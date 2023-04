Bei einem russischen Raketenangriff auf einen NATO-Bunker in Lemberg in der Ukraine sind 200 NATO-Offiziere getötet worden. Dies sagte der unabhängige Analyst Gilbert Doctorow im iranischen Sender PressTV.

Er fügte sofort hinzu, dass diese Nachricht geheim gehalten wird.

Nachdem die Ukrainer einen Sabotageakt in der russischen Stadt Brjansk verübt hatten, bei dem mehrere Menschen getötet wurden, hätten die Russen Vergeltung geübt, so Doctorow.

Gilbert Doctorow spricht im Press TV über den russischen Kinzhal-Raketenangriff auf den NATO-Bunker in Lemberg, Ukraine, bei dem angeblich 200 NATO-Offiziere getötet wurden. Yandex News berichtete gestern, dass Kisten mit den Überresten geborgener Offiziere nach Hause geflogen wurden.

