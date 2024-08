Natürliches Licht ist ein wichtiger Nährstoff

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die verborgenen Vorteile des Sonnenlichts – Sonnenlicht ist entscheidend für unsere Gesundheit und senkt das Risiko, zu sterben oder Krebs zu bekommen, und doch wird uns immer wieder gesagt, wir sollten es meiden

Mehr als Vitamin D – Während wir die Bedeutung von Vitamin D kennen, sind viele andere wichtige Funktionen des Lichts bei Pflanzen, Tieren und Menschen noch weitgehend unbekannt und werden in diesem Artikel erforscht

Moderne Lichtexposition – Unsere ständige Exposition gegenüber künstlichem Licht wird fälschlicherweise als harmlos angesehen, aber vergessene Forschungen zeigen, dass dies die Ursache für viele moderne körperliche und Verhaltensprobleme ist

Licht und Blut – Das Blut spielt eine Schlüsselrolle bei der Weiterleitung von Licht durch unseren Körper. Störungen dieses Prozesses (z. B. durch das Tragen einer Brille, die bestimmte Teile des Lichtspektrums blockiert) können zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen

Ich bin allmählich zu der Überzeugung gelangt, dass Sonnenlicht einer der wichtigsten Nährstoffe für unseren Körper ist. Als die Menschen beispielsweise von Afrika nach Norden wanderten und weniger der Sonne ausgesetzt waren, wurde ihre Haut heller, was darauf hindeutet, dass diese Anpassung wahrscheinlich dafür sorgte, dass immer noch genügend Sonnenlicht in den Körper gelangte.

Industrien mit Eigeninteressen betreiben Lobbyarbeit, um die wahren Ursachen zu verschleiern und die Aufmerksamkeit auf einfache Sündenböcke zu lenken. Da das Sonnenlicht nicht profitabel ist, konzentriert sich die Erzählung, die wir hören, nur auf seine Gefahren.

So verwandelten sich beispielsweise Dermatologen von einem unerwünschten Beruf in ein begehrtes (und unglaublich lukratives) Fachgebiet, indem sie sich als Krebsbekämpfer darstellten und die Notwendigkeit regelmäßiger, oft kostspieliger Hautkrebsuntersuchungen und teurer Hautkrebsentfernungen betonten. Sie stellten gutartige Krebsarten als tödlich dar und machten das Sonnenlicht für Hautkrebs verantwortlich, wobei sie verschwiegen, dass ein Mangel an Sonnenlicht zu tödlichen Hautkrebserkrankungen führt.

Diese Panikmache hat die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs nicht verringert, sondern zu einer Zunahme der schädlichen Diagnosen und Behandlungen geführt, während gleichzeitig wirksame und erschwingliche Behandlungen vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Viele sind wiederum dem großen Dermatologie-Betrug zum Opfer gefallen (mehr dazu hier). Denken Sie zum Beispiel an die jüngsten Erfahrungen des Komikers Jimmy Dore:

Sonnenlicht ist kostenlos und von großem Nutzen, doch die Industrie, die von Krankheiten profitiert, bekämpft es direkt. In diesem Artikel werde ich vergessenes Wissen über die Bedeutung des Lichts und seine bemerkenswerte Wirkung auf den Körper untersuchen.

Die übersehene Kraft des Sonnenlichts

Vor dem verhängnisvollen Krieg der Dermatologie gegen die Sonne war der Wert des Sonnenlichts in der Medizin weithin anerkannt. So wurde beispielsweise in den frühen 1900er Jahren die Heliotherapie (Sonnenbäder) mit großem Erfolg zur Behandlung vieler (ansonsten unheilbarer) Krankheiten eingesetzt, z. B. der Grippe von 1918, der Tuberkulose und vieler anderer Krankheiten. Die Vorteile des Sonnenlichts sind immens, werden aber oft unterschätzt. Bedenken Sie diese Punkte:

– Krebsvorbeugung – Die Exposition gegenüber Sonnenlicht verringert das Krebsrisiko drastisch. Eine große Studie ergab, dass eine hohe UVB-Exposition das Risiko von Brust- und Prostatakrebs halbiert.

Die Exposition gegenüber Sonnenlicht verringert das Krebsrisiko drastisch. Eine große Studie ergab, dass eine hohe UVB-Exposition das Risiko von Brust- und Prostatakrebs halbiert. – Langlebigkeit – Eine sorgfältige 20-Jahres-Studie mit 29.518 Frauen zeigte, dass die Vermeidung von Sonnenlicht die Wahrscheinlichkeit zu sterben um 60 % erhöhte. Regelmäßige Sonneneinstrahlung verringerte die Zahl der Todesfälle durch Herzkrankheiten und andere häufige Krankheiten erheblich.

Eine sorgfältige 20-Jahres-Studie mit 29.518 Frauen zeigte, dass die Vermeidung von Sonnenlicht die Wahrscheinlichkeit zu sterben um 60 % erhöhte. Regelmäßige Sonneneinstrahlung verringerte die Zahl der Todesfälle durch Herzkrankheiten und andere häufige Krankheiten erheblich. Übrigens: Die Studie ergab auch, dass eine Reihe anderer Volkskrankheiten bei denjenigen, die sich ausreichend der Sonne aussetzten, viel seltener auftraten.

Die Studie ergab auch, dass eine Reihe anderer Volkskrankheiten bei denjenigen, die sich ausreichend der Sonne aussetzten, viel seltener auftraten. – Psychische Gesundheit – Sonnenlicht ist entscheidend für das psychische Wohlbefinden, insbesondere zur Vorbeugung von Depressionen wie der jahreszeitlich bedingten affektiven Störung. Viele Arbeitnehmer, insbesondere Nachtschichtarbeiter, leiden unter einem Mangel an Sonnenlicht. Eine Studie über chinesische OP-Schwestern ergab beispielsweise, dass eine schlechtere psychische Gesundheit mit einer geringen Sonnenexposition zusammenhängt.

Sonnenlicht ist entscheidend für das psychische Wohlbefinden, insbesondere zur Vorbeugung von Depressionen wie der jahreszeitlich bedingten affektiven Störung. Viele Arbeitnehmer, insbesondere Nachtschichtarbeiter, leiden unter einem Mangel an Sonnenlicht. Eine Studie über chinesische OP-Schwestern ergab beispielsweise, dass eine schlechtere psychische Gesundheit mit einer geringen Sonnenexposition zusammenhängt. Anmerkung: Während meines Medizinpraktikums führten lange Nachtschichten unter Neonlicht zu klinischen Depressionen. Nach einem Monat badete ich in einer Vollspektrumslampe und fühlte mich sofort besser.

Während meines Medizinpraktikums führten lange Nachtschichten unter Neonlicht zu klinischen Depressionen. Nach einem Monat badete ich in einer Vollspektrumslampe und fühlte mich sofort besser. –Circadianer Rhythmus – Sonnenlicht hilft bei der Regulierung des circadianen Rhythmus, der für Ruhe und Erholung entscheidend ist. Moderne Schlaflosigkeit wird oft mit künstlicher Lichtexposition in Verbindung gebracht, und eine wirksame Behandlung besteht darin, den Tag mit einem Spaziergang im Sonnenlicht zu beginnen.

Was ist Licht?

Licht ist eine Energiewelle (auch elektromagnetische Strahlung oder EMR genannt), die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegt. Je nach Länge oder Frequenz dieser Welle ändern sich ihre Eigenschaften erheblich. Bei einer Länge zwischen 380 nm und 700 nm ist es beispielsweise mit bloßem Auge sichtbar und umfasst eine breite Palette von Farben, während außerhalb dieses Bereichs andere Lichtarten auftreten (z. B. infrarotes oder ultraviolettes [UV] Licht).

Hinweis: In bahnbrechenden Experimenten wurde nachgewiesen, dass bestimmte empfindliche Personen Wellenlängen außerhalb des sichtbaren Lichtspektrums sehen können.

Da Licht (und andere Arten von EMR) unsere Umwelt durchdringen, haben sie viele bedeutende biologische Auswirkungen. Klassischerweise werden diese Wirkungen als Produkt der Energie betrachtet, die sie enthalten, und ob diese Energie ausreicht, um die Bindungen, die biologische Moleküle auseinanderhalten, zu ionisieren (aufzubrechen), was mit zunehmender Häufigkeit zu beobachten ist, wenn man sich dem Gammastrahlenende des Spektrums nähert.

Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass auch Wellen mit viel geringerer Energie biologische Systeme beeinflussen können, wenn ihre Wellenlänge mit einer biologischen Struktur übereinstimmt und durch Resonanz in ihr gespeichert wird. Betrachten wir zum Beispiel, wie Radarmikrowellen auf Blattläuse wirken:

Hinweis: Viele Menschen reagieren überempfindlich auf Mikrowellen und damit auch auf Radar, Handys oder Wi-Fi.

Ebenso benötigt der Körper viele der einzigartigen Wellenlängen des natürlichen Lichts, die bei künstlicher Beleuchtung leider nicht vorhanden sind. So gibt es beispielsweise verschiedene Arten von UV-Licht (z. B. UV-A, UV-B und UV-C), die jeweils einzigartige lebenswichtige Funktionen haben.

Biophotonen und mitogene Strahlung

Die Biophysik zeigt, dass Zellen schwache ultraviolette Photonen aussenden, um Wachstum und Kommunikation zu steuern. Störungen dieser Biophotonenübertragungen können zu Krankheiten führen, wobei anormale Emissionen bei Krankheiten wie Krebs zu beobachten sind. Karzinogene beispielsweise stören diese Biophotonen erheblich, während dies bei Nicht-Krebserregern nicht der Fall ist.

1923 entdeckte Alexander Gurwitsch, dass Zellen schwaches ultraviolettes Licht aussenden, die so genannte mitogene Strahlung (MGR), die benachbarte Zellen zur Teilung anregt. Dieses Licht ist so schwach, dass es erst Jahrzehnte später mit modernen Photomultipliern nachgewiesen werden konnte. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus Gurwitschs Forschung gehören:

Sekundäre Emission – Zellen, die MGR ausgesetzt sind, emittieren es erneut, und zwar genau in den Frequenzen, die für optimale biologische Reaktionen erforderlich sind.

Zellen, die MGR ausgesetzt sind, emittieren es erneut, und zwar genau in den Frequenzen, die für optimale biologische Reaktionen erforderlich sind. Verletzungsreaktion – Verletzte oder sterbende Zellen geben einen kurzen MGR-Blitz ab.

Verletzte oder sterbende Zellen geben einen kurzen MGR-Blitz ab. Bereiche mit hoher Emission – Hirngewebe, Hornhaut, der Sehnerv, aktive Muskeln und Blut emittieren mehr MGR.

Hirngewebe, Hornhaut, der Sehnerv, aktive Muskeln und Blut emittieren mehr MGR. Blutleitfähigkeit – Blutgefäße und energetisiertes Gewebe leiten unter dem Einfluss der Herzladung MGR effizient weiter.

Blutgefäße und energetisiertes Gewebe leiten unter dem Einfluss der Herzladung MGR effizient weiter. Alterung und Heilung – Die MGR-Emissionen nehmen mit dem Alter ab, was die Heilung beeinträchtigen kann. Die Wiederherstellung von MGR in älterem Blut verbesserte in frühen Studien die Senilität.

Trotz ihres Potenzials ist die MGR-Forschung in Vergessenheit geraten. Interessanterweise berichten fortgeschrittene Meditierende oft, dass sie Licht in ihrem Körper wahrnehmen, was Biophotonenforscher mit empfindlichen Instrumenten bestätigt haben. Dieses Feld deutet auf eine unsichtbare Welt der zellulären Kommunikation und Gesundheitsdiagnostik hin, die darauf wartet, erforscht zu werden. Ich habe zum Beispiel hier gezeigt, wie MGR vielen der heute in der regenerativen Medizin eingesetzten Therapien zugrunde liegt.

John Nash Ott

Pflanzen wachsen so langsam, dass man sie normalerweise nicht sehen kann. Hier kommt die Zeitrafferfotografie ins Spiel: Durch die Beschleunigung dieser mikroskopischen Bewegungen können wir Pflanzen in Aktion sehen. John Ott, ein Pionier auf diesem Gebiet, begann bereits 1927, als er noch zur Schule ging, mit der Zeitrafferfotografie zu experimentieren.

Die Zeitrafferfotografie war keine leichte Aufgabe, denn sie erforderte eine konsistente Bildgestaltung und Beleuchtung über Monate oder sogar Jahre. Ott wurde mit seinen bemerkenswerten Fähigkeiten und seiner Geduld zu einem gefragten Experten, der verblüffende Ergebnisse lieferte, an denen andere oft scheiterten. Seine Arbeiten, wie z. B. die Aufnahmen für Disney oder dieses Video, in dem er getopfte Primeln dazu bringt, zu einem klassischen Walzer zu tanzen (und sich dann zu verbeugen), erlangten dadurch große Popularität.

Bei seinen Experimenten stellte Ott fest, dass Pflanzen auf das Licht reagierten, das er zum Filmen verwendete, einschließlich spezifischer Lichtfilter für verschiedene Farben. Diese Lichtempfindlichkeit erstreckt sich nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf Tiere und Menschen (Ott beobachtete z. B., dass das Tragen einer rosafarbenen Brille zu erheblichen psychischen Störungen führte). Eine wichtige Entdeckung war, dass essentielles UV-Licht nicht durch Glas dringt, so dass Ott spezielle Fenster verwendete, um natürliches Licht hereinzulassen.

Otts Arbeit eröffnete eine faszinierende Welt, in der die subtilen Reaktionen von Pflanzen auf Licht sichtbar wurden und die tiefgreifenden Auswirkungen des Lichts auf alle Lebewesen verdeutlichten.

“Niemand in der Wissenschaft hat einen großen Durchbruch in der Wissenschaft erzielt, indem er Doppelblindstudien durchgeführt hat. Durchbrüche werden durch sorgfältige Beobachtung erzielt.” – John Ott

Ott befand sich in einer einzigartigen Situation: Seine bahnbrechenden Forschungen stießen auf den Widerstand der etablierten Institutionen, während er gleichzeitig die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf sich zog, insbesondere durch seine Zeitrafferaufnahmen. Trotz einiger Erfolge, wie z. B. die Entfernung gefährlicher Fernsehgeräte vom Markt und die Förderung der Vollspektrumbeleuchtung, stieß er immer wieder auf Hindernisse, die oft auf die mangelnde Bereitschaft der Institutionen zur Veröffentlichung seiner Ergebnisse zurückzuführen waren. Seine Arbeit fand jedoch ihren Weg in die Naturmedizin.

Wichtige Entdeckungen:

1. Pflanzen – Zyklisches natürliches Licht war für die Gesundheit der Pflanzen unerlässlich, denn es lenkte ihre Wachstumszyklen, steigerte ihre Ernteerträge und ermöglichte es ihnen, sich von ansonsten tödlichen Infektionen zu erholen. Er fand auch heraus, dass winzige kosmische Strahlen oder künstliche Röntgenstrahlen (z. B. von Kathodenstrahl-Fernsehern oder Leuchtstoffröhren) bestimmen, in welche Richtung die Pflanzen wachsen, und dass sie auch erhebliche Auswirkungen auf den Menschen haben (z. B. durch Nervosität oder chronische Müdigkeit).

Zyklisches natürliches Licht war für die Gesundheit der Pflanzen unerlässlich, denn es lenkte ihre Wachstumszyklen, steigerte ihre Ernteerträge und ermöglichte es ihnen, sich von ansonsten tödlichen Infektionen zu erholen. Er fand auch heraus, dass winzige kosmische Strahlen oder künstliche Röntgenstrahlen (z. B. von Kathodenstrahl-Fernsehern oder Leuchtstoffröhren) bestimmen, in welche Richtung die Pflanzen wachsen, und dass sie auch erhebliche Auswirkungen auf den Menschen haben (z. B. durch Nervosität oder chronische Müdigkeit). 2. Augen und Licht – Ott entdeckte, dass die Augen (der transparenteste Teil des Körpers) eine entscheidende Rolle bei der Ernährung des Körpers spielen, indem sie natürliches Licht in den Körper eindringen lassen, das lebenswichtige Drüsen wie die Hypophyse und die Zirbeldrüse beeinflusst. Diese Erkenntnis legt nahe, dass eine angemessene Lichtexposition für die Aufrechterhaltung der hormonellen Gesundheit unerlässlich ist.

Ott entdeckte, dass die Augen (der transparenteste Teil des Körpers) eine entscheidende Rolle bei der Ernährung des Körpers spielen, indem sie natürliches Licht in den Körper eindringen lassen, das lebenswichtige Drüsen wie die Hypophyse und die Zirbeldrüse beeinflusst. Diese Erkenntnis legt nahe, dass eine angemessene Lichtexposition für die Aufrechterhaltung der hormonellen Gesundheit unerlässlich ist. 3. Brillen – Standardbrillen und Kontaktlinsen blockieren wichtige Wellenlängen (z. B. UV-Strahlung). Ott stellte fest, dass sich viele Gesundheitsprobleme verbesserten, sobald er den Augen wieder natürliches Licht zuführte.

Standardbrillen und Kontaktlinsen blockieren wichtige Wellenlängen (z. B. UV-Strahlung). Ott stellte fest, dass sich viele Gesundheitsprobleme verbesserten, sobald er den Augen wieder natürliches Licht zuführte. 4. Lichtinduzierte Bewegung – Ott beobachtete, dass natürliches Licht spontane und geordnete Bewegungen bei pflanzlichen oder tierischen Zellen auslösen konnte, während unnatürliches Licht diese Bewegung und die zelluläre Reproduktion einfror, was darauf hinweist, dass Licht eine dynamische Wirkung auf biologische Systeme hat.

Ott beobachtete, dass natürliches Licht spontane und geordnete Bewegungen bei pflanzlichen oder tierischen Zellen auslösen konnte, während unnatürliches Licht diese Bewegung und die zelluläre Reproduktion einfror, was darauf hinweist, dass Licht eine dynamische Wirkung auf biologische Systeme hat. 5. Sonnenlichtmangel – Ott und andere Wissenschaftler, insbesondere in Russland, glaubten, dass ein weit verbreiteter Mangel an Sonnenlicht eine chronische Epidemie schwerer gesundheitlicher Probleme verursachte.

Ott und andere Wissenschaftler, insbesondere in Russland, glaubten, dass ein weit verbreiteter Mangel an Sonnenlicht eine chronische Epidemie schwerer gesundheitlicher Probleme verursachte. 6. Frequenzsensibilität – Ott stellte die Theorie auf, dass verschiedene Körperteile auf bestimmte Lichtfrequenzen reagieren und dass photosensibilisierende Medikamente und Krankheitserreger den Körper je nach dem von ihnen absorbierten oder reflektierten Licht beeinflussen könnten. Spätere Forschungen im Bereich der Farbtherapie bestätigten viele seiner Entdeckungen.

Ott stellte die Theorie auf, dass verschiedene Körperteile auf bestimmte Lichtfrequenzen reagieren und dass photosensibilisierende Medikamente und Krankheitserreger den Körper je nach dem von ihnen absorbierten oder reflektierten Licht beeinflussen könnten. Spätere Forschungen im Bereich der Farbtherapie bestätigten viele seiner Entdeckungen. 7. Verhalten – Ott beobachtete regelmäßig, dass Licht sowohl das Verhalten von Tieren als auch das von Menschen beeinflusst (z. B. machte unnatürliches Licht Tiere viel aggressiver, während gesundes Licht sie fürsorglicher gegenüber ihren Nachkommen machte). Bei Menschen sah Ott, wie Arbeitsplätze zusammenbrachen, nachdem rosa Licht zur “Aufhellung der Stimmung” eingeführt worden war, und er beobachtete, dass sich die Gesundheit und das Verhalten der Arbeiter nach der Einführung von UV-Hintergrundbeleuchtung außergewöhnlich verbesserten. Ebenso entdeckte er, dass natürliche Beleuchtung das Verhalten und die akademischen Leistungen von Kindern in der Schule deutlich verbesserte.

Ott beobachtete regelmäßig, dass Licht sowohl das Verhalten von Tieren als auch das von Menschen beeinflusst (z. B. machte unnatürliches Licht Tiere viel aggressiver, während gesundes Licht sie fürsorglicher gegenüber ihren Nachkommen machte). Bei Menschen sah Ott, wie Arbeitsplätze zusammenbrachen, nachdem rosa Licht zur “Aufhellung der Stimmung” eingeführt worden war, und er beobachtete, dass sich die Gesundheit und das Verhalten der Arbeiter nach der Einführung von UV-Hintergrundbeleuchtung außergewöhnlich verbesserten. Ebenso entdeckte er, dass natürliche Beleuchtung das Verhalten und die akademischen Leistungen von Kindern in der Schule deutlich verbesserte. 8. Fortpflanzung – Ott entdeckte, dass die Beleuchtung einen signifikanten Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Tieren (z. B. kann unnatürliches Licht Fische davon abhalten, Eier zu legen) und das Geschlechterverhältnis ihrer Nachkommen hat (z. B. bringen Chinchillas bei gesundem Licht mehr Weibchen zur Welt), was dazu führte, dass viele Landwirte und Züchter begannen, Otts Vorschläge umzusetzen. In ähnlicher Weise stellten sie fest, dass eine gesunde Beleuchtung die landwirtschaftlichen Erträge erheblich steigerte (z. B. wuchsen Hühner schneller und legten mehr Eier).

Ott entdeckte, dass die Beleuchtung einen signifikanten Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Tieren (z. B. kann unnatürliches Licht Fische davon abhalten, Eier zu legen) und das Geschlechterverhältnis ihrer Nachkommen hat (z. B. bringen Chinchillas bei gesundem Licht mehr Weibchen zur Welt), was dazu führte, dass viele Landwirte und Züchter begannen, Otts Vorschläge umzusetzen. In ähnlicher Weise stellten sie fest, dass eine gesunde Beleuchtung die landwirtschaftlichen Erträge erheblich steigerte (z. B. wuchsen Hühner schneller und legten mehr Eier). 9. Krebs – Ungesunde Beleuchtung war krebserregend (z. B. führte Ott eine “unerklärliche” Leukämiehäufung auf die giftige Beleuchtung in Klassenzimmern zurück und wies auf Forschungsergebnisse hin, die zeigten, dass sie Krebserkrankungen bei Tieren verursachte oder verschlimmerte). Umgekehrt hat Ott zahlreiche Krebspatienten erfolgreich behandelt, indem er sie auf ein gesundes Lichtprogramm umstellte.

Ungesunde Beleuchtung war krebserregend (z. B. führte Ott eine “unerklärliche” Leukämiehäufung auf die giftige Beleuchtung in Klassenzimmern zurück und wies auf Forschungsergebnisse hin, die zeigten, dass sie Krebserkrankungen bei Tieren verursachte oder verschlimmerte). Umgekehrt hat Ott zahlreiche Krebspatienten erfolgreich behandelt, indem er sie auf ein gesundes Lichtprogramm umstellte. 10. Andere Krankheiten – Ott fand heraus, dass gesundes Licht Infektionen und Karies verhindert, die allgemeine Überlebensrate von Tieren erhöht und vielen anderen chronischen Krankheiten wie Diabetes, Arthritis, Allergien oder anderen Autoimmunerkrankungen beim Menschen hilft.

Zusammenfassend hob Ott hervor, dass künstliches Licht mit seinen spezifischen, konzentrierten Wellenlängen aufgrund von Resonanz biologische Prozesse stören und eine Über- oder Unteraktivierung bestimmter Funktionen verursachen könnte, und zeigte, dass selbst Spuren von Hintergrundstrahlung erhebliche biologische Auswirkungen haben können.

Flüssigkristalline Bewegung

Ein großes Rätsel in der Biologie ist die Frage, wie sich Flüssigkeiten kontinuierlich durch Organismen bewegen können, ohne dass ein Druckgefälle (z. B. durch eine Pumpe) vorhanden ist, das diesen Fluss antreibt. Sobald das Blut beispielsweise in die Kapillaren zurückkehrt, geht es von einem drucklosen Zustand in einen schnellen Fluss innerhalb der Venen über. Beobachtungen wie diese haben wiederum dazu geführt, dass bestimmte medizinische Schulen glauben, dass die Hauptfunktion des Herzens nicht darin besteht, Blut durch den Körper zu pumpen.

Gerald Pollack hat eine Antwort auf diese quälende Frage gefunden. Im Laufe der Geschichte haben viele beobachtet, dass Wasser oft in einen Zustand übergeht, in dem es weder flüssig noch fest ist. Pollack entdeckte, dass Wasser, wenn es mit polaren Oberflächen und einer Energiequelle in Wechselwirkung tritt, einen neuen Zustand mit einzigartigen Eigenschaften annimmt:

Gelartige Struktur – Es verhält sich wie ein Gel oder Flüssigkristall, das die Oberfläche, die es beschichtet (z. B. ein Blutgefäß oder die Faszie), kontinuierlich stabilisiert und schützt.

Es verhält sich wie ein Gel oder Flüssigkristall, das die Oberfläche, die es beschichtet (z. B. ein Blutgefäß oder die Faszie), kontinuierlich stabilisiert und schützt. Ladungsgradient – Es hat einen eingebauten Ladungsgradienten, der wichtige physiologische Prozesse antreibt.

Es hat einen eingebauten Ladungsgradienten, der wichtige physiologische Prozesse antreibt. Spontane Strömung – Wenn dieses wasserähnliche Gel ein Rohr umhüllt, stoßen sich die freigesetzten Wasserstoffionen gegenseitig ab und erzeugen eine spontane Strömung, die in Pflanzen, Zellen und Blutgefäßen wie eine natürliche Flüssigkeitspumpe wirkt.

Hinweis: Auf diesen spontanen Fluss und seine Bedeutung wird hiernäher eingegangen .

Das Sonnenlicht spielt eine entscheidende Rolle für den Kreislauf des Körpers:

Förderung der Bildung von Wasser im Gelbildungszustand und damit der Flüssigkeitsbewegung.

Katalysierung der Cholesterinsulfat-Synthese, wodurch die polare Oberfläche entsteht, aus der sich Wasser im Gelzustand bildet.

Das UV-Licht verbessert das Zeta-Potential, wodurch Flüssigkeiten dispergiert werden (z. B. durch die Beseitigung von Mikroklumpen) und somit die Hindernisse für die Flüssigkeitszirkulation beseitigt werden.

Förderung der Stickstoffoxidproduktion – erweitert die Blutgefäße und verbessert die Durchblutung.

Dies deutet darauf hin, dass der Körper darauf ausgelegt ist, das Sonnenlicht für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsflusses und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems zu nutzen.

Blut leitet das Licht

Ein Großteil von Otts Arbeit drehte sich darum, das von uns benötigte Licht ins Innere des Körpers zu bringen. Parallel dazu entdeckten eine Reihe anderer Innovatoren, dass das Einbringen von Licht in den Körper (z. B. mit einem Laser)48 eine Reihe von bedeutenden Vorteilen mit sich bringt. Ähnlich wie Ott stellten sie oft fest, dass Krankheiten daraus resultieren, dass der Körper nicht in der Lage ist, das benötigte Licht in sich aufzunehmen (man denke nur an die erheblichen gesundheitlichen Probleme, die Ott beobachtete, wenn Brillen wichtige Wellenlängen für die Augen blockierten).

Einer der ältesten Ansätze, Licht in den Körper zu bringen, war die Entnahme von Blut aus dem Körper und die anschließende Transfusion, bei der das Blut dem Licht (in der Regel Ultraviolett) ausgesetzt wurde, bevor es in den Körper eindrang, wodurch die Barrieren der Haut gegen das Eindringen von Licht in den Körper umgangen wurden. Seit 1928 hat die ultraviolette Blutbestrahlung (UVBI) immer wieder wundersame Ergebnisse hervorgebracht und wird heute in vielen Ländern eingesetzt, in denen die Medizin nicht monopolisiert ist.

Als ich anfing, UVBI zu verwenden, bemerkte ich, dass ich oft schnelle Verbesserungen sah, die zu schnell auftraten, als dass sie einfach ein Produkt des bestrahlten Blutes waren, das durch den Körper zirkulierte und alles beeinflusste, mit dem es in direkten Kontakt kam.

Anmerkung: Ich habe diese rasche Veränderung auch bei einigen anderen Therapien (z. B. bei bestimmten Stammzellenpräparaten) beobachtet, die ebenfalls mitogene Strahlung aussenden.

Bei meinen Experimenten stellte ich fest, dass das Ein- und Ausschalten der externen UV-Lichtquelle während der Behandlung (nach dem das Blut etwa 30 Sekunden braucht, um in den Kreislauf zu gelangen) sofortige systemische Reaktionen auslöste, was darauf hindeutet, dass Blut Licht leiten kann. Das bedeutet, dass die Beleuchtung eines Teils des Blutes sich schnell auf das gesamte System auswirken könnte. Gegenwärtig glaube ich, dass diese Leitfähigkeit auf Folgendes zurückzuführen ist:

1. Sekundäre UV-Emissionen – Blut, das UV-Licht ausgesetzt wird, kann sekundäre UV-Strahlung aussenden. Dies wurde durch Experimente bestätigt, bei denen UV-bestrahltes Blut die Entwicklung von Fotopapier bewirkte.

Blut, das UV-Licht ausgesetzt wird, kann sekundäre UV-Strahlung aussenden. Dies wurde durch Experimente bestätigt, bei denen UV-bestrahltes Blut die Entwicklung von Fotopapier bewirkte. 2. Porphyrine und Lichtübertragung – Porphyrine, wie die in Hämoglobin und Chlorophyll, übertragen Lichtenergie. Dies trägt dazu bei, Sonnenlicht in nutzbare Energie in unserem Körper umzuwandeln.

Porphyrine, wie die in Hämoglobin und Chlorophyll, übertragen Lichtenergie. Dies trägt dazu bei, Sonnenlicht in nutzbare Energie in unserem Körper umzuwandeln. 3. Absorption von Licht – Blutzellen absorbieren bestimmte Wellenlängen des Lichts, was erklären könnte, wie sich Lichtexposition auf die Gesundheit auswirkt.

Blutzellen absorbieren bestimmte Wellenlängen des Lichts, was erklären könnte, wie sich Lichtexposition auf die Gesundheit auswirkt. 4. Andere Leiter – Nerven und die physischen Korrelate der Akupunkturkanäle leiten ebenfalls Licht.

Wenn man davon ausgeht, dass Blut tatsächlich Licht leitet, bietet dies einen wichtigen Kontext für viele der bisher skizzierten Ideen. Dies hilft zu verstehen, warum örtlich begrenzte Lichtbehandlungen so weitreichende Auswirkungen haben können. Umgekehrt könnte es daran liegen, wenn Sie mit Sonnenlichttoleranz zu kämpfen haben:

1. Probleme mit der Mikrozirkulation – Ein schlechtes Zetapotenzial kann die Übertragung von UV-erwärmten Flüssigkeiten in den Körper behindern, so dass sich das Licht in der Haut konzentriert, was zu Sonnenbrand durch übermäßige Lichtexposition führt.

Ein schlechtes Zetapotenzial kann die Übertragung von UV-erwärmten Flüssigkeiten in den Körper behindern, so dass sich das Licht in der Haut konzentriert, was zu Sonnenbrand durch übermäßige Lichtexposition führt. 2. Mitochondriale Dysfunktion – Wenn die Mitochondrien die Lichtenergie nicht in nutzbare Energie umwandeln können, führt dies zu reduktivem Stress und potenziellen Schäden durch die Lichtexposition.

Die Verbesserung dieser Aspekte kann also die Sonnenlichttoleranz erhöhen. So stellen viele Menschen fest, dass die Korrektur von Ernährungsproblemen (z. B. der Verzehr von Samenöl) oder die Wiederherstellung des physiologischen Zeta-Potenzials ihre Fähigkeit, mit Sonnenlicht umzugehen, verbessert.

Schlussfolgerung

Einer der umstrittensten Momente in Trumps Präsidentschaft war seine Frage nach einer neuen COVID-19-Behandlung, die den Körper mit ultraviolettem Licht bestrahlt und die Lunge innerhalb einer Minute desinfizieren kann.

Nachdem Trump dies gesagt hatte, wiederholten die Medien und viele Politiker (bis heute) immer wieder die falsche Behauptung, Trump habe sich für die Injektion von Bleichmittel in den Körper ausgesprochen, woraufhin viele seiner Anhänger gegen die Darstellung des Vorfalls in den Medien protestierten. In meinem Fall gab es zwei Gründe, warum ich mich darüber aufgeregt habe.

Erstens wurde die Verwendung von Nasendesinfektionsmitteln (z. B. Jod, Wasserstoffperoxid oder unterchlorige Säure) zur Behandlung von COVID-19 stigmatisiert. Dies war äußerst bedauerlich, da diese Desinfektionsmittel, wenn sie zu einem frühen Zeitpunkt der Krankheit eingesetzt wurden, eine der sichersten, wirksamsten und am weitesten verbreiteten Behandlungsmethoden für COVID-19 darstellten – so weit, dass diese Methode, wenn sie weithin bekannt gemacht worden wäre, wahrscheinlich die Pandemie beendet hätte.

Zweitens stigmatisierte sie die Idee, Licht in den Körper zu bringen, was in meinen Augen eine der nützlichsten medizinischen Therapien ist, die je entwickelt wurden. In der zweiten Hälfte dieser Serie (die Sie hier lesen können) erörtere ich genau, wie das gemacht wird, die bemerkenswerten Ergebnisse, die UVBI für eine breite Palette von schwierigen Bedingungen liefert, und wie weit die medizinische Industrie ging, um zu verhindern, dass diese konkurrierende Therapie jemals das Licht der Welt erblickte.

Es ist daher meine aufrichtige Hoffnung, dass die Arbeit von Pionieren auf diesem Gebiet wie Dr. Mercola und Lesern wie Ihnen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen wird, dass natürliches Licht für die Zellgesundheit von entscheidender Bedeutung ist und die bemerkenswerten Eigenschaften des Lichts nicht länger eine vergessene Seite der Medizin sind.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Version eines ausführlichen Artikels, der einen tieferen Einblick in die bemerkenswerten Auswirkungen von Licht auf lebende Organismen gibt. Für die vollständige Lektüre mit viel mehr spezifischen Details und Quellen, klicken Sie bitte hier.

