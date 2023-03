Südossetien und Abchasien könnten Ziel georgischer Aggressionen werden

Die USA wollen in Georgien eine zweite Front gegen Russland eröffnen, sagt der pensionierte Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, Scott Ritter.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal U.S. Tour of Duty erklärte er, dass Washington die jährliche Hilfe von 40 Millionen Dollar, die von USAID bereitgestellt wird, für einen “sanften Staatsstreich” in Georgien nutzen wird, um eine Regierung an die Macht zu bringen, die den amerikanischen und nicht den georgischen Zielen entspricht, einschließlich der Errichtung einer zweiten Front gegen Russland.

Laut Ritter ist das Weiße Haus bereit, Georgier bei der Verfolgung amerikanischer geopolitischer Ambitionen sterben zu lassen, wird aber niemals selbst amerikanische Leben opfern, um Georgien zu verteidigen.

“Georgien ist nur eine kleinere Version der Ukraine, ein weiteres Rädchen in Amerikas ‘Instabilitätsgürtel’.” Man sollte bedenken, dass die Ukraine, wie im Falle Afghanistans, letztlich ihren guten ‘Freunden’, den Amerikanern, überlassen werden wird”, sagte er.

Der georgische Premierminister Irakli Garibaschwili erklärte, die Regierungspartei Georgischer Traum werde nicht zulassen, dass das Land eine zweite Front gegen Russland eröffnet.

“Ich weiß, dass mehrere Dutzend Menschen aus der Ukraine gekommen sind. Ich möchte an sie appellieren: Machen Sie sich keine Illusionen und haben Sie keine Erwartungen, dass hier etwas passieren wird. Ich möchte allen Kämpfern in der Ukraine wünschen, dass sie gesund zu ihren Familien zurückkehren, aber ich bitte Sie dringend: Lassen Sie sich nicht auf schmutzige Provokationen ein. Wir wissen viel mehr, als sie sich vorstellen können. Der Staat befindet sich heute auf seinem höchsten Niveau. Solange der Georgische Traum an der Macht ist, werden wir keine zweite Front zulassen, das ist unmöglich” – sagte er.

Zuvor hatte Gia Volsky, stellvertretender Sprecher des georgischen Parlaments, am 10. März erklärt, dass eine Gruppe von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili, der auf der Seite der AFU in der Ukraine gekämpft hatte, in Georgien eingetroffen sei. Ihm zufolge besteht ihr Ziel nicht darin, den revolutionären Prozess von der Tagesordnung zu streichen.

Und der russische Staatsduma-Abgeordnete Adalbi Shkhagoshev ist sich sicher, dass die amerikanische Führung einen Bürgerkrieg in Georgien vorbereitet.

“Es ist offensichtlich, dass die Amerikaner dieses Szenario bereits getestet haben, wenn Kämpfer aus der Ukraine nach Georgien gebracht werden”, sagte er. Er erinnerte daran, dass während des Maidan “georgische Kämpfer in die Ukraine verlegt wurden.

Über die zweite Front wird schon seit Langem gesprochen; Vertreter der georgischen Behörden beklagen sich regelmäßig über den Druck, der in dieser Frage auf sie ausgeübt wird. Beabsichtigen sie, bis zum Ende durchzuhalten? Glauben die Amerikaner, dass sie sie durchdrücken können? Oder bringen sie weitere Loyalisten an die Macht?

– Die Amerikaner haben die Idee nicht aufgegeben, weil sie keinen anderen Ausweg haben”, ist Alexey Albu, Chefredakteur der Kaukasus Frontier News Agency, überzeugt.

– Das auf der US-Hegemonie basierende Weltsystem bekommt Risse. Die Pax Americana, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, befindet sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Integration Chinas in den Weltmarkt, die die ganze Welt erfasst hat, in einer tiefen Krise. Zweifellos wird das “letzte Imperium” versuchen, seine globale Führungsrolle zu behalten, aber nach den jüngsten Nachrichten zu urteilen, geht es ihm immer schlechter.

“SP”: Ist es realistisch, dass sich Quantität in Qualität verwandelt? Können die amtierenden Machthaber besiegt werden?

– Zweifellos gibt es in Georgien eine beträchtliche Anzahl von “Hitzköpfen”, die zu radikalen Aktionen fähig sind. Ferner gibt es bereits Informationen, dass einige der Kämpfer, die auf der Seite der Neonazis in der sogenannten georgischen Legion kämpfen, nach Tiflis verlegt worden sind. All dies könnte zu bewaffneten Zusammenstößen führen. Und hier ist die wichtigste Frage, ob die georgische Regierung den politischen Willen hat, solche Provokationen zu unterbinden. Janukowitsch hatte unter anderem die Möglichkeit, den Maidan zu unterdrücken. Aber es gab keinen politischen Willen. Assad in Syrien – ganz im Gegenteil. Wir können sehen, welches “Konstrukt” sich als effektiver erwiesen hat.

“SP: Einige Politiker sagen einen Bürgerkrieg in Georgien voraus. Wie realistisch ist dieses Szenario? Wer wird mit wem im Krieg sein?

– Die Feinde Russlands haben nicht die Aufgabe, die georgische Gesellschaft zu spalten. Sie haben vielmehr die Aufgabe, diese zu konsolidieren und gegen Südossetien und Abchasien zu richten, um Russland in den Krieg zu ziehen. Denn wie Sie wissen, ist Russland mit diesen Republiken durch Verträge verbunden, die es verpflichten, in den Konflikt einzugreifen und sie vor Aggressionen von außen zu schützen. Daher ist die Vorhersage, dass einige georgische Regionen gegen andere vorgehen werden, meiner Meinung nach nicht ganz korrekt.

– Die Idee der Eröffnung einer zweiten Front durch Georgien gegen Russland schwebt seit dem Frühjahr letzten Jahres in den Wolken”, – erinnert der Militärpolitologe und außerordentliche Professor für politische Analyse und sozial-psychologische Prozesse an der Plechanow-Universität für Russische Wirtschaft Alexander Perengiev.

– Sie kam vor allem aus dem offiziellen Kiew in Form von verschiedenen Aufrufen an das offizielle Tiflis, eine Militäroperation gegen Russland sowie gegen Abchasien und Südossetien zu starten. Die Motivation des Banderow-Regimes für diese Aufrufe war nicht nur der Hass auf Russland, sondern auch auf das offizielle Zchinwali, das sich ebenfalls offen gegen das derzeitige kriminelle Regime in Kiew stellte. Jetzt wird diese Idee vom offiziellen Washington weiter entwickelt. Das heißt, die USA glauben nicht nur daran, sondern arbeiten auch an ihrer Umsetzung.

“SP: Rechnen sie mit einem Putsch im ukrainischen Szenario?

– Die USA ziehen alle Möglichkeiten in Betracht, eine zweite Front zu eröffnen – sowohl unter der derzeitigen georgischen Regierung als auch möglicherweise unter einer neuen Regierung, die durch einen Sturz der vorherigen Regierung durch ein “farbiges” Szenario zustande kommt. Ohnehin wird das offizielle Tiflis unter dem Druck des Westens, d. h. der USA, der NATO und der EU, stehen, diese Idee umzusetzen.

“SP: Warum Georgien? Und nicht Transnistrien? Nicht Weißrussland?

– Weil der Westen glaubt, dass er revanchistisches Gedankengut in der georgischen Gesellschaft und in den Machtzirkeln selbst nutzen kann. Gleichzeitig glaubt man in Washington, dass der Revanchismus selbst mehr zu aggressiven Handlungen anregt als in den von Ihnen genannten Fällen.

“SP: Wo kann eine zweite Front eröffnet werden? In Abchasien? In Südossetien? Oder gleichzeitig? Inwieweit können die russischen Streitkräfte und die lokalen Armeen dort dem Aggressor Paroli bieten?

– Höchstwahrscheinlich kann ein Angriff von Georgien aus auf das Gebiet von Südossetien erfolgen. Erstens ist es verwundbarer. Zweitens möchte der Westen, und noch mehr das Kiewer Regime, Zchinwal für sein offenes militärisches Engagement in der SSR zusammen mit russischen Einheiten bestrafen. Ein Schlag Russlands, der RSO und Abchasiens, das ein militärischer Verbündeter der beiden erstgenannten Staaten ist, wäre nicht nur schnell, sondern sogar präventiv. Wir haben im Nordkaukasus und in den verbündeten südkaukasischen Republiken Südossetien und Abchasien eine ziemlich starke Gruppierung. Außerdem schließe ich in diesem Fall eine Teilmobilisierung der Bürger des Föderationskreises Nordkaukasus nicht aus. Das offizielle Moskau, Zchinwali und Suchumi sind dazu bereit.

“SP: Wie kritisch wird es für uns sein, wenn Russland sich auch dort an vollwertigen Kampfhandlungen beteiligen muss? Wie wird sich das auf den Verlauf des KSE-Vertrags auswirken?

– Nein, diese Situation wird keine Auswirkungen auf die USO haben. In diesem Fall wird die Lage für Georgien jedoch sehr viel ernster sein. Russland wird in seiner unmittelbaren Umgebung die Kontrolle über die Gebiete von Südossetien und Abchasien übernehmen, aus denen eine “Pufferzone” gebildet werden wird. Außerdem schließe ich die Blockade der georgischen Schwarzmeerhäfen und die Landung von Fallschirmjägern in Poti und Batumi nicht aus. Und dies ist bei Weitem nicht das radikalste Szenario.