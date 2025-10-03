Überraschende Lebensmittel: Diese ultra-verarbeiteten Produkte solltest du meiden – und das sind die besseren Alternativen!

In einer Zeit, in der viele von uns zunehmend darauf achten, was wir essen, gewinnt ein neuer Begriff an Bedeutung: ultra-verarbeitete Lebensmittel. Die Ernährungsexpertin Paige Smathers erklärt, was dieser Begriff bedeutet, wie solche Lebensmittel unseren Körper beeinflussen und wie Du klügere Entscheidungen bei Deiner Ernährung treffen kannst. In diesem Artikel werden wir uns mit den Auswirkungen ultra-verarbeiteter Lebensmittel auf unsere Gesundheit befassen, einige überraschende Beispiele für diese Lebensmittel betrachten und Dir Tipps geben, wie Du gesündere Alternativen wählen kannst.

Was sind ultra-verarbeitete Lebensmittel?

Obwohl der Begriff „ultra-verarbeitet“ neu erscheinen mag, wurde er bereits 2009 von einem Team brasilianischer Wissenschaftler geprägt. Aber was genau bedeutet das? Einfach ausgedrückt handelt es sich um industriell hergestellte Lebensmittel, die Zutaten enthalten, die normalerweise nicht in einer heimischen Küche zu finden sind. Diese Lebensmittel durchlaufen umfangreiche