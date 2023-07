NATO-Gipfel bringt Plan zur beschleunigten Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis hervor und garantiert praktisch den Ausbruch des Dritten Weltkriegs

Es sollte jeden, der in den USA, Kanada und Europa lebt, beunruhigen, dass zwei Tage, nachdem Joe Biden der Welt verkündet hat, dass den USA „die Munition ausgeht“, er und seine NATO-Partner ankündigen, dass sie ihre Unterstützung für die Aufnahme der Ukraine in das NATO-Militärbündnis verdoppeln, was eine klare Provokation für das atomar bewaffnete Russland darstellt.

Schweden wird sofort in die NATO aufgenommen, und die Ukraine wird auf einen „Weg vorwärts“ zur vollen NATO-Mitgliedschaft gebracht, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag, 11. Juli, auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, Litauen.

„Dies wird die Ukraine näher an die NATO heranführen“, sagte er und fügte hinzu, dass der Beitrittsprozess für die Ukraine „von einem zweistufigen Prozess zu einem einstufigen Prozess“ beschleunigt werde.

Finnland ist erst vor ein paar Monaten der NATO beigetreten. Jetzt Schweden. Und bald die Ukraine.

Russland wird von schwer bewaffneten NATO-Mitgliedsstaaten umgeben sein.

Der Westen hat jetzt seine Karten vollständig ausgespielt.

Der ganze Grund für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine liegt darin, dass Russland nicht wollte, dass die Ukraine dem westlichen Militärbündnis, der NATO, beitritt.

Die NATO ist nicht wie die EU, die ein Wirtschaftsbündnis ist. Die NATO ist ein großes und wachsendes Militärbündnis aus 31 Ländern, das sich seit seiner Gründung 1949 mehr als verdoppelt und in den vergangenen Jahren ehemalige Ostblockstaaten an Russlands Grenze aufgenommen hat, was einen direkten Verstoß gegen die mündlichen Zusicherungen darstellt, die der damalige Außenminister James A. Baker III Russland nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums 1990 gegeben hat. Wenn ein Land von einem Nicht-NATO-Staat angegriffen wird, ist die gesamte NATO verpflichtet, sich im Rahmen einer Klausel zur kollektiven Verteidigung, die als „Artikel 5“ bekannt ist, an den Kämpfen zu beteiligen.

Was aber, wenn ein NATO-Mitglied eine Invasion durch Russland oder ein anderes Land provoziert? Dann sind alle anderen 30 NATO-Mitglieder verpflichtet, dem einen Land, das den Krieg provoziert hat, zu Hilfe zu kommen.

Durch die Einkreisung einer atomar bewaffneten Weltmacht wie Russland handelt die NATO auf die rücksichtslose und provokativste Weise, die für ein Militärbündnis möglich ist, das mit einer Klausel zur kollektiven „Verteidigung“ ausgestattet ist.

Unten sehen Sie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wie er auf dem NATO-Gipfel in Vilnius am Dienstag, dem 11. Juli 2023, zu den Medien spricht.

Stoltenberg teilte den versammelten Medien auch mit, dass die NATO vereinbart habe, 300.000 Soldaten in Alarmbereitschaft zu versetzen. „Dies schließt Luft- und Seestreitkräfte ein“, fügte er hinzu.

Die Aussage, die Ukraine befinde sich auf einem „mehrjährigen Weg zur NATO-Mitgliedschaft“, kommt einer Kriegserklärung an Russland gleich. Es gibt Russland keinen Anreiz, den Krieg mit der Ukraine zu beenden, denn Russland weiß jetzt, dass es, solange es ein souveränes Land namens Ukraine gibt, auf dem Weg ist, einem Militärbündnis beizutreten, das sich der Zerstörung Russlands verschrieben hat oder es zumindest stark schwächen will. Tatsächlich gibt es in Washington bereits einen Plan der Neokonservativen, der darauf abzielt, Russland militärisch zu besiegen und es in mehrere Länder aufzuspalten.

Auf der Pressekonferenz, die im obigen Video zu sehen ist, sagt Stoltenberg, die NATO habe der Ukraine in der Zwischenzeit „Sicherheitsgarantien“ gewährt, „das Wichtigste, was wir machen können, ist also, der Ukraine weiterhin Waffen, Munition und militärische Unterstützung zukommen zu lassen, denn solange sich die Ukraine nicht als Nation, als demokratische Nation in Europa, durchsetzt, gibt es keine Frage, die über Sicherheitsgarantien oder eine Mitgliedschaft in der NATO zu diskutieren wäre. In der NATO-Frage werden wir eine positive Botschaft aussenden… im Laufe des Tages, wenn sich alle Verbündeten auf den Text geeinigt haben, aber ich erwarte, dass sich die Verbündeten auf eine Botschaft einigen werden, die die Notwendigkeit einer Annäherung der Ukraine an die NATO klar zum Ausdruck bringt… hier geht es darum, die Ukraine näher an die NATO-Mitgliedschaft heranzuführen, was für die Ukraine bedeutungsvoll sein wird und auch die Einigkeit und die Stärke der an die Ukraine gesendeten Botschaft zeigt.“

Alle Fragen der Medien auf dieser Pressekonferenz klangen wie vorgefertigte, gestellte Fragen von Medien, die nicht unabhängig sind, sondern denselben Kräften gehören, die auch die NATO besitzen und betreiben.

Zur gleichen Zeit, als diese Gruppe kriegslüsterner NATO-Militärs ihre Pläne ankündigt, die Ukraine zu militarisieren und sie zum Spielball ihrer eigenen Agenda zu machen, „verurteilen“ sie Russland dafür, dass es dasselbe in Weißrussland tut.

Die USA und die NATO dürfen Finnland, Schweden und die Ukraine in ihr Militärbündnis aufnehmen, aber Russland darf nicht einmal ein Land, nämlich Belarus, in sein Militärbündnis aufnehmen. Das hört sich nach einer Abmachung an, die in dem Bestreben getroffen wurde, einen globalen Flächenbrand auszulösen, der in seinem Potenzial, Nationen zu verwüsten, Menschenleben zu vernichten und die Weltordnung auf den Kopf zu stellen, noch nie dagewesen ist.

Die NATO tut so, als wüsste sie nicht, dass Russland militärisch mit China verbündet ist. Vielleicht wissen sie etwas über China, was wir nicht wissen. Vielleicht war der Händedruck und die herzliche Verabschiedung zwischen dem chinesischen Staatschef und dem russischen Staatsoberhaupt vor einigen Wochen nach dem Gipfel nur gespielt. Vielleicht ist China wirklich auf unserer Seite. Ich weiß es nicht. Aber für mich sieht es so aus, als hätten wir jetzt alle Voraussetzungen für einen ausgewachsenen Weltkrieg. Alle erforderlichen Zutaten liegen auf dem Tisch und warten nur darauf, dass sie zusammenkommen. Wir haben Russland, China, Iran, Nordkorea und Saudi-Arabien einerseits und die USA, Westeuropa, Australien, Südkorea und Japan andererseits. Keine der beiden Seiten scheint die Tür für einen möglichen Frieden auch nur einen Spaltbreit offen lassen zu wollen.

Ja, Russland ist in die Ukraine eingedrungen, um die russischsprachigen Teile des Landes zurückzuerobern. Es behauptet, dass diese Russen von der ukrainischen Regierung in Kiew schikaniert und sogar militärisch angegriffen werden, seit 2014 ein von den USA unterstützter Staatsstreich stattfand, bei dem ein pro-russischer Führer abgesetzt wurde.

Fassen wir zusammen, was in den letzten paar Monaten in Bezug auf die Reaktion des Westens auf diese Invasion geschehen ist. Die westlichen NATO-Mächte unter Führung der Vereinigten Staaten haben:

Entsendung von F-16 in die Ukraine, die nun ukrainische Piloten in der Bedienung dieser Flugzeuge ausbilden.

Frankreich kündigt die Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine an und schließt sich damit den USA und Großbritannien als Hauptlieferanten von Langstreckenraketen für die Ukraine an.

Erst Großbritannien und dann die USA kündigen an, dass sie panzerbrechende Granaten mit abgereichertem Uran in die Ukraine schicken werden, die, wenn sie eingesetzt werden, wahrscheinlich das reiche Ackerland des Landes auf Jahrzehnte hinaus vergiften werden.

Die USA kündigen an, dass sie Streubomben in die Ukraine schicken werden, die für die Zivilbevölkerung so gefährlich sind, dass sie von 120 Ländern verboten worden sind.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, der Zweck des NATO-Engagements in der Ukraine sei es, „Russland zu schwächen“, und andere hochrangige Regierungsbeamte haben sich ähnlich geäußert und damit deutlich gemacht, dass diese Ausgaben für Geld, Waffen und möglicherweise amerikanische Leben nichts damit zu tun haben, jemanden in der Ukraine von irgendeiner Art von Tyrannei im Namen des „Schutzes der Demokratie“ zu befreien.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO treffen sich auf einem Gipfeltreffen in Vilnius, Litauen, um ihre Bereitschaft zu erklären, einen immerwährenden Krieg in Osteuropa anzuzetteln, und gleichzeitig zu garantieren, dass der Krieg auf Westeuropa und möglicherweise die Vereinigten Staaten übergreift, weil Russland nun weiß, dass das, was es am meisten gefürchtet hat – eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine – versprochen wurde, Realität zu werden.

Die heutigen Nachrichten aus Vilnius waren für die Ukraine eine Schreckensnachricht. In den Augen Putins und jedes rotblütigen russischen Patrioten hängt die Existenz Russlands nun von der totalen Niederlage der Ukraine ab. Erwarten Sie, dass Putin seine Kriegsmaschinerie exponentiell hochfahren wird, denn er hat jetzt keinerlei Anreiz mehr, diesen Krieg friedlich zu beenden. Er wird die Ukraine vernichten und sie wahrscheinlich für immer besetzen müssen. Alles andere würde den Westen dazu einladen, sich mit seinen Waffen an seine Grenze zu setzen und den Weg nach Moskau frei zu machen. Um dieses tragische Ergebnis zu vermeiden, hätte der Westen Putin nur versichern müssen, dass die Ukraine ein neutrales Land bleiben würde. Sie weigerten sich.

Aus der Sicht eines im Westen lebenden Zivilisten und Christen sind diese Entwicklungen sehr beunruhigend. Wir leben in einer Zeit historischer globaler Umwälzungen. Bereiten Sie sich auf katastrophale Kriegsauswirkungen vor. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Die ukrainische und die russische Führung wollten sich im April 2022 zusammensetzen und ihre Differenzen friedlich beilegen. Aber die Regierungen der USA und Großbritanniens hatten bereits etwas anderes in petto, das in keiner Weise mit Frieden zu tun hatte.