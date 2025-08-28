Larry C. Johnson

Die russische Sondermilitäroperation (SMO) hat die militärischen Fähigkeiten der Ukraine massiv geschwächt und auch die Schwäche und die Grenzen der NATO-Staaten bei der Bereitstellung von Ersatzwaffen, Munition und Kampffahrzeugen offenbart. Die SMO hat auch die Überlegenheit russischer Waffen gegenüber denen der NATO demonstriert. So hat Russland beispielsweise mindestens vier Arten von Hyperschallraketen erfolgreich eingesetzt, während die NATO nicht einmal eine einzige davon im Einsatz hat.

Aber die NATO kämpft nicht nur darum, auf dem Schlachtfeld relevant zu bleiben… sie verliert auch an der wirtschaftlichen Front gegen die BRICS-Staaten. Betrachten wir einmal die aktuelle Schuldenquote der NATO-Mitglieder. Das Bild ist nicht schön.

Die Schuldenquote der NATO-Länder im Jahr 2025 variiert erheblich zwischen den 32 Mitgliedstaaten und spiegelt unterschiedliche Finanzpolitiken, wirtschaftliche Bedingungen und Verpflichtungen für Militärausgaben wider. Nachfolgend finden Sie einen umfassenden Überblick auf der Grundlage verfügbarer Daten aus Internetquellen, wobei der Schwerpunkt auf den neuesten Schätzungen für 2025 liegt. Beachten Sie, dass die genauen Zahlen für einige Länder Prognosen oder leicht veraltet sein können (z. B. Daten für 2024), da nicht alle Länder Echtzeit-Schuldenstatistiken veröffentlichen. Ich habe den zuverlässigsten und aktuellsten Quellen Vorrang eingeräumt, darunter Web-Ergebnisse von SIPRI und World Population Review, und diese durch Schätzungen des IWF und der OECD ergänzt, sofern verfügbar. Wenn keine genauen Daten für 2025 verfügbar sind, habe ich die neuesten Zahlen und Trends angegeben.

Warum ist dies eine relevante Messgröße? Die Schuldenquote misst die allgemeine Staatsverschuldung eines Landes (einschließlich der Verbindlichkeiten der Zentral-, Landes- und Kommunalregierungen) als Prozentsatz seines Bruttoinlandsprodukts (BIP). Hohe Quoten deuten auf eine größere Schuldenlast im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung hin, was die fiskalische Flexibilität einschränken kann, während niedrige Quoten auf Spielraum für Kreditaufnahmen hindeuten. Die folgende Tabelle fasst die Schuldenquoten der NATO-Länder zusammen, basierend auf den verfügbaren Prognosen für 2025 oder den neuesten Daten (hauptsächlich 2024, angepasst an Trends). Die Länder sind alphabetisch aufgelistet, mit Hinweisen zu Quellen und Kontext.

Land Schuldenquote (2025 est. %) Notizen Albanien ~68 kg Schätzung für 2024; Stabile Finanzpolitik, aber begrenzte Daten für 2025. Belgien ~108 Daten für 2024; hoch, aber stabil, mit Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung. Bulgarien ~24 Schätzung für 2024; sie gehört zu den niedrigsten in der NATO, was die konservative Finanzpolitik widerspiegelt. Kanada ~104 Prognose für 2025; hoch aufgrund der Ausgaben in der Pandemie-Ära, langsam rückläufig. Kroatien ~65 kg Schätzung für 2024; moderat und mit EU-gesteuerter Haushaltsdisziplin. Tschechische Republik ~44 Schätzung für 2024; leicht steigend aufgrund von Erhöhungen der Verteidigungsausgaben. Dänemark ~30 Schätzung für 2024; niedrig, gestützt durch starke wirtschaftliche Fundamentaldaten. Estland ~20 Schätzung für 2024; eine der niedrigsten in der NATO, was auf eine umsichtige Haushaltsführung zurückzuführen ist. Finnland ~76 kg Prognose für 2025; die aufgrund erhöhter NATO-bezogener Verteidigungsausgaben steigen. Frankreich ~115.9 Schätzung für 2025; hoch, mit negativen Kreditaussichten aufgrund von Haushaltsdefiziten. Deutschland ~63.8 Schätzung für 2025; moderat, aber die verfassungsmäßige Schuldenbremse wird 2025 aufgehoben, um die NATO-Verpflichtungen zu finanzieren. Griechenland ~152 Schätzung für 2024; in der NATO, wenn auch unter den Höchstständen nach 2008. Ungarn ~73 kg Schätzung für 2024; stabil, aber durch Verteidigungsausgaben und wirtschaftliche Herausforderungen unter Druck gesetzt. Island ~60 kg Schätzung für 2024; Moderates, kein stehendes Militär senkt die Verteidigungskosten. Italien ~135 Prognose für 2025; sehr hoch, mit Warnungen des IWF zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen. Lettland ~44 Schätzung für 2024; niedrig, aber aufgrund der Verteidigungszusagen der NATO steigend. Litauen ~38 Schätzung für 2024; niedrig, wobei die Zuwächse auf regionale Sicherheitsbedenken zurückzuführen sind. Luxemburg ~25 Schätzung für 2024; zu den niedrigsten, was auf ein starkes Pro-Kopf-BIP zurückzuführen ist. Montenegro ~70 Schätzung für 2024; hoch für eine kleine Volkswirtschaft mit begrenzten Daten für 2025. Niederlande ~48 Schätzung für 2024; niedrig, mit fiskalischem Spielraum für höhere Verteidigungsausgaben. Nordmazedonien ~52 Schätzung für 2024; moderat, mit fiskalischem Druck durch NATO-Verpflichtungen. Norwegen ~45 kg Schätzung für 2024; niedrig, gestützt durch Öleinnahmen und Staatsfonds. Polen ~50 kg Prognose für 2025; moderat, steigend aufgrund hoher Verteidigungsausgaben (3,8 % des BIP). Portugal ~100 Schätzung für 2024; hoch, aber rückläufig, mit EU-Haushaltsaufsicht. Rumänien ~52 Schätzung für 2024; Anstieg aufgrund der Modernisierungsbemühungen im Verteidigungsbereich. Slowakei ~56 kg Schätzung für 2024; moderat, mit Aufwärtsdruck durch die NATO-Ausgaben. Slowenien ~70 Schätzung für 2024; mit einer von der EU vorangetriebenen Haushaltsdisziplin. Spanien ~105 Schätzung für 2024; hoch, wobei für 2025 ein langsamer Rückgang prognostiziert wird. Schweden ~32 Schätzung für 2024; niedrig und mit fiskalischen Kapazitäten, um die NATO-Ziele zu erreichen. Turkei ~30 Prognose für 2025; geringe, aber wirtschaftliche Volatilität (z. B. Inflation) birgt Risiken. Vereinigtes Königreich ~105 Prognose für 2025; hoch, stabil, aber durch Haushaltsdefizite unter Druck gesetzt. USA ~124 Prognose für 2025; hoch, wobei Moody’s im Mai 2025 aufgrund von Schuldensorgen herabgestuft wurde.

Im Allgemeinen sind die NATO-Länder mit den größten Volkswirtschaften auch stark verschuldet, d. h. die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Italien und Kanada. Die Zahl für Deutschland ist irreführend, da die Verschuldung Deutschlands aufgrund der stagnierenden Wirtschaft rapide wächst – 2021 betrug die Quote nur 50 %. Im Vergleich zu den NATO-Ländern ist anzumerken, dass die Schuldenquote Russlands im Jahr 2025 auf ~19 % geschätzt wird und damit deutlich unter der der meisten NATO-Länder liegt. Diese niedrige Quote verschafft Russland finanzielle Flexibilität, um sein Haushaltsdefizit (2,2 % des BIP im Jahr 2025) zu bewältigen und die Kriegsausgaben aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu hoch verschuldeten NATO-Mitgliedern wie Frankreich oder Italien, die mit strengeren Auflagen konfrontiert sind.

Russland kämpft jedoch nicht allein gegen den Westen. Betrachten wir einmal die Schuldenquote der BRICS-Staaten. Wie bei den NATO-Staaten stelle ich auch hier eine detaillierte Aufschlüsselung der Schuldenquoten der BRICS-Staaten vor, basierend auf den neuesten Daten und Prognosen von Quellen wie dem IWF, World Population Review und Trading Economics, wie sie in den Web-Ergebnissen angegeben sind. Wenn keine genauen Zahlen für 2025 verfügbar sind, habe ich Daten für 2024 mit den für 2025 prognostizierten Trends verwendet. Die Quoten beziehen sich auf die allgemeine Staatsverschuldung (einschließlich zentraler, staatlicher und lokaler Verbindlichkeiten), sofern nicht anders angegeben.

Land Schuldenquote (2025 est. %) Notizen Brazilien ~76.5 Daten für 2024; wird voraussichtlich im Jahr 2025 aufgrund von Haushaltsdefiziten und Sozialausgaben leicht steigen. Russland ~19 Schätzung für 2024; nach wie vor gering, mit fiskalischer Flexibilität trotz kriegsbedingter Ausgaben. Indien ~81,6 kg Daten für 2023; Stabil bei ~82 % für 2025, wobei Wachstum und Haushaltskonsolidierung in Einklang gebracht werden. China ~88,3 kg Daten für 2024; wird voraussichtlich im Jahr 2025 aufgrund der Verschuldung der Kommunen und der Konjunkturmaßnahmen steigen. Südafrika ~76.9 kg Schätzung für 2024; hoch und steigend aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation und der Kosten des öffentlichen Sektors. Ägypten ~82.9 kg Schätzung für 2024; dürfte sich mit Unterstützung des IWF im Jahr 2025 stabilisieren oder leicht zurückgehen. Äthiopien ~32 Schätzung für 2024; niedrig, aber aufgrund von Infrastrukturausgaben und Umschuldungsbedarf steigend. Iran ~36.8 Schätzung für 2024; moderat, mit begrenzten Daten für 2025 aufgrund von Sanktionen und wirtschaftlicher Unsicherheit. Saudi-Arabien ~30 Schätzung für 2024; niedrig, gestützt durch die Öleinnahmen, mit leichten Steigerungen im Jahr 2025 möglich. Vereinigte Arabische Emirate ~32.1 Schätzung für 2024; niedrig, mit fiskalischer Stärke durch Öl und Diversifizierungsbemühungen.

Abgesehen davon, dass sie eine gesündere Schuldenquote als die NATO-Länder insgesamt aufweisen, ist auch das prognostizierte Wirtschaftswachstum der BRICS-Länder für 2025 besser – etwa 3,4 % als Gruppe –, was über dem globalen Durchschnitt der NATO-Länder von 2,8 % und dem der G7 von 1,2 % liegt. Hier sind die Statistiken für die einzelnen BRICS-Staaten und neuen Mitglieder:

• Indien: 6,2 % (das schnellste Wachstum unter den großen Volkswirtschaften)

• China: 4,8 %

• Brasilien: 2,3 %

• Russland: 1,4 % (nach 4,3 % im Jahr 2024)

• Südafrika: 1,0 %

• Äthiopien (neues BRICS-Mitglied): 6,6 %

• Andere neue Mitglieder wie Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen ebenfalls starke Zahlen (4,7 % bzw. 4 %).

Die BRICS-Staaten sind derzeit führend beim globalen Wachstum und machen laut IWF (PPP-Bedingungen) mittlerweile mehr als 40 % des weltweiten BIP aus, wobei Indien und China die Haupttreiber sind.

Einige NATO-Mitglieder richten weiterhin kriegerische Drohungen gegen Russland, aber wie die oben genannten Zahlen zeigen, ist die NATO wirtschaftlich nicht in der Lage, Russland tatsächlich die Stirn zu bieten. Mehrere wichtige NATO-Mitglieder – darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich – befinden sich in einer Rezession und sehen sich starken wirtschaftlichen Gegenwinden ausgesetzt, die ihre ohnehin schon fragilen Volkswirtschaften zusätzlich belasten werden. Was bedeutet das in der Praxis? Keines dieser Länder verfügt über die finanziellen Mittel, um neue militärische Produktionsstätten zu errichten; sie haben keine finanziellen Reserven, um neue Waffensysteme aus den USA zu kaufen und diese dann in die Ukraine zu schicken; und sie haben nicht die Mittel, um ihre Streitkräfte aufzubauen und sie mit moderner Ausrüstung und den großen Mengen an Munition auszustatten, die für Operationen auf dem Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts erforderlich sind.

Für meine Freunde in Europa habe ich eine schlechte Nachricht: Ihr seid als Militärmacht nicht mehr relevant. Nach 15 Jahrhunderten der Dominanz in den Weltgeschehnissen tretet ihr nun in ein Zeitalter der Ohnmacht ein. Aber ihr seid nicht allein – die Vereinigten Staaten folgen euch auf diesem Weg in die Bedeutungslosigkeit.