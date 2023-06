NATO schmiedet geheime Pläne gegen Russland – „Wir sind bereit, heute Nacht zu kämpfen“.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO wollen Pläne genehmigen, wie das Bündnis auf einen Angriff Russlands reagieren kann.

Der Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein hochrangiger NATO-Beamter, Admiral Rob Bauer, davor warnt, dass Vorbereitungen notwendig seien, da „ein Konflikt jederzeit auftreten kann“.

Die NATO, die in den vergangenen Jahren an kleineren Konflikten wie in Afghanistan beteiligt war, hat seit dem Ende des Kalten Krieges keine derart detaillierten Pläne für die Abwehr eines russischen Angriffs ausgearbeitet, aber der großangelegte Einmarsch von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine hat zu einem Umdenken geführt.

Die Pläne, die Tausende von Seiten umfassen, werden den 31 Mitgliedern auch als Anleitung dienen, wie sie ihre Streitkräfte und ihre Logistik aufrüsten können.

Die Umsetzung des Plans, der auf dem jährlichen Gipfeltreffen des Bündnisses im Juli in Vilnius verabschiedet werden soll, könnte mehrere Jahre dauern, obwohl die NATO-Beamten sagten, dass sie sofort in den Kampf ziehen könnte.

„Wir sind bereit, heute Abend zu kämpfen“, sagte Generalleutnant Hubert Cottereau, stellvertretender Stabschef des NATO-Hauptquartiers der Alliierten Mächte Europa (SHAPE), laut Reuters.

Die von den baltischen Staaten geforderte Aufstockung der Truppen im Osten sei aus Sicht des Bündnisses nicht erforderlich, sagte er. „Wenn die Russen Truppen an der Grenze aufstellen, macht uns das nervös“, sagte er der Agentur, „wenn wir Truppen an der Grenze aufstellen, macht sie das nervös.“

Vergangenes Jahr hat die NATO beschlossen, 300.000 statt 40.000 Soldaten in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen. Sie hat jedoch Schwierigkeiten, mit der Nachfrage der Ukraine nach militärischer Ausrüstung Schritt zu halten, und müsste die Logistik verbessern, um eine schnelle Verlegung der Truppen auf Schiene oder Straße zu ermöglichen.

Der Historiker von SHAPE, Ian Hope, erklärte gegenüber der Agentur, ein möglicher Konflikt mit Moskau würde sich von der Bedrohung während des Kalten Krieges unterscheiden, aber Drohnen, Hyperschallwaffen und das Internet „stellen neue Herausforderungen dar“.

Es gibt Fragen zur Bereitschaft der NATO für einen Konflikt mit Russland. Im September 2022 erklärte ein ehemaliger ranghoher NATO-Befehlshaber, General Sir Richard Shirreff, gegenüber Newsweek, dass die Allianz nicht bereit sei, sich auf einen Krieg mit Moskau einzulassen, falls sich dessen großangelegter Einmarsch in der Ukraine zu einem „Worst-Case“-Szenario entwickeln sollte.

„Auf den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein, bedeutet, Reserven zu mobilisieren“, sagte er. „Es bedeutet, verlorene Fähigkeiten wieder aufzubauen, die durch die jahrelangen Kürzungen im Verteidigungsbereich verloren gegangen sind.

Vergangenen Monat sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass alle Mitgliedsländer sich einig seien, dass die Ukraine der Allianz beitreten werde, sobald der Krieg vorbei sei. Das Bündnis ist nach dem Beitritt Finnlands im letzten Monat, durch den sich die NATO-Grenze zu Russland auf 1.600 Meilen (ca. 2.575 km) verdoppelt hat, auf 31 Mitglieder angewachsen.

Die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij am NATO-Gipfel ist geplant, doch wollen Beamte in Kiew, dass vor dem Gipfel ein Fahrplan für die Mitgliedschaft im Bündnis aufgestellt wird. Newsweek hat sich per E-Mail an die NATO gewandt, um weitere Informationen zu erhalten.