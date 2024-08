Analyse von Putins Einschätzung des ukrainischen Einmarsches in Kursk

Verfasst von Andrew Korybko über substack,

Der hinterhältige Angriff der Ukraine auf die russische Region Kursk war das Thema von Putins Treffen mit führenden Regierungsvertretern und den Gouverneuren von drei westlichen Grenzregionen am Montag. Seine Ausführungen waren kurz und bündig, vermittelten aber dennoch eine Menge wichtiger Informationen. Zunächst erinnerte er daran, dass „das Hauptziel des Verteidigungsministeriums darin besteht, den Gegner zum Rückzug aus unserem Territorium zu zwingen und unsere Staatsgrenze in Zusammenarbeit mit dem Grenzdienst zuverlässig zu sichern.“

Zu diesem Zweck “muss der Föderale Sicherheitsdienst im Rahmen der Terrorismusbekämpfung mit der Nationalgarde zusammenarbeiten und die Sabotage- und Aufklärungsgruppen des Feindes wirksam bekämpfen. Auch die Nationalgarde hat ihre eigenen Kampfziele“.

Dies deckt sich mit der Ankündigung des Nationalen Antiterrorkomitees von letzter Woche, eine neue Antiterroroperation in den Regionen Brjansk, Kursk und Belgorod durchzuführen. Putin betrachtet diesen Angriff also vorerst nur als einen terroristischen Akt und nicht als eine vollwertige Invasion.

Eine offizielle Anerkennung als Invasion würde die Frage aufwerfen, warum als Reaktion darauf nicht der Kriegszustand erklärt wurde, was wiederum Druck auf die Behörden ausüben könnte, die Bevölkerung zumindest in den betroffenen Regionen durch eine Wehrpflicht zu mobilisieren. Putin möchte die Bevölkerung nicht weiter belästigen und wird vermutlich auch darauf hingewiesen, dass dies nicht notwendig ist, weshalb er sich entschlossen hat, alles so zu beschreiben, wie er es tat.

Anschließend teilte er seine bekannte Ansicht mit, dass der Westen die Ukraine als Stellvertreter für die Kriegsführung gegen Russland benutzt, und fügte hinzu, dass es in diesem speziellen Zusammenhang darum geht, „ihre Verhandlungsposition für die Zukunft zu stärken“. Anschließend schloss er jegliche Gespräche aus, solange die Ukraine weiterhin Zivilisten angreift und Atomkraftwerke bedroht. Die Andeutung ist, dass die Ukraine seinen Waffenstillstandsvorschlag vom Frühsommer akzeptieren muss oder von ihren Gönnern dazu gezwungen wird, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Als Nächstes wies Putin auf das „primäre militärische Ziel“ Kiews in Kursk hin, das darin bestehe, „den Vormarsch unserer Streitkräfte“ im Donbass zu stoppen, wo sie ihre Gewinne an der gesamten Front um fünfzig Prozent gesteigert hätten. Dies deckt sich mit der Einschätzung der meisten Analysten. Danach teilte er seine Meinung mit, dass das endgültige Ziel hinter dem heimlichen Angriff darin bestand, „Zwietracht und Spaltung in unserer Gesellschaft zu schaffen“, was jedoch fehlschlug und eher das Gegenteil bewirkte, nämlich die Entschlossenheit zu stärken.

Der Rest des Protokolls befasst sich mit den Berichten, die Putin von den hochrangigen Teilnehmern erhalten hat, unter anderem über die laufende Evakuierung von fast 200.000 Menschen, wobei die einzige wichtige Erkenntnis, die er hinzufügte, darin bestand, den Gouverneur der Region Brjansk davor zu warnen, die Ruhe in seiner Region als selbstverständlich anzusehen. Dies deutet darauf hin, dass er weitere grenzüberschreitende Übergriffe oder vielmehr Terrorakte, wie sie vom Kreml offiziell genannt werden, nicht ausschließt, was bedeutet, dass Russland seine Wachsamkeit in nächster Zeit nicht aufgeben sollte.

Unerwähnt blieb während des gesamten Treffens, was geplant ist, sobald „das Hauptziel“, „den Gegner zum Rückzug zu zwingen“, erreicht ist, was als Zeichen dafür gewertet werden kann, dass man noch nicht bereit ist, dies in Betracht zu ziehen, da man davon ausgeht, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis dies geschieht. Dies steht im Gegensatz zu Putins Warnung vor einer Pufferzone zum Schutz der Region Belgorod in diesem Frühjahr, die zu Russlands Vorstoß in die ukrainische Region Charkow führte, so dass dass dasselbe in der ukrainischen Region Sumy nicht versucht werden dürfte.

Daraus lässt sich schließen, dass der besagte Vorstoß das von Russland angestrebte Ziel nicht ausreichend erreicht hat, was nicht heißen soll, dass er gescheitert ist, sondern nur, dass veränderte Umstände seinen Erfolg behindert haben. Dementsprechend könnte die Entscheidung getroffen worden sein, dieses Modell entweder vorübergehend nicht zu wiederholen, bis „das Hauptziel“ erreicht ist, oder es zugunsten eines anderen Modells, was immer das auch sein mag, ganz abzuschaffen. In jedem Fall sollte man sich fragen, was auf die Vertreibung der Ukraine aus der Region Kursk folgen wird.

Die unwahrscheinlichsten Szenarien sind, dass ein weiteres spekulatives „Gentleman’s Agreement“ mit den USA über die Sicherheit der westlichen Regionen Russlands zustande kommt oder dass Russland eine umfassende Offensive in den benachbarten Regionen Tschernigow, Sumy und/oder Charkow startet. Diese beiden Themen wurden in einer interessanten Analyse von Sergey Poletaev für RT mit dem Titel „Kursk attack“ angesprochen: Deshalb fühlte sich Zelensky ermutigt“. Hier sind die relevanten Auszüge aus seinem Beitrag:

“Die relative Ruhe entlang der 1.000 Kilometer langen Grenze über zweieinhalb Jahre hinweg war wahrscheinlich kein Zufall. Wir können vermuten, dass es Vereinbarungen zwischen Moskau und Washington gab, insbesondere mit der Regierung von US-Präsident Joe Biden. … Nach der Strategie des Kremls gibt es keine eindeutige Antwort auf einen solch kühnen Überfall – die Antwort seit Februar 2022 besteht darin, alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen und gleichzeitig eine allgemeine Mobilisierung oder Selbstauflösung zu vermeiden. Moskau hat keine weitere Armee in Bereitschaft, um neu verwundbare Grenzgebiete zu besetzen.”

Die erste Vermutung ist überraschend, da Putin im vergangenen Dezember freimütig zugab, wie naiv er gegenüber dem Westen in den Jahren war, bevor er gezwungen wurde, die Sonderoperation anzuordnen. Die Möglichkeit, dass er danach erneut „an der Nase herumgeführt“ wurde, ist schwer vorstellbar, aber vielleicht hat er endlich seine Lektion gelernt, wenn es stimmt. Was die zweite Vermutung betrifft, so untermauert der begrenzte Vorstoß Russlands in die Region Charkow die Behauptung, dass Russland in der Tat „keine weitere Armee zur Verfügung hat“, um weitere Pufferzonen einzurichten.

Das könnte sich ändern, wenn sich die militärisch-strategische Dynamik dieses Konflikts, die bisher das ganze Jahr über zu Russlands Gunsten verlief, plötzlich gegen das Land wendet. Das ist jedoch nicht zu erwarten, es sei denn, es käme zu einem schwarzen Schwan, so dass eine Mobilisierung, wie sie für die Abgrenzung weiterer Pufferzonen erforderlich wäre, nicht zu erwarten ist. Solange sich die Ukraine nicht fest in der Region Kursk verschanzt und/oder weitere heimliche Angriffe auf andere russische Regionen und/oder Weißrussland erfolgreich durchführt, dürfte Russland im Donbass weiter an Boden gewinnen.

In diesem Szenario wird entweder das Tempo an dieser Front bis mindestens zum Winter gleich bleiben, oder Russland könnte endlich einen militärischen Durchbruch erzielen, der es ihm ermöglicht, die Ukraine zu zwingen, die meisten (wenn nicht alle) seiner Friedensbedingungen zu akzeptieren. Indem Putin den jüngsten grenzüberschreitenden Überfall offiziell als terroristischen Akt und nicht als militärische Invasion einstufte, signalisierte er, dass er mit der Abzweigung von Truppen von dieser Front wartet, was Kiew daran hindert, sein „primäres militärisches Ziel“ zu erreichen.

Daraus lässt sich schließen, dass er den Kurs beibehalten will und sich von den Ereignissen in Kursk nicht ablenken lassen wird. Er spürt richtig, dass sich der Konflikt bald einem Wendepunkt nähern könnte, nach dem sich dann alles beschleunigen könnte, wenn die ukrainischen Frontlinien im Donbass zusammenbrechen, wie er hofft. Solange kein schwarzer Schwan auftaucht, wird Russland daher weiterhin seine Maximalziele in diesem Konflikt verfolgen, die darin bestehen, die Ukraine zu zwingen, allen seinen militärischen, politischen und strategischen Forderungen zuzustimmen.