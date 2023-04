Russland und China müssen die Welt wissen lassen, dass sie sichere Räume für Mädchen und Frauen sind, in denen sie ihren bevorzugten Sportarten nachgehen können.

Seit ich hier zum ersten Mal vor etwas mehr als einem Jahr über den Krieg der NATO gegen Frauen im Sport geschrieben habe, hat die NATO ihr frauenfeindliches Spiel deutlich verschärft. Kamila Valieva, Maryana Naumova, Chelsea Mitchell und die anderen Opfer der NATO können jedoch aufatmen, denn viele andere Frauen werden sich der Gefahren bewusst, die ihnen drohen, nur weil sie Frauen sind und ihre Angelegenheiten regeln wollen, ohne von den ANTIFA-Schlägern der NATO verprügelt zu werden.

Bevor wir uns dem Sport zuwenden, lassen Sie uns kurz den Sturz der Schwester Schottland und ihrer korrupten Scottish National Party (SNP) rekapitulieren. Nachdem die SNP darauf bestanden hatte, einen berüchtigten männlichen Serienvergewaltiger in einem Frauengefängnis unterzubringen, war der Aufruhr so groß, dass die NATO Nicola Sturgeon, die Vorsitzende der SNP-Schurkenpartei, absetzen musste. Obwohl gegen Sturgeon und ihren Ehemann jetzt wegen der üblichen Litanei von Verbrechen ermittelt wird, die man immer mit den NATO-Schergen in Verbindung bringt, ist die Sicherheit der schottischen Frauen angesichts dieses NATO-Angriffs noch lange nicht gegeben.

Dies zeigt sich noch deutlicher in Neuseeland und England, wo Frauen, die die Kühnheit besitzen zu sagen, dass eine Frau einfach und offensichtlich ein erwachsenes menschliches Weibchen ist, anhaltenden physischen Angriffen ausgesetzt sind, und obwohl sie die getreuesten Erben von Englands tapferen Sufragetten sind, fürchten sie zu Recht um ihr Leben vor den ANTIFA-Schlägern der NATO.

Noch deutlicher zeigt sich dies in Vichy-Irland, wo Sinn Féin und die trotzkistischen Arschgeigen von People Before Profit für das Recht (sic) von Barbi Kardashian, einer Transsexuellen, bei der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde”, mit weiblichen Gefangenen untergebracht zu werden, eintreten. Laut einer aktuellen Gerichtsaussage will Kardashian seine eigene Mutter vergewaltigen: “Ich würde einen Schraubenzieher mitbringen, um ihn in ihre Genitalien einzuführen, denn ich bin eine Frau und Frauen vergewaltigen mit Gegenständen; es wäre auf jeden Fall ein langer, langwieriger Vorfall, ich würde wollen, dass sie nach dem Tod nach einigen Stunden verblutet, indem ich Gegenstände in ihre Vagina stecke und kochendes Wasser in diesen Bereich gieße.” Kardashian ist bereits wegen gewalttätiger Sexualdelikte gegen Frauen verurteilt worden; hier finden Sie eine Online-Petition, die sich dagegen wendet, dass Kardashian mit schutzbedürftigen Frauen zusammen untergebracht wird, und die Sie vielleicht unterzeichnen möchten.

Kardashian ist nicht der einzige Kuckuck, den die NATO in das irische Nest gesetzt hat. People Before Profit und die anderen fünften Kolonnen der NATO haben hart dafür gekämpft, dass “This is Gay”, ein angebliches Sexualkundebuch für Kinder, in allen Schulen und Bibliotheken Irlands verbreitet wird. In diesem Buch wird den vorpubertären Lesern beigebracht, wie man Fäuste macht und wie man harte Sportarten betreibt (buchstäblich, wie man Scheiße frisst), etwas, das kein Erwachsener und schon gar kein Kind wissen muss, egal was Bill Clinton, George Mitchell und andere Vielflieger auf Epsteins Orgieninsel und Irlands eigener Orgieninsel uns glauben machen wollen. Auch wenn es eine Gegenreaktion gegen dieses “child grooming” gegeben hat, handelt es sich bisher nur um ein Scharmützel, denn der Hauptkrieg findet jenseits des Atlantiks statt, in den USA, dem Bauch der Bestie.

Obwohl die tapferen englischen Frauen, die dieses böse Krebsgeschwür bekämpfen, einen eigenen Artikel und mehr verdient haben, ist es aus Platzgründen nicht möglich, diese wichtige Ablenkung vorzunehmen. Ich kann nur empfehlen, Fair Play for Women und die anderen englischen Frauen zu besuchen, die den guten Kampf für Frauen und Mädchen überall kämpfen, auch in Amerika selbst, wo die ANTIFA-Sturmtruppen der NATO die Frauen mit dem Kopf voran aus unserem gemeinsamen sozialen Raum vertreiben.

Dieser Kampf zwischen amerikanischen Frauen und amerikanischen Männern, die sich als Frauen verkleiden, wurde kürzlich dadurch verkörpert, dass die NATO Dylan Mulvaney, einem amerikanischen Mann, der sich als Frau verkleidet, eine Reihe von lukrativen Sponsorenverträgen für Frauen-Tampons und Frauen-Sport-BHs zusprach, und dass die ANTIFA gleichzeitig amerikanische Sportlerinnen, die sich gegen diese Travestie wehrten, tätlich angriff.

Bevor wir uns den großen Geschützen zuwenden, die hier tatsächlich den Abzug betätigen, sollten wir zunächst einmal anerkennen, dass Sponsorengelder für Frauen im Sport spärlich gesät sind und dass das Geld, das es gibt, an Frauen und Mädchen gehen sollte und nicht an Mitglieder der amerikanischen Blackface-Community. Wir sollten auch anerkennen, dass die Menstruation und angemessene Sport-BHs für alle Frauen und Mädchen, die Sport treiben, von größter Bedeutung sind und dass die Blackface-Gemeinschaft der NATO, Mulvaney eingeschlossen, absolut nichts Wertvolles zu einer Diskussion über diese Themen beizutragen hat. Es gibt zahllose Frauen und Mädchen, die sich als ideale Vorbilder für ihre Schwesternschaft eignen würden, und nicht nur für die Stiere, die sich selbst für Kühe halten.

Obwohl es mit Mulvaney und seinem Tucking-Fetisch keine Debatte darüber geben sollte, lässt die NATO nicht einmal eine Debatte zu. Als die amerikanische Meisterin im Schwimmen, Riley Gaines, versuchte, sich an der San Francisco State University (SFSU) für Frauen und Mädchen einzusetzen, wurde sie von diesen ANTIFA-Schlägern zusammengeschlagen und als Geisel gehalten. Da die SFSU eine Erklärung herausgegeben hat, in der sie die ANTIFA-Schläger lobt, die sie kriminell angegriffen haben, und da der Idiot, der den Posten des Pressesprechers des Weißen Hauses innehat, sich auch im Namen der NATO geäußert hat, können wir sehen, wie dieser zügellose Faschismus das amerikanische Konzept der freien Meinungsäußerung beim Schopf packt.

Obwohl die britische Meisterin im Schwimmen, Sharon Davies MBE, und die britische Kugelstoßerin Amelia Strickler dafür zu loben sind, dass sie Gaines unterstützen und Mulvaney und seinen Nike-Unterstützern sagen, dass sie sich verpissen sollen, übersteigt dieser Kampf ihre Gehaltsklasse ebenso sehr wie die von Valieva, Naumova oder sogar der schottischen JK Rowling. Obwohl es lobenswert ist, dass sie ihr Gewicht gegen Nike, Mulvaney und die anderen in die Waagschale werfen, müssen sie sich die Leierkastenmänner hinter diesen ahnungslosen Affen ansehen. Zu den Drahtziehern gehören vor allem die National Endowment for Democracy und die Erpresser von George Soros’ Human Rights’. Lassen Sie uns nun diese Mafia-Könige ins Spiel bringen.

Mulvaney verdankt seine Kuckucksprominenz nicht nur seiner gut vernetzten Talentagentur (sic), sondern auch George Soros’ Corporate Equality Index (CEI), der im Auftrag der Human Rights Campaign, der weltweit größten und unheilvollsten politischen LGBTQ+-Lobbygruppe, eine CEI-Bewertung ausstellt. Wie in diesem Artikel erklärt wird, ist es für einige amerikanische CEOs wichtiger, BlackRock, Vanguard und die State Street Bank – die zu den Hauptaktionären der meisten amerikanischen börsennotierten Unternehmen (einschließlich Nike, Anheuser-Busch und Kate Spade) gehören – zufrieden zu stellen, als die Konservativen zu verärgern”, und so ist es für sie viel wichtiger, die ANTIFA-Faschisten mit unangemessenen Werbespots mit schwarzen Gesichtern wie Mulvaney auf ihrer Seite zu halten, als auf Frauen oder Mädchen zu hören, die ihre Zielgruppe sind. Das Ziel besteht also darin, die Blackfaces zu bezahlen und Frauen und Mädchen davon zu überzeugen, diejenigen zu bewundern, die sie parodieren und verspotten, wie Mulvaney.

Während BlackRock, Vanguard und ihre Vasallen auf der einen Seite auf amerikanische Frauen und Mädchen einhämmern, setzen sich von der CIA kontrollierte Gruppen wie das Centre for Strategic and International Studies auf der anderen Seite für die “Förderung von LGBTQIA+-Rechten durch die US-Außenpolitik” ein, wie diese Konferenz zeigt. Diese Schönredner liefern die intellektuellen Schibboleths, die das Futter für eine Million trojanischer Pferde sind, die die CIA einsetzt, um jede konkurrierende Quelle von Macht oder Autorität zu entmannen, in diesem Fall die souveräne Stimme von Frauen und Mädchen.

Ich habe mich bereits mit dem transhumanistischen Gesicht des Faschismus befasst, aber die Frage ist, wie man diese vielköpfige Hydra bekämpfen und besiegen kann. Obwohl die Sportlerinnen in Amerika, Großbritannien und Russland lobenswert sind, reichen ihre Bemühungen bei weitem nicht aus, um den Tag zu überstehen. Die Unternehmer und politischen Entscheidungsträger Russlands und vor allem Chinas müssen mit innovativen Produkten und Turnieren reagieren, um die Welt wissen zu lassen, dass sie nicht nur sichere Räume für Mädchen und Frauen sind, in denen sie ihren bevorzugten Sportarten nachgehen können, sondern dass sie dieses Sicherheitsnetz, soweit es praktikabel ist, auch auf Chelsea Mitchell, Riley Gaines, Kelly-Jay Keen Minshull und alle anderen Frauen und Mädchen ausdehnen werden, die Fair Play für Frauen fordern.