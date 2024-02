WHO ist verzweifelt nach Ablehnung der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften durch Neuseeland und Iran und anderen Staaten

childrenshealthdefense.org: Neuseeland und bis zu drei weitere Länder haben umstrittene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2005 abgelehnt, die von der Regierung Biden für 2022 vorgeschlagen wurden.

Kritiker warnten davor, dass die vorgeschlagenen Änderungen, die letztes Jahr von der 75. Weltgesundheitsversammlung (WHA) gebilligt wurden, der WHO zu viel Macht verleihen könnten. Sie befürchten, dass dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass auch zukünftige Vorschläge, darunter die derzeit anstehenden IGV-Änderungen für 2023 sowie das „WHO-Pandemieabkommen“ oder ein Pandemie-Vertrag, angenommen werden könnten.

Die WHO-Mitgliedsstaaten hatten bis zum 1. Dezember 2023 Zeit, die Änderungen von 2022 abzulehnen. Die neuseeländische Anwältin Kirstin Murfitt sagte gegenüber The Defender: „Neuseeland hat den Änderungsantrag abgelehnt, der sich auf den verkürzten Zeitrahmen für zukünftige Änderungen bezog“.

„Im Mai 2022 stimmte die WHA für die Änderung von Artikel 59 der IHR (und folglich auch anderer Artikel), die den Zeitrahmen für das Inkrafttreten künftiger Änderungen von 24 auf 12 Monate verkürzt. Folglich wurde die Frist für die Ablehnung oder den Vorbehalt künftiger Änderungen von 18 auf 10 Monate verkürzt“, sagte Murfitt.

Für Staaten, die die Änderungen nicht bis zum 1. Dezember 2023 abgelehnt haben, „werden die Änderungen im Mai 2024 durch ’stillschweigende Annahme‘ in Kraft treten“, fügte Murfitt hinzu.

Andere Experten sagten gegenüber The Defender, dass die Ablehnung durch bis zu vier Länder ein Hinweis auf größere Hindernisse sein könnte, denen sich die WHO in den laufenden Verhandlungen über die beiden Vorschläge gegenübersieht.

Der unabhängige Journalist James Roguski sagte, die WHO habe neue Verhandlungssitzungen einberufen, nachdem sie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedsstaaten über die „Gleichberechtigung“ in Verzug geraten sei, wie die Entwicklungen bei der Sitzung der Arbeitsgruppe zur Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften (WGIHR) in der vergangenen Woche gezeigt hätten.

Jüngste Äußerungen des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus deuten ebenfalls auf ein wachsendes Unbehagen über den Fortgang der Verhandlungen und die Wahrscheinlichkeit einer Einigung über die für 2023 vorgeschlagenen IHR-Änderungen und das „Pandemieabkommen“ bis zur diesjährigen WHA hin, die vom 27. Mai bis 1. Juni geplant ist.

Andere, darunter die Kongressabgeordneten Chris Smith (R-N.J.) und Brad Wenstrup (R-Ohio), warnten auf einer Pressekonferenz am 5. Februar, dass die vorgeschlagenen Instrumente eine fundamentale Bedrohung für die nationale Souveränität, einschließlich der der USA, darstellten.

Neuseeländische Dokumente bestätigen Ablehnung der IHR-Änderungen für 2022

Dokumente, die die australische Anwältin Katie Ashby-Koppens im Rahmen einer Informationsfreiheitsanfrage von der neuseeländischen Regierung erhalten hat, bestätigen, dass Neuseeland der WHO am 30. November 2023 formell mitgeteilt hat, dass es die IHR-Änderungen 2022 ablehnt.

In einer E-Mail vom 30. November 2023 an das Büro der WHO-Generaldirektorin von Andrew Forsyth, Head of Public Health Strategy bei der neuseeländischen Gesundheitsbehörde, heißt es:

Mit diesem Dokument lehnt Neuseeland die von der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2022 angenommenen Änderungen des Artikels 59 der Vorschriften ab.

Nach den neuseeländischen Parlamentswahlen am 14. Oktober 2023 wird dieser Schritt unternommen, um der neuen Regierung die Möglichkeit zu geben, die Änderungen zu prüfen. Dies ist möglicherweise nicht die endgültige Entscheidung der Regierung.

Bitte beachten Sie, dass Neuseeland ein konstruktiver Teilnehmer an den laufenden substantiellen Verhandlungen der WGIHR bleiben wird.

There has been confusion as to whether New Zealand rejected or reserved the 1 December amendment to the International Health Regulations (2005) ("IHR"). The public announcement was that we had reserved our decision subject to a National Interest Test. However, the document lodged… pic.twitter.com/IObyX6mkMV — Kirsten Murfitt (@MurfittTauranga) January 26, 2024

Die Vereinbarung zwischen den Parteien der neuseeländischen Regierungskoalition sah vor, dass Neuseeland einen „Vorbehalt“ gegen die Änderungen der IHR 2022 einlegen würde.

Ashby-Koppens arbeitete mit der neuseeländischen Organisation Voices For Freedom zusammen, um die Vorschläge der WHO abzulehnen. Sie sagte gegenüber The Defender, dass „Vorbehalte“ – eine völkerrechtliche Erklärung eines Staates, dass er sich das Recht vorbehält, bestimmte Bestimmungen eines Vertrages nicht einzuhalten – gegen neue Änderungen in den aktuellen IHR nicht vorgesehen seien.

„Neuseeland hat das Richtige getan und die Änderungen rechtzeitig abgelehnt“, sagte sie.

In einem Schreiben der Ständigen Vertretung Neuseelands bei den Vereinten Nationen vom 29. November 2023, das ebenfalls im Rahmen einer Informationsfreiheitsanfrage veröffentlicht wurde, wird die WHO-Generaldirektorin über „Neuseelands Ablehnung der Änderungen“ informiert.

„Neuseeland hat die Änderungen abgelehnt, damit die neue Regierung ihre eigene Bewertung der Änderungen vornehmen kann“, sagte Ashby-Koppens und fügte hinzu, dass Neuseeland damit das dritte von vier Ländern ist, das die IHR-Änderungen von 2022 ablehnt.

Laut Door to Freedom, einer Interessengruppe, die sich gegen die von der WHO vorgeschlagenen Instrumente ausspricht, hat auch der Iran die Änderungen der IHR 2022 abgelehnt.

„Der Iran stellt fest, dass er die Änderungen vom Mai 2022 abgelehnt hat, weil sie die Zeit für Vorbehalte oder Ablehnungen verkürzen“, schrieb Door to Freedom. Door to Freedom wurde im vergangenen Jahr von Dr. Meryl Nass, einem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Children’s Health Defense, gegründet.

Während des WGIHR-Treffens in der vergangenen Woche bestätigte die russische Delegation auch, dass vier Länder die IHR-Änderungen für 2022 abgelehnt haben: „Wir möchten auf den Brief des Generaldirektors hinweisen, dass vier Länder den vor zwei Jahren auf der WHA angenommenen Änderungen nicht zugestimmt haben“, sagte Roguski.

Die beiden anderen Länder, die die Änderungen abgelehnt haben, wurden nicht öffentlich bekannt gegeben.

Roguski sagte, die Änderungen für 2022 seien nicht gemäß den Verfahren der WHO angenommen worden. Zuvor hatte er geschrieben, dass nach der Ablehnung einer Reihe von IHR-Änderungsanträgen für 2022 ein weiteres Paket von Änderungsanträgen mit Unterstützung der Biden-Administration „illegal eingereicht“ worden sei. Fünf davon wurden angenommen.

„Diese sind vollkommen ungültig und illegal“, sagte Roguski. „Niemand hat ein Wort gesagt. Der US-Senat hat kein Wort darüber verloren.“

Laut Door to Freedom werden für Länder, die die IHR-Änderungen von 2022 abgelehnt haben, „zukünftige Änderungen der IHR erst 24 Monate (nicht 12 Monate) nach ihrer Verabschiedung in Kraft treten, und diese Länder werden 18 Monate (nicht 10 Monate) Zeit haben, alle zukünftigen Änderungen abzulehnen oder einen Vorbehalt dagegen einzulegen“.

WHO zeigt „Verzweiflung“

Die Ablehnung der IHR-Änderungen für 2022 durch vier Länder scheint nur eines von mehreren Hindernissen zu sein, die die laufenden Bemühungen der WHO zur Umsetzung ihrer Vorschläge behindern.

Roguski sagte, die WGIHR-Tagung in der vergangenen Woche habe ihre Tagesordnung nicht abgeschlossen“. Stattdessen sei das Treffen „unterbrochen“ worden und „man einigte sich auf zwei weitere Sitzungswochen der WGIHR zwischen dem 4. und 15. März sowie auf eine eintägige gemeinsame Sitzung mit dem Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremium (INB) der WHO am 23. Februar“.

Laut WHO wurde das INB 2021 gegründet, um im Rahmen der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation ein Übereinkommen, eine Vereinbarung oder ein anderes internationales Instrument zur Stärkung der Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion auf Pandemien auszuhandeln“.

Roguski sagte: Eine gemeinsame Sitzung des INB und der AGIHR fand am 31. Januar hinter verschlossenen Türen statt.

Unabhängig davon wird das INB zwischen dem 19. Februar und dem 1. März und erneut zwischen dem 18. und dem 29. März zusammentreten. Die nächste formelle Sitzung der WGIHR ist für den 22. bis 26. April vorgesehen.

Die Unzufriedenheit der WHO mit dem Tempo der laufenden Verhandlungen über die IHR-Änderungen und das „Pandemieabkommen“ wurde in mehreren öffentlichen Erklärungen deutlich, in denen Tedros die WHO-Mitgliedstaaten aufforderte, die Verhandlungen rechtzeitig vor der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung erfolgreich abzuschließen.

In einer Erklärung vom 22. Januar sagte Tedros:

In den vergangenen zwei Jahren haben sich das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium und die Arbeitsgruppe zur Revision der IHR auf ein gemeinsames Ziel zubewegt: eine gesündere, sicherere und gerechtere Welt zu schaffen.

Dies ist unsere Chance – vielleicht unsere einzige Chance – dies zu erreichen, denn wir haben das Momentum. …

Die Mitgliedstaaten haben sich zu der historischen Aufgabe verpflichtet, der Weltgesundheitsversammlung im Mai dieses Jahres eine Pandemievereinbarung und ein Paket von Änderungen zur Verbesserung der Internationalen Gesundheitsvorschriften vorzulegen.

Dies ist eine Chance für eine ganze Generation, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen.

There’s a litany of lies and conspiracy theories about the #PandemicAccord.



Let me tell you what the accord is about — it’s a set of commitments by countries to strengthen the world’s defences in several areas:

-prevention with a One Health approach

-health and care workforce… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 12, 2024

Tedros warnte auch: „Wenn die internationale Gemeinschaft diese Gelegenheit verpasst, wird es schwierig sein, die umfassende Reform zu erreichen, die wir benötigen, insbesondere für einen gerechten Zugang zu Pandemieprodukten“.

Er kritisierte auch scharf die „Flut von Fake News, Lügen und Verschwörungstheorien“ über die „Pandemievereinbarung und die IHR“.

Dr. Kat Lindley, Vorsitzende des Global Health Project und Direktorin des Global COVID Summit, sagte gegenüber The Defender, dass Tedros „seinen Tweets zufolge frustriert zu sein scheint“, was ihrer Meinung nach darauf hindeuten könnte, dass „einige Gespräche ins Stocken geraten sind“.

Diese Aussagen stehen im Einklang mit den Äußerungen von Tedros auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im vergangenen Monat, wo er davor warnte, dass sich die Welt auf eine neue Pandemie vorbereiten müsse, die durch eine bisher unbekannte „Krankheit X“ verursacht werden könnte:

„Die Frist für die Pandemiekonvention läuft im Mai 2024 ab, und die Mitgliedsstaaten verhandeln. … Das ist eine Sache zwischen den Ländern, und ich hoffe, dass sie diese Pandemievereinbarung bis dahin abschließen, denn wenn diese Generation es nicht schafft, … [die nächste Generation, die übernächste Generation wird es nicht schaffen“.

„Die WHO und Tedros fühlen sich auch wegen der öffentlichen Wahrnehmung unwohl, ihre Botschaften klingen verzweifelt, und sie werden mit Kommentaren überhäuft, die auf Fehlinformation und Desinformation hindeuten“, sagte Ashby-Koppens. „Alle Eröffnungsreden und öffentlichen Erklärungen der WHO-Arbeitsgruppe und der INB-Tagungen in diesem Jahr lassen ein Gefühl der Verzweiflung erkennen.“

Ashby-Koppens führte diese Verzweiflung auf das weltweit wachsende Misstrauen gegenüber der WHO zurück.

Nicht alle Mitgliedsstaaten sind mit dem einverstanden, was die WHO mit den beiden Vertragsdokumenten erreichen will…“. Die WHO verspricht zukünftige Pandemien, aber sie hört nicht auf die Menschen und scheint nicht zu verstehen, dass das Vertrauen in die Organisation verloren gegangen ist“, sagte sie.

Man kann der WHO nicht einmal vertrauen, dass sie sich an ihre eigenen Regeln hält.

Experten, die mit The Defender sprachen, wiesen darauf hin, dass der Mangel an Transparenz während der Verhandlungen über die beiden vorgeschlagenen Instrumente auch die Bemühungen um eine endgültige Verabschiedung der beiden vorgeschlagenen IHR-Änderungen und des Pandemievertrags gefährde.

So seien unter anderem die jüngsten Dokumente zur IHR-Änderung 2023 nicht veröffentlicht worden, sagte Roguski.

„Wir wissen, dass die IHR-Arbeitsgruppe davon ausgeht, dass ein endgültiger Text nicht vor April oder vielleicht sogar Mai vorliegen wird, aber es gibt noch keinen offiziellen Termin für die Veröffentlichung dieses endgültigen Textes. Sie weigert sich zu bestätigen, was in den Dokumenten steht, und sie weigert sich zu sagen, wann sie diese Dokumente veröffentlichen wird“, sagte Roguski.

Die letzten öffentlich zugänglichen Dokumente zu den vorgeschlagenen IHR-Änderungen für 2023 sind auf den 6. Februar 2023 datiert. Roguski sagte, dies habe die Teilnehmer des WGIHR-Treffens in der vergangenen Woche dazu veranlasst, die Veröffentlichung der neuesten Dokumente zu fordern.

Ashby-Koppens sagte, die WHO halte sich nicht an ihre eigenen Regeln“, da viele der vorgeschlagenen Änderungen, die der Öffentlichkeit bekannt sind, nicht in den Zuständigkeitsbereich der WHO fallen“.

Sie fügte hinzu, dass die WHO die mehr als 300 Änderungsvorschläge bis zum 27. Januar 2024 an ihre Mitgliedsstaaten weiterleiten sollte, dies aber nicht getan habe. „Die Sorge ist, dass man der WHO nicht einmal mehr vertrauen kann, dass sie sich an ihre eigenen Regeln hält. Wie können wir dann darauf vertrauen, dass sie sich an die neuen Befugnisse hält, die unsere gewählten Vertreter der WHO geben werden?“, fragte sie.

Japan schlug daraufhin dem Präsidium und der WGIHR vor, die Veröffentlichung des Textes des Präsidiums zu erwägen. Das Third World Network, von der WHO als „relevanter Stakeholder“ anerkannt, erklärte: „Wir bitten das Bureau, die Textvorschläge an die Mitgliedstaaten im Interesse der Transparenz zu veröffentlichen“.

Laut Roguski äußerte sich auf der Sitzung der WGIHR niemand zu diesen Anträgen, was seiner Meinung nach darauf zurückzuführen sein könnte, dass keine Einigung erzielt wurde.

Ashby-Koppens sagte, die neuseeländische Regierung habe als Teil ihrer Antwort auf die Anfrage zur Informationsfreiheit mitgeteilt, dass sie im Besitz eines neueren Entwurfs der über 300 vorgeschlagenen Änderungen der IHR für 2023 sei, diesen aber nicht veröffentlichen werde.

„Das wirft die Frage auf, warum unser eigenes Land nicht bereit ist, seinen Bürgern die aktuelle Version des Dokuments zur Verfügung zu stellen, in dem es angeblich um unsere Gesundheit und die damit verbundenen Entscheidungen geht“, sagte sie.

Stattdessen, so Ashby-Koppens, habe die neuseeländische Regierung im vergangenen Monat eine bizarre Anfrage“ veröffentlicht, in der sie die Öffentlichkeit um Feedback zu Versionen der Verträge bat, die sich von den endgültigen Versionen unterscheiden, über die Neuseeland im Mai 2024 abstimmen wird. Die Regierung hat eine Frist bis zum 18. Februar gesetzt.

Gerechtigkeit“ ein Euphemismus für „Finanzen

Roguski sagte, der Hauptstreitpunkt unter den WHO-Mitgliedsstaaten sei Gerechtigkeit“, das Hauptthema der neu angesetzten Tagung vom 4. bis 15. März.

Laut Roguski hat Oxfam, ein weiterer „relevanter Stakeholder“ der WHO, bei der Tagung in der vergangenen Woche „mit der Forderung nach Gerechtigkeit einen Volltreffer gelandet“, indem sie „ein Ende des Monopols von Big Pharma, die Beseitigung von Hindernissen für geistiges Eigentum und ein Ende der Doppelmoral in der Welt forderte, indem sie forderte, dass Gesundheit Vorrang vor kommerziellen Interessen haben sollte“.

„Wir fordern Sie auf, rasch konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den rechtzeitigen und gerechten Zugang zu medizinischen Technologien zum Schutz aller Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten“, so Oxfam.

Länder und Organisationen wie Malaysia und die Afrikanische Gruppe forderten während der Verhandlungen in der vergangenen Woche ebenfalls mehr „Gerechtigkeit“.

So schlug die Afrikanische Gruppe einen neuen Artikel 44A für die IGV vor – einen „Finanzierungsmechanismus für Gerechtigkeit in der gesundheitlichen Notfallvorsorge und Reaktion“. Der vorgeschlagene Artikel würde „einen Mechanismus … für die Bereitstellung finanzieller Mittel auf Zuschussbasis oder zu Vorzugsbedingungen für Entwicklungsländer“ schaffen.

Ein anderer „relevanter Interessenvertreter“ – die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations – „hat … Forderungen nach Zugang zu ihrem ‚geistigen Eigentum‘ zurück“, so Roguski.

Er fügte hinzu, dass es bei solchen Streitigkeiten im Grunde um Geld und finanzielle Mittel gehe, die über den „Pandemiefonds“ der Weltbank verteilt werden sollen.

„Unabhängig davon, ob der ‚Pandemievertrag‘ oder die Änderungen der IHR angenommen werden oder nicht, werden die massiven Investitionen des pharmazeutischen Krankenhaus-Notfall-Industrie-Komplexes weitergehen“, schrieb Roguski kürzlich. „Den Code knacken: In der Finanzwelt ist ‚Eigenkapital‘ ein Eigentumsanteil … Das Problem war immer und wird wahrscheinlich immer Geld sein“.

Roguski sagte, dass der „Pandemiefonds“ den Ländern finanzielle Mittel für die Entwicklung von „Frühwarn- und Krankheitsüberwachungssystemen“ und „Laborsystemen“ sowie für die Stärkung von „Humanressourcen/Personal im öffentlichen Gesundheitswesen und in den Gemeinden“ zur Verfügung stelle.

Ein Handelsstreit

Die Gegner der von der WHO vorgeschlagenen Instrumente behaupten, dass sie die nationale Souveränität bedrohen. Einige der Vorschläge, die während des WGIHR-Treffens in der vergangenen Woche gemacht wurden, forderten noch mehr Befugnisse für die WHO-Generaldirektorin.

Zum Beispiel schlug die Afrikanische Gruppe einen neuen Artikel 13A für die IGV vor, in dem es heißt:

Unmittelbar nach Feststellung einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite gemäß Artikel 12 nimmt der Generaldirektor eine sofortige Bewertung der Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der benötigten medizinischen Produkte vor und gibt Empfehlungen ab, einschließlich eines Zuteilungsmechanismus, um einen möglichen Mangel an medizinischen Produkten und Technologien zu vermeiden.

In ähnlicher Weise forderte Bangladesch in seinem Vorschlag für einen neuen Artikel 13A eine „internationale Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit unter Führung der WHO“.

Roguski sagte, die Mitgliedstaaten seien sich bewusst, dass Tedros jederzeit einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen könne, aber sie wollten ihm die Befugnis geben, zu entscheiden, was erforderlich sei.

Reps. Smith und Wenstrup sprachen die Bedrohung der nationalen Souveränität auf einer Pressekonferenz am 5. Februar an. Smith verwies auf eine „Reihe wichtiger Probleme im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Vertrag“.

Dazu gehörten „mangelnde Transparenz, Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, die Überwindung der WHO und die Verletzung der Souveränität der USA, unbekannte finanzielle Verpflichtungen für die US-Steuerzahler, die Bedrohung der Rechte an geistigem Eigentum und der Meinungsfreiheit, die Finanzierung von Abtreibungen und die Art und Weise, wie das Abkommen China auf Kosten der Vereinigten Staaten begünstigen wird“.

„Es wurde viel zu wenig geprüft und viel zu wenig gefragt, was dieses rechtsverbindliche Abkommen oder dieser Vertrag für die Gesundheitspolitik in den Vereinigten Staaten und anderswo bedeutet“, sagte Smith.

Wenstrup warf der WHO vor, „unsere nationale Souveränität zu verletzen“.

Lindley wies darauf hin, dass einige Staaten Initiativen ergriffen hätten, um sich gegen die Einmischung der WHO in ihre Souveränität zu schützen, darunter ein am 5. Februar in New Hampshire eingebrachter Gesetzentwurf (HB1156), in dem es heißt, dass die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention und die WHO „in New Hampshire keine Zuständigkeit haben“.

„So wie die Änderungen der IHR formuliert sind, stehen sie in direktem Widerspruch zu unserem ersten, fünften und zehnten Verfassungszusatz“, sagte Lindley.

Für Roguski geht es jedoch in erster Linie um Handel und Finanzen und nicht um Souveränität.

„Dies ist ein Handelsstreit und ein Spiel um Geld, um den pharmazeutischen Krankenhaus-Notfall-Industrie-Komplex in den Ländern auszubauen, die sie beim ersten Mal verpasst haben“, sagte er. „Sie haben Probleme, weil sie über Geld und geistiges Eigentum streiten“.

„Alle wurden von anderen Aspekten der Verhandlungen abgelenkt, aber von Anfang an war der Handelsstreit das eigentliche Ziel dieser Verhandlungen“, fügte er hinzu.

„Es besteht ein klarer und bedeutender finanzieller Interessenkonflikt zwischen der Loyalität der WHO gegenüber ihren wichtigsten privaten Geldgebern und den Rechten und der Freiheit der Bürger auf der ganzen Welt“, sagte Murfitt und wies darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der Finanzierung der WHO von privaten Partnern wie der Bill & Melinda Gates Foundation stamme.

Der Druck der Menschen wirkt, und wir müssen ihn aufrechterhalten.

Lindley sagte, der Druck der Menschen wirke und wir sollten ihn aufrechterhalten“ und merkte an, dass der Widerstand gegen die IHR-Änderungen und die Pandemievereinbarung Bewusstsein und Gerede schaffe – zwei Dinge, die die WHO-Generaldirektorin zu hassen scheine“.

Murfitt sagte, dass sich Risse bilden, da die WHO Fehlinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet, da besorgte Bürger, Anwälte und Politiker begonnen haben, sich zu äußern“, während Ashby-Koppens sagte, dass finanzielle Interessen die Vorschläge der WHO entgleisen lassen könnten.

„Das Pandemie-Abkommen läuft Gefahr, wegen der Bedenken, die Big Pharma über die US-Regierung geäußert hat, gekippt zu werden: Sie wollen ihr geistiges Eigentum oder ihre Gewinnbeteiligung nicht aufgeben, was sie aber möglicherweise müssen, wenn sie ihre Produkte mit ärmeren Ländern teilen“, sagte Ashby-Koppens.

„Es ist verrückt zu glauben, dass die Freiheitsgruppen sich mit Big Pharma verbünden, wenn es darum geht, das Pandemieabkommen aufzuheben“, fügte sie hinzu. „Die WHO verliert den Anschein einer vertrauenswürdigen Organisation. Die Menschen sind müde und haben das Gefühl, dass etwas nicht stimmt.“

„Wir sind dabei, die populistische Kampagne gegen die WHO zu gewinnen“, sagte Lindsey, „aber wir haben noch viel zu tun“.

„Wir benötigen eine Mehrheit für die vorgeschlagene Änderung der IHR und 75% der Stimmen für das Pandemieabkommen“, sagte Murfitt.

„Das ist viel, und ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind“, sagte Lindley.

„Viele von uns glauben, dass die vorgeschlagenen Änderungen der IHR angenommen werden und wir dann politischen Druck ausüben müssen, um aus dem System auszusteigen“, sagte Murfitt. „Mit dem derzeitigen Entwurf, der der Öffentlichkeit zugänglich ist, scheint es keinen Mechanismus zu geben, um nach dem Stichtag auszusteigen.