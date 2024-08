Wirken die COVID-Impfstoffe? Neue Studie versucht, diese Vorstellung infrage zu stellen – werden die Ergebnisse bestätigt, könnten die Auswirkungen erheblich sein!

In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit mit dem Titel “A Novel Practical Approach for Directly Assessing COVID-19 Vaccine Efficacy against Hospitalization” (Ein neuer praktischer Ansatz zur direkten Bewertung der Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen gegen Krankenhauseinweisungen) von Steve Kirsch, einem bekannten Kritiker von COVID-19-Impfstoffen und früheren Autor auf der TrialSite-Plattform, Paul Marik, Mitbegründer der Front Line COVID-19 Critical Care (FLCCC) Alliance, und den Co-Autoren Claire Rogers, Kirstin Cosgrove und M. Nathaniel Mead werden ernsthafte Fragen zur Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen bei der Vermeidung von Krankenhauseinweisungen aufgeworfen.

Bevor wir uns näher mit der Studie befassen, sei darauf hingewiesen, dass die Studie von Steve Kirsch und Kollegen am 6. August 2024 in einem Online-Repository namens preprints.org veröffentlicht wurde und kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat. Das Fehlen eines Peer-Review-Verfahrens bedeutet, dass die Forschung nicht streng von anderen Experten auf dem Gebiet bewertet wurde, was sich auf die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Ergebnisse auswirken kann.

Lassen Sie uns zunächst den Schwerpunkt der Studie verstehen. Die neue Studie kritisiert eine Analyse von Xie et al. aus dem Jahr 2023 in JAMA, in der die Impfraten von Patienten untersucht wurden, die wegen COVID-19 und Influenza in alle Krankenhäuser der US-Veteranenbehörde eingewiesen wurden. Wenn die Impfstoffe gegen diese Krankheiten tatsächlich wirksam wären, so die Autoren der neuen Studie, müsste es signifikante Unterschiede in den Impfraten der Patienten geben, die wegen dieser Krankheiten ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Sie stellten jedoch fest, dass die Impfraten in beiden Gruppen identisch waren, was darauf hindeutet, dass keiner der beiden Impfstoffe das Risiko einer Krankenhauseinweisung wirksam reduziert. Sie schlagen vor, diese vergleichende Methode als praktisches Instrument zur Bewertung der Wirksamkeit von Impfstoffen zu verwenden und fordern, die Zulassung der beiden Impfstoffe auf der Grundlage dieser Ergebnisse zu überdenken.

Die Grundlagen der Wirksamkeit von Impfstoffen erschüttern

Die Autoren schlagen eine überraschend einfache, aber mutige Methode vor, um die Wirksamkeit von Impfstoffen nachzuweisen: den Vergleich der Hospitalisierungsraten von geimpften Personen mit verschiedenen Krankheiten. Mit diesem vergleichenden Ansatz haben die Autoren ein nützliches Instrument gefunden, das komplexe statistische Modelle und reale Störfaktoren außer Acht lässt. Sie argumentieren, dass dieser Ansatz einen klaren und praktischen Weg bietet, um festzustellen, ob Impfstoffe ihren Zweck erfüllen.

“Unsere Methode zeigt, dass Impfstoffe nicht so wirken, wie sie beworben werden”, sagt Steve Kirsch, einer der Hauptautoren der Studie. “Wäre dies der Fall, würden wir einen deutlichen Unterschied bei den Krankenhauseinweisungen feststellen. Stattdessen sehen wir fast identische Raten für COVID-19 und Influenza”.

Annahmen auf dem Prüfstand

Inmitten der sich entwickelnden COVID-19-Forschung sticht die Kirsch-Studie mit ihrer fragwürdigen Behauptung über die Wirksamkeit des Impfstoffs hervor. Obwohl die Ergebnisse der Studie erstaunlich sind, werden einige Experten aufgrund von Verzerrungen voreilige Schlüsse ziehen. Bei näherer Betrachtung der Studie fallen jedoch einige Annahmen und Einschränkungen auf, die einer genaueren Betrachtung bedürfen.

Zunächst basiert die Kirsch-Studie auf mehreren kritischen Annahmen. Eine Schlüsselannahme ist, dass die Ausgangscharakteristika von COVID-19-Patienten und Influenzapatienten in VA-Krankenhäusern vergleichbar sind. Diese Annahme ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für die gesamte Analyse bildet. Wenn diese Gruppen nicht wirklich vergleichbar sind, könnten die gezogenen Schlussfolgerungen von vornherein falsch sein. Und der von den Autoren gewählte Ansatz allein kann ihre Schlussfolgerung nicht belegen.

Eine weitere wichtige Annahme ist, dass, wenn die Impfstoffe tatsächlich wirksam wären, ein deutlicher Unterschied in den Impfraten zwischen hospitalisierten COVID-19-Patienten und Influenzapatienten bestehen müsste. Dies führt zu dem Argument, dass ähnliche Impfraten darauf hindeuten, dass die Impfstoffe nicht wie beabsichtigt wirken. Diese Hypothese beruht auf zahlreichen Annahmen über die tatsächliche Wirksamkeit von Impfstoffen und das Verhalten von Patienten.

Ferner stützt sich die Studie auf ein statistisches Verfahren, das sogenannte Propensity Score Matching, um die zu vergleichenden Gruppen auszugleichen, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Methode alle möglichen Störfaktoren angemessen berücksichtigt. Diese Methode ist sicherlich sehr nützlich, aber es besteht immer die Gefahr, dass eine versteckte Variable nicht berücksichtigt wurde und die Ergebnisse verfälscht.

Das große Ganze übersehen – versteckte Grenzen aufdecken

Trotz des Versuchs eines rigorosen Ansatzes weist die Kirsch-Studie weitere bemerkenswerte Einschränkungen auf. Die Studie beschränkt sich auf Patienten in Krankenhäusern der U.S. Veterans Administration, sodass die Ergebnisse nicht unbedingt auf die Allgemeinbevölkerung übertragbar sind. VA-Patienten, die häufig älter sind und ein spezifisches Gesundheitsprofil aufweisen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung. Dies schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein.

Es besteht auch die Möglichkeit einer Restverzerrung. Auch wenn eine Propensity Score Gewichtung verwendet wird, ist es nicht möglich, jede Variable zu kontrollieren. Es könnte nicht gemessene Faktoren geben, die die Ergebnisse beeinflussen, und diese Möglichkeit wird in der Studie nicht ausreichend untersucht.

Die Autoren gehen davon aus, dass ideale Impfstoffe alle Krankenhauseinweisungen verhindern würden, und erwarten, dass 100% der Krankenhauspatienten nicht geimpft werden, was etwas unlogisch erscheint. Impfstoffe sind wirksame Instrumente der öffentlichen Gesundheit mit nachweisbaren Erfolgen in den vergangenen Jahrzehnten, aber sie sind weit davon entfernt, perfekte Ergebnisse zu erzielen.

Voreilige Schlussfolgerungen lassen auch die Komplexität der realen Welt außer Acht, in der kein Impfstoff perfekt und zu 100 % wirksam ist. Verschiedene Faktoren, einschließlich zugrunde liegender Gesundheitszustände und des Auftretens neuer Virusvarianten, können auch bei geimpften Personen zu Krankenhausaufenthalten führen.

Die Studie konzentriert sich ausschließlich auf die Hospitalisierungsraten und vernachlässigt andere wichtige Ergebnisse wie den Schweregrad der Erkrankung, die Dauer des Krankenhausaufenthalts, die Morbiditäts- und Mortalitätsraten, die einen umfassenderen Einblick in die Auswirkungen der Impfung geben könnten. Könnte es unter anderem sein, dass geimpfte VA-Patienten kürzere Krankenhausaufenthalte hatten?

Die Studie konzentriert sich in erster Linie auf die Wirksamkeit der Impfstoffe, gemessen an den Hospitalisierungsraten, und geht nicht im Detail auf die Sicherheit der Impfstoffe ein. Während die Studie einen kritischen Blick auf die Wirksamkeit der Impfstoffe wirft, geht sie nicht auf das Sicherheitsprofil der Impfstoffe ein, einschließlich der Nebenwirkungen und unerwünschten Wirkungen. Eine umfassende Bewertung von Impfstoffen sollte sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit berücksichtigen, um ein vollständiges Bild ihrer Auswirkungen zu erhalten. Es ist bemerkenswert, dass Kirsch eine der kritischsten Stimmen gegen die COVID-19 Impfstoffe ist und behauptet, dass diese Hunderttausende, wenn nicht mehr, Leben gekostet haben.

Schließlich wird die Rolle der verschiedenen COVID-19-Varianten, die die Wirksamkeit des Impfstoffs erheblich beeinflussen, nicht berücksichtigt. Es sei daran erinnert, dass der mutierende Erreger bedeutet, dass die Wirksamkeit abnimmt, wenn anfällige Bevölkerungsgruppen nicht geimpft werden. Die Nichtberücksichtigung dieses dynamischen Aspekts des Virus ist ein bemerkenswertes Versäumnis.

Anerkannt, aber nicht behandelt.

Den Autoren ist zugutezuhalten, dass sie einige Einschränkungen, insbesondere hinsichtlich des Risikos von Restverfälschungen, einräumen. Fragen wie die Verallgemeinerbarkeit oder die Auswirkungen der verschiedenen COVID-19-Varianten werden jedoch nicht vollständig beantwortet. Auch die Annahme einer perfekten Wirksamkeit des Impfstoffs wird nicht vollständig berücksichtigt.

“Die Daten deuten darauf hin, dass die Impfstoffe möglicherweise nicht voll wirksam sind”, sagt Paul Marik, Facharzt für Pneumologie und Intensivmedizin. “Wir sollten jedoch alle Faktoren in Betracht ziehen, die dazu beitragen könnten, bevor wir eine drastische Schlussfolgerung ziehen.

Was war eigentlich das Ziel der Impfstoffe? Wenn das Ziel war, während der schlimmsten Ausbreitungswellen von Infektionskrankheiten Schutz zu bieten, dann haben die Impfstoffe vielleicht ihr Potenzial voll ausgeschöpft.

Welche Auswirkungen hat dies auf die öffentliche Gesundheit?

Sollten sich die Ergebnisse der Autoren bestätigen, könnten die Auswirkungen erheblich sein. Auf der Grundlage ihrer Ergebnisse fordern die Autoren der vorliegenden Studie eine Überprüfung der Zulassung und des Vertriebs von COVID-19 und Grippeimpfstoffen. Sie ermutigen die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger, ihren vergleichenden Ansatz als neuen Standard für die Bewertung der Wirksamkeit von Impfstoffen zu übernehmen.

Viele Experten mahnen jedoch zur Vorsicht. Es hat sich gezeigt, dass Impfstoffe die Schwere von Krankheiten verringern und die Belastung der Gesundheitssysteme reduzieren, auch wenn sie Krankenhausaufenthalte nicht vollständig verhindern.

Aufruf zu umfassender Forschung

Kirschs Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierteren Forschung, um die Wirksamkeit von Impfstoffen besser zu verstehen. Zukünftige Studien sollten sich darauf konzentrieren:

Eine breitere Bevölkerungsstichprobe: Einbeziehung einer vielfältigeren Gruppe außerhalb von VA-Krankenhäusern, um die Anwendbarkeit der Ergebnisse zu verbessern.

Umfassende Messungen der Ergebnisse: Bewertung einer Reihe von Ergebnissen wie Krankheitsschwere und Sterblichkeit, um ein vollständiges Bild der Impfwirkung zu erhalten.

Detaillierte Confounder-Analyse: Untersuchung potenzieller Störfaktoren über das hinaus, was Propensity Scores berücksichtigen können.

Berücksichtigung von Varianten: Berücksichtigung der evolutiven Natur des Virus und seiner Varianten.

Realistische Annahmen über die Wirksamkeit des Impfstoffs: Verlassen Sie sich auf reale Daten über die Wirksamkeit von Impfstoffen und nicht auf hypothetische Szenarien.

Schlussfolgerung

Während die Debatte weitergeht, erinnert diese Studie daran, wie komplex die Bewertung der Wirksamkeit von Impfstoffen ist, und zeigt, dass Forschung ein kontinuierlicher Prozess ist und alle Arten von Daten sorgfältig geprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass die bestmöglichen Erkenntnisse die Grundlage für Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bilden.

Die Studie von Kirsch und Kollegen stellt zwar einen neuen Ansatz zur Bewertung der Wirksamkeit von Impfstoffen durch den Vergleich von Hospitalisierungsraten vor, doch beruhen ihre Schlussfolgerungen auf einer Reihe von Annahmen, die der Komplexität der Wirksamkeit von Impfstoffen und den realen Szenarien möglicherweise nicht vollständig gerecht werden. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer ausgewogenen Perspektive auf die Wirksamkeit von Impfstoffen – eine Perspektive, die das Gesamtbild betrachtet und sowohl die Zahlen als auch die tatsächlichen Auswirkungen von Impfstoffen berücksichtigt.