Um die nächste Pandemie zu verhindern, müssen wir die Verursacher dieser Pandemie bestrafen

Die Definition einer Biowaffe – neu überdacht

Mit diesem Beitrag möchte ich versuchen, Klarheit in einige Fragen rund um Covid-19 zu bringen. Ich hoffe, dass Sie mit einigen Punkten übereinstimmen werden, aber ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen mit einigen meiner Gedanken nicht einverstanden sind. Das ist auch gut so! Fühlen Sie sich frei, Ihre Meinung in den Kommentaren zu äußern.

China ist nicht das einzige Land, das die Schuld an COVID-19 trägt

Die offiziellen Verlautbarungen der US-Regierungsstellen gehen immer mehr in die Richtung, dass Sars-Cov-2 aus einem chinesischen Labor stammt.

Ich habe zwar immer geglaubt, dass Sars-Cov-2 künstlich hergestellt wurde, aber die jüngsten Enthüllungen über das „Laborleck“ sind vor allem auf geopolitische Gründe zurückzuführen.

In letzter Zeit haben die Beziehungen zwischen den USA und China eine neue Stufe der Spannung erreicht. Die USA unterstützen die De-facto-Unabhängigkeit Taiwans, das China als abtrünnige Provinz betrachtet. Die Vereinigten Staaten verkaufen Waffen an Taiwan. China war so wütend über die jüngsten Verkäufe von US-Waffen an Taiwan, dass es erwägt, „tödliche Waffen an Russland zu liefern“.

Solche Lieferungen können für den Ausgang des Ukraine-Konflikts einen großen Unterschied machen. China kann also den Verlauf des Krieges beeinflussen.

Im Vergleich zu Russland oder den USA ist China ein Industrieriese. China produziert jährlich über 900 Millionen Tonnen Stahl, verglichen mit 87 Millionen Tonnen pro Jahr in den USA oder 76 Millionen Tonnen in Russland. China verwendet das gleiche Kaliber (152 mm) für Artilleriemunition wie Russland. Daher kann Russland problemlos chinesische Artilleriegranaten und andere Rüstungsgüter verwenden.

Es ist verständlich, dass die Vereinigten Staaten nach Möglichkeiten suchen, China abzuschrecken. China zu beschuldigen, der alleinige Verursacher der Covid-Pandemie zu sein, ist ein geeignetes Mittel, um Druck auf Peking auszuüben.

Andeutungen über „chinesische Labore“ verärgern China zutiefst.

Ferner versuchen diese Regierungsbehörden, uns von ihrem Beitrag zu den rücksichtslosen Virenexperimenten abzulenken, die uns Sars-Cov-2 beschert haben.

China spielte zwar eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Covid-19, war aber nicht die einzige Ursache für die Pandemie. Die Entwicklung von Sars-Cov-2 erstreckte sich über mehrere Kontinente. Sehen Sie sich dieses Video von gestern an, in dem Dr. Redfield den Kongressabgeordneten erklärt, dass das NIH, das Verteidigungsministerium und das Außenministerium die Entwicklung von Sars-Cov-2 finanziert haben.

Covid-19 ist nicht nur eine Erkältung

Viele Skeptiker sind davon überzeugt, dass Covid-19 „nur eine Erkältung“ ist, und verweisen auf falsche medizinische Protokolle, die von bestimmten westlichen Ländern verwendet werden, um die überhöhte Sterblichkeitsrate zu erklären, die wir vor den Impfungen hatten.

Ich bin kein Arzt. Ich stimme zu, dass die Behandlungsprotokolle möglicherweise nicht richtig waren. Dennoch gab es im Jahr 2020 in zahlreichen Ländern weltweit, in denen diese Protokolle nicht angewandt wurden, ebenfalls eine erhöhte Sterblichkeit. Ich habe mehrere arme Länder ausgewählt, um sie mit den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zu vergleichen: Russland, die Ukraine, Bulgarien, Belarus, Guatemala und Usbekistan. Diese Länder verfügten nicht über die Mittel, um alle sehr kranken Menschen ins Krankenhaus zu bringen. Ich würde vermuten, dass viele Covid-Patienten in diesen Ländern zu Hause gestorben sind, ohne Zugang zur Krankenhausversorgung zu haben.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko war gegen Covid-Gegenmaßnahmen und Abriegelungen, und wie Sie sehen können, gab es in seinem Land im Jahr 2020 eine Übersterblichkeit.

Irgendetwas hat dazu geführt, dass in Guatemala, der Ukraine, Usbekistan, Russland usw. im Jahr 2020 Menschen gestorben sind. Es waren nicht die Impfstoffe oder Midazolam für die Einwohner. Es war Covid.

Bessere Medikamente hätten zwar die Sterblichkeitsrate senken können, aber die genannten Länder beweisen, dass Sars-Cov-2 ein pathogenes Virus ist, das im Jahr 2020 Menschen tötet.

Auch hier möchte ich kein medizinisches Urteil über die Krankenhausprotokolle in den USA oder im Vereinigten Königreich fällen. Ich wollte auf arme Länder mit anderen politischen Systemen und niedrigeren medizinischen Standards hinweisen, die ebenfalls eine übermäßige Sterblichkeitsrate allein aufgrund von Covid aufwiesen.

Ist SARS-CoV-2 eine Biowaffe?

Viele behaupten: „Vielleicht war es ein Laborleck, aber es war keine Biowaffe“, ohne die Bedeutung des Begriffs zu verstehen. Die Definition einer biologischen Waffe ist sehr weit gefasst:

Es ist nicht erforderlich, dass eine „biologische Waffe“ alle oder sogar die meisten infizierten Personen tötet. Es reicht aus, dass der Erreger einige Menschen tötet. Es ist auch nicht erforderlich, dass eine biologische Waffe Teil eines erklärten Krieges ist oder zu rein militärischen Zwecken eingesetzt wird.

Wenn Sars-Cov-2 absichtlich hergestellt wurde, um bei einigen Menschen Krankheiten und Todesfälle zu verursachen, handelt es sich um eine Biowaffe. Wir müssen uns also fragen: Wurde Sars-Cov-2 absichtlich hergestellt?

Auch wenn wir noch viel lernen müssen, deutet alles darauf hin, dass Sars-Cov-2 nicht das Ergebnis eines unglücklichen, zufälligen Laborexperiments war.

Es wurde viel Geld für die Arbeit an Sars-Cov-2 verlangt und ausgegeben. Weitere Einzelheiten zu den technischen Merkmalen finden Sie hier: Artikel in Englisch und hier in Deutsch.

Wurde Sars-Cov-2 absichtlich freigesetzt? Wir müssen mehr erfahren, bevor wir diese Frage mit absoluter Sicherheit beantworten können.

Folgendes wissen wir jedoch:

Im September 2019 investierte Bill Gates zufällig in das Unternehmen BioNTech, das noch nie einen funktionierenden Impfstoff hergestellt hatte. Seine Wohltätigkeitsorganisation machte während der Pandemie über 1,5 Milliarden Dollar, als BioNTech ein Jahr später zum weltweit größten Hersteller von Covid-Impfstoffen (von Pfizer-Impfstoff) wurde.

Im selben September 2019 ereigneten sich in Wuhan, China, drei seltsame Dinge. Das Wuhan-Institut für Virologie löschte alle viralen Sequenzen, wechselte zur militärischen Führung und begann mit ungewöhnlichen Infrastruktur-Upgrades.

Direkt zum Video:

Das NIH arbeitete im Juli 2019 seltsamerweise an einem „neuartigen Impfstoff gegen Coronaviren“.

Im Oktober 2019 wurden auf einem verdächtig gut zeitlich aufeinander abgestimmten „Event 201“ Maßnahmen für eine „fiktive“ Coronavirus-Pandemie geplant. An „Event 201“ nahmen Vertreter des Weltwirtschaftsforums, der Bill and Melinda Gates Foundation, des chinesischen CDC und Avril Haines als Vertreterin der US-Geheimdienste teil. Ein Großteil der Planung war der „Bekämpfung von Fehlinformationen“ gewidmet. Die weltweite Reaktion auf die Pandemie drei Monate später entsprach genau diesen Plänen.

All dies deutet darauf hin, dass die Pandemie erwartet und geplant war und der Erreger absichtlich entwickelt wurde, auch wenn dies nicht den Grad eines „schlagenden Beweises“ erreicht.

Wenn dem so ist, ist Sars-Cov-2 per Definition eine Biowaffe.

Dass Sars-Cov-2 die Definition einer „Biowaffe“ erfüllt, ist vielleicht nicht so wichtig, wie es manche glauben machen. Es bedeutet nicht, dass es uns alle töten wird. Es bedeutet lediglich, dass Sars-Cov-2 krankheitserregend ist, absichtlich entwickelt wurde und seine Freisetzung geplant war.

Wie kann die nächste Pandemie verhindert werden?

Es ist nicht einfach, einen Pandemieerreger zu entwickeln, der die ganze Welt, einschließlich der Tierwelt, infiziert und immer wieder Menschen ansteckt. Den Erfindern von Sars-Cov-2 ist dies glänzend gelungen.

Einige Leute haben gewonnen und eine Menge Geld verdient. Viele weitere Menschen haben etwas verloren. Millionen starben. Einige leiden an den Folgen ihrer Covid-Infektionen, andere an den unerwünschten Wirkungen der Covid-Impfstoffe, und wieder andere haben Geld oder Geschäfte durch Schließungen verloren.

Millionen von Menschen verloren ihren Arbeitsplatz und ihren Lebensunterhalt aufgrund von Impfvorschriften, die dank der Lobbyarbeit derjenigen durchgesetzt wurden, die von der Pandemie profitierten und die ihre Investitionen in Covid-Impfstoffe zum richtigen Zeitpunkt getätigt hatten.

Millionen älterer Menschen haben ihre letzten Jahre in ihren Wohnungen verbracht, weil sie Angst hatten, nach draußen zu gehen und Kontakte zu knüpfen. Auch sie sind Opfer von rücksichtslosen virologischen Experimenten.

Covid ist stärker als wir und wird uns noch lange Zeit begleiten. Das gilt auch für seine Folgen.

Manche Leute fragen: „Wie können wir die nächste Pandemie verhindern?

Meine Antwort lautet: Um die nächste Pandemie zu verhindern, muss man diejenigen bestrafen, die diese Pandemie ausgelöst und davon profitiert haben.

Was meinen Sie dazu?