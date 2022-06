Nationale dänische Studie zeigt beunruhigende Abnahme der Wirksamkeit des Covid-Impfstoffs

Epidemiologen, Infektionsmediziner und Biostatistiker des renommierten dänischen Statens Serum Institut untersuchten die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine Neuinfektion mit COVID-19 bei bereits infizierten Personen in Dänemark. Außerdem untersuchten sie die Impfstoffabnahme in dem Kalenderzeitraum, in dem die COVID-19-Varianten Alpha, Delta und Omikron vorherrschend waren. Die bevölkerungsweite Studie umfasste 209.814 Personen, die vor der Alpha-Periode infiziert wurden, 292.978 Personen, die vor oder während der Delta-Periode infiziert wurden, und 245.530 Personen, die vor oder während der Omikron-Periode infiziert wurden. Von diesen Gesamtzahlen hatten 40 281 dänische Personen ihre primäre Impfserie während der Alpha-Periode oder 19,2 % abgeschlossen; 190 026 während der Delta-Periode oder 64,9 %; und 158 563 während der Omikron-Periode oder 64,6 %. Interessanterweise erreichte die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine Neuinfektion nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs in Dänemark 104 Tage oder mehr nach der Impfung in der Alpha-Phase einen Spitzenwert von 85 % (95 % CI: 37 % bis 97 %). Währenddessen erreichten 88 % (95 % CI: 81 % bis 92 %) 14–43 Tage nach der Impfung während der Delta-Periode und 60 % (95 % CI: 58 % bis 62 %) 14–33 Tage nach der Impfung während der Omikron-Periode. Die Forscherkollegen vom Statens Serum Institut beobachteten einen erheblichen Rückgang des Impfstoffs; dieser Trend war vor allem während der jüngsten Omikron-Welle zu beobachten und zeigt die zunehmenden Probleme mit der Haltbarkeit der in Dänemark verwendeten Impfstoffe, zu denen die meisten mRNA-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech oder Moderna gehören. Die Autoren stellten fest, dass bei bereits infizierten Personen eine vollständige Impfung im Vergleich zu einer Nichtimpfung während aller drei COVID-19-Wellen einen signifikanten Schutz vor einer COVID-19-Reinfektion bietet. Die Autoren weisen darauf hin, dass ein erheblicher Produktschwund, gemessen an der Wirksamkeit des Impfstoffs, eine Herausforderung darstellt, aber auf der Grundlage ihrer Risiko-Nutzen-Analyse scheint eine kontinuierliche Impfung (z. B. Auffrischung) zum Schutz der Personen beizutragen. Die Autoren schließen eine Analyse langfristiger Sicherheitsaspekte aus, da beispielsweise keine systematische Studie über Personen durchgeführt wurde, die drei oder vier Dosen erhalten haben.

Die Studie

Die Forscher konzipierten eine landesweite Beobachtungs-Kohortenstudie, an der alle Personen mit einer bestätigten COVID-19-Infektion teilnahmen, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Januar 2022 in Dänemark lebten oder wohnten. Das Team griff auf ein nationales Register zurück (Dänemark verfügt über ein universelles Gesundheitssystem) und verwendete COVID-19-Infektions- und Impfdaten unter Berücksichtigung zahlreicher Datenattribute, von Geschlecht und Alter bis hin zu Komorbidität, Krankenhausaufenthaltsstatus und Region. Unter Einbeziehung von Personen, die zuvor mit COVID-19 infiziert waren, berechneten die Autoren sowohl rohe als auch bereinigte Schätzungen der Wirksamkeit des Impfstoffs gegen COVID-19-Reinfektionen, wobei sie 95 %-Konfidenzintervalle über Poisson- bzw. Cox-Regressionsmodelle verwendeten. Das Team berechnete diese Zahlen für Alpha (B.1.1.7), Delta (B.1.617.2) und Omikron (B.1.1.529) sowie nach Dauer seit der Impfung, wobei die ungeimpfte Bevölkerung als Referenz diente.

Zusammenfassung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse.

Infiziert vor oder während Abgeschlossene Primärserie Schutz gegen Infektionen Peak

Alpha 209,814 40,281, (19.2%) 85% (95% CI: 39 37% to 97%) 104 Tage nach der Impfung

Delta 292,978 190,026 (64.9%) 88% (95% CI: 81% to 92%) 14-43 Tage nach der Impfung

Omikron 245,530 158,563(64.6%) 60% (95% CI: 58% to 62%) 14-43 Tage nach der Impfung

Die Autoren beobachteten eine erhebliche Abnahme der Wirksamkeit des Impfstoffs, insbesondere beim Omikron-Schub.

Die Autoren stellen fest, dass der COVID-19-Impfstoff einen beträchtlichen Schutz gegen Reinfektionen bietet, dass aber die nachlassende Wirksamkeit (Probleme mit der Haltbarkeit) mit Delta und dann Omikron erheblich zunahm. Natürlich sind diese Erreger erheblich mutiert, und die Impfstoffe wurden alle gegen die ursprüngliche Wildtyp-Wuhan-SARS-CoV-2-Variante entwickelt.

Die Autoren empfehlen zwar nach wie vor eine Impfung und folglich eine Auffrischung auf der Grundlage der schützenden Eigenschaften, aber mögliche Sicherheitsprobleme wurden nicht berücksichtigt.

Beschränkungen

Diese Beobachtungsstudie weist Einschränkungen auf, die von der fehlenden Möglichkeit, unentdeckte Reinfektionen einzubeziehen, bis hin zu verschiedenen Graden der Gesundheitssuche oder des Risikoverhaltens reichen, die die Wirksamkeit des Impfstoffs beeinflussen können. Beachten Sie, dass die Studie noch nicht von Fachkollegen überprüft wurde und nicht als Beweis zitiert werden sollte, solange sie nicht überprüft wurde.

Statens Serum Institut

Das dänische Serum-Institut ist Teil des öffentlichen Sektors und konzentriert sich auf die Bekämpfung und Prävention von Infektionskrankheiten, angeborenen Störungen und Bedrohungen durch Massenvernichtungswaffen.

Forschungsleiter/Prüfer

Aufruf zum Handeln: Der künftige Forschungsbedarf umfasst Risikofaktoren wie A) die geringe Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden COVID-19-Infektion, B) die Wahrscheinlichkeit einer langen COVID-Inzidenz, C) die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse, insbesondere bei Risikokohorten wie Männern unter 40 Jahren, und D) die Berücksichtigung der Tatsache, dass keine Langzeitstudie zur Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe durchgeführt wurde.