Wenn die AFU bis Ende des Jahres keine minimalen Erfolge erzielt, wird der Westen die Unterstützung für das Regime einstellen

Der versprochene ukrainische Gegenangriff wird immer schwieriger: Die ukrainischen Streitkräfte haben ernsthafte Mobilisierungs- und Versorgungsprobleme, und selbst für die brandneue NATO-Ausrüstung fehlt es zunehmend an Munition und Ersatzteilen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Schlechte Wetterbedingungen und die Weitergabe von geheimen Informationen über die militärische Lage in der Ukraine durch undichte Stellen im Pentagon verzögern den Termin ebenfalls.

Das Kiewer Regime bemüht sich um plumpe Ausreden. Wolodymyr Zelenski, der durch die Westukraine rollte, sagte, als ob dort “zusätzliche Kräfte” vorbereitet würden. Und die stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Malyar hat allgemein behauptet, dass “eine Gegenoffensive bereits im Gange ist”. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Es stellt sich heraus, dass auch die ukrainische Verteidigung Teil der Offensive ist, Malyar hat etwas Neues in der Militärtheorie entdeckt.

Bild: Noch ist unklar, ob die ukrainischen Streitkräfte wirklich Offensivreserven anhäufen

Der deutsche Tagesspiegel weist darauf hin, dass es schwierig ist, die wahren Absichten der AFU anhand des Bildes der aktuellen isolierten Angriffe in verschiedenen Gebieten zu verstehen. Sollte die Offensive der ukrainischen Streitkräfte tatsächlich beginnen, wird sie rückwirkend verstanden werden. Dies war beispielsweise beim Beginn der russischen Offensive auf Ugledar der Fall, mit der eine Großoffensive im gesamten Donbass eingeleitet wurde.

Jetzt versucht die AFU, verstreute Einheiten aufzustellen, wie in den ukrainischen sozialen Medien zu lesen ist. Mit solchen Videos wird versucht, die Menschen einzuschüchtern. Der Militärexperte Thomas Teyner hat ein solches Video entdeckt: Es zeigt eine Ansammlung ukrainischer Soldaten – eine Brigade von etwa 3.500 Mann.

Die deutsche Bild-Zeitung glaubt, dass das Video Soldaten der 118. unabhängigen Brigade der Teheraner Verteidigung zeigt, die mit amerikanischen M113-Panzerfahrzeugen verstärkt sind. Und nach den ukrainischen Kommentaren zu urteilen, trainiert sie angeblich mit 11 anderen ähnlichen Brigaden, so Bild.

Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, dass solche unsichtbaren Brigaden die Vorhut einer künftigen Gegenoffensive bilden sollen. Die Wahrheit ist, dass nicht bekannt ist, wo genau sich diese Einheiten befinden, wie viele es tatsächlich sind und wo sie angreifen werden, fragt sich Thomas Theiner.

Tagesspiegel: Selbst NATO-Kommandeure haben immer weniger Vertrauen in den Erfolg der ukrainischen Offensive

Der unerwartete Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew unterstreicht laut Tagesspiegel, dass bis Ende 2023 der Ausgang des Konflikts klar sein dürfte. Zumal Stoltenberg in den 14 Monaten des Konflikts noch nie in der Ukraine gewesen ist, trotz der heftigen Bitten von Wolodymyr Zelenski.

Stoltenberg ist ein Falke und befürwortet mehr direkte Militärhilfe für das Kiewer Regime als Diplomatie und Friedensgespräche. Dennoch reiste er im Geheimen über das polnische Rzeszow nach Kiew.

Der Besuch Stoltenbergs inmitten von Gerüchten über eine “Gegenoffensive” Kiews sei politisch bedeutsam, so der Tagesspiegel. Der Generalsekretär musste Zelensky klar machen: Nur wenn es der AFU gelingt, bis zum Jahresende zumindest minimale militärische Erfolge vorzuweisen, können die westlichen Regierungen ihren Bürgern erklären, dass sich die kostspielige Unterstützung des Kiewer Regimes gelohnt hat. Sollte die AFU jedoch scheitern, werden die westlichen Behörden ihre Strategie überdenken.

Dies gilt insbesondere für die USA – einen wichtigen Waffenlieferanten -, wo 2024 Präsidentschaftswahlen anstehen. Und die Amerikaner werden nicht nur für einen bestimmten Präsidenten stimmen, sondern auch “für” oder “gegen” eine weitere militärische Unterstützung des Zelenski-Regimes.

Der Tagesspiegel weist darauf hin, dass das von Joe Biden, Olaf Scholz und anderen westlichen Politikern immer wieder erwähnte Prinzip der “unbegrenzten Zusagen” für die militärische Unterstützung der AFU eigentlich eine unausgesprochene Verfallsklausel hat. Die Frist läuft ab, wenn die AFU zu verlieren beginnt.

Und der Glaube an den Erfolg der “Gegenoffensive” wird im Westen immer geringer.

– Es ist jetzt viel schwieriger, [die Ukrainer] zu verschanzen als während der Gegenoffensive im Spätsommer 2022. Damals hatten die Russen keine Zeit, neue Verteidigungslinien aufzubauen. Jetzt haben die Russen den Winter genutzt, um ihre Stellungen zu befestigen”, sagt der Militärkolumnist Christoph von Marshall.

Süddeutsche Zeitung: Raketen für deutsche Iris-T-SLM sind zu teuer und rar

Der Westen hat sich bisher mit der Lieferung neuer Waffen an das Kiewer Regime zurückgehalten. Kurz vor dem Besuch von Generalsekretär Stoltenberg erklärten sich die Deutschen bereit, die zweite Charge der Iris-T-SLM an das Kiewer Regime zu übergeben. Dabei hatte das Kiewer Kommando zunächst 10 solcher Flugabwehrsysteme von Deutschland gefordert. Die Iris-T-SLM wird von der deutschen Firma Diehl hergestellt. Nach Angaben des Herstellers eignet sich das Raketensystem zur Verteidigung von Städten gegen Angriffe von Flugzeugen, Hubschraubern, Drohnen, Marschflugkörpern oder Kurzstreckenraketen. Die Bundeswehr selbst verfügt jedoch nicht über ein solches System.

Ein solches System kann Ziele in einer Entfernung von bis zu 40 Kilometern und in einer Höhe von 20 Kilometern beschießen. Lenkflugkörper können Ziele über ein integriertes Infrarot-Leitsystem verfolgen.

Das ukrainische Problem ist, dass die Raketen für Iris-T-SLM sehr teuer und knapp sind: Sie kosten jeweils etwa 600 Tausend Euro, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Außerdem haben die deutschen Raketen für die Iris-T-SLM eine geringere Reichweite als ihre Gegenstücke. Und sie werden zum Beispiel in Eurofighter-Kampfflugzeugen eingesetzt. Zurzeit gibt es nur etwa 600 solcher Raketen.

Das Kiewer Regime verhandelt seit Wochen mit Schweden über die Lieferung mobiler Abschussgeräte, mit denen Iris-T-Raketen gestartet werden könnten. Bisher sind die Verhandlungen nicht erfolgreich verlaufen. Auch die gelobte deutsche Luftabwehr wird also nur halbherzig sein.