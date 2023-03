Erkältung kann positiven COVID-19-Antikörpertest auslösen

Es gibt sieben verschiedene Coronaviren, die Atemwegserkrankungen verursachen, und mindestens zwei von ihnen können Sie gegen eine SARS-CoV-2-Infektion resistenter machen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Es gibt drei Arten von COVID-19-Tests: Molekular-, Antigen- und Antikörpertests. Molekulare und Antigentests weisen aktive Infektionen nach, während der Antikörpertest Aufschluss darüber gibt, ob Sie als Reaktion auf eine frühere SARS-CoV-2-Infektion Antikörper entwickelt haben

Es gibt sieben verschiedene Coronaviren, von denen bekannt ist, dass sie beim Menschen Erkrankungen der Atemwege verursachen. Die von diesen verschiedenen Coronaviren gebildeten Antikörper sehen sich sehr ähnlich, und eine Erkältung kann einen positiven Antikörpertest für COVID-19 auslösen, selbst wenn Sie nie mit SARS-CoV-2 infiziert waren

Während Experten der Mayo Clinic behaupten, dass kreuzreaktive Antikörpertests ein frühes Problem waren, das inzwischen korrigiert und beseitigt wurde, hat die CDC dies nicht bestätigt

Eine singapurische Studie ergab, dass Erkältungen, die durch die Betacoronaviren OC43 und HKU1 verursacht werden, offenbar resistenter gegen eine SARS-CoV-2-Infektion machen und dass die daraus resultierende Immunität bis zu 17 Jahre anhalten kann

Andere Studien deuten darauf hin, dass die Immunität nach einer COVID-19-Infektion nur zwischen zwei und 12 Monaten anhält

Dr. Joseph Mercola

Seit COVID-19 aufgetaucht ist, ist der Gedankenaustausch im Grunde verboten. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 30. Juli, 2020

Zurzeit gibt es drei Arten von COVID-19-Tests:

Molekular – Dieser auch als PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) bezeichnete Test weist nach, ob genetisches Material des Virus in der aus dem Rachen oder Sputum (der Rückseite der Nasennebenhöhlen) entnommenen Probe vorhanden ist

Antigen – Dieser Test, der manchmal auch als Schnelltest bezeichnet wird, weist virale Proteine nach

Antikörper – Dieser Test wird auch als Serologietest bezeichnet und weist das Vorhandensein von Antikörpern in Ihrem Blut nach

Die ersten beiden, Molekular- und Antigentest, sind so genannte „Virustests“, die aktive Infektionen aufspüren, während der Antikörpertest Aufschluss darüber gibt, ob Sie als Reaktion auf eine frühere Coronavirus-Infektion Antikörper entwickelt haben. In der Regel dauert es ein bis drei Wochen, bis Ihr Körper nach Abklingen einer Infektion beginnt, Antikörper gegen das betreffende Virus zu bilden.

Erkältung kann positiven COVID-19-Antikörpertest auslösen

Jeder dieser COVID-19-Tests ist mit Problemen und Kontroversen verbunden. Das Problem bei den Antikörpertests ist, dass es sieben verschiedene Coronaviren gibt, von denen bekannt ist, dass sie beim Menschen Erkrankungen der Atemwege verursachen. Vier von ihnen verursachen Symptome, die mit einer Erkältung in Verbindung gebracht werden:

229E

NL63

OC43

HKU1

Neben der Erkältung sind OC43 und HKU1 – zwei der am häufigsten vorkommenden Betacoronaviren – auch Bronchitis, die akute Verschlimmerung einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung und Lungenentzündung in allen Altersgruppen verursachen. Die anderen drei humanen Coronaviren, die schwerwiegendere Erkrankungen der Atemwege verursachen können, sind:

SARS-CoV

MERS-CoV

SARS-CoV-2

Das Tückische daran ist, dass die von diesen verschiedenen Coronaviren gebildeten Antikörper sehr ähnlich aussehen, und die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention räumen ein, dass eine Erkältung einen positiven Antikörpertest für COVID-19 auslösen kann, auch wenn man nie speziell mit SARS-CoV-2 infiziert war. Dies wird auf der CDC-Webseite „Test for Past Infection“ erklärt:

„Bei Antikörpertests wird Ihr Blut auf Antikörper untersucht, die Aufschluss darüber geben können, ob Sie bereits eine Infektion mit dem Virus hatten, das COVID-19 verursacht. Antikörper sind Proteine, die bei der Abwehr von Infektionen helfen und einen Schutz vor einer erneuten Infektion bieten können (Immunität). Antikörper sind krankheitsspezifisch … Ein positives Testergebnis zeigt an, dass Sie möglicherweise Antikörper von einer Infektion mit dem Virus haben, das COVID-19 verursacht. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass ein positives Ergebnis bedeutet, dass Sie Antikörper von einer Infektion mit einem Virus aus der gleichen Virusfamilie (den so genannten Coronaviren) haben, wie z. B. dem Erkältungsvirus.“

Unklar, ob Tests auf kreuzreaktive Antikörper noch verwendet werden

In einem Interview mit KTTC News vom 10. Juli 2020 sagte Dr. Bobbi Pritt, Leiterin der klinischen Mikrobiologie der Mayo Clinic:

„Früher gab es Labore, die Tests verwendet haben, die nicht von der [US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde] überprüft wurden, und einige dieser Tests … haben möglicherweise ein falsches Positiv ergeben und das normale Coronavirus nachgewiesen, das zirkuliert und die Erkältung verursacht. Ich würde sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Tests ausgiebig getestet wurde, um zu zeigen, dass sie keine Kreuzreaktionen und falsch-positive Ergebnisse aufgrund von Erkältungen [mehr] liefern.“

Während Experten der Mayo Clinic behaupten, dass diese kreuzreaktiven Antikörpertests ein frühes Problem waren, das inzwischen korrigiert und beseitigt wurde, bestätigt oder dementiert die CDC die Richtigkeit dieser Aussage auf ihrer Webseite „Test for Past Infection“ nicht.

Es ist also unklar, ob die heute hergestellten und verwendeten Antikörpertests immer noch in der Lage sind, ein positives Ergebnis zu liefern, wenn Sie kürzlich dem Erkältungsvirus ausgesetzt waren und sich davon erholt haben.

Bereits am 29. April 2020 stellte der Spezialist für Infektionskrankheiten und CNN-Medizinanalyst Dr. Kent Sepkowitz fest, dass die Entschlüsselung zwischen dem Erkältungs-Antikörper und dem COVID-19-Antikörper wissenschaftlich eine echte Herausforderung darstellt“ aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist oder nicht gemacht wurde.

Eine Randbemerkung: Die Labors melden inzwischen einen Mangel an Chemikalien und Einwegpipettenspitzen, die für die Durchführung von COVID-19-Tests benötigt werden, was wiederum längere Wartezeiten bedeutet. Wie Scott Shone, Direktor des North Carolina State Laboratory of Public Health, der New York Times mitteilte, 23. Juli 2020: „Es ist wie der Murmeltiertag. Es kommt mir vor, als hätte ich diesen Tag schon vor vier oder fünf Monaten erlebt“, und bezog sich damit auf die ersten Tage der Pandemie, als die Testvorräte knapp waren.

Einige Coronaviren können eine Resistenz gegen COVID-19 vermitteln

Während die CDC warnt, es sei noch ungewiss, ob COVID-19-Antikörper eine Reinfektion verhindern, und wenn ja, wie lange, haben Forscher in Singapur Beweise vorgelegt die darauf hindeuten, dass die Immunität wahrscheinlich lang anhaltend ist.

Sie entdeckten, dass Erkältungen, die durch die Betacoronaviren OC43 und HKU1 verursacht werden, die Resistenz gegen eine SARS-CoV-2-Infektion zu erhöhen scheinen und dass die daraus resultierende Immunität bis zu 17 Jahre anhalten könnte.

Die Autoren vermuten, dass, wenn man in der Vergangenheit eine durch ein OC43- oder HKU1-Betacoronavirus verursachte Erkältung besiegt hat, eine 50/50-Chance besteht, dass man über defensive T-Zellen verfügt, die SARS-CoV-2 erkennen und abwehren können. Dies berichtet die Daily Mail:

„Wissenschaftler haben Beweise dafür gefunden, dass eine gewisse Immunität über viele Jahre hinweg bestehen kann, und zwar aufgrund der ‚Gedächtnis‘-T-Zellen des Körpers, die von Angriffen früherer Viren mit ähnlichem genetischen Aufbau herrühren – selbst bei Menschen, die bekanntermaßen weder Covid-19 noch SARS ausgesetzt waren … 24 Patienten, die sich von COVID-19 erholt hatten, 23, die an SARS erkrankt waren, und 18, die weder mit SARS noch mit COVID-19 in Berührung gekommen waren, wurde Blut abgenommen … Die Hälfte der Patienten in der Gruppe, die weder mit Covid-19 noch mit SARS in Berührung gekommen war, besaß T-Zellen, die eine Immunantwort auf die tierischen Betacoronaviren, COVID-19 und SARS, zeigten. Dies deutet darauf hin, dass sich die Immunität der Patienten nach einer Exposition gegenüber Erkältungskrankheiten entwickelt hat, die durch Betacoronaviren oder möglicherweise durch andere, noch unbekannte Erreger verursacht werden.“

Den Forschern zufolge zeigen ihre Ergebnisse, dass:

„Virus-spezifische Gedächtnis-T-Zellen, die durch eine Infektion mit dem Betacoronavirus induziert werden, sind langlebig, was die Vorstellung unterstützt, dass COVID-19-Patienten eine langfristige T-Zell-Immunität entwickeln würden. Unsere Ergebnisse lassen auch die faszinierende Möglichkeit zu, dass eine Infektion mit verwandten Viren auch vor der durch SARS-Cov-2 verursachten Pathologie schützen oder diese modifizieren kann“.

Eine weitere Bestätigung dieser Schlussfolgerungen wurde am 14. Mai 2020 in der Zeitschrift Cell veröffentlicht. Diese Studie stellte fest, dass nicht nur 70 % der Proben von genesenen COVID-19-Patienten eine Resistenz gegen SARS-CoV-2 auf T-Zell-Ebene aufwiesen, sondern auch 40 bis 60 % der Menschen, die dem Virus nicht ausgesetzt waren. Den Autoren zufolge deutet dies darauf hin, dass es eine „kreuzreaktive T-Zellen-Erkennung zwischen zirkulierenden ‚Erkältungs‘-Coronaviren und SARS-CoV-2“ gibt.

Andere Forscher berichten von geringer Immunität nach der Genesung

Die Frage der Immunität ist jedoch nicht ganz eindeutig. Andere Forschungsarbeiten, bei denen die Antikörperspiegel bei genesenen COVID-19-Patienten in Deutschland untersucht wurden, ergaben, dass sie ihre Antikörper nach zwei bis drei Monaten verloren.

„Clemens Wendtner, Chefarzt des Krankenhauses, hat COVID-19-Patienten auf ihre Immunität getestet, nachdem sie Ende Januar 2020 gegen die Krankheit behandelt worden waren. Die Tests zeigten einen signifikanten Rückgang der Anzahl der Antikörper“, berichtete die DW in einem Artikel vom 14. Juli 2020. „Wendtner sagt, dass die ’neutralisierenden‘ Antikörper, die einen Virusangriff stoppen, bei vier von neun der getesteten Patienten innerhalb von zwei bis drei Monaten abnahmen. Diese Ergebnisse decken sich mit einer ähnlichen Untersuchung, die in China durchgeführt wurde. Diese Studie ergab ebenfalls, dass die Antikörper bei COVID-19-Patienten nicht im Blut verbleiben. Weitere Forschungen sind noch erforderlich. Aber diese ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine zweite Infektion möglich ist …“

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Verlust der Fähigkeit zur Bestimmung von Antikörperspiegeln nicht notwendigerweise einen fehlenden Immunschutz widerspiegelt, da es eine angeborene zellvermittelte Immunität geben kann, die einen Schutz bietet, der nicht durch die humorale Antikörperproduktion gemessen wird.

Wird sich COVID-19 wie eine Erkältung verhalten?

Wenn eine Reinfektion möglich ist, dann würde sich COVID-19 ähnlich verhalten wie die Erkältung und die saisonale Grippe, die mehr als einmal auftreten können – wenn nicht in einer einzigen Saison, dann doch in jedem Jahr. Wenn das der Fall ist, werden „Immunitätspässe“ und die meisten anderen COVID-19-Maßnahmen wie Schulschließungen und Geschäftsschließungen noch fragwürdiger, als sie es ohnehin schon sind.

„Wenn sich das neue Coronavirus wie gewöhnliche Erkältungsviren verhält, dann ist das Gerede von ‚Immunitätspässen‘ und Herdenimmunisierung sinnlos.“

Wenn sich SARS-CoV-2 am Ende so verhält wie andere humane Coronaviren, die Erkältungen verursachen, hält die Immunität möglicherweise nur sechs bis 12 Monate an, so eine europäische Studie besagt. In dieser Studie wurden nicht die Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht, sondern Antikörper gegen die anderen vier Coronaviren, die Erkältungen verursachen, von denen keiner lange anhält. Nach Angaben der BGR, die über die Ergebnisse berichtete:

„Für diese Viren wurden häufige Reinfektionen 12 Monate nach der Infektion und eine erhebliche Verringerung der Antikörperspiegel bereits 6 Monate nach der Infektion“ beobachtet. Wenn sich das neue Coronavirus genauso verhält, dann ist das Gerede von „Immunitätspässen“ und Herdenimmunisierung sinnlos. Eine Person, die sich von COVID-19 erholt hat, könnte sich innerhalb von sechs bis 12 Monaten erneut anstecken, ohne dass eine weitere Impfung erforderlich ist … Die Forscher stellen fest, dass die humanen Coronaviren „biologisch unähnlich“ sind und „abgesehen davon, dass sie die Erkältung verursachen, wenig gemeinsam haben“. Aber SARS-CoV-2 muss keinem von ihnen ähnlich sein, um demselben Immunitätsmuster zu folgen.“

Ist Herdenimmunität gegen COVID-19 möglich?

Das Problem der Reinfektion wirft auch die Frage auf, ob eine Herdenimmunität jemals möglich sein wird. In Studien, die von The Daily Mail zitierten Studien zufolge könnte eine Herdenimmunität gegen COVID-19 erreicht werden, wenn nur 10 % bis 43 % der Menschen eine dauerhafte Immunität entwickeln.

Das ist weit entfernt von den Prozentsätzen, die normalerweise für eine durch Impfung herbeigeführte „Herdenimmunität“ erforderlich sind (was eigentlich eine falsche Bezeichnung ist, da eine durch Impfung herbeigeführte Immunität nicht wie eine natürliche Immunität funktioniert und eine Herdenimmunität nur dann erreicht wird, wenn genügend Menschen von der betreffenden Krankheit genesen). Laut der Daily Mail:

„Das Konzept der Herdenimmunität beruht darauf, dass Menschen nur einmal infiziert werden, so dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen bereits mit dem Virus infiziert wurde. Es bleibt ein Rätsel, ob dies bei COVID-19 der Fall ist, aber wenn ja, dann könnte die Herdenimmunität einen gewissen Schutz während einer zweiten Welle der Krankheit bieten … Die Forscher sagen nun, dass es bis zu einem gewissen Grad funktionieren könnte, wenn nur ein oder zwei von 10 Menschen auf natürliche Weise infiziert und immun gegen die Krankheit geworden sind … Eine andere Studie geht in eine ähnliche Richtung und geht davon aus, dass sich eine Herdenimmunität entwickeln könnte, wenn etwa 43 Prozent der Bevölkerung infiziert werden … Die Immunität der sozial aktivsten Menschen, so die Wissenschaftler, könnte diejenigen schützen, die mit weniger anderen in Kontakt kommen.“

Die Optimierung von Vitamin D kann Ihr bester Tipp sein

In Anbetracht der vielen Fragen im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Wiederansteckung und der Herdenimmunität bin ich der Meinung, dass Sie am besten eine grundlegende Schwäche angehen sollten, die sich erheblich auf Ihr COVID-19-Risiko auswirken kann, nämlich einen Vitamin-D-Mangel.

Anstatt auf einen wahrscheinlich schädlichen Impfstoff zu warten, sollten Sie proaktiv handeln und Ihren Vitamin-D-Spiegel optimieren. Mehr darüber erfahren Sie in „The Most Important Paper Dr. Mercola Has Ever Written“ und „How to Fix the COVID-19 Crisis in 30 Days„. Beginnen Sie auch damit, alle zugrundeliegenden Komorbiditäten wie Insulinresistenz und Adipositas zu beseitigen.

Wann sollten Sie sich testen lassen?

Was die Tests betrifft, so empfehle ich keinen Virustest (der auf eine aktive Infektion prüft), es sei denn, Sie haben COVID-19-Symptome und benötigen ihn als Grundlage für Ihre Behandlung. Ein Abstrich von der Rückseite der Nasenhöhle birgt Risiken und kann tatsächlich eine Infektion oder, wie manche vermuten, sogar ruchlosere Erreger einschleppen.

Sich einfach nur so testen zu lassen, ist nicht wirklich sinnvoll. Selbst wenn der Test negativ ausfällt, können Sie sich nach dem Verlassen der Teststelle jederzeit anstecken. Wenn Sie sich testen lassen müssen, um zu verreisen oder zur Arbeit zu gehen, ist ein Antikörpertest vielleicht besser geeignet. Auch wenn Ihre Antikörper mit der Zeit nachlassen, werden Sie noch eine Weile immun sein.

Der beste Test sind Ihre klinischen Symptome. Wenn Sie Symptome haben, die auf eine Coronavirus-Infektion hindeuten, empfehle ich Ihnen, mit der Vernebelung von 0,1 % lebensmittelechtem Wasserstoffperoxid zu beginnen, wie in dem Video unten vorgeschlagen und in meinem Artikel zu diesem Thema beschrieben.

Ich würde auch darauf achten, dass Ihr Vitamin-D-Spiegel angemessen ist, wie in meinem Artikel zu diesem Thema beschrieben. Wenn Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel nicht kennen und nicht in der Sonne waren oder mehr als 5.000 Einheiten Vitamin D pro Tag eingenommen haben, würde es wahrscheinlich helfen, eine Bolusdosis von 100.000 Einheiten einzunehmen, und sicherstellen, dass Sie viel Magnesium zu sich nehmen, das hilft, das Vitamin D in seine aktive, immunmodulierende Form umzuwandeln.

Eine weitere großartige Option, die weniger teuer, leichter zu bekommen und wahrscheinlich wirksamer als Hydroxychloroquin ist, wäre Quercetin mit Zink, wie in meinem jüngsten Artikel zu diesem Thema beschrieben.

Link zum Video

Artikel als PDF

Quellen: