NATO droht mit der Stationierung von US-Atomwaffen in Osteuropa

US-Atomwaffen könnten in Osteuropa landen, wenn Deutschland sich weigert, sie auf seinem Territorium zu stationieren, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg letzte Woche in Berlin und zeigte mit dem Finger auf Russland und China.

Auf der von der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, Konferenz NATO Talk 2021, unterstrich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag, dem 19. November 2021, die Bedeutung der transatlantischen Einigkeit angesichts der Herausforderungen der Gegenwart: „Diese Herausforderungen sind alle sehr unterschiedlich, aber sie haben eines gemeinsam, und das ist, vereint zu bleiben, durch ein geeintes Europa und Nordamerika innerhalb der NATO“. Jens Stoltenberg sagte, dass „Russland seine massive militärische Aufrüstung fortsetzt, wie wir jetzt an den Grenzen der Ukraine sehen, und es hat seine Bereitschaft gezeigt, militärische Gewalt gegen seine Nachbarn einzusetzen.“

Mit Blick auf China erklärte er: „China nutzt seine Macht, um andere Länder zu zwingen und seine eigene Bevölkerung zu kontrollieren, es investiert massiv in neue Technologien wie Hyperschall-Gleitfahrzeuge und baut seine globale wirtschaftliche und militärische Präsenz in Afrika, der Arktis und im Cyberspace aus.“

Die NATO erklärt daher offiziell, dass „Russland aggressiv vorgeht“ und sich „in die Angelegenheiten anderer Länder einmischt“ und dass es „in erheblichem Umfang in militärische Fähigkeiten investiert hat, darunter auch in neue fortschrittliche Atomwaffen“ und dass es „die Folgen für seine Sicherheit, den Aufstieg Chinas, berücksichtigen muss“. China, so die NATO, auch wenn die Allianz dieses Land nicht „als Gegner“ betrachtet, „unterdrückt Demokratie und Menschenrechte im eigenen Land“.

Die NATO-Agenda 2030, die auf dem NATO-Gipfel im Juni in Brüssel verabschiedet wurde, zielt darauf ab, „die Rolle des Bündnisses als wesentliches Forum für Konsultationen, Entscheidungsfindung und, wenn nötig, Maßnahmen in allen Fragen, die unsere Sicherheit betreffen, weiter zu stärken“, betonte Jens Stoltenberg. Die NATO nennt „hybride Taktiken, wie wir sie heute in Weißrussland an der Grenze zu Polen sehen können“, wie „anhaltende terroristische Bedrohungen“ oder die Verbreitung von Atomwaffen, ganz zu schweigen von „den Auswirkungen des Klimawandels auf die Sicherheit“.

Die NATO und die EU.

Um den neuen Bedrohungen zu begegnen, will die NATO mit Europa vereint bleiben, indem sie eine stärkere Zusammenarbeit mit Europa anstrebt, wobei sie hinzufügt, dass „die NATO und die EU unterschiedliche Organisationen sind, mit unterschiedlichen Mitgliedern und Rollen, mit unterschiedlichen Instrumenten“. Jens Stoltenberg erklärt, dass er derzeit mit der Präsidentin [der Europäischen Kommission] Ursula von der Leyen und dem Präsidenten [des Europäischen Rates] Charles Michel an einer neuen gemeinsamen Erklärung der beiden EU-Präsidenten „und ihm selbst“ arbeitet, um den Weg für eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit zwischen NATO und EU zu ebnen.

„Deshalb sind die Stärkung der transatlantischen Einheit und die Stärkung der NATO im Moment so wichtig“, erklärte Jens Stoltenberg. Die NATO bekräftigt, dass „die Vereinigten Staaten in den letzten Jahren ihre militärische Präsenz in Europa erhöht haben“, „mit mehr Truppen, mehr Übungen und mehr vorbereiteter Ausrüstung“. Für die NATO, die nach eigenen Angaben „in die neuesten Technologien, von künstlicher Intelligenz bis hin zu Biotechnologien und Quantencomputern“ investiert, ist dies eine „sehr starke Demonstration des Engagements für die transatlantische Sicherheit, mit der sie [die Vereinigten Staaten] ihre Präsenz in Europa wirklich erhöhen“.

Die NATO „begrüßt die europäischen Anstrengungen im Bereich der Verteidigung“, und Jens Stoltenberg „zählt auf Deutschland, weiterhin in die Verteidigung zu investieren“, denn „Deutschland hat eine besondere Verantwortung, die Stärke der NATO zu erhalten“, „Das bedeutet, mehr und neue Fähigkeiten bereitzustellen. Gut ausgebildete und gut ausgerüstete Soldaten. Flugzeuge, die fliegen können. Und Schiffe, die navigieren können“. Er betonte insbesondere, dass er „darauf zählt, dass Deutschland der nuklearen Teilhabe der NATO verbunden bleibt“.

Auch wenn die NATO sagt, dass „ihr Ziel eine Welt ohne Atomwaffen ist“, antwortet sie, dass sie „Atomwaffen braucht, um sicherzustellen, dass wir eine bedeutende nukleare Abschreckung haben“ und fordert Deutschland auf, selbst zu entscheiden. Sie erklärt, dass es in diesem Land Atomwaffen geben wird, und erklärt, dass, wenn dies nicht der Fall wäre, es eine leicht zu findende“ Alternative mit Atomwaffen in anderen Ländern Europas, auch östlich von Deutschland“ gibt. Mit anderen Worten: Die NATO plant offiziell, Atomwaffen an der Grenze zu Russland zu stationieren und das nukleare Wettrüsten fortzusetzen, auf die Gefahr hin, den Frieden in der Welt weiter zu gefährden.