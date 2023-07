Joe Biden und seine kriegstreiberischen Lakaien scheinen fest entschlossen, Amerika in den Dritten Weltkrieg zu ziehen

Michael Snyder

Wenn die Atombomben fallen, wird niemand mehr sagen können, er sei nicht gewarnt worden.

Dank Joe Biden und seiner kriegstreiberischen Lakaien steuern wir auf den Dritten Weltkrieg zu, aber die meisten Amerikaner scheint das nicht zu interessieren. Die meisten von uns feiern einfach weiter ihr Leben, aber in der Zwischenzeit scheinen unsere Führer fest entschlossen zu sein, uns in einen apokalyptischen Konflikt zu ziehen. Die Regierung Biden provoziert ständig China und verschärft den Krieg in der Ukraine, und eines Tages könnten sie eine Grenze überschreiten, die nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Sie spielen buchstäblich mit dem Feuer, aber sie werden nicht die Einzigen sein, die sich verbrennen, wenn sie es zu weit treiben.

Diese Woche erfuhren wir, dass die Regierung Biden beschlossen hat, der Ukraine im Rahmen eines neuen Militärhilfepakets im Wert von 800 Millionen Dollar Streumunition zu liefern.

Wenn Sie nicht wissen, was Streumunition ist, finden Sie hier eine hervorragende Erklärung von NBC News…

Bei der verbesserten konventionellen Dual-Purpose-Munition (DPICM) handelt es sich um Boden-Boden-Sprengköpfe, die explodieren und mehrere kleine Munitionsteile oder Bomben über weite Gebiete verstreuen, was zu einer weitreichenderen Zerstörung führt als einzelne Geschosse. Bei den Geschossen kann es sich um Sprengladungen handeln, die gepanzerte Fahrzeuge durchschlagen, oder sie können zersplittern oder fragmentieren, um für Menschen gefährlicher zu sein. Einige Menschenrechtsgruppen lehnen ihren Einsatz ab, weil sie befürchten, dass nicht explodierte Bomblets oder Blindgänger nach der Schlacht explodieren und unschuldige Zivilisten verletzen oder töten könnten.

Diese Waffen gelten als extrem gefährlich für die Zivilbevölkerung, da viele von ihnen zunächst nicht explodieren und erst viel später durch zivile Aktivitäten zur Explosion gebracht werden…

Da die Bomblets über ein großes Gebiet fallen, können sie Nichtkombattanten gefährden. Ferner versagen nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zwischen 10 und 40 % der Munition. Die nicht explodierte Munition kann dann Jahre oder sogar Jahrzehnte später durch zivile Aktivitäten zur Explosion gebracht werden. Laut der Cluster Munition Coalition, einer Aktivistengruppe, die sich für ein weltweites Verbot dieser Waffen einsetzt, schlummert die potenziell tödliche Streumunition auch 50 Jahre nach ihrem Einsatz noch in Laos und Vietnam.

Wie Sie sehen können, gibt es einen Grund, warum so viele Länder den Einsatz solcher Waffen verboten haben.

In der Tat haben sich derzeit mehr als 120 Länder auf ein Verbot geeinigt…

Einem Übereinkommen zum Verbot von Streubomben haben sich mehr als 120 Länder angeschlossen, die sich bereit erklärt haben, diese Waffen nicht einzusetzen, herzustellen, weiterzugeben oder zu lagern und sie nach ihrem Einsatz zu beseitigen. Die Vereinigten Staaten, Russland und die Ukraine gehören zu den Ländern, die das Übereinkommen nicht unterzeichnet haben.

Aber obwohl es einen solchen internationalen Konsens gibt, schickt die Regierung Biden sie trotzdem in die Ukraine…

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, erklärte jedoch, die Munition sei für die Ukraine von entscheidender Bedeutung, um ihre militärischen Operationen gegen die russischen Angreifer aufrechtzuerhalten. „Wir werden die Ukraine in diesem Konflikt zu keinem Zeitpunkt schutzlos zurücklassen, Punkt“, sagte er.

Warum reden nicht mehr Leute über Jake Sullivan?

Er ist ein kriegstreiberischer Spinner, und Joe Biden tut so ziemlich alles, was Jake Sullivan ihm sagt.

Als Jake Sullivan also vorschlägt, China erneut zu provozieren, macht Joe Biden mit.

Zero Hedge berichtet, dass die USA nun damit beginnen werden, Taiwan mit fahrzeuggestützten, verstreubaren Minensystemen zu versorgen…

Taiwan hat ein neues Verteidigungsabkommen mit den USA im Wert von 146 Mio. USD abgeschlossen, das den Erwerb von fahrzeuggestützten, verstreubaren Minensystemen (Volcano Vehicle-Launched Scatterable Mine Systems) vorsieht, die für die Verteidigung der selbstverwalteten Insel im Falle einer chinesischen Militärinvasion als entscheidend gelten. Dies geschah in derselben Woche, in der das Außenministerium die Genehmigung für weitere Munitions- und Logistikgeschäfte in Höhe von 440 Millionen Dollar für Taiwan bekannt gab. Das anstehende Geschäft mit den Volcano-Minenverlegesystemen war von der US Defense Security Cooperation Agency erstmals im Dezember 2022 angekündigt worden. Es umfasste außerdem M977A4-LKW, M87A1-Panzerabwehrminen sowie M88- und M89-Ausbildungsmunition.

Dies ist natürlich ein weiterer Schritt, der die Chinesen sehr verärgert hat.

Und unser Handelskrieg mit China hat gerade eine neue Stufe erreicht.

Als Reaktion auf neue von den USA auferlegte Beschränkungen hat China gerade Exportkontrollen für zwei absolut wichtige Rohstoffe eingeführt…

Der Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten über die Zukunft von Halbleitern eskaliert. Peking schlug am Montag zurück und spielte einen Trumpf aus: Es verhängte Ausfuhrkontrollen für zwei strategische Rohstoffe, Gallium und Germanium, die für die weltweite Chipindustrie von entscheidender Bedeutung sind. „Wir sehen dies als Chinas zweite und viel größere Gegenmaßnahme zum Tech-Krieg und wahrscheinlich als Reaktion auf die mögliche Verschärfung des US-Verbots von KI-Chips“, so die Analysten von Jefferies. Die Sanktionierung eines der größten amerikanischen Hersteller von Speicherchips, Micron Technology (MU), im Mai war die erste, so die Analysten.

Seitdem Joe Biden im Weißen Haus sitzt, sind unsere Beziehungen zu China auf dem Müllhaufen gelandet.

Und ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass die Chinesen tatsächlich in Taiwan einmarschieren werden, bevor Joe Bidens Zeit im Weißen Haus vorbei ist.

Wenn das passiert, wäre das eine absolute Katastrophe für die Weltwirtschaft…

Ein militärischer Konflikt um Taiwan würde die Weltwirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen, da die Versorgungskette für wichtige Halbleiter lähmend unterbrochen würde, so der Leiter eines der führenden Hersteller von Mikrochips auf der Insel. Taiwan, eine selbstverwaltete Demokratie etwa 100 Meilen (ca. 161 km) vor China, stellt die weltweit fortschrittlichsten Mikrochips her – die Gehirne in jedem Stück Technologie, von Smartphones und modernen Autos bis zu künstlicher Intelligenz und Kampfjets.

Wir können es uns einfach nicht leisten, dass es zu einem solchen Krieg kommt, denn wir müssen Zugang zu diesen Chips haben.

Ohne die Chips, die Taiwan produziert, wären wir in einer Welt des Schmerzes…

Die Insel ist eine Hochburg für die Herstellung von Mikrochips. Laut einem Bericht der Boston Consulting Group aus dem Jahr 2021 werden dort 60 % der weltweit hergestellten Halbleiter produziert – und rund 93 % der modernsten Halbleiter. Die USA, Südkorea und China stellen ebenfalls Halbleiter her, aber Taiwan dominiert den Markt, der im vergangenen Jahr fast 600 Milliarden Dollar wert war.

Warum fangen wir also nicht einfach an, mehr Chips in den Vereinigten Staaten zu bauen?

Nun, in Arizona soll eine 40-Milliarden-Dollar-Fabrik gebaut werden, die aber noch viele Jahre von ihrer Fertigstellung entfernt ist…

Die USA, die etwa 10 % der weltweiten Halbleiterchips und keinen der fortschrittlichsten produzieren, versuchen auch, die heimische Fertigung anzukurbeln, indem sie Steueranreize für Projekte wie die 40-Milliarden-Dollar-Fabrik bieten, die der taiwanesische Chipriese TSMC in Arizona baut. Der Aufbau einer so komplexen Industrie wird jedoch Zeit brauchen, sagte Wu. „Ich würde sagen, 10 Jahre“, fügte er hinzu.

Wenn unsere Führer klug wären, würden sie versuchen, einen Weg zu finden, den Frieden zu erhalten.

Aber stattdessen verärgern sie Russland und China, und das bringt sie einander nur noch näher…

China hat erklärt, dass es engere Beziehungen zum russischen Militär anstrebt, ein Zeichen dafür, dass Moskau nach der gescheiterten Wagner-Meuterei noch immer die Unterstützung Pekings genießt. Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu sagte am Montag bei einem Treffen mit Nikolai Jewmenow, dem Oberbefehlshaber der russischen Marine, dass „mit den gemeinsamen Anstrengungen beider Seiten die Beziehungen zwischen den beiden Militärs weiter vertieft und gefestigt werden, ständig neue Fortschritte machen und ein neues Niveau erreichen werden“.

Wenn wir am Ende gegen Russland und China gleichzeitig kämpfen, wäre das ein Alptraum.

Und es erübrigt sich zu erwähnen, dass ein solcher Konflikt unweigerlich zu einem Atomkrieg führen würde, der das Potenzial hätte, Milliarden von Menschen zu töten…

Lasst uns also für den Frieden beten.

Leider scheinen unsere Führer überhaupt nicht am Frieden interessiert zu sein.

Joe Biden und seine kriegstreiberischen Lakaien spielen ein sehr gefährliches Spiel, und das Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel.