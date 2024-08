Was ist KI wirklich? Digitale Illusionen, falsche Versprechungen und Massenumschulung

Von Tyler Durden

Das Konzept der künstlichen Intelligenz wurde in den letzten fünf Jahren mit so viel Tamtam bedacht, dass seine Vorrangstellung in den Medien als ausgemachte Sache behandelt wird. Die Vorstellung, dass Algorithmen “denken” können, ist zu einem allgegenwärtigen Mythos geworden, zu einer lebendig gewordenen Science-Fiction-Fantasie. Die Realität ist weit weniger beeindruckend…

Ständig hören wir von Globalisten auf dem Weltwirtschaftsforum und anderen elitären Institutionen, dass KI der Katalysator für die “4. industrielle Revolution “ ist – eine technologische Singularität, die angeblich jeden Aspekt unserer Gesellschaft für immer verändern wird. Ich warte immer wieder auf den Moment, in dem die KI etwas Bedeutsames tut, um das menschliche Wissen zu erweitern oder unser Leben zu verbessern. Dieser Moment wird nie kommen. Tatsächlich verschieben die Globalisten immer wieder die Zielpfosten dafür, was KI wirklich ist.

Ich möchte anmerken, dass WEF-Eiferer wie Yuval Harari über KI sprechen, als sei sie der Aufstieg einer allmächtigen Gottheit (ich diskutiere die globalistische Anbetung von KI in meinem Artikel “Artificial Intelligence: Ein säkularer Blick auf den digitalen Antichristen”). Doch Harari hat kürzlich auch die KI als empfindungsfähige Intelligenz heruntergespielt. Er argumentiert, dass die KI kein Selbstbewusstsein erlangen muss, um als Superwesen oder Lebewesen zu gelten. Er deutet sogar an, dass das populäre Bild einer Terminator-ähnlichen KI mit individueller Handlungsfähigkeit und Wünschen keine legitime Erwartung ist.

Mit anderen Worten: Die heutige KI ist nichts weiter als ein hirnloser Algorithmus und somit keine KI. Wenn aber jeder Aspekt unserer Welt auf digitale Infrastrukturen ausgerichtet ist und der Bevölkerung beigebracht wird, blindes Vertrauen in die “Unfehlbarkeit” von Algorithmen zu setzen, dann werden sie schließlich zu den Robotergöttern, die sich die Globalisten so verzweifelt wünschen. Das heißt, die Vorherrschaft der KI ist nur möglich, wenn jeder GLAUBT, dass KI legitim ist. Harari gibt diese Agenda in der obigen Rede im Wesentlichen zu.

Die Verlockung der KI besteht für den Durchschnittsbürger in dem unrealistischen Versprechen der Freiheit von Sorgen und Verantwortung. Wie alle Narzissten liebt es die globale Elite, die Zukunft zu fälschen und die Konformität der Bevölkerung mit falschen Versprechungen von Belohnungen zu erkaufen, die niemals eintreffen werden.

Ja, Algorithmen werden derzeit eingesetzt, um Laien dabei zu helfen, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten, z. B. Webseiten zu erstellen, Aufsätze zu bearbeiten, bei Hochschulprüfungen zu schummeln, schlechte Kunstwerke und Videoinhalte zu erstellen, usw. Nützliche Anwendungen sind jedoch rar gesät. So ist beispielsweise die Behauptung, dass KI die medizinische Diagnose und Behandlung “revolutioniert”, weit hergeholt. Die USA, das Land, das wohl am meisten Zugang zu KI-Tools hat, leidet zudem unter einer sinkenden Lebenserwartung. Wir wissen, dass es nicht an Covid liegt, denn das Virus hat eine durchschnittliche Überlebensrate von 99,8 %. Man sollte meinen, dass der Durchschnittsamerikaner länger leben würde, wenn die KI so leistungsfähig ist, um Krankheiten zu erkennen und zu behandeln.

Es gibt keine Beweise für einen einzigen Nutzen der KI auf einer breiteren gesellschaftlichen Ebene. Es sieht allenfalls so aus, als würde sie Webentwicklern und McDonald’s-Mitarbeitern am Drive-In Arbeitsplätze wegnehmen. Die globalistische Vorstellung, dass die KI eine Renaissance der Kunst, der Musik, der Literatur und der wissenschaftlichen Entdeckungen durch Roboter herbeiführen wird, ist völliger Unsinn. Die künstliche Intelligenz hat sich als nichts weiter erwiesen als ein Werkzeug von mittelmäßiger Bequemlichkeit, aber gerade deshalb ist sie so gefährlich.

Ich vermute, dass das WEF seine Vorstellungen von der KI geändert hat, weil sie nicht den wahnhaften Erwartungen entspricht, die sie ursprünglich an sie hatten. Sie haben darauf gewartet, dass ein Stück Software zum Leben erweckt wird und ihnen Einblicke in die Mechanismen des Universums gewährt, und sie beginnen zu begreifen, dass das niemals passieren wird. Stattdessen verlagert sich der Fokus der Eliten immer mehr auf die Verschmelzung der menschlichen Welt mit der digitalen Welt. Sie wollen die Notwendigkeit von KI fabrizieren, weil die menschliche Abhängigkeit von der Technologie der Zentralisierung dient.

Doch wie würde das konkret aussehen? Nun, es setzt voraus, dass die Bevölkerung immer dümmer wird, während die KI immer stärker in die Gesellschaft integriert wird.

Zum Beispiel ist es heute allgemein anerkannt, dass eine Hochschulausbildung kein Hinweis auf Intelligenz oder Fähigkeiten ist. Es gibt Millionen von Hochschulabsolventen, die heute in die Arbeitswelt eintreten und ein beunruhigendes Maß an Inkompetenz aufweisen. Das liegt zum Teil daran, dass die Ausbilder an den Hochschulen weniger kompetent und ideologisch voreingenommen sind und der durchschnittliche Lehrplan sich verschlechtert hat. Aber wir müssen auch damit beginnen, die Zahl der Kinder zu berücksichtigen, die sich mit ChatGPT und anderen Spickzetteln durch die Schule hangeln.

Sie brauchen nichts zu lernen, der Algorithmus und die Handykamera erledigen alles für sie. Dieser Trend ist beunruhigend, denn der Mensch neigt dazu, in allen Bereichen des Überlebens den einfachsten Weg zu wählen. Die meisten Menschen haben aufgehört zu lernen, wie man Lebensmittel anbaut, weil die industrielle Landwirtschaft dies für uns erledigt. Sie haben aufgehört zu lernen, wie man jagt, weil es Schlachthäuser und Kühltransporter gibt. Viele Zennials sind heute nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu kochen, weil sie sich jederzeit Essen nach Hause liefern lassen können. Sie telefonieren kaum noch und bilden kaum noch physische Gemeinschaften, weil SMS und soziale Medien zu Vermittlern zwischenmenschlicher Interaktion geworden sind.

Ja, alles ist “einfacher”, aber das bedeutet nicht, dass irgendetwas besser ist.

Meine große Befürchtung: Die Zukunft, die ich auf uns zukommen sehe, ist eine, in der sich der Mensch nicht mehr die Mühe macht, zu denken. Die künstliche Intelligenz könnte als die ultimative Ansammlung von menschlichem Wissen angesehen werden: eine riesige Bibliothek oder ein digitales Gehirn, das die gesamte Suche und das Denken für uns übernimmt. Warum etwas lernen, wenn die KI “alles weiß”. Aber das ist eine Lüge.

Die KI weiß nicht alles; sie weiß nur, was ihre Programmierer sie wissen lassen wollen. Sie gibt Ihnen nur die Informationen, die ihre Programmierer für Sie haben wollen. Die Globalisten wissen das, und sie spüren die Macht, die sie haben werden, wenn die KI als Bildungsplattform an erster Stelle steht. Sie sehen darin eine Möglichkeit, die Menschen dazu zu bringen, die persönliche Entwicklung und das individuelle Denken aufzugeben.

Sehen Sie es einmal so: Wenn alle Menschen auf der Welt anfangen, sich für die Beantwortung all ihrer Fragen an die KI zu wenden, dann werden alle Menschen auf der Welt genau die gleichen Antworten erhalten und zu genau den gleichen Schlussfolgerungen kommen. Alles, was die KI tun muss, ist, alle Informationen, die dem offiziellen Narrativ widersprechen, aktiv zu zensieren.

Einen Vorgeschmack auf diesen Orwell’schen Zustand bekamen wir während der Covid-Pandemie, als Big-Tech-Unternehmen wie Google Algorithmen einsetzten, um alle Daten zu unterdrücken, die bewiesen, dass Covid nicht die Bedrohung war, für die es von den Behörden gehalten wurde. Mindestens drei Jahre lang konnte man auf YouTube keine alternativen Informationen über Covid oder die Impfstoffe finden. Der Algorithmus zwang jeden, eine lange Liste etablierter Quellen zu durchforsten, von denen viele eklatante Lügen über Maskierung, soziale Distanzierung, die Todesrate bei Covid und die Sicherheit der Impfstoffe verbreiteten.

Die Machthaber müssen Informationen, die ihnen nicht gefallen, nicht einmal direkt zensieren oder entfernen. Sie müssen nur den Algorithmus die Suchergebnisse diktieren lassen und die Wahrheit auf Seite 10.000 begraben, wo niemand nachschauen wird.

Wie würde sich dies auf den Durchschnittsbürger auswirken? Angenommen, die KI wird so programmiert, dass sie den wissenschaftlichen Diskurs diktiert. Was wäre, wenn die KI sagt, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel eine unbestreitbare Realität ist und die “Wissenschaft feststeht”, während sie niemals den Berg von Gegenbeweisen präsentiert, die das Gegenteil beweisen? Niemand wird die echten Daten nachschlagen, weil die KI es unmöglich macht, sie zu finden. Alle werden davon ausgehen, dass die KI ihnen alles sagt, was es zu diesem Thema zu wissen gibt, aber es kommt noch schlimmer…

Viele Leser erinnern sich vielleicht daran, dass vor einigen Monaten das Google-KI-System “Gemini” so programmiert wurde, dass es seinen Nutzern DEI aufzwang. Wann immer eine Person die KI bat, ein historisches Bild zu erstellen, machte der Algorithmus alle schwarz oder braun und oft weiblich. Darstellungen von weißen Männern waren verdächtig selten, obwohl sie historisch korrekt waren. Das bedeutete endlose Bilder von schwarzen und braunen Highlanders in Schottland, schwarzen Gründervätern in Amerika, weiblichen katholischen Päpsten, asiatischen Rittern im mittelalterlichen Europa und lustigerweise sogar schwarzen Nazis im Deutschland des Zweiten Weltkriegs.

KI-Entwickler behaupten oft, dass sie nach der Erschaffung einer KI nicht wirklich kontrollieren können, was sie tut und wie sie sich entwickelt. Der Gemini-Vorfall beweist, dass dies eine Lüge ist. KI kann definitiv kontrolliert oder zumindest durch Programmierung so geformt werden, dass sie die von den Programmierern gewünschte Propaganda unterstützt. So etwas wie eine autonome KI gibt es nicht; es gibt immer eine Agenda.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Globalisten die Verbreitung von KI wollen, weil sie wissen, dass die Menschen faul sind und das System als Ersatz für individuelle Forschung nutzen werden. Wenn dies in großem Maßstab geschieht, könnte die KI dazu benutzt werden, jeden Aspekt der Geschichte umzuschreiben, die Wurzeln der Wissenschaft und der Mathematik zu korrumpieren und die Bevölkerung in einen geifernden Bienenstock zu verwandeln; ein schwirrender Schaum von hirntoten Drohnen, die jede Verkündung des Algorithmus konsumieren, als sei sie unantastbar.

In dieser Hinsicht hat Yuval Harari recht. KI muss nicht empfindungsfähig werden oder eine Armee von Killerrobotern aufstellen, um der Menschheit großen Schaden zuzufügen. Sie muss nur so bequem sein, dass wir nicht mehr selbst denken wollen. Wie der “Große und Mächtige” OZ, der sich hinter einem digitalen Vorhang versteckt, nehmen Sie an, dass Sie von einem Zauberer Wissen erlangen, während Sie in Wirklichkeit von globalistischen Schlangenölverkäufern manipuliert werden.

