Fauci als Darth Vader der Covid-Kriege – Rezension des Buches „The Real Anthony Fauci“ von RF Kennedy Jr.

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Eine ausgelassene Rezension des Buches The Real Anthony Fauci von RF Kennedy Jr: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit

Robert F. Kennedy Jr.’s Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit sollte auf allen Titelseiten der US-Nachrichtenmedien stehen. Stattdessen wurde es mit dem sprichwörtlichen donnernden Schweigen bedacht.

Kritiker, die Kennedy als Spinner abtun wollten, der seinen berühmten Namen ausnutzt, hatten im Februar einen Treffer gelandet, als Instagram sein Konto dauerhaft löschte, weil er angeblich falsche Behauptungen über Coronaviren und Impfstoffe aufgestellt hatte. Nichtsdestotrotz ist das Buch, das erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, auf Amazon bereits ein echter Verkaufsschlager.

RFK Jr., Vorstandsvorsitzender und Chefsyndikus von Children’s Health Defense, macht sich daran, die neue Normalität zu dekonstruieren, die seit Anfang 2020 über uns alle hereinbricht. In meinem Anfang 2021 erschienenen Buch Raging Twenties habe ich diese Kraft als Techno-Feudalismus bezeichnet. Kennedy beschreibt ihn als „aufkommenden Totalitarismus“ mit „Massenpropaganda und Zensur, orchestrierter Förderung des Terrors, Manipulation der Wissenschaft, Unterdrückung von Debatten, Verunglimpfung Andersdenkender und Anwendung von Gewalt zur Verhinderung von Protesten.“

Die Fokussierung auf Dr. Anthony Fauci als Dreh- und Angelpunkt der größten Geschichte des 21. Jahrhunderts erlaubt es RFK Jr., ein komplexes Bild der geplanten Militarisierung und vor allem der Monetarisierung der Medizin zu malen, ein toxischer Prozess, der von Big Pharma, Big Tech und dem Militär/Intel-Komplex gesteuert – und von den Mainstream-Medien pflichtbewusst gefördert wird.

Inzwischen weiß jeder, dass die großen Gewinner Big Finance, Big Pharma, Big Tech und Big Data sind, mit einer besonderen Nische für die Giganten des Silicon Valley.

Warum Fauci? RFK Jr. argumentiert, dass er fünf Jahrzehnte lang im Wesentlichen ein Big-Pharma-Agent war, der „ein komplexes Netz finanzieller Verflechtungen zwischen Pharmaunternehmen und dem Nationalen Institut für Allergie- und Infektionskrankheiten (NIAID) und seinen Mitarbeitern pflegte, die das NIAID in eine nahtlose Tochtergesellschaft der Pharmaindustrie verwandelt haben. Fauci wirbt ungeniert für seine herzliche Beziehung mit der Pharmaindustrie als ‚öffentlich-private Partnerschaft‘.“

Vermutlich wurden die vollen Konturen dieser sehr verworrenen Geschichte noch nie in dieser Form untersucht, umfassend dokumentiert und mit einer Fülle von Links. Fauci mag außerhalb der USA und insbesondere im globalen Süden kein bekannter Name sein. Und doch ist es gerade dieses globale Publikum, das sich für seine Geschichte besonders interessieren sollte.

RFK Jr. beschuldigt Fauci, seit dem Beginn von Covid-19 ruchlose Strategien verfolgt zu haben – von der Fälschung der Wissenschaft bis zur Unterdrückung und Sabotage von Konkurrenzprodukten, die geringere Gewinnspannen bringen.

Kennedys Urteil ist eindeutig: „Tony Fauci kümmert sich nicht um die öffentliche Gesundheit; er ist ein Geschäftsmann, der sein Amt dazu benutzt hat, seine Pharmapartner zu bereichern und den Einflussbereich auszuweiten, der ihn zum mächtigsten – und despotischsten – Arzt der Menschheitsgeschichte gemacht hat.“ Dies ist eine sehr ernste Anschuldigung. Es liegt an den Lesern, die Fakten des Falles zu prüfen und zu entscheiden, ob Fauci eine Art medizinischer Dr. Strangelove ist.

Kein Vitamin D?

An erster Stelle steht die Fauci-privilegierte Modellierung, die die Covid-Todesfälle um 525 % überschätzte und von dem Erfinder Neil Ferguson vom Imperial College in London ausgearbeitet und von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert wurde. Dieses Modell, das später entlarvt wurde, rechtfertigte die Abriegelungshysterie auf der ganzen Welt.

Kennedy unterstellt der kanadischen Impfstoffforscherin Dr. Jessica Rose, dass Fauci an vorderster Front an der Auslöschung des Konzepts der natürlichen Immunität beteiligt war, obwohl die CDC und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2020 zugaben, dass Menschen mit einem gesunden Immunsystem ein minimales Risiko haben, an Covid zu sterben.

Dr. Pierre Kory, Präsident der Front Line Covid-19 Critical Care Alliance, gehörte zu denjenigen, die Faucis Vorgehensweise anprangerten, die Entwicklung von Tech-Impfstoffen zu privilegieren und gleichzeitig keinen Raum für neu entwickelte Medikamente zu lassen, die gegen Covid wirksam sind: „Es ist absolut schockierend, dass er keine ambulante Behandlung empfiehlt, nicht einmal Vitamin D.“

Der klinische Kardiologe Peter McCullough und sein Team von Ärzten an vorderster Front testeten prophylaktische Protokolle, z. B. mit Ivermectin – „wir hatten großartige Daten von medizinischen Teams in Bangladesch“ – und fügten andere Medikamente wie Azithromycin, Zink, Vitamin D und intravenöses Vitamin C hinzu, während in ganz Asien salzhaltige Nasenspülungen weit verbreitet waren.

Am 1. Juli 2020 reichten McCullough und sein Team ihr erstes, bahnbrechendes Protokoll im American Journal of Medicine ein, das weithin heruntergeladen werden kann.

McCullough beklagte sich im vergangenen Jahr, dass Fauci bis heute nichts über die Behandlung eines Covid-Patienten veröffentlicht habe. Außerdem behauptete er, ohne Beweise zu liefern: „Jeder, der versucht, ein neues Behandlungsprotokoll zu veröffentlichen, wird von den Fachzeitschriften, die alle unter Faucis Kontrolle stehen, luftdicht blockiert.“

Es kam noch viel schlimmer. McCullough: „Das gesamte medizinische Establishment versuchte, die frühe Behandlung zu unterbinden und alle Ärzte zum Schweigen zu bringen, die über Erfolge berichteten. Eine ganze Generation von Ärzten hörte einfach auf, Medizin zu praktizieren.“

(Eine gegenteilige Ansicht würde argumentieren, dass McCullough es übertrieben hat: Eine Million US-amerikanischer Ärzte – die ungefähre Zahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt praktizierenden Ärzte – können nicht alle mitgemacht haben.)

In dem Buch wird argumentiert, dass der Grund für den Mangel an origineller Forschung zur Covid-Bekämpfung die Abhängigkeit der viel gepriesenen amerikanischen Akademiker von den Milliarden Dollar des National Institute of Health (NIH) und die Tatsache war, dass sie Angst hatten, Fauci zu widersprechen.

Die Covid-Spezialisten Kory und McCullough werden mit der Behauptung zitiert, dass Faucis Unterdrückung der frühzeitigen Behandlung und der nicht patentgeschützten Medikamente für bis zu 80 % der Todesfälle in den USA verantwortlich ist, die auf Covid zurückgeführt werden.

Wie man die Konkurrenz ausschaltet

Das Buch bietet einen detaillierten Überblick über eine angebliche Offensive von Big Pharma, um Hydroxychloroquin (HCQ) zu vernichten – mit Forschungssöldnern, die von der Gates-Fauci-Achse finanziert werden und angeblich negative Ergebnisse durch fehlerhafte Protokolle fehlinterpretieren und falsch ausweisen.

Kennedy sagt, dass Bill Gates bis 2020 praktisch den gesamten WHO-Apparat kontrollierte, als größter Geldgeber nach der US-Regierung (bevor Trump die USA aus der WHO abzog), und die Agentur nutzte, um HCQ vollständig zu diskreditieren – eine weitreichende, wenn nicht gar aufrüttelnde Behauptung.

Das Buch befasst sich auch mit der Lancetgate-Affäre, bei der die beiden weltweit führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften, The Lancet und New England Journal of Medicine, gefälschte Studien aus einer nicht existierenden Datenbank veröffentlichten, die einem bis dahin unbekannten Unternehmen gehörte.

Nur wenige Wochen später zogen beide Zeitschriften – zutiefst beschämt und in ihrer hart erarbeiteten Glaubwürdigkeit in Frage gestellt – die Studien zurück. Es gab nie eine Erklärung dafür, warum sie sich auf etwas eingelassen hatten, was als einer der schwersten Betrügereien in der Geschichte der wissenschaftlichen Veröffentlichungen gewertet werden kann.

Aber das Ganze diente einem Zweck. Für Big Pharma, so Kennedy, hatte die Vernichtung von HCQ und später von Ivermectin (IVM) oberste Priorität. Ivermectin ist zufällig ein wenig profitables Konkurrenzprodukt zu einem Merck-Produkt, Molnupiravir, das im Wesentlichen ein Nachahmerprodukt ist, aber zu einem profitablen Preis von 700 Dollar pro Kurs verkauft werden kann.

In dem Buch wird behauptet, dass Fauci von einer vielversprechenden Studie über Remdesivir von Gilead begeistert war – das nicht nur weithin als unwirksam gegen Covid angesehen wird, sondern mit einem Preis von 3.000 Dollar pro Behandlung de facto ein tödliches Gift ist.

In dem Buch wird auch angedeutet, dass Fauci HCQ und IVM möglicherweise aus dem Verkehr ziehen wollte, weil die Anerkennung von HCQ und IVM durch die Food and Drug Administration nach den US-Bundesvorschriften automatisch das Aus für Remdesivir bedeuten würde.

Die Bill and Melinda Gates Foundation hält zufällig eine große Beteiligung an Gilead. Ein wichtiger Punkt für Kennedy ist, dass Impfstoffe der Heilige Gral von Big Pharma waren.

Er beschreibt detailliert, wie eine Allianz zwischen Fauci und Gates „Milliarden von Steuergeldern in die Entwicklung“ einer mRNA-Plattform für Impfstoffe steckte, die es ihnen theoretisch ermöglichen würde, schnell neue ‚Booster‘ zur Bekämpfung jeder ‚Escape-Variante‘ zu produzieren.

Impfstoffe, so schreibt er, „sind eines der seltenen kommerziellen Produkte, die ihre Gewinne vervielfachen, wenn sie scheitern … Die gute Nachricht für die Pharmaindustrie war, dass die gesamte Menschheit dauerhaft von zwei- oder sogar dreijährlichen Auffrischungsimpfungen abhängig sein würde.“

Jegliche Ähnlichkeiten mit unserer heutigen „Auffrischungs“-Realität sind kein Zufall.

Die abschließende Zusammenfassung der klinischen Studiendaten von Pfizer wird unzählige Stirnrunzeln verursachen. Peter McCullough: „Da die klinische Studie gezeigt hat, dass Impfstoffe das absolute Risiko um weniger als 1 % senken, können diese Impfstoffe unmöglich die epidemischen Kurven beeinflussen. Das ist mathematisch unmöglich.“

Die Gates-Matrix

Bill Gates bezeichnet die Arbeitsphilosophie seiner Stiftung als „Philantrokapitalismus“. Es ist eher strategische Selbstphilantropie, denn sowohl das Stiftungskapital als auch sein Nettovermögen sind in die Höhe geschnellt.

Die Bill and Melinda Gates Foundation – „eine gemeinnützige Stiftung, die Armut, Krankheit und Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt bekämpft“ – investiert in multinationale Pharma-, Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Energie-, Telekommunikations- und globale Technologieunternehmen. Sie übt de facto eine beträchtliche Kontrolle über internationale Gesundheits- und Landwirtschaftsbehörden sowie über die Mainstream-Medien aus – wie die Columbia Journalism Review im August 2020 zeigte.

Gates, der über keinen Hochschulabschluss verfügt, geschweige denn ein Medizinstudium absolviert hat (wie der Autor Kennedy, dessen Ausbildung ein Jurastudium war), verbreitet weltweit Weisheiten als Gesundheitsexperte. Die Stiftung hält Unternehmensaktien und -anleihen von Pfizer, Merck, GSK, Novartis und Sanofi, neben anderen Giganten, sowie beträchtliche Anteile an Gilead, AstraZeneca und Moderna.

Das Buch geht bis ins kleinste Detail darauf ein, wie Gates die WHO kontrolliert (der größte direkte Geldgeber: 604,2 Millionen Dollar im Zeitraum 2018-2019, die letzten verfügbaren Zahlen). Bereits 2011 schlug Gates vor: „Alle 183 Mitgliedsstaaten, ihr müsst Impfstoffe zu einem zentralen Punkt eurer Gesundheitssysteme machen.“ Im Jahr darauf verabschiedete die Weltgesundheitsversammlung, die die Agenda der WHO festlegt, einen Globalen Impfplan, der von – wer sonst? – der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung.

Die Stiftung kontrolliert angeblich auch die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), die oberste Beratungsgruppe der WHO für Impfstoffe, sowie die entscheidende GAVI Alliance (früher Global Alliance for Vaccines and Immunization), die der zweitgrößte Geldgeber der WHO ist.

GAVI ist eine „öffentlich-private Partnerschaft“ der Gates, die im Wesentlichen den Verkauf von Impfstoffen in großen Mengen durch Big Pharma an arme Länder organisiert. Der britische Premierminister Boris Johnson verkündete erst vor drei Monaten, dass „GAVI die neue NATO ist“.

Nur wenige in Ost und West wissen, dass es Gates war, der 2017 den Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auswählte – der keinen medizinischen Abschluss und einen ziemlich zweifelhaften Hintergrund mitbrachte.

Dr. Vandana Shiva, eine der führenden indischen Menschenrechtsaktivistinnen (der routinemäßig vorgeworfen wird, nur gegen Impfungen zu sein), bringt es auf den Punkt: „Gates hat die WHO gekapert und in ein persönliches Machtinstrument verwandelt, das er für den zynischen Zweck der Steigerung seiner Pharmaprofite einsetzt. Er hat im Alleingang die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens auf der ganzen Welt zerstört. Er hat unsere Gesundheitssysteme und unsere Lebensmittelsysteme privatisiert, um seinen eigenen Zwecken zu dienen.“

Pandemien spielen

Das 12. Kapitel des Buches, „Germ Games“, ist wohl das brisanteste, da es sich auf den US-Biowaffen- und Biosicherheitsapparat konzentriert, mit besonderer Erwähnung von Robert Kadlec, der die Führung der – ansteckenden – Logik beanspruchen könnte, nach der Infektionskrankheiten eine nationale Sicherheitsbedrohung für die USA darstellen und daher eine militarisierte Reaktion erfordern.

In dem Buch wird argumentiert, dass Kadlec, der eng mit Spionageagenturen, Big Pharma, dem Pentagon und verschiedenen militärischen Auftragnehmern verbunden ist, auch mit Faucis Investitionen in Experimente zum „Funktionsgewinn“ in Verbindung steht, mit denen pandemische Superbakterien entwickelt werden können. Fauci bestreitet vehement, dass er solche Experimente gefördert hat. 1998 hatte Kadlec ein internes Strategiepapier für das Pentagon – allerdings nicht für Fauci – verfasst, in dem die Rolle von Pandemieerregern als Tarnkappenwaffen, die keine Fingerabdrücke hinterlassen, propagiert wurde.

Seit 2005 finanziert die DARPA, die 1969 mit dem Aufbau des ARPANET das Internet erfunden hat, die Forschung an biologischen Waffen. Die DARPA – sozusagen der Angel-Investor des Pentagons – hat auch das GPS, Tarnkappenbomber, Wettersatelliten, pilotenlose Drohnen – und das Wunderkind des Kampfes, das M16-Gewehr, entwickelt.

2017 ließ die DARPA 6,5 Millionen Dollar durch Peter Daszaks EcoHealth Alliance fließen, um „Funktionsgewinn“-Arbeiten im Wuhan-Labor zu finanzieren, zusätzlich zu den Funktionsgewinn-Experimenten in Fort DetrickEcoHealth Alliance war die Organisation, über die die Finanzierung lief.

RFK Jr. stellt pflichtbewusst eine Verbindung zwischen den Fortschritten der Germ Games her, beginnend mit Dark Winter im Jahr 2001, in dem das Streben des Pentagons nach Biowaffen-Impfstoffen im Vordergrund stand (der Codename wurde von Kadlec geprägt); dem Milzbrandanschlag drei Wochen nach dem 11. September 2001; Atlantic Storm in den Jahren 2003 und 2005, das sich auf die Reaktion auf einen Terroranschlag konzentrierte, bei dem Pocken freigesetzt wurden; Global Mercury 2003; und Lockstep im Jahr 2010, in dem ein von der Rockefeller Foundation finanziertes Szenario entwickelt wurde, in dem wir diese Perle finden:

Während der Pandemie haben die Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt ihre Autorität unter Beweis gestellt und strenge Regeln und Beschränkungen erlassen – vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten. Auch nach dem Abklingen der Pandemie blieb diese autoritäre Kontrolle und Überwachung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch verstärkt. Um sich vor der Ausbreitung zunehmend globaler Probleme – von Pandemien und transnationalem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen und wachsender Armut – zu schützen, griffen die Staats- und Regierungschefs in aller Welt fester nach der Macht.

RFK Jr. zeichnet ein Bild, in dem Mitte 2017 die Rockefeller-Stiftung und die US-Geheimdienste Bill Gates zum Top-Finanzier für das Geschäft mit geheimdienstlichen und militärischen Pandemie-Simulationen gekrönt haben.

Hier kommt die MARS-Simulation (Mountain Associated Respiratory Virus) während des G20-Gipfels in Deutschland im Jahr 2017 ins Spiel. MARS traf zufällig China. Bei MARS ging es um ein neuartiges Atemwegsvirus, das sich von belebten Märkten in einem gebirgigen Grenzgebiet eines nicht benannten Landes ausbreitete, das China sehr ähnlich sah.

Es wird immer kurioser, wenn man erfährt, dass die beiden Moderatoren von MARS der Bill and Melinda Gates Foundation sehr nahe standen. Einer von ihnen, David Heymann, saß zusammen mit dem Moderna-CEO im Vorstand der Merieux Foundation USA. BioMerieux ist zufällig das französische Unternehmen, das das Labor in Wuhan gebaut hat.

Big Pharma küsst westliche Geheimdienste

Danach folgte die SPARS 2017 im Johns Hopkins Center for Health Security. Die Bill and Melinda Gates Foundation ist einer der Hauptförderer der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Bei SPARS 2017 wurde eine Coronavirus-Pandemie für den Zeitraum von 2025 bis 2028 simuliert. Wie RFK Jr. feststellt, „erwies sich die Übung als unheimlich präzise Vorhersage der Covid-19-Pandemie.“

Im Jahr 2018 wurde der Biowaffenexperte Peter Daszak als wichtigstes Bindeglied inthronisiert, über das Zuschüsse zur Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung bewegt wurden, unter anderem im Wuhan Institute of Virology Biosafety Lab.

Crimson Contagion, das von Kadlec nach achtmonatiger Planung geleitet wurde, erschien im August 2019. Fauci war als Vertreter der NIH neben Robert Redfield von der CDC und mehreren Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats an der selbst bezeichneten „funktionalen Übung“ beteiligt.

Das Kriegsspiel wurde angeblich landesweit im Geheimen abgehalten. Im After-Action Crimson Contagion Report, der nur über eine FOIA-Anfrage herauskam, geht die Liste der teilnehmenden Organisationen jedoch seitenlang weiter, darunter auch Indianerstämme und Bezirksregierungen. Es ist unmöglich, aus der bloßen Beteiligung seiner Organisation zu schließen, dass es sich um ein Projekt von Fauci handelte.

Der Star der Pandemie-Show von Gates war zweifellos die Veranstaltung 201 im Oktober 2019, die nur drei Wochen vor dem Verdacht des US-Geheimdienstes stattfand, dass Covid-19 in Wuhan zirkulierte – oder auch nicht. Bei Veranstaltung 201 ging es um eine globale Coronavirus-Pandemie. RFK Jr. argumentiert überzeugend, dass Event 201 so nah wie möglich an einer „Echtzeit“-Simulation war.

Das Kapitel „Keimspiele“ des Buches führt den Leser zu der Erkenntnis, dass die Mainstream-Medien sich einfach geweigert haben, darüber zu berichten: wie die allgegenwärtige Beteiligung des US-amerikanischen (und britischen) Geheimdienstes bei der gesamten Reaktion auf Covid-19 eine geheimnisvolle – und doch dominierende – Präsenz hat.

Ein sehr gutes Beispiel ist der Wellcome Trust – die britische Version der Bill und Melinda Gates Stiftung – die ein Ableger der GlaxoSmith Kline von Big Pharma ist. Sie verkörpert die Ehe zwischen Big Pharma und westlichem Geheimdienst.

Die Vorsitzende des Wellcome Trust von 2015 bis 2020 war die ehemalige Generaldirektorin des MI5, Dame Eliza Manningham-Buller. Sie war seit 2001 auch Vorsitzende des Imperial College. Der „englische Dr. Fauci“, Neil Ferguson, von dem die berüchtigten, tödlich falschen Modelle stammen, die zu allen Schließungen führten, war ein Epidemiologe, der für den Wellcome Trust arbeitete.

Dies sind nur einige der Einblicke, Verbindungen und belastenden Behauptungen, die sich durch das Buch von RFK Jr. ziehen. Im Interesse der Allgemeinheit sollte das gesamte Buch weltweit zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen (und tatsächlich kostet die digitale Kindle-Ausgabe gerade einmal 2,99 Dollar). Diese Angelegenheiten betreffen den ganzen Planeten, insbesondere den globalen Süden.

Der Nobelpreisträger Luc Montaigner hat festgestellt, dass es „tragischerweise für die Menschheit viele, viele Unwahrheiten gibt, die von Fauci und seinen Lakaien ausgehen“. Noch tragischer ist, was von seinen Meistern ausgeht.