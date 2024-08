Krieg, Völkermord und Staatsstreiche: Biden/Harris und die unumkehrbare Krise der neoliberalen Pseudodemokratie

Eines der charakteristischen Merkmale der gegenwärtigen Krise ist die Geschwindigkeit, mit der sich widersprüchliche soziale, politische und ideologische Dynamiken verändern können, wobei sich Widersprüche von primären zu sekundären, antagonistischen zu nicht-antagonistischen und Interessenkonflikten verschieben und Kämpfe innerhalb der kapitalistischen Oligarchie neue innerbürgerliche Klassenbündnisse hervorbringen.

Die Ablösung von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei war ein dramatischer Beweis dafür, dass die Herren des Kapitals der einzige Teil der US-Bevölkerung sind, der wirklich etwas zu sagen hat. Die Tatsache, dass ausgewählte Oligarchen, in diesem Fall die Kabale, die die Demokratische Partei leitet, einen Präsidentschaftskandidaten absetzen und im Eiltempo Kamala Harris zu seinem Ersatz ernennen können, kann nicht anders als ein Staatsstreich bezeichnet werden.

Auch wenn sich dies als extrem lesen mag, ist die Situation, mit der afrikanische und unterdrückte Menschen in den USA und weltweit konfrontiert sind, ebenfalls extrem. Von mörderischen Polizisten, die Städte und Universitätsgelände im ganzen Land besetzen, bis hin zum Völkermord in Gaza – Naivität ist ein Luxus, den sich die Unterdrückten nicht leisten können. Die Unterdrückten müssen ein klares und nüchternes Verständnis der Klassen- und Machtdynamik in der Demokratischen Partei, aber auch in der breiteren Gesellschaft haben. Der Gangsterzug der Oligarchen, die die Demokraten kontrollieren, hat den Anschein erweckt, als gäbe es in dieser Partei echte demokratische Strukturen.

Darüber hinaus wäre es der ultimative Ausdruck von Naivität zu glauben, dass es ein bloßer Zufall ist, dass die treibenden Kräfte des Putsches in Kalifornien ansässig sind und dieselben Klassenkräfte aus dem Silicon Valley repräsentieren, die versucht haben, den US-Wählern im Jahr 2020 Kamala Harris aufzudrängen.

Deshalb sind die spezifischen Details, wie sich dieses Drama abspielte, das in erster Linie im Fokus der kapitalistischen Presse steht, ein Ablenkungsmanöver, mit dem versucht wird, die Aufmerksamkeit von der Dreistigkeit und Realität oligarchischer Herrschaft und der Anpassung von Regimewechseltaktiken abzulenken, die bisher vor allem in Ländern des globalen Südens angewandt wurden.

Fast zwei Jahre lang schien es offensichtlich, dass Biden aufgrund seines spürbaren kognitiven Verfalls und der Unfähigkeit seiner Regierung kein glaubwürdiger Kandidat im Jahr 2024 sein würde. Dieser Autor nahm an, dass die Entscheidung bereits 2023 von den Parteibossen und Biden getroffen wurde, aber nicht öffentlich gemacht werden konnte, weil er dann sofort ein „Lame-duck“-Präsident werden würde.

Doch dieses Gespräch hatte offensichtlich nicht stattgefunden. Offensichtlich bestand der eigentliche Plan, der den allgemeinen niederträchtigen Charakter der Parteibosse widerspiegelt, darin, das Feld während des gefälschten Vorwahlverfahrens der Partei von allen brauchbaren Gegnern zu räumen. Die Bosse wussten, dass eine Spaltung es Biden nicht erlauben würde, alle Delegierten für sich zu gewinnen und nahtlos seinen Nachfolger zu bestimmen – der in Wirklichkeit ihr Nachfolger war. Das Geld für diesen Nachfolger war auf Galvin Newsom, den telegenen Gouverneur von Kalifornien, gesetzt.

Dass die Parteibosse Biden für die erste Debatte in der Geschichte der modernen Präsidentschaftswahlen aufstellten, obwohl sie wussten, dass er der Aufgabe nicht gewachsen war, war aufschlussreicher denn je. Es war eine perfekt inszenierte Sinfonie des Verrats. Nach seinem schmachvollen Auftritt waren die einzigen Probleme, mit denen die Partei konfrontiert war, Bidens Widerstand und die Verärgerung darüber, dass die schwarze Basis der Partei es den Bossen nicht gestatten würde, Harris als ernsthaften Kandidaten zu übersehen. Beide Probleme wurden angegangen und geschickt gelöst.

Doch was bedeutet die Ernennung von Kamala Harris für die Politik und die Ausrichtung einer Harris-Regierung? Würde es, abgesehen von der Neuheit einer Kandidatur von Harris, eine wesentliche Abweichung von der Politik und dem politischen Kurs der Agenda von Biden/Harris geben?

Es gibt keinen Unterschied zwischen Biden und Harris:

„Demokratie für eine unbedeutende Minderheit, Demokratie für die Reichen – das ist die Demokratie der kapitalistischen Gesellschaft… Marx hat dieses Wesen trefflich erfasst, als er sagte, dass die Unterdrückten alle paar Jahre einmal entscheiden dürfen, welche besonderen Vertreter der unterdrückenden Klasse sie im Parlament vertreten und unterdrücken sollen.“ (W.I. Lenin)

Biden war ein Kämpfer für die neoliberale Konterrevolution, die in den siebziger Jahren eingeleitet wurde. In den achtziger Jahren arbeitete er im Gleichschritt mit der neoliberalen Reagan-Regierung, die Roosevelts New-Deal-Koalition und den keynesianischen „Wohlfahrtsstaat“ angriff, und unterstützte Kürzungen der staatlichen Ausgaben für wichtige Sozialleistungen in den Bereichen Bildung, Umwelt, Gesundheitswesen und mehr. In den neunziger Jahren, als die Sowjetunion zusammenbrach, spielte Biden eine entscheidende Rolle bei der Abschaffung der Rechte alleinstehender Frauen auf staatliche Unterstützung (Wohlfahrtsreform) und setzte sich für das Kriminalitätsgesetz von 1994 ein, das zu einer explosionsartigen Zunahme der Inhaftierungen vor allem von national unterdrückten Afrikanern (Schwarzen), Chicanos, indigenen Völkern und armen Weißen führte.

Er war auch maßgeblich daran beteiligt, die parteiübergreifende Unterstützung für die Invasion des Irak aufzubauen, und unterstützte aus voller Kehle die Putsche und die Kriegspolitik der Obama/Biden-Regierung, die zum Sturz demokratisch gewählter Regierungen in Honduras, Ägypten und der Ukraine sowie zu militärischen Angriffen auf den Jemen, zur Zerstörung Libyens und zur Ermordung seines Führers, zur Ausweitung des AFRICOM, zum aggressiven „Schwenk nach Asien“ und zur Unterwanderung Venezuelas und zum Krieg gegen Syrien führten.

Bidens Karriere und seine Positionen waren eine Metapher für den rechtsgerichteten politischen Kurs nicht nur der Nation, sondern insbesondere der Demokratischen Partei. In den mehr als dreißig Jahren seit den 1990er Jahren haben die Nation und die Demokratische Partei jeden Anspruch auf das Engagement für einen Reformliberalismus aufgegeben, der ihre Politik bis in die späten siebziger Jahre geprägt hatte. Die Partei machte sich allmählich das zu eigen, was als Neoliberalismus bekannt wurde, ein Neoliberalismus, der zuerst in der Republikanischen Partei unter Reagan aufkam, bevor er zu den Demokraten überging, nachdem er sich unter Bill Clinton konsolidiert hatte und heute die hegemoniale ideologische und politische Kraft in dieser Partei ist.

Von Bill Clinton und dem Democratic Leadership Committee (DLC) über Al Gore, John Kerry und Hilary Clinton bis hin zu Barack Obama und Joe Biden musste jeder Präsidentschaftskandidat der Demokraten seine Loyalität zur neoliberalen Agenda zum Ausdruck bringen, wenn er auch nur die geringste Hoffnung hatte, die Großzügigkeit der Oligarchie zu erhalten, die die Partei kontrolliert.

Kamala Harris ist da keine Ausnahme. Tatsächlich scheinen viele bereits vergessen zu haben, dass dieselben Geldgeber, die den Putsch gegen Biden durchführten, auch die Wahlmanipulationen gegen Bernie Sanders eingefädelt haben und versuchen, Kamala Harris als den „neuen Obama“ im Jahr 2020 durchzusetzen. Es sollte nicht vergessen werden, dass Harris vor der ersten Debatte bei den Vorwahlen der Demokraten 2020 alle Kandidaten für die Nominierung bei der Mittelbeschaffung anführte, wobei die Basis ihrer Unterstützung von denselben Geldgebern aus dem Silicon Valley kam, die den Putsch gegen Biden anführten.

Warum Harris? Da die Demokratische Partei fest in der Hand des neoliberalen Finanz- und Unternehmenskapitals ist, war es eigentlich egal, wer gewählt worden wäre. Sie hätten die volle Unterstützung der Fraktion der Oligarchie erhalten, die den Putsch durchführte.

Aber da es offensichtlich wurde, dass die schwarzen Wähler den Parteibossen nicht erlauben würden, Harris zu übersehen, und sie das Amt des Vizepräsidenten und Zugang zur Kriegskasse von Biden/Harris hatte, war es für die Oligarchen und Parteibosse bequemer, sie zu wählen. Mit anderen Worten: Sie befand sich in einer vorteilhaften Position.

Es gab nichts über ihre politische Weltanschauung oder Vision, weil sie keine unabhängige Politik, Weltanschauung und sicherlich keine Vision hat, die über die Agenda hinausgeht, der die Partei und die Biden-Regierung in den letzten dreieinhalb Jahren verpflichtet waren. Das Einzige, was anders sein könnte, ist, dass sie die von der Biden-Regierung angestrengte Kartellrechtsklage gegen Teile der Big Tech im Silicon Valley fallen lassen wird.

Wie Harris kürzlich sagte: „Ich möchte auf der Grundlage dessen antreten, was Joe und ich gemeinsam erreicht haben.“ Das bedeutet eine Fortsetzung des Gleichen – Kriege im Ausland und Sparmaßnahmen im Inland.

Es ist nicht klar, ob unsere liebe Schwester Nina Turner es wirklich ernst meinte, als sie erklärte: „Vizepräsidentin Kamala Harris hat die Möglichkeit, eine Pro-Friedens- und Pro-Arbeiterklasse-Koalition zusammenzubringen. Sie sollte sich energisch gegen Netanjahu aussprechen und für eine Politik eintreten, die den Amerikanern, die sich abmühen, hilft. Hoffentlich ergreift sie diese Gelegenheit.“

Ich denke, Nina ist schon lange genug dabei, um zu wissen, dass es wahrscheinlicher ist, dass Trump ein wiedergeborener Christ wird und sich dem Passivismus hingibt, als dass Harris ihre Lebenserfahrung und ihre Treue zur weißen Macht verletzt, indem sie sich für die sozialdemokratische Politik einsetzt, die Turner vorschlägt.

Für die Unterdrückten in diesem Land und auf der ganzen Welt ist Nüchternheit das Gebot der Stunde. Wir können uns nicht den Luxus leisten, uns an den liberalen Fantasien der Leute vom „Weg zu einer perfekteren Nation“ zu berauschen.

Das US-Imperium ist in etwas verwickelt, das es als existenzielle Bedrohung für seine fortgesetzte globale Vorherrschaft ansieht, und es hat mit den koordinierten Angriffen auf Studenten, die gegen Völkermord protestierten, bis hin zur Kriegslust gegenüber China gezeigt, dass es keine Abweichung von der neoliberalen Agenda geben wird, einer Agenda, die in ihrem Kern faschistisch und antihuman ist.

Das bedeutet, dass wir, die Unterdrückten, weiterhin für eine neue Welt kämpfen müssen, in der die US/EU/NATO-Herrschaftsachse keine globale Bedrohung mehr darstellt, ganz gleich, wer im Jahr 2025 im Haus der Weißen sitzt. Eine echte Entkolonialisierung und gesellschaftliche Transformation wird nur durch die revolutionäre Niederlage des „kollektiven Westens“ erreicht werden können.

Zerschlagt das Duopol, baut eine duale und konkurrierende Volksmacht auf, kämpft, als ob euer Leben davon abhinge, denn das tut es.