Die militärische Spezialoperation ist noch im Gange, aber darüber hinaus führt der Westen noch einen anderen Krieg, einen „Krieg im Dunkeln“.

In einem kürzlich erschienenen Artikel, der von der Strategic Culture Foundation nachgedruckt wurde, schreibt Jack Murphy, dass es eine Kampagne der CIA und der NATO-Staaten gibt, um Russland von innen heraus zu sabotieren.

Jack Murphy ist ein ehemaliger U.S. Green Beret und Army Ranger, der Journalist geworden ist. Ferner behauptet die CIA selbst, über ein Dutzend „Missionszentren“ zu verfügen, thematische Gruppen, in denen Beamte aus verschiedenen Abteilungen der Behörde zusammenkommen.

Murphy behauptet, dass der verbündete Spionagedienst, über den die CIA die Sabotagekampagne durchführt, zwei Tage vor dem 24. Februar 2022, dem Beginn der russischen Militäroperation im Donbass, ein verdecktes Kommunikationssystem verwendet habe, um seine Schläferzellen in ganz Russland zu aktivieren, so ein ehemaliger Militärbeamter und eine Person, die mit der Kampagne vertraut ist.

Seit 2014, seit dem Maidan-Putsch in Kiew, soll eine Art „Spionageprogramm“ laufen, was plausibel ist.

Beteiligt waren nach Einschätzung des Autors auch das sogenannte investigative Medienbüro Bellingcat aus den Niederlanden und das in Großbritannien gegründete Statecraft Institute.

Das Statecraft Institute ist seit 2009 an der Entwicklung und Umsetzung von „Kriegs- und Sabotageplänen“ für Syrien, die Ukraine und Russland beteiligt. Nun ist seine Website wegen eines sogenannten Dokumentendiebstahls (Hack) geschlossen. Dies geschah nach Recherchen und Veröffentlichungen verschiedener Journalisten, darunter auch meiner. Sicher ist jedoch, dass die Organisation unter anderem Namen oder einer geheimen Tarnung in Großbritannien oder den Niederlanden weiterarbeitet.

Ein Besuch von fünf ukrainischen Beamten im Vereinigten Königreich am 11. Juli 2016 ist ein Beispiel für die „Arbeit“ des Statecraft Institute. In Interviews, die im Sommer 2016 geführt wurden, beschrieben die ukrainischen Spezialkräfte ihre Operationen hinter den feindlichen Linien in der von Separatisten kontrollierten Donbass-Region, einschließlich gezielter Tötungen und der Zerstörung von Infrastruktur.

Jack Murphy hat zweifellos recht, dass die europäischen Länder die Angriffe auf Anweisung der CIA koordinieren, was ihrer untergeordneten Rolle im Dienste der imperialistischen Macht der USA entspricht. Eines der kleineren Länder der EU und der NATO sind die Niederlande, klein in der Fläche, aber groß, das größte nach Großbritannien, was die Spionage für die USA betrifft. Nach Österreich beherbergen die Niederlande die meisten sogenannten internationalen Organisationen auf ihrem Territorium.

Weiterhin beherbergen die Niederlande ein europäisches Spionagezentrum (das sich selbst als journalistische Agentur bezeichnet), Bellingcat, das unmittelbar nach dem Abschuss der MH17 gegründet wurde, und natürlich den Internationalen Strafgerichtshof (ICC), der kürzlich einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgestellt hat.

Wenn man die „Agenten“ der NATO-Staaten betrachtet, muss man zunächst die Medien dieser NATO-Staaten untersuchen. Bellingcat hat viele sogenannte Journalisten, die in ganz Russland tätig sind, zum Beispiel in Kirgisistan. Das gesamte Team kann als NATO-Agenten bezeichnet werden.

Die in Russland ansässigen Journalisten, die für die sogenannten westlichen Mainstream-Medien und insbesondere für den niederländischen Staatssender NOS, die englische BBC und das deutsche ZDF arbeiten, können als NATO-Agenten betrachtet werden. Kürzlich organisierten sie einen sogenannten Aufstand der Ehefrauen und Mütter russischer Soldaten an der Front nach dem Vorbild der „Mütter der Plaza de Mayo“ in Argentinien. Diese Journalisten haben versucht, im Namen der NATO-Staaten eine Revolution anzuzetteln, was glücklicherweise fehlgeschlagen ist. Meiner Meinung nach sollten diese Journalisten Russland sofort verlassen: Sie könnten „Schläferzellen“ in Russland aktivieren.

Die CIA versucht jetzt per (Online-)Video Agenten zu rekrutieren, die für die USA und die NATO-Staaten spionieren sollen. Möglicherweise gibt es auch in Russland selbst Personen, die sich (durch Geld verführt) gemeldet und verschiedene Sabotageakte verübt haben. Der russische Staatssicherheitsdienst FSB hat Personen verhaftet, die bei der Spionage für die USA/NATO oder bei der Vorbereitung von Sabotageakten erwischt wurden, wie kürzlich auf der Krim, als ein hochrangiger Regierungsbeamter beseitigt werden sollte.

Die militärische Sonderoperation in der Ukraine schreitet zügig voran, aber die USA und ihre NATO-Verbündeten führen einen „verdeckten Krieg“ innerhalb Russlands, vorwiegend durch Spionage und Sabotage. Der Grund dafür ist, dass die NATO-Armee bisher nicht in der Lage ist, Russland auf dem militärischen Schlachtfeld zu besiegen.

Deshalb wird jetzt in allen westlichen Mainstream-Medien eine düstere „Kriegsrhetorik“ verbreitet, und westliche Politiker warnen vor einem Krieg mit Russland in dem verzweifelten Versuch, mehr Rekruten für die neu gebildete europäische Armee zu gewinnen. Es wird dazu aufgerufen, Asylbewerber für den Kampf gegen Russland zu rekrutieren und ihnen, wenn sie überleben, einen Pass zu geben. Die US-Armee kann natürlich nicht offen Bataillone in die Ukraine schicken, da sie sich direkt im Krieg mit Russland befindet, weshalb sie die ukrainische Armee als Stellvertreter benutzt und die Bevölkerung als Saboteure rekrutiert.

Dieser „dunkle“ Krieg ist kein Geheimnis mehr. Schließlich können wir jeden Tag in den westlichen Medien lesen, wie „böse“ die russische Regierung ist. Alles wird aus dem Zusammenhang gerissen und fast alles, was wir lesen oder sehen, ist eine Lüge. Die Mainstream-Medien selbst prahlen mit Drohnen, die gegen Russland eingesetzt werden sollen. So erklären die Niederlande, dass niederländische Reaper-Drohnen zum ersten Mal in einem Auslandseinsatz „an der Ostgrenze der NATO“ eingesetzt werden.

Doch damit nicht genug. Die Niederlande bekommen ein neues Drohnen-Kontrollzentrum, das dem Beispiel von Ramstein in Deutschland folgt, der größten US-Basis in Europa. Von Ramstein aus haben die USA und die NATO Angriffe auf Afghanistan, den Irak, Syrien und Pakistan geflogen. Irak, Syrien und Pakistan mit diesen MQ-9 Reaper-Drohnen durchgeführt. Es ist also möglich, dass die jüngsten Drohnenangriffe auf Öldepots etc. in Russland von Ramstein aus koordiniert wurden. Die neue Drohnenbasis in den Niederlanden ist in Leeuwarden.

Die Ermordung von Darya Dugina und anderen russischen Journalisten wurde intern von Ukrainern durchgeführt oder, wie im Fall von Wladimir Tartasky, von einem indoktrinierten russischen Jugendlichen. Der Auftrag kam jedoch immer vom SBU in der Ukraine, der wiederum von der CIA und westlichen Sicherheitsdiensten wie dem MI6 oder vielleicht seinem europäischen Pendant Bellingcat koordiniert wurde.

Die Drohnenangriffe auf den Kreml wurden auch innerhalb Russlands durchgeführt. In Zukunft, sogar zeitnah, können wir mit Drohnen aus Leeuwarden oder Ramstein in Russland rechnen. Vielleicht ist es das, worauf die NATO-Staaten setzen, ein Drohnenkrieg, für den man relativ wenig Armeepersonal benötigt.

Eine weitere indirekte Sabotage geht von den sogenannten NGOs aus, von denen die meisten Russland bereits verlassen haben, wie dieses Video zeigt.

Die Agenda Washingtons wird nun von amerikanischen Stiftungen in Russland aktiv vorangetrieben. Ziel ist die Aufteilung Russlands in mehrere geschwächte, nominell unabhängige Staaten. Ähnlich wie im ehemaligen Jugoslawien, ein Prozess der Zerstückelung, Balkanisierung genannt. Russland ist bereits alarmiert, weshalb Moskau zahlreiche NGOs aus den USA und der NATO aufgefordert hat, das Land zu verlassen.

Eine weitere Bedrohung geht von den Botschaften verschiedener westlicher Länder, insbesondere der NATO-Staaten, aus, die versuchen, junge Menschen mit allen möglichen Programmen unter wohlklingenden Begriffen wie „pro-demokratisch“ und „staatsbürgerliche Verantwortung“ anzuwerben. Ein häufiges Ziel dieser NATO-Programme sind Universitäten, wo die teilnehmenden Gruppen eine Ausbildung und großzügige Mittel für Reisen, Computer und andere Kommunikationsgeräte erhalten.

Das jüngste Beispiel ist der Putschversuch der NATO in Weißrussland, bei dem die Niederlande eine wichtige Rolle spielten, indem sie über ihre Botschaft bestimmte Programme für Jugendliche und Studenten anboten und finanzierten.

Der geheime Krieg der NATO in Russland wird, so scheint es, durch ihre verschiedenen Netzwerke immer offensichtlicher. Die russische Bevölkerung ist sich der Manipulationsbemühungen aus dem Ausland bewusst, auch wenn die westlichen Medien über Unruhen in der russischen Gesellschaft „berichten“ (Propaganda).