Die meisten großen „Bedrohungen“ dieser Tage beruhen auf Lügen: Terrorismus unter falscher Flagge ist ein anschauliches Beispiel

Die Staatsmänner werden billige Lügen erfinden und die Schuld der angegriffenen Nation zuschieben, und jeder Mensch wird sich über diese gewissensberuhigenden Unwahrheiten freuen, sie eifrig studieren und sich weigern, ihre Widerlegung zu prüfen; und so wird er sich schrittweise davon überzeugen, dass der Krieg gerecht ist, und Gott für den besseren Schlaf danken, den er nach diesem Prozess der grotesken Selbsttäuschung genießt.“

– Mark Twain, Der geheimnisvolle Fremde

Krieg, Bombardierungen, Tod, Katastrophen und eine Krise nach der anderen sind auf unserem Planeten schon seit Langem an der Tagesordnung.

Ganz gleich, ob man CNN oder BBC einschaltet, um eine fehlinformierte Sichtweise dieser Ereignisse zu erhalten, oder ob man alternative Medien einschaltet, die über Menschenrechtsverletzungen berichten, die die Mainstream-Medien zu ignorieren scheinen – man fühlt sich verwirrt, hoffnungslos und manchmal sogar deprimiert.

Die Politik im Zusammenhang mit diesen Ereignissen scheint keinen Sinn zu ergeben, und es scheint keine Lösung zu geben. Es ist, als ob wir in einem nicht enden wollenden Zyklus von Katastrophen festsäßen, der zu einer riesigen Sinnkrise geführt hat.

Nach meinen Recherchen ist vieles davon kein Zufall. Es wurde absichtlich so gemacht. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Mehrheit das politische Establishment als etwas ansah, das für die Menschen arbeitet. Es ist zu einem Sündenpfuhl der Korruption geworden, weit entfernt von einem System, das auf Moral, Ethik, Zusammenarbeit und dem Dienst am Nächsten beruht.

Ein großartiges Thema, um zu veranschaulichen, wie schlimm es um unsere „Führung“ bestellt ist, ist der Terrorismus unter falscher Flagge. Damit ist gemeint, dass Regierungen Ereignisse wie Terroranschläge im eigenen Land und gegen die eigene Bevölkerung schaffen, unterstützen oder inszenieren und dann jemand anderem die Schuld dafür geben. Ereignisse unter falscher Flagge bedeuten nicht, dass sie nicht real sind. Manchmal können Ereignisse erfunden und sogar inszeniert werden, und manchmal sind Ereignisse völlig real, aber die Erzählung, die wir erhalten, ist der Grund für die Täuschung. In jedem Fall werden diese Ereignisse in vielen Fällen zur Kontrolle und/oder zur politischen und finanziellen Bereicherung genutzt.

So lassen sich viele Dinge rechtfertigen, z. B. Kriege, Überwachungen, Anordnung, wie wir sie bei COVID gesehen haben, und die Infiltration fremder Länder, nicht um Terroristen zu fangen und „die Welt zu retten“, sondern aus Hintergedanken wie der Rohstoffgewinnung und der Einsetzung von Marionettenregierungen.

Nehmen wir unter anderem die Operation Northwoods. Dabei handelte es sich um einen Plan, den die US-Regierung Anfang der 1960er-Jahre ausheckte, um die amerikanische Öffentlichkeit und die internationale Gemeinschaft zu täuschen, damit sie einen Krieg gegen Kuba unterstützen, um Fidel Castro zu stürzen.

Der Plan umfasste die Sprengung eines US-Schiffs, den Angriff auf einen US-Militärstützpunkt, die Versenkung und Sprengung von Booten mit kubanischen Flüchtlingen, die Entführung von Flugzeugen und die Inszenierung von gewalttätigem Terrorismus in mehreren US-Städten gegen amerikanische Bürger. Und natürlich wurde Kuba für diese Aktionen verantwortlich gemacht. Dieser Plan ist nie in Erfüllung gegangen.

In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele für gefälschte Beweise und Verleumdungskampagnen, die eingesetzt und verbreitet werden, um unerwünschte Regierungen und ausländische Führer zu beseitigen.

Unter anderem ein Dokument mit dem Titel „Syrien: Scenarios of Dramatic Political Change“ (Szenarien eines dramatischen politischen Wandels), das im Juli 1986 vom Foreign Subversion and Instability Center (Zentrum für ausländische Subversion und Instabilität), einem Teil des CIA Mission Center for Global Issues, verfasst wurde. Darin wird der Auftrag der Behörde beschrieben, „eine Reihe möglicher Szenarien zu analysieren, die zum Sturz von Präsident Assad oder zu anderen dramatischen Veränderungen in Syrien führen könnten“.

Wikileaks hat auch eine Reihe von geheimen Kabeln veröffentlicht, von denen viele zeigen, dass es das Hauptziel der US-Außenpolitik war, unter anderem die syrische Regierung zu destabilisieren. Diese Destabilisierungsbemühungen werden mit wenig oder gar keiner Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung durchgeführt, die oft ins Kreuzfeuer gerät. Oftmals werden Zivilisten dazu benutzt, die Zahl der Toten zu erhöhen.

Obwohl das Dokument 25 Jahre alt ist, zeigt es, dass die Pläne der USA, Syrien zu beeinflussen und zu infiltrieren, um einen Wandel herbeizuführen, der ihren eigenen Interessen entspricht, weit über 30 Jahre zurückliegen. Haben wir diesen Versuch in den Jahren 2016 und 2017 erneut beobachten können?

In dieser Zeit kam es in Syrien zu mehreren Chemiewaffengasangriffen, für die die syrische Regierung verantwortlich gemacht wurde, aber etwas stimmte nicht. Die syrische Regierung beschuldigte die USA und das westliche Militärbündnis, diese Angriffe verübt zu haben, und das taten auch andere, wie z. B. die russische Regierung. In vielen Fällen wurde behauptet, dass einige dieser „Angriffe“ vollständig inszeniert waren, wobei Krisendarsteller eingesetzt wurden, sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Riam Dalati, ein bekannter Syrien-Produzent der BBC, war einer von Hunderten, die von „falscher Flagge“ schwärmten.

Diese Geschichte ergänzt eine Reihe anderer Erklärungen und Untersuchungen. Ein interessanter Bericht von Robert Fisk, einem mehrfach ausgezeichneten Nahost-Korrespondenten von The Independent und einem Journalisten, der sein Leben riskierte, um Syrien zu besuchen, drückte die gleichen Gefühle aus. Eva Barlett war eine andere.

Mit diesen Aktionen gehen Verleumdungskampagnen gegen diese ausländischen Regierungen einher. Nicht, dass diese Regierungen perfekt wären, aber in vielen Fällen ist das, was wir von den westlichen Medien über Syrien oder beispielsweise Russland hören, nicht immer ein klares Bild.

Die Leser sollten sich bewusst sein, dass dies nicht die einzige Geschichte in Douma ist. Viele Menschen, mit denen ich in den Ruinen der Stadt gesprochen habe, sagten, sie hätten „nie an“ Gasgeschichten geglaubt – die in der Regel, so behaupteten sie, von den bewaffneten islamistischen Gruppen in Umlauf gebracht worden seien.

– Robert Fisk

Diese „islamistischen Gruppen“ werden seit Langem von der westlichen Militärallianz, insbesondere den Vereinigten Staaten, finanziert und aufgebaut.

Die Wahrheit ist, dass es keine islamische Armee oder Terrorgruppe namens Al-Qaida gibt, und jeder informierte Geheimdienstler weiß das. Aber es gibt eine Propagandakampagne, die die Öffentlichkeit an die Anwesenheit einer verstärkten Einheit, die den ‚Teufel‘ repräsentiert, glauben lassen soll, nur um die Fernsehzuschauer dazu zu bringen, eine einheitliche internationale Führung für einen Krieg gegen den Terrorismus zu akzeptieren. Das Land hinter dieser Propaganda sind die Vereinigten Staaten.

– Robin Cook, ehemaliger britischer Außenminister

Die Unterstützung durch die Regierung der Vereinigten Staaten nahm so überhand, dass Tulsi Gabbard und Rand Paul 2017 einen Gesetzentwurf vorlegten, der „die Verwendung von Mitteln der Regierung der Vereinigten Staaten zur Unterstützung von Al-Qaida, Dschabhat Fateh al-Scham und dem Islamischen Staat im Irak und in der Levante (ISIL) sowie von Ländern, die diese Organisationen unterstützen, und für andere Zwecke verbietet“.

Wir haben es mit einem kriminellen Unternehmen auf globaler Ebene zu tun … und es gibt einen laufenden Krieg, der von den Vereinigten Staaten angeführt wird, er kann von einer Reihe von Stellvertreterländern durchgeführt werden, die den Befehlen aus Washington gehorchen … Der weltweite Krieg gegen den Terrorismus ist ein amerikanisches Unterfangen, das auf falschen Voraussetzungen beruht. Er erzählt uns, dass Amerika und die westliche Welt einen fiktiven Feind, den Islamischen Staat, verfolgen, während der Islamische Staat in Wirklichkeit von der westlichen Militärallianz und Amerikas Verbündeten am Persischen Golf voll unterstützt und finanziert wird. . . .“

– Dr. Michel Chossudovsky, kanadischer Wirtschaftswissenschaftler, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ottawa. Eine Aussage auf der internationalen Konferenz über die „Neue Weltordnung“, die von der Perdana Global Peace Foundation im Putrajaya International Convention Centre am 9. März 2015 organisiert wurde.

Der 11. September könnte vielleicht eines der besten Beispiele für Terrorismus unter falscher Flagge sein, aber die Beweise, die die Mehrheit der Menschen zu diesem Gefühl veranlasst haben, haben in der breiten Öffentlichkeit nicht das Licht der Welt erblickt. Man hat sie einfach als Verschwörungstheorie abgestempelt.

Das erinnert mich an den inzwischen in den Ruhestand getretenen Vier-Sterne-General Wesley Clark, den ehemaligen Obersten Alliierten Befehlshaber Europa der NATO. Er enthüllte der Welt, dass die Vereinigten Staaten in der Tat diese Terrororganisationen finanzieren und dass die USA Pläne zur Destabilisierung mehrerer Länder hatten, ohne jeden triftigen Grund, einfach nur um mehr Macht und Kontrolle zu erlangen.

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen 9/11 und COVID, und meiner Meinung nach war COVID ein klarer Akt des Bioterrorismus durch die gleichen Organisationen, die die „Lösung“ vorgeschlagen haben. Dazu gehörten Impfstoffmandate, Maskenmandate und mehr, die wir in Zukunft wahrscheinlich wieder auftauchen sehen werden.

Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass COVID nicht existiert oder dass 9/11 nicht stattgefunden hat, sondern es sind die Details, die ein Narrativ schaffen.

Im Folgenden finden Sie ein großartiges, bekanntes Zitat von Smedley D. Butler, dem ranghöchsten (damaligen) Marinegeneral, das Aufschluss darüber gibt, dass sich die Geschichte nicht geändert hat und dass dies seit sehr langer Zeit der Weg der Elite ist:

Ich habe 33 Jahre und vier Monate im aktiven Militärdienst verbracht, und während dieser Zeit habe ich die meiste Zeit als hochkarätiger Muskelmann für das Big Business, für die Wall Street und die Banker gearbeitet. Kurz gesagt, ich war ein Gauner, ein Gangster für den Kapitalismus. Ich habe dazu beigetragen, Mexiko und insbesondere Tampico 1914 für die amerikanischen Ölinteressen sicher zu machen. Ich habe dazu beigetragen, Haiti und Kuba zu einem anständigen Ort zu machen, an dem die Jungs der National City Bank ihre Einkünfte eintreiben konnten. Ich half bei der Vergewaltigung eines halben Dutzend mittelamerikanischer Republiken zum Nutzen der Wall Street. Ich half bei der Säuberung Nicaraguas für das internationale Bankhaus der Brown Brothers in den Jahren 1902-1912. 1916 brachte ich für die amerikanischen Zuckerinteressen Licht in die Dominikanische Republik. 1903 half ich, Honduras für die amerikanischen Fruchtgesellschaften in Ordnung zu bringen. In China sorgte ich 1927 dafür, dass Standard Oil unbehelligt seinen Weg gehen konnte. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich Al Capone vielleicht ein paar Tipps geben können. Das Beste, was er tun konnte, war, sein Geschäft in drei Bezirken zu betreiben. Ich operierte auf drei Kontinenten.“ – Smedley Butler, Krieg ist eine Gaunerei

Heute ist es üblich, dass Geheimdienste die Berichterstattung amerikanischer und internationaler Nachrichtenorganisationen steuern, demokratisch gewählte Regierungen stürzen und Propagandaorganisationen einrichten, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Und das geht weit über den Terrorismus hinaus und betrifft auch andere Themen wie Klimawandel, Pandemien und mehr.

Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem Land ist. Wir werden regiert, unser Geist wird geformt, unser Geschmack geformt, unsere Ideen vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben.“

– Edward Bernays, Propaganda 1921

Wir haben die gleichen Propagandataktiken gesehen, die bei den „Terroranschlägen“ während des COVID eingesetzt wurden. Was werden wir als Nächstes sehen? Wie oft wird unsere Wahrnehmung von wichtigen geopolitischen (und anderen) Ereignissen manipuliert, um der politischen Elite zu dienen?

Die wirkliche Bedrohung unserer Republik ist die unsichtbare Regierung, die wie eine Riesenkrake ihre schleimigen Beine über unsere Städte, Staaten und die Nation ausbreitet. Die kleine Clique mächtiger internationaler Banker leitet die Regierung der Vereinigten Staaten praktisch für ihre eigenen egoistischen Zwecke. Sie kontrollieren praktisch beide Parteien… [und] kontrollieren die Mehrheit der Zeitungen und Zeitschriften in diesem Land. Sie benutzen die Spalten dieser Zeitungen, um Beamte, die sich weigern, den Wünschen der mächtigen korrupten Cliquen, aus denen die unsichtbare Regierung besteht, nachzugeben oder aus dem Amt zu jagen. Sie operiert unter dem Deckmantel eines selbst geschaffenen Schutzschildes [und] bemächtigt sich unserer Exekutivbeamten, gesetzgebenden Körperschaften, Schulen, Gerichte, Zeitungen und jeder Behörde, die zum Schutz der Öffentlichkeit geschaffen wurde.“ – John F. Hylan, Bürgermeister von New York City von 1918-1925, Autobiographie von John Francis Hylan, Bürgermeister von New York

Die gute Nachricht ist, dass die Manipulation des menschlichen Bewusstseins und unserer Wahrnehmung in Bezug auf wichtige Ereignisse, die stattgefunden haben und noch stattfinden werden, viel schwieriger geworden ist. Immer mehr Menschen fangen an, „seltsame“ Dinge zu sehen, wie sie es bei COVID und 9/11 taten. Es ist inzwischen üblich, dass die Menschen mit den Maßnahmen, die die Regierungen zur Bekämpfung dieser Probleme ergreifen, und mit den Erklärungen, die uns gegeben werden, wie sie entstehen, überhaupt nicht einverstanden sind.

Wir dürfen nicht vergessen, dass Maßnahmen wie Abriegelungen und Impfvorschriften letztlich nur durchgeführt werden können, wenn eine große Minderheit oder die Mehrheit der Menschen diese Maßnahmen als ethisch und notwendig erachtet. Es wird für Regierungen immer schwieriger, unter dem Deckmantel des guten Willens Pläne umzusetzen, die die Menschen eher als schädlich denn als nützlich ansehen.