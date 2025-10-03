

Ein mit dem NS-Regime verbundenes Unternehmen gehört zu den Zulieferern von 563 Tonnen Bombenhülsen und Munition, die auf einem im US-Hafen liegenden Schiff nach Israel verschifft werden, so eine Analyse von ontheditch.

Es ist die bislang größte identifizierte Munitionslieferung nach Israel – bestimmt für den größten Waffenzulieferer der israelischen Landstreitkräfte –, wie The Ditch berichtet.

Die Ocean Gladiator wird den Hafen von Paulsboro mit Ziel Ashdod verlassen und Munition der Wieland Group transportieren – die „enorm von den Rüstungsaufträgen profitierte“, die sie Anfang der 1940er Jahre vom Regime Adolf Hitlers erhielt.

The Ditch berichtete letzten Monat, dass ein anderes Schiff, das denselben Hafen im August verließ, 374 Tonnen Bombenhülsen mit Ziel Israel durch EU-Gewässer transportierte.

Die bisher größte Lieferung

Im vergangenen Jahr kaufte die in Deutschland ansässige Wieland Group – deren ehemaliger CEO Karl Eychmüller Mitglied der NSDAP war und sogar die Braunhemd-Uniform trug – die frühere American Brass-Fabrik in Buffalo, New York.

Die Fabrik im Bundesstaat New York verschickt laut von The Ditch aufgedeckten Versanddokumenten mehr als 162 Tonnen Messinghülsen für Patronen an die Munitionsfabrik in Ramat Hasharon, die im Besitz von Elbit Systems ist.

Die Munition der Wieland Group befindet sich in acht Containern, die am Sonntag im Hafen von Paulsboro in New Jersey auf die Ocean Gladiator verladen wurden.

Ein weiteres Unternehmen mit Sitz in New York, International Ordnance Technologies, liefert 24 Tonnen M9-Gurtglieder an dieselbe Elbit-Systems-Fabrik in Israel.

Es wird davon ausgegangen, dass das Schiff auf seinem Weg weitere US-Häfen anlaufen wird.

Währenddessen verschickt die Elbit-Systems-Fabrik in Ladson, South Carolina, 377 Tonnen Bombenhülsen in 25 Containern an ihr Schwesterunternehmen in Ramat Hasharon.

Die Ocean Gladiator soll in den kommenden Wochen die Straße von Gibraltar passieren, bevor sie planmäßig am 23. Oktober im Hafen von Ashdod ankommt.

Wieland Group, International Ordnance Technologies und Elbit Systems lehnten eine Stellungnahme ab.