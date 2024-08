Haaretz enthüllt widerliche Kriegsverbrechen: “systematischen Einsatz menschlicher Schutzschilde in Gaza”!

Auf der Grundlage von Zeugenaussagen israelischer Soldaten und Kommandeure ergab die Untersuchung, dass palästinensische Zivilisten in der Regel in israelische Armeeuniformen gekleidet werden.

Die israelische Armee benutzt in ihrem völkermörderischen Krieg im Gazastreifen systematisch palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde, wie die israelische Zeitung Haaretz am Dienstag aufdeckte.

Die Untersuchung ergab, dass palästinensische Zivilisten von israelischen Armee-Einheiten im Gazastreifen gezielt als menschliche Schutzschilde für Soldaten bei Operationen eingesetzt werden. “In den vergangenen Monaten haben israelische Soldaten im gesamten Gazastreifen auf diese Weise menschliche Schutzschilde eingesetzt”, berichtete die Zeitung.

Die Untersuchung ergab auch, dass hochrangige israelische Militärs, darunter der Generalstabschef der Armee, Herzi Halevi, von dieser illegalen Praxis wussten.

“Quellen sagen, dass IDF-Generalstabschef Herzl Halevi zu den hochrangigen Offizieren gehört, die über die Verwendung von Menschen im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde informiert sind”, heißt es in dem Bericht.

I translated Al Jazeera’s exclusive report on footage showing Palestinians being used as human shields



The footage reveals instances such as forcing men to search for explosives, tying them with ropes & throwing them into tunnels, and using injured to search for fighters pic.twitter.com/hEla1ZFoq1