock-Institut, wo er versuchte, die öffentliche Meinung im Vereinigten Königreich nach seinen Vorstellungen zu formen.

Wie die Zeitschrift The Campaigner in einem 1978 veröffentlichten Tavistock-Exposé erklärte: „Das Thema aller bekannten Arbeiten von Rees ist die Entwicklung des Einsatzes der Psychiatrie als Waffe der herrschenden Klasse.“ Diese Arbeit, so wird in dem Artikel weiter ausgeführt, beinhaltete die Beratung von Rees‘ Vorgesetzten, wie es gelingen kann, „die Situation eines gestressten Individuums oder einer Gruppe angemessen zu strukturieren, das oder die Opfer dazu zu bringen, für sich selbst eine besondere Art von ‚Reaktionsbildung‘ zu entwickeln, durch die es ‚demokratisch‘ genau zu den Einstellungen und Entscheidungen gelangt, die die Diktatoren ihm aufzwingen wollen.“

Mit anderen Worten, Rees‘ Arbeit konzentrierte sich auf die Problem-Reaktions-Lösungs-Methode der sozialen Massenkontrolle, mit der die Corbett-Reporter inzwischen sehr vertraut sein dürften. Es sollte daher nicht überraschen, dass die Forschungen von Rees die Arbeit eines jungen Geheimdienstes stark beeinflussten, der damals in den Vereinigten Staaten im Entstehen begriffen war: die Central Intelligence Agency.

Tatsächlich war die CIA schon immer daran interessiert, die Psychiatrie als Waffe einzusetzen, um bei ihren verdeckten Operationen erfolgreich zu sein. Die CIA wirbt sogar offen mit Stellenangeboten für Psychiater, um „die CIA-Mission dort zu unterstützen, wo sie sich mit psychiatrischen und allgemeineren Verhaltensfragen überschneidet“.

Aber wenn die meisten Menschen an die CIA und die Psychiatrie als Waffe denken, denken sie an MKUltra und Gedankenkontrolle.

Wie selbst der Wikipedia-Artikel zu diesem Thema einräumt, war das „Projekt MKUltra“ der CIA „ein illegales Menschenversuchsprogramm, das von der U.S. Central Intelligence Agency (CIA) entwickelt und durchgeführt wurde, um Verfahren zu entwickeln und Drogen zu identifizieren, die in Verhören eingesetzt werden könnten, um Personen zu schwächen und durch Gehirnwäsche und psychologische Folter Geständnisse zu erzwingen.“

Es gibt vieles, was die Öffentlichkeit noch immer nicht über dieses Projekt, seine Vorläuferprogramme, das Projekt Bluebird und das Projekt ARTICHOKE, und die Tiefen, in die sich Agenten der US-Regierung begeben haben, um Wege zur Manipulation, Verschmelzung, Löschung oder Umprogrammierung der Psyche von Menschen zu finden, weiß. Aber was wir über das Programm wissen, ist erschreckend genug.

Eine Reihe von Experimenten unter der Leitung von Sidney Gottlieb bestand darin, unwissenden Amerikanern, darunter Geisteskranke, Gefangene, Drogenabhängige und Prostituierte, LSD zu verabreichen. Dazu gehörte die „Operation Midnight Climax“, bei der ahnungslose Männer unter Drogen gesetzt und von Prostituierten, die auf der Gehaltsliste der CIA standen, in sichere CIA-Häuser gelockt wurden. Ihre sexuellen Aktivitäten wurden hinter Einwegspiegeln überwacht und dienten dazu, die Wirkung sexueller Erpressung und den Einsatz bewusstseinsverändernder Substanzen bei Feldoperationen zu untersuchen.

Ein weiteres Experiment mit der Bezeichnung MKULTRA Subproject 68 wurde von dem angesehenen Psychiater Dr. Ewen Cameron geleitet. Im Rahmen dieses Unterprojekts setzte Dr. Cameron LSD, lähmende Drogen, Elektroschocktherapie und drogeninduzierte Komas ein, um zu versuchen, die Erinnerungen der Patienten zu löschen und ihre Psyche neu zu programmieren. Als das Programm ans Licht kam, wurde es als Versuch bezeichnet, die Methoden der medizinischen Folter zu verfeinern, um Informationen aus unwilligen Quellen zu gewinnen, und wurde verurteilt. Die Klagen über die offenkundig illegalen Experimente von Cameron dauern bis in die Gegenwart an.

Obwohl MKUltra nach seiner Aufdeckung in den 1970er Jahren „offiziell beendet“ wurde, hat die CIA nicht aufgehört, Psychiater zu beschäftigen, um neue und innovative Wege zu finden, ihre Gegner psychologisch zu quälen.

Im Mai 2002 hielt Martin Seligman, ein einflussreicher amerikanischer Psychologieprofessor und ehemaliger Präsident der American Psychological Association, einen Vortrag auf dem Marinestützpunkt San Diego, in dem er erläuterte, wie seine Forschungen amerikanischen Soldaten dabei helfen könnten, – wie er es selbst ausdrückte – „der Folter zu widerstehen und sich einem erfolgreichen Verhör durch ihre Entführer zu entziehen“.

Unter den etwa hundert Anwesenden bei diesem Vortrag war ein besonders begeisterter Fan von Selgimans Arbeit: Dr. Jim Mitchell, ein pensionierter Militärpsychologe, der einen Vertrag mit der CIA abgeschlossen hatte, um Ausbildungsdienste anzubieten. Obwohl Seligman zu diesem Zeitpunkt nichts davon wusste, war Mitchell – wie wir heute wissen – einer der Hauptverantwortlichen für das illegale Folterprogramm der CIA.

Mitchells Interesse an Seligmans Vortrag galt natürlich nicht der Frage, wie man dem amerikanischen Personal helfen könnte, die erlernte Hilflosigkeit zu überwinden und der Folter zu widerstehen, sondern vielmehr, wie man die erlernte Hilflosigkeit bei einer Zielperson der CIA hervorrufen und die Folter verbessern könnte. Wie sich herausstellte, war Mitchells Theorie (dass „die Erzeugung von erlernter Hilflosigkeit bei einem Qaida-Verhörsubjekt sicherstellen könnte, dass es den Forderungen seines Geiselnehmers nachkommt“) ein Trugschluss. Erfahrene Vernehmungsbeamte wiesen damals darauf hin, dass Folter einen Gefangenen nur dazu bringen würde, das zu sagen, was sein Entführer will, und nicht, was er weiß.

Was diese Vernehmungsbeamten nicht verstanden, war, dass der eigentliche Zweck des CIA-Folterprogramms darin bestand, Gefangenen falsche Geständnisse zu entlocken. Schließlich waren es „Geständnisse“, die unter Folter erpresst wurden, die das Rückgrat des Berichts der 9/11-Kommission bildeten, wobei ein ganzes Viertel aller Fußnoten des Berichts aus Folteraussagen stammte.

Das Schlimmste steht noch bevor…

Ja, von Experimenten zur Gedankenkontrolle über Folterprogramme bis hin zu Gehirnwäsche und Lobotomie – es besteht kein Zweifel daran, dass die Regierungen, das Militär und die Geheimdienste aller großen Nationen im Laufe des letzten Jahrhunderts beträchtliche Ressourcen für die Bewaffnung der Psychiatrie aufgewendet haben.

Doch wie sich herausstellt, besteht eine der einfachsten und leichtesten Techniken zur Kontrolle von Dissens einfach darin, ihn zu pathologisieren. Wie wir allmählich sehen, kann die bloße Erklärung des Widerstands gegen den Status quo zu einer Form der Geistesstörung ein außerordentlich wirksames Mittel sein, um die Opposition zum Schweigen zu bringen.

Nächste Woche werden wir untersuchen, wie diese Technik jetzt gegen die Verschwörungsrealisten eingesetzt wird, die versuchen, die offensichtlichen Wahrheiten über den Staat der inneren Sicherheit und den Staat der Biosicherheit aufzuzeigen.

Bleiben Sie dran …